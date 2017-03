El presidente de Brasil busca frenar el impacto por el escndalo de los frigorficos

El churrascao y Lula golpean a Temer

Pgina 12

Domingo negro por partida doble para Michel Temer: mantuvo una reunin de emergencia con embajadores extranjeros que amenazan embargar las importaciones de carne brasilea a raz del escndalo de los frigorficos al tiempo que el mayor antagonista del gobierno, Luiz Incio Lula da Silva, era recibido por una multitud en la regin nordeste, durante un acto visto como su lanzamiento hacia las presidenciales de 2018, en las que se perfila como favorito con ms del 30 por ciento de las intenciones de voto, casi triplicando a los ubicados en segundo lugar.

Quieren crucificarme pero voy a luchar hasta el fin areng Lula en la localidad de Monteiro, estado de Paraba, enclavada en una regin pobre y seca, el sertado, donde su popularidad siempre fue alta.

El lder del Partido de los Trabajadores, junto a la exmandataria Dilma Rousseff, visitaron las obras de canalizacin del ro Sao Francisco, iniciadas durante las gestiones petistas, y que permitieron llevar agua a unos 12 millones de personas.

Para no dejar dudas de que est en marcha hacia la disputa de su tercer mandato, el ex tornero metalrgico dijo Yo no s si estar vivo para ser candidato en 2018, pero lo nico que s es que ellos quieren evitar por cualquier medio que me presente.

Dilma lo complement al denunciar que se est tramando un segundo golpe: el primero fue para desalojarla a ella del gobierno en mayo del 2016, el segundo para tenderle trampas jurdicas a Lula y proscribirlo en 2018.

De camisa roja, sudado, Lula habl de una forma apasionada en esa regin de la cual l es originario y donde vivi hasta mudarse con su madre y hermanos a Sao Paulo, donde se forj como sindicalista, luego fund el PT y ms tarde fue presidente, entre 2003 y 2011. Salir de donde yo sal y llegar a donde llegu eso es algo posible solo de la mano de Dios.

Ellos le piden a Dios para que yo no sea candidato, porque si lo soy es para ganar y para que el pas vuelva a tener alegra, felicidad y el pueblo otra vez tenga empleos y salarios dignos.

De esa forma reiter su denuncia contra el ajuste en curso que tiene como prioridad la reforma de la previsin social.

Esos ejes ya los haba tratado Lula en otro acto muy concurrido la semana pasada en Sao Paulo, el ms importante de los realizados en 24 capitales, que sirvi de barmetro para confirmar el descontento en alza contra la poltica econmica de esta administracin. Y el repudio casi unnime de su ejecutor, el presidente Michel Temer, con una aprobacin de apenas el 10%.

La crisis causada por el Operativo Carne Dbil, que lanz el viernes la Polica Federal marc el domingo en Brasilia, donde Temer afirm que el gobierno reitera la confianza en la produccin nacional.

Los gigantes JBS y BRF, que estn entre los frigorficos ms importantes del mundo, fueron acusados de integrar una organizacin mafiosa que venda carnes vencidas y hasta de reses muertas por dolencias al mercado externo e interno.

JBS y BRF adulteraron las mercancas con la complicidad de fiscales del Ministerio de Agricultura, cartera al frente de la cual est Blairo Maggi, quien fue elegido para el cargo por ser empresario del agronegocio, un rengln crucial para la economa y en el cual Temer confiaba como palanca para salir de la recesin acumulada del 7,3% en 2015 y 2016.

Ante el temblor poltico y econmico causado por la denuncia de la Polica Temer convoc a Maggi al Palacio del Planalto, donde ayer ambos presentaron sus explicaciones no se sabe cun convincentes a los embajadores de 33 pases, entre los que haba varios de la Unin Europea, China y Rusia: es decir el grueso del mercado hacia donde exporta Brasil.

El sbado representantes del gobierno hablaron con diplomticos de Estados Unidos, casi a la misma hora en que Temer mantena la primera, y tarda, conversacin telefnica con Donald Trump, desde que el magnate estadounidense asumi el cargo el 20 de enero. Segn el diario Estado el presidente tena la intencin de tranquilizar a su colega sobre el problema del ganado en mal estado, pero la oficina de prensa del gobierno no confirm esa versin.

El fantasma del boicot internacional a las carnes sobrevol el Planalto donde se vivi uno de los fines de semana ms agitados de los ltimos meses, en los que no faltaron sobresaltos.

El tamao del caso de los embarques en mal estado se mide en la reaccin del mercado donde el viernes las acciones de JBS cayaron ms del 10 por ciento y las de BRF bajaron en torno del 7 por ciento.

El escndalo alimenta dudas sobre la futura cotizacin de las acciones de JBS y BRF en Estados Unidos escribi el diario Folha.

Lo cierto es que las reuniones del domingo tenan entre sus objetivos evitar otro sacudn burstil hoy lunes en la Bolsa de Valores de Sao Paulo, segn lo reconoci el ministro Maggi al hablar con la prensa despus de reunirse con Temer y los embajadores.

Con respecto a lo que puede pasar en el mercado, yo estoy preocupado, s que lo estoy, plante el funcionario.

Brasil es un gran exportador, tenemos el 7% del mercado mundial de alimentos, y una posicin fuerte de los pases contra nuestras exportaciones significara una crisis grande, parara nuestros procesos productivos (...) por eso apelo a los embajadores para que acepten nuestros argumentos, sepan que estamos trabajando fuertemente para resolver este tema.

Maggi estaba acompaado de funcionarios de la Cancillera y el Ministerio de Justicia, cuyo titular Osmar Serraglio fue citado como un operador de la trama de corrupcin formada por los frigorficos y miembros del Ministerio de Agricultura.

La cabeza de Serraglio puede correr la suerte de otros ministros que dejaron sus cargos por corrupcin, mientras hay otros seis en el patbulo, que fueron denunciados la semana pasada por presuntos sobornos cobrados a la constructora Odebrecht.

Nada, sin embargo, es capaz de borrar la sonrisa (acaso retocada de botox) siempre exhibida por el presidente Temer.

Ayer al finalizar la cita con los embajadores de 33 pases, junto a diplomticos de segundo nivel de Estados Unidos y Gran Bretaa, Temer les propuso compartir un churrasco en un restaurante de Brasilia, como forma de probar la calidad de las carnes nativas.

El convite fue aceptado por los diplomticos, segn las primeras informaciones, pero las dudas siguieron en pie: ayer la Unin Europea y China enviaron consultas oficiales sobre los embarques de ganado en mal estado.

El Partido de los Trabajadores anticip que este lunes iniciaba la recoleccin de firmas para una Comisin Investigadora de la carne, caso al que algunos ya bautizaron como el Churrascao, siguiendo la cacofona del Petrolao y el Mensalao, los escndalos que hicieron mella en los gobiernos de Dilma y Lula, respectivamente.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/26742-el-churrascao-y-lula-golpean-a-temer