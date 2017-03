Es posible que una improbable alianza entre la izquierda y la derecha detenga la Revolucin Ciudadana de Ecuador?

Ecuador volver a las urnas el 2 de abril despus de que la primera vuelta de las elecciones presidenciales no otorgara una victoria decisiva a Lenn Moreno, el candidato dispuesto a continuar la Revolucin Ciudadana del saliente presidente Rafael Correa, que ha favorecido a los pobres.Ahora Moreno se enfrenta al reto de conseguir que Ecuador no se sume a la lista de pases de la regin en los que la izquierda ha perdido recientemente las elecciones.A pesar de derrotar a su rival ms prximo por ms de un milln de votos, Moreno no lleg a alcanzar el 40% de los votos necesarios para conseguir la victoria directa en la primera vuelta, celebrada el 19 de febrero, quedndose en un 39,36%.Moreno se present como candidato de Alianza PAIS, partido fundado por Correa con el que alcanz su primera victoria en las elecciones presidenciales de 2006. Economista radical y candidato sorpresa, Correa alcanz el poder gracias al apoyo de lo que l denomin una Revolucin Ciudadana contra las lites polticas.Los orgenes de este proceso poltico se remontan a las revueltas populares predominantemente indgenas que sacudieron el pas desde inicios de los noventa y derribaron a diversos presidentes a lo largo de la siguiente dcada y media.La eleccin de Correa fue un tremendo golpe para la corrupta clase poltica del pas. Supuso la incorporacin de Ecuador a las filas entonces crecientes de gobiernos de izquierdas y progresistas en la regin. Como presidente, Correa promovi la unidad antiimperialista y la integracin regional.Tambin puso en marcha algunas demandas fundamentales de los movimientos sociales, incluyendo el cierre de la base militar estadounidense en el pas, el impago de la deuda externa ilegtima y el inicio de un proceso que llevara a una nueva constitucin que reflejara las aspiraciones progresistas de la mayora.Gracias a sus programas destinados a la redistribucin de la riqueza, particularmente en el sector petrolero, y al hecho de duplicar el gasto social del gobierno, a lo largo de los 10 aos de mandato de Correa el ndice de pobreza experiment una reduccin sin precedentes (del 38%) y el de pobreza extrema todava mayor (un 47%).Aunque Correa mantiene su popularidad, declin la posibilidad de presentarse a un tercer mandato para facilitar una transicin del liderazgo. Hizo una fuerte campaa a favor de Moreno, un activista en silla de ruedas por los derechos de los discapacitados que le acompa como candidato a la vicepresidencia en las campaas electorales de 2006 y 2009.Sin embargo, el apoyo de Correa no le sirvi para hacerse con el cargo en la primera votacin. Ahora deber enfrentarse al candidato del partido CREO (Creando oportunidades), el derechista banquero millonario Guillermo Lasso, que consigui el 28,09 de los votos.En la dcada de los noventa, Lasso fue nombrado gobernador de Guayas por el entonces presidente neoliberal Jamil Mahuad y sirvi brevemente en el cargo hasta que Mahuad fue derrocado por un levantamiento popular. Lasso ya ha declarado su intencin de implementar una serie de medidas de austeridad contrarias a la poltica favorecedora de los pobres y dar marcha atrs a sustanciales beneficios sociales logrados por el gobierno de Correa. Por ello, no es sorprendente que la oposicin de derechas al completo le haya dado su apoyo en la segunda ronda, con la esperanza de asestar un duro golpe a la Revolucin Ciudadana.En la primera ronda, la derecha se present dividida: una parte respald a Lasso y otra a la candidata del Partido Social Cristiano (que consigui el 16,32% de los votos). No obstante, esta divisin estaba ms relacionada con la base social regional de cada candidato que con grandes diferencias polticas. Estas diferencias quedarn a un lado para conseguir bloquear la victoria de Moreno.Tambin es probable que varios de los otros cinco candidatos presidenciales manifiesten su apoyo a Lasso. Pero lo que resultar fundamental para la victoria es el apoyo de uno de ellos, Paco Moncayo, y de sus seguidores. Moncayo, antiguo general del ejrcito y perteneciente al partido Izquierda Democrtica, de centro izquierda, consigui el 6,71% de los votos al presentarse con el Acuerdo Nacional por el Cambio, una alianza que incluye diversos partidos de izquierda opuestos a Correa, incluyendo al partido indigenista Pachakutik y el Partido Comunista Marxista-Leninista de Ecuador, entre otros.Aunque Izquierda Democrtica ha afirmado que no apoyar oficialmente a ninguno de los candidatos, dando a sus militantes libertad de voto, Moncayo declar el 7 de marzo que votara a Lasso en la segunda vuelta, al ser la nica oportunidad para librarse de Correa.El Consejo Poltico de Pachakutik adopt una postura similar el 2 de marzo, afirmando que se opona a apoyar ms de lo mismo, por lo que respaldara a Lasso en la segunda vuelta, aunque hay divisiones sobre si hacer un llamamiento explcito para votar por Lasso o no.Los lderes de algunas organizaciones indgenas y confederaciones sindicales ecuatorianas se han expresado de manera similar.La CONAIE, Confederacin de Nacionalidades Indgenas de Ecuador, contina debatiendo su postura oficial desde las bases, pero el 23 de febrero una declaracin emitida tras un encuentro nacional de lderes daba la impresin de que haban descartado el respaldo a Moreno.La declaracin se haca eco de los sentimientos expresados el da anterior por Carlos Prez Guartambel, presidente de la mayor organizacin afiliada a la CONAIE, Ecuarunari, que dijo: Es preferible un banquero a una dictadura. Esta postura ha sido igualmente respaldada por declaraciones del dirigente de la CONAIE Jorge Herrera que, sin declarar su apoyo abierto por Lasso, dijo que no apoyaran el voto a Moreno, ni el voto en blanco ni el nulo. Los presidentes de dos confederaciones sindicales nacionales (Ceols y FUT), declararon en una conferencia de prensa celebrada el 8 de marzo que ellos tampoco apoyaran el voto por Moreno, ni el voto en blanco o nulo, porque ambos beneficiaran al gobierno de Rafael Correa.Estas posturas reflejan claramente el giro que se ha producido en algunos movimientos sociales, que han pasado de un apoyo crtico a Correa a una oposicin abierta. Este proceso ha dejado aparentemente abierta la puerta a alianzas tcitas con la derecha.Todo ello es el resultado de aos de conflicto irreconciliable entre el gobierno y ciertos dirigentes de los movimientos sociales sobre cuestiones fundamentales, como el control de los recursos naturales, la autonoma indgena y el respeto a los lderes electos de los movimientos indgenas y sociales.No cabe duda de que el gobierno tiene la culpa en muchos casos, especialmente en su hostilidad hacia los lderes del movimiento indgena. Este fue un factor influyente en el aumento de votos a los candidatos de la derecha por parte algunas comunidades indgenas, particularmente en la regin del Amazonas.Tambin es cierto que muchos de estos lderes han ido perdiendo el apoyo de sus propias bases debido a su oposicin a un gobierno que muchos consideraban estaba de su lado. Esta divisin queda demostrada por el fuerte respaldo que Moreno ha recibido por parte de grupos indgenas y sindicatos locales y regionales. Ms de 1.200 de dichas organizaciones ya han declarado su apoyo a Moreno.Todo indica que la segunda vuelta va a ser muy reida y el ambiente est tenso. Si el resultado es ajustado, la oposicin clamar que ha habido fraude, aunque carezca de cualquier prueba de ello, como hicieron tras la primera vuelta. En cualquier caso, existe la posibilidad de que una parte de la izquierda contribuya a allanar el camino al poder de sus antiguos enemigos, al tiempo que inclina la balanza regional de fuerzas hacia la derecha.Fuente: http://www.greenleft.org.au/content/could-unlikely-right-left-alliance-stall-ecuador%E2%80%99s-citizens%E2%80%99-revolution