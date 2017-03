Elecciones en Ecuador

Por qu importa la soberana nacional

ALAI

La soberana nacional es un bien infravalorado en el mundo de hoy, especialmente en los medios internacionales, donde las perspectivas de Washington y sus aliados mayormente prevalecen. Esto es cierto respecto a temas tanto polticos como econmicos, y las consecuencias pueden ser particularmente fuertes para una regin como Latinoamrica, tradicionalmente considerada por los funcionarios estadounidenses como su patio trasero.La prxima eleccin en Ecuador est siendo observada y disputada por fuerzas que tienen visiones opuestas en este asunto. A la izquierda se encuentra la apuesta presidencial del anterior vicepresidente Lenn Moreno y su partido el cual ha ganado ya la mayora en la Asamblea Alianza PAIS (Patria Altiva i Soberana, AP). Al igual que los otros partidos de izquierda que llegaron al poder durante el giro hacia la izquierda que arras en la regin a inicios del siglo XXI, AP valora la soberana nacional y la autodeterminacin. Sus lderes, as como sus activistas y la mayor parte de su base electoral, entienden que el progreso alcanzado durante la ltima dcada hubiese sido imposible si el gobierno del presidente Rafael Correa hubiese seguido las recetas econmicas de Washington.Dicho progreso incluy la reduccin de la pobreza en un 38%, y de la extrema pobreza en un 47%. La desigualdad se redujo tambin substancialmente: La ratio de los ingresos del 10% ms rico con respecto al ms pobre se redujo, de 36 en 2006 a 25 en 2012. El crecimiento anual de ingresos por persona se increment desde el 0.6% de los 26 aos anteriores al 1.5%. Tambin el acceso a salud y educacin aument notablemente, con una inversin en educacin superior ascendiendo de 0.7% a 2.1% del PIB ms de lo invertido incluso en muchos pases de altos ingresos. En general, hubo el doble de inversin social, y la inversin pbica con respecto al PIB fue ms que duplicada.Para alcanzar estos objetivos, el gobierno tuvo que re-regular el sector financiero, gravar la fuga de capitales, exigir a los bancos la repatriacin de la mayor parte de sus activos lquidos en el extranjero y hacer del Banco Central un integrante ms del equipo econmico del ejecutivo entre otras reformas econmicas. Sin el Estado actuando ahora por el inters pblico en lugar de en nombre de los banqueros ecuatorianos y los ciudadanos ms ricos, Ecuador no hubiese alcanzado la mayor parte de los avances de la ltima dcada.El retador, el ex-banquero Guillermo Lasso, propone el tradicional programa de derecha consistente en rebajas tributarias para los ricos y reducciones de gastos aun mayores, orientadas a disminuir el dficit presupuestario. Se compromete a reducir el rol del Estado en la economa, que fue en realidad muy importante para los avances de la ltima dcada, argumentando que el libre mercado es la clave para desencadenar el potencial econmico del pas. Tambin ha prometido recuperar la autonoma del Banco Central, lo que lo convertira ms en un instrumento de los grandes banqueros, como el que el mismo Lasso fue en su momento de gloria hacia el final de los noventa (cuando la economa naufrag debido a un colapso bancario).Lasso tambin admiti ser dueo de un banco en Panam, que se dedica principalmente a facilitar la fuga de capitales desde Ecuador. Se trata de un gran tema de soberana nacional para Ecuador, ya que la mayora de los votantes acaban de aprobar (en las elecciones del 19 de febrero) una propuesta de ley para prohibir que personas con cargos pblicos tengan dinero en parasos fiscales.Todo esto sera un mal presagio bajo cualquier circunstancia, pero la falta de respeto por la soberana nacional significa que si la economa se mete en problemas lo cual es probable, dados los recortes presupuestarios propuestos Lasso probablemente recurrira al FMI en busca de un prstamo. Aquello significara el fin de la duramente ganada soberana del Ecuador en poltica econmica, y una cantidad de reformas estructurales definidas en Estados Unidos que Lasso y sus aliados estaran ansiosos por implementar.No es poco significativo que, de acuerdo a un documento filtrado de la Embajada de los Estados Unidos en Ecuador, Lasso inform a los funcionarios diplomticos de sus esfuerzos por organizar una oposicin empresarial al gobierno de Correa en 2007. Si hubiese evidencias as de contundentes respecto a las relaciones entre Rusia y Donald Trump, esto significara el fin de su presidencia.Ya sabemos cmo fueron las dcadas de reforma estructural promocionadas en el pasado por Washington: casi cero crecimiento en ingresos por persona en el Ecuador durante un total de dos dcadas (19802000). Podemos ver tambin el desempeo de los nuevos gobiernos de derecha, apoyados por Washington, en Argentina y Brasil. Ha pasado casi un ao desde que el corrupto de derecha Michel Temer tom el poder mediante un juicio poltico que muchos expertos han tildado de golpe debido a la ausencia de una verdadera causal de destitucin. La depresin ms larga de la historia del Brasil ha continuado agudizndose durante el ltimo cuatrimestre de 2016, con niveles rcord de desempleo y sin fin a la vista. La inversin contina cayendo a pesar de o mejor debido a la austeridad y los recortes presupuestarios, que supuestamente habran de entusiasmar a los inversores, incluso si al mismo tiempo hundieron la economa.En Argentina, recesin y un 40% de inflacin, as como devastadores incrementos de precios en los servicios pblicos, han llevado a millones de argentinos a cambiar de opinin respecto al presidente de derecha que la mayora eligi en diciembre de 2015. Como Lasso y Temer, el presidente argentino Mauricio Macri es un protegido de Washington. Cables diplomticos filtrados de 2009 lo muestran pidiendo a funcionarios estadounidenses un tratamiento ms duro contra el gobierno Kirchner en Argentina. Ahora esta gente tendr como sus aliados ms cercanos a Donald Trump y a extremistas republicanos en el Congreso de los Estados Unidos, gente como el senador Marco Rubio, quien con gusto destruira Ecuador para salvarlo.Sin duda este no ser el mejor momento para que Ecuador devuelva a Washington su duramente ganada soberana nacional.es codirector del Centro de Investigacin en Economa y Poltica (Center for Economic and Policy Research, CEPR) en Washington, D.C. y presidente de la organizacin Just Foreign Policy. Tambin es autor del nuevo libro Fracaso. Lo que los expertos no entendieron de la economa global (2016, Akal, Madrid).Artculo publicado en ingls por, el 19 de marzo 2017.Fuente: http://www.alainet.org/es/articulo/184246