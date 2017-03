La segunda vuelta electoral en el Ecuador

Un manifiesto mundial

Nosotros, hombres y mujeres de Nuestra Amrica sabemos que el Ecuador se enfrentar el 2 de abril a una batalla decisiva. Sabemos que es muchsimo lo que est en juego, porque del resultado de esa compulsa electoral depender no slo su futuro al optar por profundizar el camino iniciado hace diez aos o apostar a un regreso sin gloria a los aos que precedieron el feriado bancario y la previsible debacle econmica, desintegracin social e inestabilidad y violencia polticas.Del desenlace de esa batalla depender tambin el futuro de la regin y, no sera exagerado enunciarlo, de varios pases europeos porque la derrota de la restauracin conservadora sera una seal que reverberara con la velocidad de un rayo en pases donde la alternativa a la hecatombe neoliberal parecera ser slo la derecha fascista y xenfoba. El pueblo del Ecuador, rechazando el canto de sirena de los exponentes locales de esta frmula poltica, podra dar una seal a todo el mundo de que hay otros caminos para salir de la crisis.Sera ocioso detenernos en la prolija enumeracin de los grandes logros de la ltima dcada: expansin econmica y diversificacin de los lazos del comercio internacional todo lo cual fue puesto al servicio de la inclusin social, el combate a la pobreza, el avance de la equidad en uno de los pases ms inequitativos del mundo, notable expansin de la educacin y la salud pblicas, desarrollo de una impresionante infraestructura de caminos, transporte y comunicaciones, soberana nacional e insercin protagnica de Ecuador en un sistema internacional agitado por profundas contradicciones. Pese a ello, este pas relativamente pequeo por su territorio pero grande por su dignidad le ofreci al mundo la posibilidad de que un personaje crucial para las luchas emancipatorias de nuestro tiempo, Julian Assange, siga vivo y en libertad gracias al asilo concedido por el gobierno del presidente Rafael Correa, aportando preciosas informaciones sobre los mecanismos ocultos del despotismo del capital.Todo este avance, que por supuesto no significa desconocer la inevitable existencia de asignaturas an pendientes, ser sometido a prueba en elque tendr lugar el prximo 2 de abril. La historia reciente de Nuestra Amrica ensea que logros aparentemente inconmovibles promovidos por gobiernos progresistas y de izquierda fueron removidos sin miramientos y sin mayor resistencia cuando el gobierno fue recuperado por la derecha. Esto ocurri en la Argentina con la eleccin de Mauricio Macri, y de manera ilegal e ilegtima en los casos de Honduras, Paraguay y, hace apenas unos meses, Brasil.Pensar que la derecha en Ecuador va a honrar las reglas del juego democrtico para acceder al gobierno, o que una vez en l va a respetar las conquistas populares es una peligrosa ingenuidad y una muestra de que no se han aprendido las lecciones de la historia. Una ojeada a las polticas ensayadas por estos gobiernos una vez que desalojaron a sus predecesores de signo progresista basta para convencernos de su naturaleza inherentemente oligrquica y su nimo revanchista.Para quienes piensen que este talante no existe en las fuerzas de la derecha es suficiente recordar la amenaza proferida por el ex alcalde de la ciudad ecuatoriana de Baos que, ante una turbamulta que rodeaba al Consejo Nacional Electoral la noche del 19 de febrero, dijo que incendiara Quito en caso de que los informes de dicho organismo confirmaran la victoria en primera vuelta del candidato de Alianza Pas, Lenn Moreno. Para muestra de lo que podra ocurrir en Ecuador con un triunfo de la derecha basta ese botn.Lo ocurrido en otros pases del rea debera ser cuidadosamente examinado por el electorado ecuatoriano. En Argentina la restauracin conservadora produjo recortes masivos en programas sociales junto con exorbitantes aumentos de las tarifas de los servicios pblicos, despidos masivos y cada vertiginosa del salario real, todo lo cual provoc un veloz resurgimiento de la pobreza en el pas. En Brasil, un ajuste dursimo congelando el presupuesto del sector pblico hasta el ao 2030 haciendo caso omiso de las renovadas necesidades planteadas por el aumento de la poblacin y la eliminacin del pago de las horas extras a los trabajadores para, de ese modo, atraer a la inversin extranjera tendr un resultado similar al que ya se registra en la Argentina. En Honduras y Paraguay la represalia por la osada de haber elegido gobiernos reformistas y democrticos (Mel Zelaya y Fernando Lugo respectivamente) desat la cruel venganza de los sectores tradicionales del poder que acompaaron el desmontaje de las polticas de inclusin social con una furia represiva que convirti al pas centroamericano en el ms inseguro y violento del mundo.Ms all de las asignaturas pendientes y los errores de concepcin y aplicacin que, como cualquier otro gobierno, haya tenido el de Rafael Correa, la dcada ganada en Ecuador puede y debe ser preservada. Nada de lo logrado fue producto de la casualidad ni del azar. Altos precios internacionales favorecieron a todos los pases de la regin, pero salvo Ecuador y unos pocos ms, en los dems casos las rmoras de la injusticia social permanecieron inclumes porque no existi la decisin poltica que s hubo en este pas de aprovechar ese momento excepcional de la economa mundial para hacer los cambios que grandes sectores postergados de la poblacin venan reclamando por dcadas, cuando no por siglos.A diferencia de otros pases hubo en Ecuador la decisin poltica de aprovechar el momento y hubo tambin el liderazgo del presidente Correa, indispensable para concretar, en mayor o menor grado, esas promisorias oportunidades. Mrito tanto mayor el de este pas en cuanto tuvo que emprender un programa de reformas y cambios sin contar con un instrumento fundamental de gobernanza macroeconmica: la poltica monetaria. Como se recordar, el bloque de fuerzas de derecha que hoy se presenta como la novedad o el cambio fue el causante en 1999 del cataclismo econmico y financiero del pas, con profundas secuelas en lo poltico y social.Gracias a la gestin de esa coalicin de banqueros con oligarcas y otros grupos tradicionales -hoy impdicamente amparados y blindados mediticamente por la prensa hegemnica- se produjo el derrumbe de la economa y el nefasto feriado bancario, eufemismo que encubre lo que fue un enorme negociado del cual salieron favorecidos los grandes banqueros que hoy pretenden retornar al gobierno y que perjudic a la enorme mayora de la poblacin ecuatoriana.La irresponsabilidad y falta de patriotismo de esos grupos dirigentes le cost al Ecuador la prdida de su signo monetario y la mutilacin de un componente fundamental de su soberana nacional: la desaparicin del sucre como moneda propia y la forzada adopcin del dlar como signo monetario local y provocar una huida en masa de unos dos millones y medio de ecuatorianos que de la noche a la maana tuvieron que abandonar el pas para sobrevivir. Estos son los turbios antecedentes de quienes hoy pretenden erigirse como salvadores de la patria.Insertos en esta amenazante coyuntura histrica, con un sistema mundial signado por un elevado grado de incertidumbre e inestabilidad causado por el progresivo derrumbe de un supuesto orden mundial que no era tal, Ecuador deber tomar una decisin crucial para sus futuras generaciones. Como pocas veces en la historia, ahora el pueblo tiene el destino en sus manos. Para actuar con racionalidad y patriotismo tendr que recordar, que hacer memoria y preguntarse cules eran las oportunidades de progreso individual y bienestar social que le ofreca el Ecuador anterior a la Revolucin Ciudadana; preguntarse tambin si tena ms derechos de los que tiene hoy y si sus hijos tendrn, bajo un gobierno de banqueros inescrupulosos que siempre despreciaron al pueblo, la posibilidad de continuar educndose, gozando de proteccin mdica y de los derechos sociales conquistados en los ltimos aos.Esta recordacin es imprescindible, pero es exactamente eso lo que la dictadura meditica que agobia con sus mentiras al Ecuador no quiere que hagan las ecuatorianas y los ecuatorianos. Para tal fin los bombardean incesantemente con noticias espectaculares de corrupcin que a poco andar caen bajo el peso de sus propias falacias; con denuncias infundadas y ataques personales a las principales figuras del oficialismo, todo con el afn de convencer al pueblo que est en manos de una pandilla de delincuentes. La desfachatez e inescrupulosidad del bloque restaurador no tiene lmites y su estrategia ha sido embotar a la poblacin con una catarata interminable de mentiras e infamias, ante lo cual ser imprescindible el ejercicio de la memoria para desbaratar sus planes. Para neutralizar esos arteros ataques bastar con que cada quien recuerde cmo estaba antes y cmo est ahora; qu perspectivas vitales tena antes y cules tiene a hora; si antes poda soar con que sus hijos llegaran a la universidad y si el sueo se convirti en realidad ahora; si antes haba un Estado que cuidaba de su salud y si lo hay ahora, y as sucesivamente. La respuesta a esas simples preguntas persuadir a las ecuatorianas y los ecuatorianos que slo el binomio Lenn Moreno-Jorge Glas ser capaz de continuar con el camino recorrido y que ha cambiado, para bien, el rostro del Ecuador. Que optar por los responsables del feriado bancario sumira a este pas en una crisis an ms grave que la del ao 1999.Todo el mundo estar pendiente de lo que ecuatorianos y ecuatorianas decidan hacer de sus vidas el prximo 2 de abril. Pendiente de si hacen odos sordos ante el terrorismo meditico que los aturde e impide pensar y deciden continuar la marcha ascendente hacia una nueva y mejor sociedad; o si, desafortunadamente, quedan apresados por su falaz propaganda y emprenden un camino de regreso que termina, inexorablemente, en el abismo. Para avizorar su futuro en caso de que triunfe la candidatura de los banqueros los ecuatorianos deberan mirarse en el espejo de la Argentina y tomar nota del sufrimiento y la desesperacin de su pueblo ante el revanchismo social de la restauracin conservadora. Confiamos en la sabidura y la memoria del pueblo ecuatoriano y por eso estamos seguros que en la segunda vuelta se producir la aplastante victoria de Lenn Moreno y Jorge Glas.Nosotros, amigos del Ecuador, tenemos confianza en que as ser y que esa luz que hace diez aos brilla con fuerza en la mitad del mundo seguir encendida, para bien del Ecuador y de la humanidad.Las adhesiones a: