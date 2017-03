"15 de marzo": avance en la lucha contra reformas de pensiones y laboral

Dirigentes de entidades sindicales y movimientos populares fueron invitados por Brasil de Fato, el ltimo mircoles (15 de marzo), a participar de una mesa redonda en vivo sobre los actos que acontecieron ese da contra las reformas de las Pensiones y laboral. La evaluacin fue que las protestas de aquel da marcan el inicio de una gran movilizacin que puede conseguir derrumbar tales propuestas del gobierno no electo de Michel Temer.

En el estudio de TV de Brasil de Fato, en So Paulo (SP), en el primer momento, participaron la Secretaria de Polticas Sociales y Derechos Humanos de la Central nica de Trabajadores (CUT), Jandyra Uehara Alves; el abogado y miembro de Consulta Popular Ricardo Gebrim; y el secretario-general de Intersindical, Edson Carneiro ndio.

El segundo bloque cont con la presencia de la Directora de Mujeres del Sindicato de Trabajadores del Metro de So Paulo, Ana Cludia Borguin; del dirigente nacional del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), Joo Paulo Rodrigues; y del director tcnico del DIESSE (Departamento Intersindical de Estadstica y Estudios Socioeconmicos), Clemente Ganz Lcio.

El encuentro aconteca mientras millares de manifestantes, de centrales sindicales, movimientos populares y diferentes categoras laborales, realizaban paralizaciones y protestas en los 26 estados y en el Distrito Federal.

El 15 de marzo, ya histrico, termin con un saldo de ms de un milln de personas en las calles de todo Brasil contra la reforma de las pensiones.

Conseguimos reorganizar todo un campo popular democrtico y conquistamos el apoyo y simpata popular. Es un acto expresivo que nos va a hacer entrar en un nuevo nivel de lucha, conmemor Ricardo Gebrim.

Uehara Alves apunt que el 8 de marzo ya fue un pre anuncio de lo que seran esas manifestaciones masivas contra la reforma de las Pensiones, y que la movilizacin del 15 fue convocada por los profesores de la red pblica, que siguen en huelga por tiempo indeterminado.

La categora de la educacin es mayoritariamente femenina. Las mujeres estn siendo muy penalizadas en esta reforma. Las mujeres profesoras, adems de perder los cinco aos de jubilacin especial, de 25 aos est pasando para 30, aun necesitan contribuir los 49 aos. O sea, es trabajar hasta morir, lament la dirigente de la CUT.

Y Ganz Lcio, del DIESSE, destac la solidaridad entre la clase trabajadora este da 15. En su opinin, solamente con unin ser posible detener "la reforma de mayor exclusin social que se haya hecho en Brasil desde 1988 [fecha de la Constituyente en el pas]".

l evala que la reforma retarda el acceso a la jubilacin y excluye millones de personas que no van llegar a los 65 aos con 25 aos de contribucin para ter derecho a la jubilacin.

"Si llega a contribuir 25 aos, va a tener acceso a una jubilacin que es, como mnimo, 25% menor de lo que es hoy. Es una reforma que retarda, excluye y constrie simultneamente", alert.

Reforma laboral

La reforma laboral tambin fue citada como uno de los principales temas de lucha del prximo perodo. Segn los invitados, la tercerizacin y la posibilidad de que lo negociado valga ms que lo legislado, son dos factores que pueden eliminar derechos conquistados por la lucha de los trabajadores.

Las mayores vctimas de este proceso de precarizacin son las mujeres, los jvenes, los negros, la comunidad LGBT, que ya tienen malos trabajos, que ya son las mayores vctimas de accidentes de trabajo, de la rotatividad. Estamos en las calles contra la reforma de la jubilacin, pero tenemos que dejar muy claro que jams vamos aceptar el avance de la precarizacin y la aprobacin de la tercerizacin. Eso condena a la juventud, a toda una generacin de empleados que ser completamente destituida de cualquier derecho o garanta, dice ndio, de Intersindical.

Luchas

Joo Paulo Rodrigues, del MST, acredita que el desafo ahora es mantener el clima de lucha en el pas para presionar a la clase poltica. Temer no recula y el Congreso no es de confianza. Por eso nosotros necesitamos crear un clima de lucha en Brasil. Esa movilizacin mostr que tenemos unidad en el campo popular y que existe un reclamo colectivo de los trabajadores, consider.

En este sentido, la trabajadora del Metro, Borguin conmemora la unin de su categora en So Paulo y el apoyo de la poblacin.

Hace muchos aos que el Metro no haca una huelga poltica. La gente sabe que, cuando hay huelga en el Metro, es un caos la ciudad, y los medios incentivan a la poblacin a ponerse contra nosotros porque no consigue llegar al trabajo. Como esta agenda afecta a la mayora de los trabajadores, la gente tuvo muchas demostraciones de apoyo, evalu.

Borguin se mostr optimista en relacin a las prximas acciones organizadas. "Esperamos, sinceramente, que sea un vuelco en el movimiento sindical, y que la gente consiga hacer ms movilizaciones en la calle y ms movilizaciones unitarias, declar.



Traduccin: PilarTroya