Vidal arremete contra los gremios docentes

Pgina/12

Tras ocho das de paros y una movilizacin masiva en La Plata, la escalada del gobierno bonaerense contra los docentes organizados tuvo ayer un nuevo captulo: la gobernadora Mara Eugenia Vidal le pidi al ministro de Trabajo de la Nacin, Jorge Triaca, que inicie los trmites para quitarle la personera gremial a los sindicatos que no acataron la conciliacin obligatoria. El ministro de Trabajo provincial, Marcelo Villegas, un hombre que se fogue como gerente de Recursos Humanos de los supermercados Walmart y Jumbo y de Telecom, dijo que se est evaluando la aplicacin de multas a los gremios docentes que hayan adherido a medidas de accin directa existiendo un proceso de conciliacin obligatoria y explic que estamos recolectando actas e informacin de los medios grficos, radiales y televisivos. El titular de Suteba, Roberto Baradel, dijo a PginaI12 que en democracia nunca sucedi algo semejante: demuestran que son un gobierno autoritario.

El dirigente seal que el cumplimiento de la conciliacin obligatoria se dirime en la Justicia. Es la justicia la que debe pronunciarse sobre la ilegalidad o no. Est claro que estn buscando confrontar y no resolver el conflicto. Durante el da, los gremios enrolados en la Ctera organizaron la Marcha Federal que culminar el mircoles 22 con un acto en la Plaza de Mayo. En Buenos Aires, el plan de lucha continu con paro en algunos distritos y marchas, clases pblicas y guardapolvazos.

El Frente Gremial Docente que integran los seis sindicatos provinciales rechaz la oferta salarial de 19 por ciento en tres cuotas. A partir de ese momento se desat la ofensiva antigremial de Cambiemos, sin precedentes desde el retorno a la democracia. La campaa se agudiz con la denuncia para que le inicien juicio poltico al juez Luis Arias, quien aval la protesta sindical y consider ilegal el descuento de los das de huelga (ver aparte).

Villegas declar que ya se concret una presentacin ante el ministerio de Trabajo de la Nacin, como autoridad de aplicacin originaria en tema personera para que inicie un sumario tendiente a verificar el incumplimiento de los extremos legales que justifican el uso de personera y aplique las sanciones que corresponda y abund en que la medida se da en el marco del cumplimiento de los deberes de funcionario pblico, cuando alguien no acata la conciliacin obligatoria ni la Ley de Ministerios y se perturba la paz social al impedir el inicio del ciclo lectivo, porque ste no es un paro que se da en el transcurso del ciclo lectivo sino al inicio.

Dos jueces provinciales, Arias y Mara Martnez avalaron el derecho de los sindicatos a llevar adelante el plan de lucha. Las autoridades optaron por polarizar con el secretario general del SUteba, Roberto Baradel.

Dilogo no/ataque s

La estrategia de la gobernadora, la figura con mayor popularidad de Cambiemos, se focaliz en la demonizacin de Baradel con varios objetivos:

Imponer la idea de que el sindicalista era el responsable exclusivo y excluyente de la huelga de maestros y profesores.

Poner en duda su condicin de docente

Ocultar la unanimidad de los reclamos entre todos los sindicatos.

Generar disputas internas en el Frente Gremial justamente por el protagonismo que desde el propio gabinete nacional y provincial le otorgaron al titular de Suteba.

Advertir sobre la desestabilizacin del Gobierno.

Las tcticas empleadas no registraron lmites ni ticos ni polticos .La gobernadora exigi en conferencia de prensa que el dirigente confesara si es kirchnerista La alianza Cambiemos pareciera dispuesta a instaurar al Kirchnerismo como el delito ms atroz del Cdigo Penal. En la misma rueda de prensa anunci la decisin de pagarles un plus salarial por nica vez a quienes no adhieran a las medidas de fuerza. La vulneracin de los derechos gremiales con resoluciones ejecutivas extorsivas mostr que estn dispuestos a todo.

La artillera tuvo una primera rfaga de fogueo: los voluntarios. Vidal lleg a decir que convocara a los 60 mil que se haban ofrecido por las redes sociales para suplantar a los docentes en huelga. La descabellada propuesta slo sirvi para atizar el fuego meditico. Las leyes, preexistentes a Cambiemos, protegen a los alumnos del ingreso a las aulas de cualquier ciudadano bien o mal intencionado que pretenda ponerse al frente de una clase. El solcito servicio de Inteligencia Mariano Bronenberg que se ofreci primero por las redes qued entonces relegado al ostracismo.

Eso fue slo el inicio. Se sucedieron la exposicin de las fotos de los hijos y el nieto de Baradel en Amrica TV, para mofarse de las amenazas que haba recibido el dirigente y su familia. Baradel no necesita que nadie lo cuide haba sido la frase habilitadora del presidente Mauricio Macri al inaugurar la Asamblea Legislativa.

A medida que avanz la contundencia de la huelga y de las movilizaciones, las rfagas no cesaron. Ayer Villegas dio un paso ms al anunciar la decisin de impulsar la quita de personera a los gremios que desconocen la conciliacin obligatoria.

El defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, se propuso como mediador del conflicto. Mediante una carta a la gobernadora Mara Eugenia Vidal, y a los representantes del Frente Gremial Docente ofreci una instancia de dilogo para superar los obstculos que derivaron en la excesiva prolongacin del conflicto docente, que afecta los derechos de los nios y padres que utilizan el servicio de educacin pblica y a los trabajadores a tener un salario digno y condiciones laborales adecuadas. Villegas respondi que esa instancia de dilogo es la conciliacin obligatoria.

La paritaria docente despunta el ao de negociaciones gremiales. El Gobierno desesperado por la necesidad de contener la inflacin y bajar los salarios decidi fijar el techo en un 18 por ciento lo subi un punto en la ultima oferta y no parece dispuesto a modificarlo.

La vicepresidenta Gabriela Michetti lleg a decir esta semana que si ganara 9000 pesos no hara paro y complet con candor: La gran mayora de los maestros vive con alguien, hay ms de un ingreso.

Desde el retorno a la democracia, la puja salarial con los maestros marc a los diferentes gobiernos. Durante el mandato de Ral Alfonsn,en 1988, la Marcha Blanca tras ms de 50 das de huelga en reclamo, entre otras cosas, de un piso salarial unificado, opac la movida educativa del Congreso Pedaggico. Nueve aos despus, el 2 de abril de 1997, los docentes instalaron la Carpa blanca frente al Congreso, el menemismo no quiso resolver el mismo reclamo y fue el debutante Fernando de la Ra quien logr el levantamiento con un precario mecanismo de financiamiento educativo. Quizs la nica promesa electoral que cumpli la fallida Alianza. El kirchnerismo logr aprobar por unanimidad la Ley de Financiamiento Educativo en 2006 que garantiz el funcionamiento de la paritaria nacional. La complejidad del mecanismo en un pas federal ha sido un dolor de cabeza para la Nacin y la provincia. La Nacin, ya en manos de Cambiemos, cumpli con la ley y convoc a la paritaria. Este ao electoral decidi desconocer la herramienta. La fragmentacin del sistema vuelve a asolar a la educacin como en la dcada menemista.



