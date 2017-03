El plan antiterrorista de Obama realiz vigilancias masivas de la comunidad musulmana

The Guardian / El Diario (Espaa)

Nueva York - Los musulmanes de EE.UU. se sienten perseguidos despus de los atentados en Pars Su premisa subyacente, que ignora los casos de violencia ultraderechista, es que las comunidades musulmanas de Estados Unidos requieren un tratamiento especial por su susceptibilidad al terrorismo", denuncia el Brennan Center.Documentos internos de los cuerpos de seguridad estadounidense detallan una controvertida iniciativa puesta en marcha en determinadas comunidades con el objetivo de identificar potenciales terroristas antes de su radicalizacin.El FBI describi el programa como una iniciativa diseada para fortalecer la recogida de informacin de inteligencia y de investigacin, as como la capacidad de colaboracin para ser proactivos en la lucha contra el extremismo violento. Esta descripcin se realiz en un documento de agosto de 2016 sobre una conferencia de formacin del programa Lucha contra el Extremismo Violento (CVE) y ha sido revelada por una peticin de la ley de transparencia estadounidense.A pesar de aos de negativa oficial, grupos de derechos civiles de musulmanes estadounidenses denuncian que el programa de Barack Obama era un eufemismo para mantener a los musulmanes bajo vigilancia. Bajo la administracin de Donald Trump, el Departamento de Interior est contemplando la posibilidad de renombrar el programa 'Lucha contra el Islam Radical' o 'Lucha contra la Yihad Violenta'.A pesar de su nombre actual, el programa, en la prctica, se ha centrado casi exclusivamente en las comunidades musulmanas de EEUU, de acuerdo con un nuevo estudio del Brennan Center for Justice, que obtuvo la documentacin interna del FBI bajo la Ley de Libertad de la Informacin.Los crticos ven en el programa CVE la base para que Trump aplique su mano dura sobre los musulmanes. La administracin Obama describi el CVE como una aproximacin liderada por las comunidades para luchar contra el terrorismo y neg rotundamente que fuese un programa de vigilancia. Pero las agencias de seguridad encargadas de perseguir e investigar el terrorismo como fiscales, el FBI y la polica local estn en el centro de estos programas y los ven como una forma de recoger informacin sobre musulmanes que no son sospechosos de ningn crimen, explica Faiza Patel, la autora principal del estudio del Brennan Center.En la era Obama, CVE estaba enmarcado como un acuerdo comunitario con el Gobierno. Con dinero y apoyo del Ejecutivo se animaba a los lderes locales a identificar los primeros indicios de radicalizacin. El programa tambin equipaba a los lderes para impedir a los jvenes en riesgo caer en la violencia, aparentemente como una alternativa a su persecucin.A pesar de los documentos obtenidos y la descripcin que hace en ellos el FBI, la administracin niega tanto un foco excesivo sobre los musulmanes como que el programa funcionase como uno de inteligencia.Para los musulmanes estadounidenses y los defensores de las libertades civiles, la caracterstica estructural del CVE es el protagonismo de las fuerzas de seguridad y la sensacin de estigmatizacin que ello conlleva. Los fiscales, el FBI y la polica juegan un papel evidente en el CVE. Aunque analizar el gasto del dinero federal en el CVE es difcil porque una buena parte no es pblica, el Brennan Center estima que un tercio de los receptores son la polica, las agencias de servicio pblico y las instituciones de investigacin policial".De acuerdo con el documento de agosto de 2016 del FBI, los esfuerzos del CVE se adaptarn a las divisiones operacionales para dar apoyo a esfuerzos existentes de reduccin de la amenaza. Los socios del FBI son un sinnmero de oficinas de seguridad, incluida la Asociacin Internacional de Jefes de Polica, las principales comisaras y sheriffs de condado. Adems, los esfuerzos de participacin permiten un desarrollo de las relaciones con lderes civiles, organizaciones comunitarias y con acadmicos.El Brennan Center seala que el material que ha obtenido sobre el CVE no descarta que se compartiese informacin conseguida por este programa con la polica o con el Departamento de Interior.CVE es anlogo, escribe el Brennan Center, a un controvertido programa del Gobierno britnico llamado 'Prevenir', que invita a las instituciones locales como los colegios a informar de indicios de radicalizacin. Musulmanes britnicos informaron sentirse estigmatizados por un programa que dice que invita a los profesores, doctores y trabajadores sociales a informar sobre ellos.El FBI tampoco es consistente a nivel interno sobre si la radicalizacin lleva al terrorismo, una tesis que los investigadores de terrorismo consideran demasiado simplista. El documento de agosto de 2016 pide ser proactivo al abordar los catalizadores que llevan a la radicalizacin y movilizacin.Pero su Plan Estratgico para Frenar el Extremismo Violento de 2015, tambin sacado a la luz por el Brennan Center, informa: No hay un camino ni un tipo de personalidad propenso a adoptar una visin extremista o a mostrar tendencias violentas.En documentos internos, las guas del CVE sobre los indicios de comportamiento terrorista incluyen una serie de discursos protegidos por la primera enmienda y confunden la disidencia poltica con la posible violencia.Dichos indicios, de acuerdo con un programa de CVE en el condado de Montgomery, Maryland, incluyen una cierta sensacin de que Occidente est en guerra con el Islam debido a las intervenciones de EEUU en Afganistn e Irak, los ataques con drones en Pakistn, el establecimiento de bases militares en pases de mayora musulmana, los abusos de derechos humanos contra musulmanes en Guantnamo, violaciones de derechos civiles, el apoyo de EEUU a Israel y la reticencia de Washington a apoyar cambios de rgimen en Estados autoritarios de Oriente Medio.Otros posibles indicios indicados en los documentos sobre el CVE incluyen sensacin de alienacin, desesperanza e injusticia, que el Brennan Center seala que no predicen la violencia y que no levantaran sospechas si se identificasen en personas no musulmanas.El destino de CVE en la administracin Trump no est claro. El FBI ha rechazado comentar el asunto y el Departamento de Interior no ha respondido a las preguntas, incluidas las de un posible cambio de nombre que se centre explcitamente en los musulmanes.Aunque se han hecho muchas propuestas para cambiar el nombre del programa y centrarse explcitamente en el islam radical, CVE siempre ha sido sobre musulmanes, explica Faiza Patel.Su premisa subyacente, que ignora los casos de violencia ultraderechista, es que las comunidades musulmanas de Estados Unidos requieren un tratamiento especial por su susceptibilidad al terrorismo. Es parte de una serie de estereotipos sobre los musulmanes como personas violentas por naturaleza que ha culminado en la obvia antipata de la administracin Trump hacia el islam, aade.Fuente: http://www.eldiario.es/theguardian/antiterrorista-Obama-vigilancia-comunidad-musulmana_0_622938516.html