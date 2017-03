Voces para la conciencia humana denuncian

Un nuevo ttere delanda por las galeras de la, el recin llegado a la, su Secretario General. Esta es la democracia y el respeto que piden en Occidente a los dems!

La jefa del organismo (ESCWA) de la ONU Rima Khalaf, dimite por presiones para que retire el informe crtico con el Estado sionista. El Secretario General, Antonio Guterres, ha pedido que el informe que califica la poltica en Palestina ocupada del Estado sionista, de APARTHEID, se retire de la pgina web de la ONU.

Me veo incapaz de aceptar la presin que se ejerce sobre m en el ltimo perodo de tiempo. El secretario general exigi ayer que debo retirar el informe, y me negu", dijo Rima Khalaf, y aadi: "Creo que la discriminacin sobre la base del color de la piel, la religin o el origen tnico es inaceptable.

El informe presentado por una comisin de la ONU acusa a Israel de haber establecido un rgimen de APARTHEID contra el pueblo palestino, una afirmacin que ha enfurecido a las autoridades israeles y de la que se ha desmarcado el secretario general de Naciones Unidas, Antnio Guterres.

El texto, publicado por la Comisin Econmica y Social para Asia Occidental de la ONU, concluye que hay pruebas que muestran que: "ms all de toda duda razonable Israel es culpable de polticas y prcticas que constituyen el crimen de APARTHEID tal y como est definido jurdicamente en instrumentos legales internacionales".

El texto, de ms de 60 pginas , concluye con un captulo de recomendaciones en el que pide a la ONU y a la comunidad internacional que examinen acciones, para responder a las polticas israeles contra los palestinos y tomen medidas contra sus responsables.

La ESCWA dice contar con "pruebas abrumadoras" que respaldan su tesis, aunque al mismo tiempo tambin admite que "slo una sentencia de un tribunal internacional" podra sentar ctedra en esta materia. Israel siempre ha negado cualquier equiparacin con las prcticas del APARTHEID.

Los asentamientos en el mbito internacional, son totalmente ilegales

La ocupacin israel del territorio palestino fue el asunto ms relevante al que aludi el actor Richard Gere, ocupacin de la que afirm que est destruyendo a todos. No hay justificacin posible para ella, dijo: Los asentamientos son una provocacin absurda y, en el mbito internacional, son totalmente ilegales. No pueden formar parte del programa de quienquiera que de verdad aspire a un genuino proceso de paz.

Tambin tuvo en su visita a Israel contacto con la organizacin Breaking the Silence, que se esfuerza por denunciar los abusos militares de la ocupacin y que ha sido brutalmente reprimida por el Gobierno. Sobre esto se lamentaba: Es todo tan opuesto a lo que yo entiendo como cultura juda! Poner en tela de juicio a la autoridad (del Gobierno) no te convierte en un traidor o en un kapo (vigilante judo de los campos de concentracin nazis). El criticar las polticas nefastas no te convierte en un judo que se odia a s mismo. Todo esto es absurdo y es el ltimo recurso de los tiranos.

Quince colectivos anuncian movilizaciones para "ser beligerantes" contra la presencia de la seleccin de Israel en Gijn Espaa

Los propalestinos sacarn "una tarjeta roja masiva" al equipo israel y se manifestarn el da del partido contra Espaa en El Molinn Gijn Asturias Espaa. Partido que se jugar el 24 de marzo 2017.

La tarjeta roja que agitan los propalestinos gijoneses prolonga una campaa iniciada por la Federacin Palestina de Ftbol para apear a la Seleccin de Israel de la FIFA

Habr adems, el da 18, a las 12.00 horas , una marcha ciclista desde la plaza del Humedal que recorrer Gijn, en cuyo recorrido se repartir propaganda sobre los atentados del Estado sionista a los derechos humanos en lo referente al ftbol.

Comentario de la profesora Ins Illn Caldern en la cadena SER de Asturias Espaa:

Shem, Israel. Si respetas los preceptos de la democracia, habr lluvia en tus tierras y tendrs el respeto del mundo entero. Si no los respetas, habr sequa y odio y locura.

El prximo viernes, en el Molinn, se juega un partido entre las selecciones de Espaa e Israel. Est previsto repartir tarjetas rojas a los asistentes, para que las muestren en los minutos 17 y el 48 en recuerdo de dos aos cargados de memoria: 1917 (cesin de terrenos a los sionistas para crear el Estado de Israel) y 1948 (la Nakba, catstrofe, desastre del pueblo palestino provocado por Israel).

Dicen que el deporte est para unir a los pueblos, no para separarlos; que la poltica se hace en los parlamentos, no en los estadios. Eso no se lo crean ni los antiguos romanos. El deporte, desde las olimpiadas griegas y el circo romano estaba estrechamente relacionado con la poltica de los de arriba y los de abajo. Y, desde luego, el ftbol en Palestina e Israel est anegado en poltica, una poltica de terror que ha quitado a los palestinos incluso el derecho de jugar y competir en el ftbol. Las presiones polticas estn logrando que la FIFA viole su propio deber de neutralidad discriminando a Palestina.

Las acciones del Boicot, Desinversiones, Sanciones (BDS) contra el apartheid, estn plenamente justificadas. As se reconoce en un Informe, recin publicado por la Comisin Econmica y Social para Asia Occidental de las Naciones Unidas (CESPAO), que ofrece un apoyo explcito a la campaa dirigida por palestinos. Recomendable su lectura.

Reconozco mi ignorancia y me pregunto qu hace el Maccabi jugando la Liga Europea. Por Geografa no es. Ser por bula poltica?

Ningn derecho, sin deber. Las manifestaciones ciudadanas, las tarjetas rojas en el Molinn son expresin de un deber democrtico y un modo de oracin: Shem, Israel. Escucha, Israel.





