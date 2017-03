Hacia una Ley de Comunicacin en Cuba (I)

La letra corta (Blog)

En este preciso momento histrico, quisiera contribuir modestamente con algunas propuestas para un debate impostergable. La elaboracin de una Ley de Prensa establecer, con las regulaciones de obligatorio cumplimiento, el compromiso institucional de ofrecer a los periodistas informacin rpida y pertinente. Corresponder a los encargados de cubrir el rea especfica, poseer oficio, entrenamiento como investigadores, corroborar la veracidad de los datos y las repercusiones de las medidas.

La sociedad cubana necesita ms prensa en cantidad, calidad y variedad. Requiere que el sistema de prensa funcione con una mayor integralidad, que los distintos medios se complementen unos a otros, que se conjuguen los perfiles de la prensa nacional y la prensa local, que exista un mejor balance entre la prensa generalista y la prensa especializada.

Sera recomendable en este punto, entendida la posibilidad econmica, la creacin de uno o ms diarios nacionales de informacin, as como de publicaciones especializadas que no tengan el compromiso oficial de Granma y que ofrezcan espacios para abarcar ms amplia y variadamente temas econmicos, sociales, culturales, internacionales, deportivos, cientficos y tecnolgicos, con criterios de investigacin, anlisis y crtica.

El problema, volviendo al caso cubano y colocndolo bajo el lente de estos conceptos esenciales, es que la prensa no existe solo con fines polticos, ni como escudo frente al conflicto entre nuestro pas y la superpotencia. La prensa es multifuncional: informa, explica, opina, entretiene, nutre creencias, representaciones, estimula valores, fortalece identidades, y todo ello puede cumplirlo nicamente si ella misma se convierte en un smbolo legtimo y legitimado por la opinin pblica para cumplir con esos cometidos. Bajo determinadas condiciones, un enfoque unilateral puede rebajar, o descalificar incluso, su capacidad para cumplir esos propsitos.

Hoy estn anunciando la convocatoria al X Congreso de la UPEC y llama la atencin que muchos de los asuntos que se haban abordado en la anterior cita tienen que ver con la Ley de Comunicacin o Ley de Prensa, que est hace mucho tiempo dando vueltas. El domingo haba salido en el peridico, un trabajo de Graziella Pogolotti -y ya esto es a modo de motivacin para el debate-, donde dice en un artculo que se titulaEste no es un debate nuevo, de hecho es muy viejo. Incluso antes, mucho antes de que saliera en un medio oficial, ya el debate haba renacido a partir de lo que algunos llaman el, con motivo de un trabajo publicado en La Joven Cuba bajo el ttulo de. A partir de ah decidimos tratar de agrupar un poco de ideas acerca de lo que tiene que ver con la Ley de Prensa y con los medios de comunicacin.Llama la atencin que tampoco es un tema nuevo. A veces cuando revisamos algunos de los escritos de Mart al respecto, vemos que hace una crtica a la Ley de Prensa espaola. En Cuba no hay una Ley de Prensa desde el siglo XIX y lo que existe son algunos lineamientos por un lado y por el otro artculos que fueron incluidos en las constituciones del 40 y del 76, que le dan de alguna manera una estructura normativa respecto a eso.S hay una investigacin de Julio Garca Luis, que se public luego en formato de libro, que se llamadonde presenta algunos de los asuntos que en materia de prensa hay que atender en Cuba. All Julio Garca Luis dice:Agrega en otro momento:Y eso est prcticamente en el centro del debate. Qu modelo de comunicacin requiere el pas en el que estamos enfrascados y ese al que aspiramos? Eso es, de alguna manera, lo que nos rene aqu.Nosotros queramos compartir un fragmento de una entrevista realizada a Rosa Miriam Elizalde por, porque ella en su tesis presente una propuesta de modelo de gestin que pudiera tenerse en cuenta en la elaboracin de una Ley de Prensa. Ella explica algunos de los elementos que conforman ese modelo. (Se proyecta fragmento de entrevista a Rosa Miriam Elizalde).Hay muchsima tela por dnde cortar, dentro del amplsimo tema de la comunicacin en Cuba. Fernando (Almeyda) y los integrantes del Foro de Estudios Crticos haban elaborado algunas lneas que, a su juicio, no deberan dejar de tenerse en cuenta en una futura Ley de Comunicacin, y pudiramos ir viendo algunas de esas propuestas. El debate est abierto.Yo realmente sobre una Ley de Prensa no tengo ni idea, para qu voy a mentir. Yo apenas leo prensa. Mi cuestionamiento viene por la necesidad de una estructura normativa. No me parece que se hayan dado fundamentos consistentes de por qu hay que hacer una Ley de Comunicacin. Me parece que el fundamento es un oportunismo histrico. No, que la ltima que tuvimos fue en la colonia: qu tiene que ver eso? Ah lo que habra que ver en primer lugar es por ejemplo cmo funcion la prensa en la primera mitad del siglo XX. Evidentemente no fue un caos la prensa de inicios del siglo XX. Yo reviso ms esa prensa que la actual, por razones de investigacin histrica, y mi parecer es que no fue un caos. Habra que revisar qu tal funcion esa prensa y cmo ha funcionado sin estructura normativa.Lo primero que aparece, sin conocer del tema, es que me doy cuenta de que fehacientemente no se han dado fundamentos serios de por qu hace falta una Ley de Comunicacin. El primer argumento es que la prensa en Cuba no es multifuncional. Una Ley de Prensa va a resolver que la prensa en Cuba vaya a ser multifuncional?La otra cuestin es no es multifuncional, est muy politizada. Yo lo que dira es que parte de una politizacin visible, es burda la politizacin de la prensa en Cuba, lo que no significa que en todos los pases del mundo no exista esto, o que la prensa de una manera u otra no est politizada. Lo otro es que en Cuba hay una cultura jurdica y una cultura econmica nfima. El periodista tiene en Cuba una cultura econmica, jurdica, para hacer una prensa multifuncional? Existe eso? El periodista en Cuba forma parte de eso? Me estoy preguntando y repito, no parto de una concepcin de negatividad, sencillamente no s.Nosotros partimos de algo: ni Fernando (Almeyda) ni yo tenemos la respuesta a todas las cosas, pues si la tuviramos no estuviramos aqu participando del debate; pero independientemente de que el criterio pueda ser que uno no sabe acerca de cmo funciona la prensa, partimos de la idea de que es uno de los asuntos ms discutidos. La prensa, la comunicacin en el sentido ms amplio, es pblica, y eso se traduce en que independientemente de que a veces no sepamos cmo funciona s estamos viendo todo el tiempo sus resultados. Y a partir del resultado uno demanda que cubra determinadas necesidades y desde esa perspectiva todos podemos aportar. Nosotros estamos participando en igualdad de condiciones: porque unos lo consumimos, otros tienen un poquito ms de conocimiento porque estn metidos dentro y ven un poco cmo funciona.Lo que tiene la prensa en Cuba es que haba un modelo antes y despus de 1959. Obviamente el que haba antes responda a un modelo y el de 1959 hasta ac responde al sistema socialista.Sobre la Ley de Prensa creo que s es importante, porque por ejemplo en los ltimos aos, sobre todo entre los estudiantes, existe un debate donde se presentan diferentes confrontaciones entre medios alternativos, sobre todo en Internet, y personas de alto rango en el gobierno que afirman que estos dan una visin diferente a la de. Dicen que estos medios atacan a la revolucin y realmente no es as. Por ejemplo, algo que sucedi recientemente y que nos afect muchsimo, dado el elevado grado de censura, fue lo que ocurri con la profesora Elaine y su blogUna Ley de Comunicacin lo que va a hacer es que, sobre todo publicaciones de ese tipo en la web, tengan un respaldo y una plataforma para poder hacerse vlida ante el poder meditico que posee el gobierno. Hablo del poder meditico desde el punto de vista terico. Sucede tambin en el sistema capitalista. Es normal que la prensa responda a un poder determinado, ya sea aqu en Cuba frente al Estado Socialista o en cualquier otro pas.Lo vemos en la portada de los peridicos, por ejemplo, donde anuncian la visita de determinados presidentes pero no se habla de los asuntos que tiene que ver con lo que a la gente le preocupa. La Ley de Prensa a mi entender avalara a los periodistas para tener independencia entre el periodismo y la poltica No veo necesario para nada que el periodismo est ligado a lo poltico. Si existe el rgano oficial del Partido Comunista de Cuba, perfecto, lo respeto, quien sea del PCC que lea el, quien sea de la Unin de Jvenes Comunistas que lea, pero por qu mi mam o mi pap que es cuentapropista solo tienen que leer eso.Por qu no pueden existir medios que no tengan que subordinarse al partido? Si la prensa es el cuarto poder, cul es el poder real que tiene? Espero que si un da se aprueba la Ley de Prensa, los medios tengan realmente el poder que deberan.Heydi, acabas de hacer alusin a un hecho histrico que a m me inquieta un poco y me inquieta la comprensin que podamos tener acerca de eso. Que antes de la Revolucin los medios, la prensa en Cuba pertenecan a transnacionales y que estas despus comenzaron a abandonar el pas.Un punto importante: las transnacionales comenzaron a aparecer en la dcada del setenta, del ochenta. Eso es lo primero. Antes del 59 no haba transnacionales. Segundo: medios de prensa extranjeros en Cuba entes del 59 no haba, salvo un medio norteamericano que lo lean los norteamericanos que vivan en Cuba o los que hablaban ingls. El resto de los medios eran cubanos. Con salida internacional estaba Bohemia, que era incluso leda en Hong Kong, donde tena suscriptores. Un dato importante: el Diario de la Marina, que era el principal diario en Cuba, el ms ledo, cuando Pepn Rivero se va para Miami y trata de abrirlo se lo niegan. Eso no era una transnacional.Por el sistema que imperaba en Cuba necesariamente tenan que tener un conjunto de relaciones con lo comercial, anunciaban publicidad, pero a lo que quiero llegar es que la prensa en Cuba antes de 1959 era cubana.Triunfa la revolucin. Los medios tradicionales con la intervencin de la prensa se van. La salida del Diario de la Marina fue celebrada. Ah se produjo un cambio en lo que era la comprensin de la prensa, del fin de la prensa. Contino la lnea de Adrin: cul condicin histrica que surgi en un determinado momento es la que se mantiene, o es la que rige la concepcin de la prensa?Una Ley de prensa, si no parte de comprender eso, cundo surgi, qu tenemos y qu es lo que se mantiene?, no sabr por dnde anda la cuestin. Dnde est la pregunta y quisiera que me lo respondieran los que saben: qu es informacin? Porque hay mucha gente que cree que est informada. A grandes rasgos todo el mundo se ha enterado sobre las negociaciones entre Cuba y Estados Unidos qu es informacin y qu es expresin entonces? Lo que se dice en la prensa qu es. Cules son los puntos de vista que rigen la informacin? Hay gente que cree que est informada solo con la Mesa Redonda. No creo que estemos en medio de un pas tan altamente desinformado. Hay bastante informacin sobre componentes de la vida real. Fuente: http://revistalaletracorta.blogspot.com/2017/03/hacia-una-ley-de-comunicacion-en-cuba-i.html