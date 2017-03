Izquierdas tradicionales: Mejor un banquero que el continuismo

El Telgrafo

La decisin de las izquierdas tradicionales y de los marxistas probancarios del Ecuador de votar por el banquero neoliberal Guillermo Lasso, al menos ha provocado remezn entre algunos de los intelectuales vinculados a esos sectores.Aunque continan privilegiando el ataque al corresmo y al continuismo, no se han atrevido a proclamar el voto pro Lasso, pero han acudido a verdaderas piruetas conceptuales para demostrar que el pas est en una encrucijada, que demanda construir la alternativa popular, diferente e independiente. Qu es eso?Los argumentos nacidos en esas filas han dado fundamentos polticos y justificaciones tericas a todas las izquierdas probancarias del pas, hoy un sector ciertamente activista, pero absolutamente marginal en la vida nacional, y que considera a la Revolucin Ciudadana como su principal enemigo de clase.Suponiendo que el corresmo representa una nueva derecha, enriquecida y corrupta, un rgimen que criminaliza la protesta social, que moderniz al capitalismo extractivista, controla todos los poderes con autoritarismo, que acab con la democracia, etc., algo raro est sucediendo en estos anlisis, porque distintos estudios e incluso organismos internacionales como Cepal, PNUD, BM y hasta el FMI resaltan la obra pblica, los logros sociales, el avance en la equidad y hasta el progreso institucional durante la ltima dcada.Si el corresmo encarna tantos males, cabe preguntar cmo es que este neo/neoliberalismo es considerado un referente democrtico y progresista en Amrica Latina y Europa, por recuperar el papel regulador del Estado, institucionalizar sus funciones, extender obras pblicas, ampliar servicios sociales (educacin, salud, seguridad social), imponer la tributacin redistributiva, y mantener derechos sociales y laborales; todo lo cual, en cambio, fue destruido durante las dcadas finales del siglo XX, con el modelo empresarial/neoliberal que hoy amenaza con volver. El dogmatismo ha terminado por falsear la realidad y ha desmoronado la credibilidad de quienes lo sustentan. Como se conoce bien en ciencia poltica, en las elecciones se enfrentan fuerzas sociales e intereses que rebasan a las individualidades; de modo que solo forzando una supuesta disyuntiva entre democracia y dictadura, puede creerse que Lasso (igual habra sido cualquier otro finalista) restaurar la democracia.Porque si se acudiera con seriedad a la historia social y econmica del Ecuador, se comprendera que las derechas que vienen, si triunfan, traen los intereses de unas oligarquas y elites empresariales que son de las ms atrasadas y explotadoras en Amrica Latina, y que nunca llegaron a ser, para aplicar trminos marxistas, una burguesa progresista, capaz de pensar en responsabilidades sociales.Nadie ha pedido que las izquierdas probancarias voten por Moreno. Pero quedar registrado en la historia latinoamericana que llamaron a votar por Lasso; y que, para preservarse en salud, ahora dicen que eso no significa estar de acuerdo con su proyecto. Qu ciencia poltica ms admirable!Fuente: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/1/mejor-un-banquero-que-el-continuismo