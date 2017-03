Evidentemente estn al servicio del 0,1 %

En los ltimos tiempos se han investigado en el Reino de Espaa crditos sospechosos, ilegales y excesivas remuneraciones, opaca comercializacin de productos bancarios, inexplicables cesiones de crdito, maniobras para alterar el precio de acciones La crisis de la banca y todo lo que la rodea llega a los juzgados. Afecta por ahora a 274 banqueros y consejeros de las antiguas cajas de ahorros y bancos que han sido acusados.

Sucede cuando se hace pblico que el Tribunal de Cuentas calcula el coste para el Estado por salvar a los bancos espaoles en 60.718 millones de euros. Casi un chiste, pues an suenan las palabras de Mariano Rajoy asegurando que el rescate bancario no costara ni un euro a la ciudadana. Mariano falt a la verdad, porque ha costado todo ese dinero que el Estado no recuperar. Y otros 122.000 millones ms de recursos comprometidos, garantas, avales Para salvar a la banca, no a la gente.

Esos miles de millones de euros graciosamente entregados hacen de la banca espaola la cuarta entidad financiera que ms fondos ha recibido directamente desde que estall la crisis en Europa. Solo superada por la banca de Reino Unido, Alemania e Irlanda.

Pero podra ser ms dinero an pues, como el propio organismo pblico informa, podra resultar que el coste del rescate fuera de ms de 75.000 millones. Porque no se han considerado todas las ayudas pblicas a la banca, como la generosa financiacin del Banco Central Europeo (BCE), ni los crditos fiscales ofrecidos por el ministerio de Economa, ni el aval a depsitos bancarios

Como recin han publicado algunos peridicos, por diversos conceptos (que no son entrega directa de dinero), el Gobierno espaol ha movido ms de 350.000 millones de euros en ocho aos para mantener los bancos a flote. Y los medios lo recuerdan precisamente cuando aparece una noticia qu esclarece an ms de que lado estn quienes gobiernan la Unin Europea. El BCE, tras gastar cientos de miles de millones de euros en rescatar a la banca europea, ahora compra bonos de deuda de las mayores empresas a bajo inters.

El Tratado de Maastricht prohbe que el BCE compre deuda directamente a los Estados y, cuando ms generoso ha sido con la deuda pblica, ha comprado deuda estatal s, pero a travs de bancos privados en el llamado mercado secundario. El Estado paga intereses ms altos por la deuda que coloca y los bancos hacen un buen negocio. Y ahora el BCE compra bonos de deuda de corporaciones multinacionales. Ha empezado con Telefnica, la aseguradora italiana Generali y la francesa Engie. Segn el BCE, la compra de deuda emitida por corporaciones es para empujar la recuperacin de la eurozona. El BCE pretende que, dando dinero a las corporaciones, esa compra repercuta en los prstamos bancarios. En plata, el BCE pretende reactivar la concesin de crditos a empresas y familias que contina adormecida a pesar de todos los rescates y ayudas. Pero no aprenden y siguen, olvidadas las empresas no tan grandes.

Algunos analistas apuntan que el BCE dedicar 600.000 millones de euros durante varios aos a comprar deuda de grandes corporaciones. Una vez ms el BCE y la UE pretenden reactivar la economa no con ayudas directas a las empresas medianas y pequeas, que son muchas y en Espaa, por ejemplo, proporcionan el 75% de empleo. Tampoco ayudas a la gente, que es la que aumentara la demanda interna con otra situacin econmica. Esa contumaz ayuda indirecta recuerda que el Nobel de economa, Joseph Stiglitz, asegur que si el gobierno federal de EEUU y la Reserva Federal hubieran entregado dinero a quienes tenan deudas hipotecarias para poder pagarlas, no hubiera sido necesaria la billonaria cantidad para que bancos y aseguradoras financieras no se hundieran. Ni se hubieran envenenado millones de ttulos con hipotecas incobrables, porque stas se hubieran abonado y no hubiera habido esta crisis.

En la vieja Unin Europea, de 2008 a 2015, los Estados miembros han gastado 747.000 millones de euros en rescates y ayudas al sector financiero, y han comprometido ms de un billn de euros en garantas de pasivos. Con tales cifras, a final del ao pasado la ciudadana europea haba perdido ms de 210.000 millones de euros, que no se recuperarn. Y ahora el BCE decide dedicar 600.000 millones de euros a asegurar los beneficios de grandes corporaciones.

Cundo le tocar a la gente?

