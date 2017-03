Argentina

Avanza la demanda colectiva contra 14 corporaciones y el Estado por dao ambiental

Monsanto, Bayer, Syngenta, Dow, Dupont, Nidera, Bioceres y otras siete corporaciones productoras de semillas trangnicas y fabricantes de agrotxicos ya han sido notificadas de la indita demanda colectiva que se les sigue desde junio de 2015 por daos ambientales y morales entre otros- producidos por lo que la presentacin llama liberacin incontrolada a campo abierto de OGM (organismos genticamente modificados, o transgnicos). Entre los demandados tambin se encuentran el Estado Nacional y las provincias de Buenos Aires, Entre Ros y Santiago del Estero. As se logr invertir la carga de prueba: Ahora los notificados deben contestar y presentar pruebas de que lo que hacen es inocuo explic a lavaca Daniel Sallaberry, uno de los abogados que impulsa la causa.

A partir de haberse notificado, las corporaciones y el Estado tienen 15 das hbiles para responder a esta demanda que solicita, por ejemplo:

que se ordene al Poder Ejecutivo suspender la comercializacin de soja transgnica y la liberacin incontrolada de estos productos a camp abierto,

que se suspenda provisionalmente la autorizacin de todos los eventos transgnicos hasta que exista una determinacin cientfica sobre la inocuidad de los mismos,

en defensa de los consumidores, que se disponga el etiquetado obligatorio perfectamente visible y destacado al ojo humano de los productos alimenticios de venta masiva que contengan derivados de OGM.

que se suspenda en todo el pas la aplicacin de agrotxicos utilizados para el cultivo de transgnicos hasta que cientficamente se demuestre la inocuidad de los mismos para el ambiente, los ecosistemas y la salud de los seres vivos.

Sallaberry, junto a los abogados Santiago Kaplun, Jorge Mosset Iturraspe, Graciela Vizcay Gmez, Horacio Belosi y Miguel Araya representan a un grupo de vctimas de los efectos de las fumigaciones. Pero esas vctimas estn representando a su vez a toda la ciudadana argentina a travs de la demanda colectiva o accin de clase que habilita a juicios masivos, segn suele ser prctica en pases como Estados Unidos.

La clase afectada, en este caso, es toda la comunidad explica Sallaberry: La jueza Claudia Rodrguez Vidal reconoci a los demandantes idoneidad y representacin para actuar en nombre de la totalidad de la poblacin argentina como afectados por las fumigaciones, pero tambin en su carcter de consumidores de alimentos transgnicos de los que no se conocen sus efectos, por ejemplo, entre otros derechos humanos bsicos que resultan afectados por esta matriz productiva.

La demanda se inici ante la Corte Suprema de Justicia, que la deriv al Jugado Nacional N 3 en lo Contencioso Administrativo Federal, encabezado por la jueza Rodrguez Vidal. Los abogados solicitaron una medida cautelar para que se suspendan las fumigaciones en todo el pas, lo cual fue rechazado por la jueza.

Pero en diciembre de 2016 el fiscal federal Fabin Canda apel ese rechazo y ratific el pedido de la demanda: suspensin total de las fumigaciones. Y aclara que si no se hiciera lugar a la cautelar, se solicita que se suspendan provisoriamente todas las fumigaciones areas mientras se resuelve el juicio, y que las fumigaciones terrestres de todo producto con glifosato se realicen a ms de 5.000 metros de las zonas urbanas, municipios, asentamientos, poblaciones, escuelas rurales, huertas, centros apcolas, ros, arroyos, lagunas, cursos y espejos de agua, as como de pozos de extraccin de agua para consumo humano. L apelacin deber ser resuelta por la Cmara Federal en lo Contencioso Administrativo N 3.

La demanda busca adems condenar al Ejecutivo Nacional, en particular a la Comisin Nacional Asesora de Biotecnologa Agropecuaria, CONABIA, y al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, SENASA, por incumplimiento del deber de control. Tanto el Estado como las empresas demandadas, conocedoras de la realidad y del imperio de la relacin costo-beneficio, idearon un sistema perverso que posibilit externalizar el costo de la degradacin y contaminacin ambiental, dice la presentacin. El rol estatal en estas materias no ha cambiado desde que se inici el caso, gestin Cristina Kirchner, hasta ahora.

La demanda colectiva completa contra 14 corporaciones y el Estado por dao ambiental: DEMANDA COLECTIVA GIMENEZ A Y OTROS (v1.6f)

Cmo reparar el dao

Los demandantes exigen que se condene a las multinacionales biotecnolgicas, semilleras y qumicas, productoras y comercializadora de OGM.

A la recomposicin de la totalidad de hectreas sembradas con OGM () mediante la contratacin de personas o instituciones especializadas para que diseen y pongan en marcha un plan de recuperacin y regeneracin.

En los casos en que no sea posible la recomposicin de bienes daados (suelo, agua, fauna, flora), se las obliga a contribuir monetariamente a un fondo de compensacin ambiental o fideicomiso, que se podr calcular de acuerdo a los sistemas de monetarizacin internacionales del dao ambiental para compensar las prdidas por un perodo mnimo de 50 aos. La demanda propone destinar el fideicomiso a poner en marcha Planes Agrarios Integrales del INTA, como el de 2001/2003, que no se llevaron a cabo y que contemplan la sostenibilidad ecolgica y social.

Frente al dao moral colectivo se propone un resarcimiento mediante una obra directamente relacionada con el patrimonio social-cultural colectivo, para lo que se propone un Plan Maestro Ferroviario que reconstruya toda la red ferroviaria nacional, renovar sus edificios, estaciones, vas y trenes. Beneficios: miles de empleos; incorporacin y creacin de nuevas reas productivas alejadas de los centros de consumo; mejora con respecto al sistema de transporte terrestre anacrnico, riesgoso y altamente contaminante; integracin efectiva del territorio nacional; generacin de una elevada rentabilidad social al reducir los accidentes mortales, disminuir los costos de fletes un 20% y acortar un 30% los tiempos de viaje.

Se propone tambin una condena en concepto de dao punitivo equivalente en monto al dao moral, una especie de multa o indemnizacin. Explica Sallaberry: El dao punitivo ocurre cuando se daa a otro a sabiendas y sin importarle el prjimo, y la idea es que se transmita un mensaje de reprobacin a las violaciones de derechos humanos y a evitar que estos hechos se repitan.

El valor econmico de esa sancin podra basarse en las ganancias de las multinacionales en estos aos (hay estimaciones que ponen esa cifra en unos 80.000 millones de dlares) o en ideas como la de reinstalar toda la red ferroviaria argentina, que se calcula en unos 4.000 millones de dlares. Sallaberry: No hacemos el clculo, ya nos pas en la Causa Riachuelo (en la que intervinieron los cinco abogados varones que promueven sta) en la que ante un pedido de equivalencia, propusimos crear un corredor verde desde el Riachuelo a Ezeiza.

Otro argumento del abogado: Las empresas demandadas y el propio Estado, va el Ministerio de Agroindustria, quieren descalifican nuestra demanda diciendo que nos oponemos a la biotecnologa y su desarrollo y a los avances cientficos para paliar el hambre en el mundo o bien combatir enfermedades. Nada ms alejado de la realidad. La demanda no es contra la investigacin cientfica desarrollada en laboratorio para tales fines; nuestra demanda va contra la siembra a campo abierto y sin control de 30 millones de hectreas fuera de laboratorio o campos de experimentacin, y las fumigaciones que en cada campaa derraman ms de 300.000.000 de litros de agrotxicos, o sea veneno, sobre 12.000.000 de personas de poblacin rural.

Sobre el tema del progreso supuesto, Sallaberry cita directamente a la Corte Suprema: La tutela o preservacin del ambiente no significa detener el progreso, sino por el contrario, hacerlo ms perdurable de manera que puedan disfrutarlo las generaciones futuras.

Otra idea: Ac se est afectando a un todo, a una comunidad. Eso no es progreso. Ni es progreso que ni siquiera podamos leer en un envase si el producto contiene transgnicos, como para al menos optar libremente si quiero o no consumir. Y si no me quedo corto, estamos hablando del 90 % de lo que comemos en el pas.

A mediados de marzo se cumplirn los das previstos para que las empresas y el Estado respondan a la notificacin. No hay estudios de impacto ambiental, son ellos los que deberan contar con pruebas sobre la inocuidad de lo que hacen. Nosotros mientras tanto hemos mostrado todos los trabajos y estudios, incluyendo los del propio Estado a travs de la Secretara de Medio Ambiente en 2008, en los que se plantea que el monocultivo de soja es perjudicial para el ambiente, produce desforestacin, desertificacin, despoblamiento.

Entre las curiosidades del caso puede contarse que una causa de semejante envergadura, no ha tenido casi repercusin meditica. Es que los medios convencionales promueven el modelo que estamos cuestionando en esta demanda. En un signo de cohrencia, el silencio abarc a los medios convencionales tanto oficialistas como opositores, de antes y de ahora.

A mediados de marzo tanto el Estado como las empresas demandadas deberan haber contestado y presentado pruebas que demuestren que no existe dao ambiental. Sallaberry: Veremos qu hacen. Ah va a comenzar la gran batalla.

Fuente: http://www.lavaca.org/notas/avanza-la-demanda-colectiva-contra-14-corporaciones-y-el-estado-por-dano-ambiental/