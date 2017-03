Paro docente 2017

Problemticas

Este texto pretende ser una explicacin con rasgos generales, por lo que, ante una realidad tan compleja y con mltiples variantes, no todo lo emprico se subsume dentro de los significados aqu expuestos. Hecha la aclaracin, valga un comentario a partir del actual paro docente.

Me resulta muy interesante el concepto alienacin que Karl Marx detalla en su obra Manuscritos econmico-filosficos de 1844, en particular, para nuestro caso, el segundo tipo de determinacin del trabajo enajenado, o sea, la alienacin de la actividad productiva. Brevsimamente:

El obrero en su actividad se siente infeliz, desdichado, porque no se afirma, sino que se niega; por lo tanto su actividad laboral no es para satisfacer una necesidad realmente humana, mas bien es un medio para obtener un msero salario y as poder satisfacer necesidades fuera del trabajo. La alienacin seala la prdida de s mismo.

Cules criterios adopta el burgus a fin de pagar un salario al obrero? Lo que l, con sus mezquinos intereses, considera que ste necesita para reproducirse como fuerza de trabajo. O sea, no para vivir con un mnimo de dignidad, sino, y dicho de manera bruta o cruda, para que al da siguiente vaya nuevamente a trabajar.

Ciertamente, no podemos homologar, sin ms, un brillante texto del siglo XIX, a la condicin laboral de los docentes en pocas de capitalismo neoliberal, pero tiene ideas sugerentes.

En general, las luchas docentes tienen como ncleo el dinero, bsicamente para un salario que permita no ser pobre .

Veamos un ejemplo desde otro lugar, y como tal siempre tiene sus imperfecciones: Dos familias tienen problemas salariales. En una de ellas predominan relaciones de amor, en la otra predominan intereses monetarios. Ambas intentarn resolver las carencias salariales, pero con estilos de vida discrepantes.

Desde aqu, vayamos a la cuestin docente y al siguiente interrogante:

Cul es el ncleo o base del anhelo de ser maestro?, el salario o la praxis pedaggica/ulica/escolar? En ambos casos entran en juego tanto la pedagoga como el salario, sin embargo en el primero lo fundamental ser el salario, mientras que en el segundo ser la pedagoga/ulica/escolar.

Cuando las luchas docentes tienden a centrarse en el salario, lo pedaggico-poltico pasa a un segundo lugar. Insisto en lo que quiero decir: nunca negar la significacin del salario, el problema es desde qu lugar. Ms an, cuando Marx caracteriza las luchas obreras, lo hace en relacin a la burguesa, como sealando: si me pags poco, saldrs perjudicado, porque tu plusvala ser menor -tu ganancia ser menor-. O sea, pegar a quien me maltrata.

Y aqu presento otro problema: debiera enfocarse de la misma manera la lucha salarial de los obreros y la lucha salarial de los docentes?, a quin hay que pegar? Disculpen, nuevamente, la insistencia: nunca negar la significacin del salario, el problema es desde qu lugar. Ante esta consideracin, no voy a ofrecer soluciones, tampoco voy a escapar por la tangente, segn el dicho lavndome las manos. Tengo mis ideas al respecto, pueden ser cuestionables, y si las expongo, podramos centrar la discusin en el rbol perdiendo de vista el bosque, lo global.

El interrogante es: por qu como maestros no centramos las luchas en la praxis pedaggica poltica del aula escolar, y s la centramos en el salario?

En este contexto veamos cmo juegan las instituciones que producen conocimiento pedaggico, de aqu en adelante la Academia, y las instituciones que defienden los derechos de los trabajadores docentes, de aqu en adelante los sindicatos.

En los ltimos aos la Academia hizo una fuerte alianza con el Estado, recibiendo sus prebendas: publicaciones, ejercicio del poder en la institucin de conocimientos, turismo-acadmico, etc. Y dentro de esa alianza, no se distanci del mismo con crticas constructivas, bajando lineamientos pedaggicos desde los que el maestro poda sentirse culpable si no los pona en prctica. Aparecen aqu las figuras del desamparo, de la orfandad, de la desproteccin.

Tambin una importante camada del poder sindical centr las luchas en el salario y el presupuesto, no considerando que la base de las condiciones laborales del maestro es la prctica pedaggico-poltica en el aula escolar, y por ende la lucha debera centrarse ah. Nuevamente aparecen las figuras del desamparo, de la orfandad, de la desproteccin.

Tanto la Academia como el sindicalismo educa, o mal educa, con su accionar. De parte de ambos existe ms una reaccin ante lo dado por las polticas neoliberales, actitud relevantemente pasiva, y no un impulso activo-crtico-propositivo.

Veamos, en tal sentido, las polticas pedaggicas que acontecieron a partir de diciembre de 2015, en el marco de la asuncin del nuevo gobierno del frente partidario Cambiemos y el posicionamiento de la Academia y de los sindicatos:

No se intent esclarecerlas, salvo como hecho puntual ante el inminente Operativo Aprender 2016 de evaluacin sobre los alumnos, y nicamente como reaccin ante el mismo.

En muy pocos casos, en particular desde sectores de la llamada izquierda, se critic el artculo 98, inciso e, de la Ley Nacional de Educacin 26201/2006, que avala la posibilidad de los operativos internacionales de evaluacin; el ms difundido en nuestro pas es el denominado PISA , con su fuerte tinte economicista.

Nada se dice acerca de la evaluacin a los docentes, que ya es normativa en nuestro pas, y apunta ante todo a una reforma laboral. As consta en el documento del Ministerio de Educacin y Deportes de la Nacin Argentina ensea y aprende. Plan estratgico nacional 2016-2021, anexo de la Resolucin del Consejo Federal de Educacin n 285/2016 , artculo 2.2.4., bajo el subttulo Fortalecer las prcticas de enseanza de manera sistmica en todos los niveles y modalidades educativas. Acerca de la gravedad en materia de evaluacin a los docentes invito a visitar las pginas web donde se transcriben algunos de mis trabajos:

La evaluacin como prctica poltica opresora y colonizadora o De la evaluacin del desempeo docente.

De la evaluacin a los alumnos a la evaluacin a los docentes o De la muerte de la pedagoga.

Concluyendo, como propuesta, bajo la consideracin que la praxis pedaggico poltica en el aula de la escuela pblica es la base de las condiciones laborales del docente, asumiendo desde ah, por ende, todo otro tipo de reclamo:

Importa que docentes, academia y sindicatos hagamos propuestas pedaggicas para mejorar nuestras prcticas ulico/escolares. A tal efecto debiramos partir de la crtica como denuncia para luego hacer propuestas liberadoras. Importa una lucha por anticipacin y no meramente una lucha por reaccin. Hay que proponer pedagoga alternativa liberadora. Proponer, proponer, proponer.

Notas:



Y en trminos ms amplios: el presupuesto, desde una significacin monetaria, como lnea de accin para el Estado.

Cuestiono este significado de pobreza, en virtud de que no debe reducirse, simplemente, a una medida monetaria. Por la ndole del presente escrito, no lo explicito aqu.

Prefiero el trmino maestro al de docente, por algo que tampoco aqu explicito, en virtud del presente escrito.

Cuando aludo a la Academia, en particular la que en el ejercicio del poder establece los conocimientos vlidos en materia educativa.

Recomiendo mi texto Lo que maestros y profesores ignoran acerca de PISA. Entre otros links: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=220722 y http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/193079; http://contrahegemoniaweb.com.ar/lo-maestros-profesores-ignoran-acerca-pisa-no-sean-ignorantes/; etc.

Consejo Federal de Educacin reunido en la provincia de San Luis, documento emitido el 23 de agosto de 2016.

http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL005360.pdf

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=210356; http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/22832; http://contrahegemoniaweb.com.ar/la-evaluacion-como-practica-politica-opresora-y-colonizadora/; etc.

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=218730; http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/181882; http://contrahegemoniaweb.com.ar/la-evaluacion-los-alumnos-la-evaluacion-los-docentes-la-muerte-la-pedagogia/; etc.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.