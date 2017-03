Mi razn para votar por Lenn Moreno

Como el hombre aquel que se compr un bumern nuevo y nunca pudo dejar el viejo porque cuando lo bota siempre regresa, as se presenta la historia electoral de Ecuador y en particular de lo que se autodenomina izquierda ecuatoriana, o izquierdas ecuatorianas.Las elecciones son, al fin de cuentas, una pequea imagen de la realidad poltica del momento, que es tambin parte de un proceso histrico, de un proceso mucho mayor a los diez aos que dura el gobierno de Rafael Correa. La izquierda ecuatoriana ha vivido electoralmente de prestado y no ha logrado crear una base popular propia, y eso se puede analizar desde Velasco Ibarra a Rafael Correa, pasando por Rodrigo Borja, Frank Vargas, Fredy Ehlers, Lucio Gutirrez, Len Rolds o Paco Moncayo.El error de algunas izquierdas fue creer que yendo de prestado estaban haciendo la revolucin, sin entender las limitaciones de los procesos. Otras en cambio, se han sumado reiteradamente de forma oportunista a candidatos prestados para ver cmo conseguan algn puestito o sostener parte de sus pequeitas agendas grupales o personales en caso de triunfo.Hoy vivimos en un mundo de ficcin donde unos creen que estn haciendo la revolucin y construyendo el socialismo. Algunos incluso creen que el destino de la humanidad pasa por Ecuador, hasta hablan de un nuevo Stalingrado. Otros creen, en cambio, que estn combatiendo el comunismo. Que estn en una nueva cruzada contra el comunismo. Tambin estn los que creen combatir el fascismo. En el caso ecuatoriano es parte del barroco que tambin se expresa en todas las fanescas partidistas. Hemos llegado a un punto en que todos los partidos o movimientos, sin excepcin, son una especie de fanesca que va desde la izquierda a la derecha.Hoy algunos representantes de las izquierdas ponen nfasis en su realidad personal o grupal, no piensan, ni miran ms all. Aquellos que fueron atacados por el gobierno creen que los fundamental es oponerse a todo lo que tenga algn vnculo con ste. Aquellos que se beneficiaron del gobierno creen que los fundamental es defender todo incluso acciones retrogradas. Unos y otros caminan en defensa de sus pequeos intereses, y finalmente, terminarn perdidos en el camino de la historia.Por fuera de la ficcin que viven unos y otros, est la realidad, estn los grandes intereses que se esconden detrs de la poltica y en particular de cualquier eleccin. Los intereses que buscan sacar partido de una u otra propuesta electoral. El poder real. Por otra parte, estn las grandes masas populares que intentan enderezar su destino impuesto de antemano, ms all de lo electoral. Cuando llegan las elecciones, esas masas populares esperan que gane alguno que no sea tan malo en el camino permanente de intentar enderezar ese destino impuesto. Finalmente, nos guste o no, a fuerza de buscar encaminar su destino, los pueblos son estrategas.Ahora, ante la disyuntiva de la segunda vuelta electoral entre Lenn Moreno y el banquero Guillermo Lasso, hay quienes, individualmente desde algunas izquierdas, asumen diversos anlisis para justificar el apoyo a una de las dos opciones o no votar por ninguno de los dos candidatos finalistas, y no logran mirar ms all del pequeo metro cuadrado en que se mueven.No hay como equivocarse al elegir entre Lenn Moreno y Guillermo Lasso. Moreno representa una opcin democrtica, con todas las limitaciones que puede expresar su candidatura. Se puede votar por Lenin de una forma crtica, sin dar cartas en blanco, aceptando que es necesario luego acompaar el proceso y, si se desva, luchar por enderezarlo. O incluso resistirlo. Votar por Lasso e inventar explicaciones para hacerlo es, por lo menos, un error estratgico muy grave para cualquier izquierda.Sin olvidar ninguna crtica al gobierno, en este momento es necesario asumir sin ambigedades el apoyo a Lenn Moreno. Conozco a Lenn y s que es un demcrata (ms all de que la palabra demcrata encierre muchas limitaciones); creo que es alguien que puede tender puentes, incluso hacia sectores con los cuales se han dinamitado y es difcil volverlos a levantar; es una persona que tiene la tolerancia necesaria para llevar adelante un proceso democrtico, no revolucionario (y por favor no ahuequemos ms la palabra revolucin). La necesidad de mantener una postura digna en defensa de la integracin latinoamericana y de los procesos democrticos es fundamental en la realidad actual. Es una necesidad estratgica que Moreno puede mantener. En el mbito poltico y econmico, seguramente en lo esencial el gobierno de Lenn Moreno ser similar al de Tabar Vzquez en Uruguay, con las diferencias econmicas y polticas propias de cada pas. Eso es bastante en la realidad actual.Sin creer que en Ecuador la situacin se pueda asemejar a un Stalingrado chiquito; sin pensar que un gobierno modernizador capitalista puede hacer cambios estructurales; sin haberme ilusionado que una Constitucin como la ecuatoriana sea un documento revolucionario; convencido que no se hace ninguna revolucin desde la institucionalidad; sabiendo que los verdaderos cambios sociales se hacen desde la lucha social no desde la burocracia; aceptando los graves errores del gobierno que van desde no haber estatizado una de las grandes telefnicas en lugar de renovar el contrato en 2008 hasta haber firmado el TLC con la Unin Europea que en el mediano plazo ser catastrfico para las pequeas y medianas economas campesinas; aceptando que dentro del gobierno y en los alrededores se esconden muchos oportunistas y acomodados que se dicen de izquierda y otros tantos de derecha; y criticando duramente los casos de corrupcin; no podemos confundirnos al elegir entre Moreno o Lasso.Podemos ser muy crticos con un proceso que se desvirtu en los ltimos aos y que incluso tom algunas medidas que se pueden catalogar como neoliberales, pero no podemos entregar directamente el futuro poltico del pas a la derecha ms reaccionaria y al capital financiero nacional e internacional, ayudando a sumar un nuevo aliado a la derecha latinoamericana que se va reposicionando y reconsolidando.Ni ayer, ni hoy, ni maana, habr justificacin vlida para votar a Guillermo Lasso desde la izquierda, o desde alguien o algo que se denomine de izquierda. Quienes creen en eso, se equivocan. En tanto que quienes estn convencidos de que no debe apoyarse a ninguno de los dos candidatos deberan asumir, como lo hacamos en otros momentos histricos, una campaa franca por el voto nulo. Dejar su postura poltica abierta a la ambigedad, abre paso a interpretaciones tendenciosas y hace que su postura quede cuestionada.En 1992 cuando apoy y defend la rebelin liderada por Hugo Chvez contra el 90 por ciento de la izquierda uruguaya, y aos despus cuando reforc mi apoyo al proceso bolivariano desde Ecuador cuando solo dos o tres lo apoybamos, fue pensando estratgicamente, sin creer que hara la revolucin. Aunque luego Chvez demostr un liderazgo que no han tenido quienes venan desde la izquierda. Un liderazgo que ser difcil de igualar, sobre todo por su capacidad de mirar estratgicamente Amrica Latina y el mundo.No apoy a Correa en la primera vuelta del 2006, apoy a Macas y volvera a hacerlo; cre en la Constitucin y me compromet con su aprobacin incluso teniendo muchas crticas en los cambios de ultima hora en la redaccin final y sabiendo que tena muchas limitaciones en el tema laboral; particip en el gobierno convencido de que la poltica internacional marcara una diferencia, y as fue por los menos en el perodo por el que yo puedo responder; renunci (ni me botaron ni di un paso al costado) cuando vi que el gobierno se encaminaba a firmar el TLC y vi adems que la restauracin conservadora no vena solo de afuera sino desde adentro; siempre me pareci un cuento lo del socialismo del siglo XXI o socialismo del buen vivir o tantos inventos sin sustento terico ni prctico; y nunca usufructu de una mnima prebenda en el gobierno o fuera de l. Si bien mucho de eso no tiene importancia, cuando uno asume una postura en momentos como el que vive Ecuador y Amrica Latina es importante dejar claros algunos antecedentes. Ojal todos los actores polticos y siempre puedan aclarar sus antecedentes.El 2 de abril, mi voto por Lenn Moreno es un voto pensando estratgicamente en el futuro de Amrica Latina, ni ms ni menos. Un voto estratgico desde la izquierda.escritor y periodista uruguayo-ecuatoriano, ex Vicecanciller de Ecuador.