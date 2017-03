El Movimiento contra la Intolerancia presenta el Informe Raxen de 2016

Neofascismo, odio y xenofobia en el Estado espaol

A partir del vdeo grabado por un testigo, los diarios titularon de manera rotunda y unnime el pasado 23 de enero. Brutal paliza de un grupo de radicales de izquierdas a una joven en Murcia (La Vanguardia); Salvaje paliza de un grupo de extrema izquierda a una chica de 19 aos (Libertad Digital); El peridico El Espaol ofreca ms detalles y daba voz a la protagonista: Me llamaron cerda, puta y nazi; la agredida en Murcia dice que fue por llevar una bandera de Espaa; La Razn extenda la noticia a las supuestas complicidades: El actor Guillermo Toledo justifica la brutal agresin a la joven de Murcia. Uno de los detenidos fue candidato de IU en 2015; OK Diario tambin sealaba a radicales de extrema izquierda y, al da siguiente, un teletipo de la agencia Europa Press se haca eco de los apoyos a la joven: Falange condena la agresin de Murcia y advierte que bandas radicales de extrema izquierda campan a sus anchas.

Tal vez la informacin no fuera completa. El 24 de enero los peridicos Kaos en la Red, Insurgente y La Haine informaron de que la vctima de la agresin, conocida como la intocable, formara parte de un grupo de ultraderecha conocido por perpetrar caceras en varias zonas de Murcia, sobre todo el centro de la ciudad. La noche que la joven fue golpeada, destacan los tres medios, un grupo de una treintena de neonazis del que sera integrante La intocable- habra cometido alguna agresin en la zona cntrica de Las Tascas. A la banda perteneceran, segn estas informaciones, neonazis de la pea Ultras Murcia y del colectivo Lo Nuestro, que en un comunicado seal a la joven como una de sus simpatizantes. La muchacha habra participado con este grupo ultraderechista en la agresin a cuatro jvenes en el carnaval de la pedana murciana de Cabezo de Torres (febrero de 2016); as como en la agresin a un joven antifascista en abril de 2015, durante el da grande de las fiestas de la primavera de Murcia. Ante la expansin de estas bandas, 57 colectivos, asociaciones e instituciones de la Regin de Murcia rubricaron en 2015 un manifiesto sobre El auge neonazi en Murcia: pararlo es cosa de todas y todos.

Adems La Opinin de Murcia daba cuenta el pasado 17 de marzo de la detencin de la joven ultraderechista por su supuesta participacin, una semana antes, en una pelea ocurrida en la pedana murciana de La Churra. Segn el rotativo, que se basa en fuentes policiales, miembros de la extrema derecha la habran emprendido a golpes contra otra joven y varios miembros de su familia. En relacin con los hechos, la polica procedi a la detencin de otras tres personas, una de ellas activista del colectivo Lo Nuestro, conocido segn el peridico- por organizar repartos de comida para personas empobrecidas, pero slo espaolas y siempre que acreditaran su nacionalidad. La polica, informa La Opinin, relaciona a La Intocable con incidentes perpetrados por grupos nazis.

El Movimiento contra la Intolerancia, que inform en su pgina Web de la detencin de la joven de extrema derecha, present el 17 de marzo el Informe Raxen de 2016. La primera edicin vio la luz en 1995, a partir de las agresiones y asesinatos ejecutados por bandas neonazis y racistas. El ltimo documento advierte de un crecimiento de los incidentes xenfobos que se calculan entre 4.500 y 6.000- y otras manifestaciones de intolerancia contra inmigrantes, personas de etnia gitana, por motivos religiosos y de orientacin sexual. El Movimiento contra la Intolerancia ha recopilado en 2016 cerca de 500 acciones relacionadas con los delitos de odio, racial o xenfobo, que detalla por territorios: 93 en el Pas Valenciano, 72 en Madrid, 58 en Catalua, 57 en Andaluca, 31 en Castilla-Len, 27 en Aragn y ms de una veintena de casos en Baleares, Murcia, Euskadi y Navarra.

Buena parte de las denuncias pblicas del Informe Raxen se basan en informaciones periodsticas. Por ejemplo, en abril de 2016 aparecieron en Mrida calcinados y sealados con simbologa nazi cerca de 2.000 kilogramos de material de ayuda para las personas refugiadas, como abrigos, botas y productos de higiene aportados por ciudadanos extremeos; fue el tercer ataque en quince das contra el local del Campamento Dignidad de Extremadura, movimiento social contra el paro y la exclusin que impuls una caravana solidaria con los refugiados de Calais y Dunkerke. En marzo de 2016, segn recoge el informe, bandas de encapuchados con armas se lanzaron a la caza de menores inmigrantes de origen marroqu que viven solos en Melilla. Las acciones contaron con apoyo en la red social Facebook: Ya es hora de que Melilla despierte, si la ciudad no se hace cargo tendrn que hacerlo los ciudadanos. La asociacin Harraga denunci ante la Fiscala que los encapuchados acorralaron y apedrearon a los menores, inform eldiario.es. La denuncia adjuntaba un parte de lesiones sobre una fractura en el hmero de una de las vctimas.

Espaa no lucha contra el racismo de forma efectiva segn Naciones Unidas, es el titular de uno de los casos recopilados por el Informe Raxen en mayo de 2016; la ONU haca referencia a las devoluciones en caliente desde Ceuta y Melilla, la realidad de los Centros de Internamientos de Extranjeros (CIE), las muertes en la playa del Tarajal (Ceuta) y los perfiles tnicos a los que recurren las fuerzas policiales. Otro de los apartados hace referencia a la ciber-intolerancia. As, en febrero la Unin Roman critic que la empresa Zazzle ofreciera en su pgina Web y sin ningn control zamarras con la leyenda cazadores de gitanos.

Las elecciones legislativas del 15 de marzo en Holanda dieron un resultado peor del esperado al populista de extrema derecha e islamfobo Geert Wilders, lder del Partido de la Libertad. Alcanz la veintena de diputados. El Movimiento contra la Intolerancia recuerda la sentencia emitida en diciembre de 2016, que no se tradujo en pena alguna, a Wilders. Los jueces le consideraron culpable de incitar a la discriminacin aunque no al odio- por afirmar en 2014 su deseo de que haya menos marroques en los Pases Bajos. Adems los expertos denuncian que el racismo en Internet se est normalizando y banalizando. As lo afirm un informe del proyecto europeo Prism, grupo formado por una decena de instituciones europeas, entre otras la Universitat de Barcelona, seala el Informe Raxen de 2016.

El documento dedica unas pginas a la Islamofobia y la intolerancia religiosa. En noviembre se registraron pintadas en la mezquita de la calle Teneras de Vitoria, en las que se asimilaba a Al con el diablo y tachaba a quienes profesan la religin musulmana de asesinos y parsitos. Un mes antes apareci en la puerta del mismo templo la cabeza de un cerdo. En mayo se produjeron ataques en la mezquita de Zamora. En abril el periodista Joan Cantarero inform en el diario Pblico del acto de constitucin de la plataforma ultraderechista Respeto, en Tarragona. En la tribuna de oradores donde figuraba la leyenda un futuro para Espaa- la dirigente de la formacin islamfoba Pegida, Tatjiana Festerling, se refiri a una peligrosa invasin de musulmanes cargada de testosterona. Tambin exhort a afrontar una supuesta islamizacin de Europa con ms valor y menos escrpulos, adems de emplear ms agresividad en las manifestaciones.

Las denuncias del Movimiento contra la Intolerancia tambin hacen referencia a otras religiones. El Juzgado de lo Penal nmero uno de Pamplona conden a multa y un ao y medio de prisin a un vecino de Ribaforada (Navarra), que difundi en las redes sociales un vdeo con el ttulo Asesina a todos los judos. Adems los diferentes grupos tnicos del Estado espaol han sido objeto de desconsideraciones y embestidas, como muestran los ejemplos de antigitanismo y romafobia. Pese a la existencia de cerca de un milln de gitanos espaoles (la principal minora del Estado), un 20% de las informaciones publicadas en los medios de comunicacin sobre esta comunidad son negativas. De enorme gravedad fueron los hechos acaecidos en diciembre de 2015 en Estepa (Sevilla), donde ms de una veintena de vecinos resultaron procesados por el asalto, robo, destrozo y quema de las casas en las que residan personas de etnia gitana. Los medios informativos dieron cuenta, en ese contexto, de la manifestacin en la que participaron entre 300 y 400 vecinos para protestar por los robos que, segn su versin, habra llevado a cabo una familia gitana.

Aumenta el acoso escolar por orientacin o identidad sexual en Catalua, reza un titular de prensa de diciembre de 2016 recogido por el Informe Raxen. Se trataba de la tercera tipologa de agresiones ms denunciadas ante el Observatori contra lHomofbia; la tendencia es al incremento, ya que el ao anterior se situaba como quinto motivo de denuncias. En Madrid, el Observatorio contra la Homofobia de la asociacin Arcpoli contabiliz 178 ataques contra el colectivo LGTB en entre enero y septiembre de 2016. La polica recibi 21 denuncias y detuvo en consecuencia a 13 personas durante el primer semestre del ao.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.