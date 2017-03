Inhabilitaciones y estados de excepcin

TopoExpress

La inhabilitacin de Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por la consulta del 9N tiene todos los visos de preludiar una cadena de resoluciones semejantes contra el portavoz de la antigua Convergncia en el Congreso de los Diputados, Francesc Homs, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell y los miembros independentistas de la mesa de la Cmara catalana.

Se tratara del primer captulo de la reaccin del gobierno del PP en la recta final del proceso soberanista y un aviso a los lderes independentistas sobre su intencin de emplear todo el peso de los aparatos del Estado para impedir tanto el referndum como la ley de desconexin que funcionara como una especie de declaracin de independencia en diferido, a la espera de su convalidacin mediante el voto popular.

Las reacciones por la inhabilitacin de tres de los cuatro encausados por el 9N, ms all de las declaraciones altisonantes, han estado por debajo de las expectativas. Las organizaciones soberanistas, ANC, mnium Cultural y Associaci de Municipis per la Independncia no han convocado concentraciones de protesta como en las decisiones polticas y judiciales adversas que han jalonado el proceso. nicamente por las redes sociales circul la consigna de realizar una cacerolada que result ser un fracaso. Sin duda, la coincidencia de estas inhabilitaciones con el juicio por el saqueo del Palau de la Msica y las revelaciones del sumario del tres por ciento -que implican a Mas en la financiacin irregular de la antigua Convergncia- ha contribuido a que las entidades independentistas citadas se abstuvieran de convocar movilizaciones ante la previsible falta de respuesta ciudadana, pero tambin para evitar la vinculacin entre independencia y corrupcin que concurren en la figura de Mas.

Puertas adentro, la nueva direccin del PDeCat ha acogido la inhabilitacin de Artur Mas con un suspiro de alivio. El expresident de la Generalitat, tras el autodescarte de Carles Puigdemont a optar a la reeleccin, haba manifestado su determinacin de encabezar la candidatura de la formacin heredera de CDC que actualmente preside. Su eventual nominacin no slo significaba un hilo de continuidad con la corrupcin estructural del pujolismo, sino que cuestionaba la ruptura del PDeCAT con la vieja Convergncia, cuando los procesos por la corrupcin convergente no han hecho ms que empezar.

Quizs el movimiento soberanista se plantee reservar municin movilizadora para el momento en que Carme Forcadell sea inhabilitada. La presidenta del Parlament, que fue concejala de ERC en el Ayuntamiento de Sabadell, no tiene ninguna mancha corrupta en su pasado y en el imaginario del independentismo asume las funciones de herona, de Juana de Arco del soberanismo. Esto hace de ella una figura propicia para desencadenar una campaa en su favor que activara todos los registros victimistas caractersticos del catalanismo.

Desde medios judiciales se apunta a que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha emitido una sentencia sorprendentemente rpida y benvola, para adelantarse a la del Tribunal Supremo que ha juzgado a Homs. No slo porque el rgano judicial cataln fue el primero en realizar la vista oral, sino por el temor a que la condena de inhabilitacin de Homs fuese ms dura que la de los otros tres encausados. De este modo, se hubiera asistido a la contradiccin que el mximo responsable del 9N estuviese condenado a una pena inferior a la de uno de sus subordinados. Aunque este supuesto no puede descartarse y Homs podra ser acreedor de una condena mayor.

Los artculos 155 y 116

Desde el otro lado de la barrera circulan informaciones, disfrazadas bajo el manto de la opinin y vehiculados por algunos medios de comunicacin madrileos, respecto a la mxima dureza con que el gobierno del PP pretende enfrentarse al reto independentista.

Hasta ahora se haba invocado el artculo 155 de la Constitucin espaola que contempla la recuperacin por parte del Estado de las competencias autonmicas en caso de flagrante incumplimiento del ordenamiento constitucional o de actuaciones que atenten gravemente al inters general del Estado.

Recientemente se ha mencionado el artculo 116 que prev la declaracin de los estados de alarma, excepcin y sitio, pendiente de su regulacin por un Ley Orgnica, pero que supondran la restriccin de una serie de derechos y libertades fundamentales, cuando se produzca o amenace producirse un acto de fuerza contra la soberana o independencia de Espaa. Su aplicacin supondra la limitacin del derecho a la libre circulacin, reunin o manifestacin; as como la posibilidad de suspender o secuestrar todo tipo medios de comunicacin, incluidas emisiones de radio y televisin o proyecciones cinematogrficas.

Estas piezas periodsticas deben considerarse un aviso, mediante persona interpuesta, a los dirigentes del proceso soberanista en el sentido que el gobierno est dispuesto a llegar hasta las ltimas consecuencias. De este modo, parece que, en caso de convocatoria del referndum, el gobierno del PP estara dispuesto a aplicar el 155 y si el ejecutivo autonmico se empease en realizarlo se podra poner en marcha el 116. Ello, al parecer, con el apoyo de Ciudadanos y del PSOE.

Esta ltima fase del proceso soberanista est adoptando la forma de una partida de pquer donde ambas partes ocultan sus cartas y parecen jugar de farol. Una partida donde, con la ciudadana como rehn, se ignora si alguna de las partes dar marcha atrs al borde del precipicio.

Restricciones al pluralismo

Tambin en el bloque soberanista se estn tomando medidas en previsin del inevitable choque de trenes final. Al da siguiente de la inhabilitacin de Mas, Ortega y Rigau se ha puesto en marcha la tramitacin parlamentaria de la reforma del reglamento de la Cmara catalana para permitir la aprobacin exprs, sin enmiendas ni debate de la ley de desconexin.

Ese mismo da se difundi la noticia que Vicent Sanchs, periodista de la vieja guardia pujolista, vicepresidente de mnium Cultural y que ahora como tertuliano se ha significado como defensor acrtico del procs y descalificando a todos los contrarios a la secesin en los trminos ms rudos. As ha protagonizado en Catalunya Rdio duros ataques a la CUP y broncos enfrentamientos con Gemma Galdn en la rbita de Podemos.

La televisin pblica catalana es uno de los ms poderosos instrumentos del movimiento soberanista. En efecto, sin sus incesantes campaas a favor de la independencia, difcilmente el movimiento habra adquirido la amplitud de masas que ha llegado a tener entre las clases medias atomizadas y despolitizadas cuyo principal y en ocasiones nico medio de comunicacin es TV3. El nombramiento de Sanchs revela que el Govern de la Generalitat quiere controlar con mano de hierro esta fase final del proceso y limitar aun ms el ya escaso pluralismo de los medios de comunicacin pblicos de Catalunya. Se buscara, pues, poner a punto la mquina propagandstica cara a la movilizacin de las bases sociales del movimiento secesionista.

En esta fase del conflicto se comprueba, una vez ms, que el nacionalismo es una ideologa sumamente peligrosa que, en ltimo extremo, supone un peligro para los sistemas democrticos, al restringir los derechos y libertades de la ciudadana ante el altar de la patria.

Fuente: http://www.elviejotopo.com/topoexpress/inhabilitaciones-estados-excepcion/