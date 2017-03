Contra la central nuclear

Un tsunami popular alerta de que Garoa puede convertirse en otra Fukushima

Miles de personas recorren las calles de Vitoria para exigir el desmantelamiento de la polmica central nuclear. Lo de hoy marcar un antes y un despus: vamos a estar vigilantes y denunciaremos cada uno de los postureos que se vuelvan a repetir, advierten los organizadores

Hay casualidades imposibles de obviar. La misma tarde en la que Mariano Rajoy haca un brindis en Vitoria junto a sus compaeros del PP vasco, una multitud tomaba las calles de esa misma ciudad para exigirle al gobierno que descarte por cualquier va la reapertura de la central nuclear de Garoa. Los reclamos y temores tienen fundamento: el Consejo de Seguridad Nuclear ha dado su visto bueno a la puesta en marcha de esa infraestructura, ubicada a 43 kilmetros de la capital alavesa.

La manifestacin celebrada este sbado haba sido convocada por Araba sin Garoa, una iniciativa que trata de poner freno a los planes del CSN. Entre otras razones, los componentes de este colectivo argumentan que esta vieja planta pondra en grave peligro a varios miles de personas, adems de significar una seria amenaza para el medio ambiente. Programada en 1971 para tener una vida til de 40 aos, la polmica central estuvo en funcionamiento hasta 2012. Su duea, Nuclenor, quiere reabrirla, algo que el CSN permitira a cambio de aplicar algunas mejoras.

Los parentescos de Garoa son aterradores: la instalacin burgalesa es considerada por los expertos como la hermana gemela de Fukushima. No en vano, el nombre de la accidentada infraestructura japonesa ha estado muy presente en la movilizacin de este sbado en Vitoria. Hoy, con este tsunami humano, queremos derribar el muro detrs del que se esconden los defensores de la reapertura de esta central, afirm el militante ecologista y portavoz de Araba sin Garoa, Alberto Fras.

En las ltimas semanas, ese espritu tom forma de manifiesto. A travs de una declaracin, cien personalidades alavesas de distintos mbitos reclamaron a las instituciones que hagan todo lo que est a su alcance para evitar la temida reapertura. En plenas negociaciones entre PNV y PP para sacar adelante los presupuestos vascos lo que podra tener su reflejo en las cuentas del Estado, que podran recibir el apoyo de los cinco diputados nacionalistas en Madrid-, los firmantes reclamaron el compromiso expreso de poner el cierre de Garoa encima de la mesa de negociaciones.

Para ello, emplazamos a los partidos polticos con representacin en lava a supeditar cualquier eventual acuerdo con el gobierno del Partido Popular, a que la preceptiva orden ministerial sea contraria a la reapertura de la central, exigieron. Para la ciudadana alavesa advirtieron- s existe una lnea roja: la del respeto a la voluntad popular mayoritaria que lleva aos exigiendo el cierre definitivo de esta central nuclear.

Ese reclamo se hizo sentir en las calles de Vitoria, y tambin en el campo del Alavs. Ahora mismo en Mendizorroza se est escuchando el grito 'Nuklearik Ez' (Nucleares No), avis Fras la multitud que desbordaba la Plaza de la Virgen Blanca, al punto de convertir esta manifestacin en la ms numerosa de las celebradas hasta ahora por el movimiento ciudadano contra Garoa.

Esta situacin delirante y espeluznante no solo es posible por la poltica del PP, que cambi la legislacin ad hoc y convirti al CSN en un apndice del propio Gobierno, sino tambin por la inaccin del resto de partidos, que dicen defender en pblico el cierre definitivo de Garoa pero en la prctica no han puesto los instrumentos necesarios sobre la mesa, denunci Fras durante esta movilizacin, que cont con el respaldo de la mayora de sindicatos, as como de EH Bildu, Podemos, Ezker Anitza o PSE.



En tal sentido, el portavoz de Araba Sin Garoa asegur que la histrica manifestacin de este sbado marcar un antes y un despus en la lucha de este colectivo. Vamos a estar muy vigilantes, y denunciaremos cada uno de los postureos que se vuelvan a repetir, advirti.

@danialri

Fuente: http://www.publico.es/espana/central-nuclear-tsunami-popular-alerta.html