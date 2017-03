Las operaciones de falsa bandera que torcieron al mundo (I)

Las operaciones de bandera falsa son operaciones encubiertas llevadas a cabo por gobiernos, corporaciones y otras organizaciones, diseadas para aparecer como si fueran llevadas a cabo por otras corporaciones, entidades o gobiernos. Hay 42 casos histricos donde los funcionarios de los gobiernos que llevaron a cabo el ataque lo acabaron admitiendo, ya sea, oralmente o por escrito, de forma pblica y notoria.

Nern, los cristianos y el gran incendio de Roma

Roma, la noche del 19 de julio, 64 AD. El gran incendio estall cerca del Circus Maximus. Y despus de la quema no controlada durante cinco das, cuatro de los 14 distritos romanos fueron reducidos a cenizas y siete resultaron gravemente daados. No era ningn secreto que Nern quera construir una serie de palacios que pensaba llamar nombre Nerpolis. Pero, la ubicacin prevista era en la ciudad y con el fin de construirla, un tercio de Roma tendra que ser demolido. El Senado rechaz la idea y el fuego hizo lo necesario.Se corri la voz que los cristianos haban comenzado el Gran Incendio. Los ciudadanos de Roma creyeron la mentira y Pedro fue crucificado y Pablo decapitado, as como cientos de jvenes alimentaron a los leones o fueron quemados vivos.

Recuerden el Maine, al infierno con Espaa

En 1898, Espaa estaba perdiendo territorios con regularidad. Cuba tambin era cada vez ms difcil de controlar y una pequea revolucin se haba desatado. Esto no fue una buena noticia para la gente en los Estados Unidos que tenan el azcar cubano , las propiedades del tabaco y la industria del hierro por valor de ms de $ 50 millones ( valor de ca . 1,2 mil millones dlares de hoy )

Los medios de comunicacin dominados por los magnates de peridicos Joseph Pulitzer y William Randolph Hearst, fabricaban historias de horribles condiciones bajo el dominio espaol y publicaron sobre los campos de la muerte, el canibalismo espaol y las inhumanas torturas. Enviaron reporteros a Cuba. Y cuando llegaron all , encontraron una historia diferente. El corresponsal de Frederick Remington escribi: No hay guerra para recordar . fue famosa la respuesta de Hearst : Por favor, espera . Usted proporcionar las fotos , que yo presentar la guerra. Y as lo hizo. Su peridico, convenci de que los grandes intereses comerciales de los EE.UU, deban presionar a los anti militaristas para que protegiera sus inversiones cubanas. El presidente McKinley, envi el acorazado USS Maine a La Habana, como una seal de fuerza. Tres semanas despus de llegar, en la noche del 15 de febrero de 1898, el acorazado explot, matando a 266 hombres. Sin esperar a una investigacin, los medios de comunicacin de Estados Unidos culparon de la tragedia a Espaa y en abril, McKinley firm una resolucin del Congreso que declaraba la guerra a Espaa .

El incidente de Manchuria

La depresin econmica de 1929 tras la exhaustiva y convincente casi desaparicin de Wall Street afect a un Japn especialmente difcil: las exportaciones cayeron, el desempleo aument. Y Manchuria, una provincia de China, tenia importantes reservas de petrleo y carbn. Japn necesitaba un pretexto para justificar la invasin y decidieron crear un ataque de falsa bandera de los ferrocarriles a Liutiao lago . La razn principal del lugar elegido fue por su proximidad a las tropas chinas estacionadas en Beidaying . La prensa japonesa etiqueta el lugar sin nombre de la explosin Liutiaogou. No haba puente all, pero el nombre ayud a convencer a algunos que el sabotaje fue un ataque estratgico chino. El coronel Itagaki Seishiro y el teniente coronel kanji Ishiwara ordenaron a los oficiales del Regimiento que colocaran una bomba debajo de las vas. La bomba original no deton y tuvo que ser reemplazada. Pero, la explosin fue menor y el dao era tan leve, que un tren pas por la va, slo unos minutos ms tarde. Pero fue una buena excusa para invadir y acusaron a los chinos de la destruccin e invadieron Manchuria. Un gobierno ttere fue instalado. La Liga de las Naciones en un informe de 1932 neg que la invasin fuera un acto de defensa. Pero en lugar de abandonar Manchuria, Japn decidi abandonar la Liga de Naciones.

Secretos del incendio del Reichstag

Una semana antes de que las elecciones generales pudieran colocar a los nazis con el poder suficiente para hacer de Hitler el dictador de facto, el Reichstag, que albergaba el parlamento del Imperio Alemn, fue incendiada (1933). Adolf Hitler asegur que los autores fueron los terroristas comunistas y que haba pruebas secretas que pronto se haran pblicos Estas proclamas vinieron a sumarse a semanas de violencia callejera organizada por los nazis diseados para provocar en el pblico un miedo patolgico a los comunistas. Al da siguiente , los nazis convencieron al presidente von Hindenburg de firmar el Decreto del Reichstag, que suspenda casi todos los principales derechos civiles establecidos en la Constitucin de Weimar, incluso le permiti al gobierno espiar a sus propios ciudadanos el correo personal y las conversaciones telefnicas sin orden judicial. Despus de aos de investigacin, los historiadores creen que los hitlerianos incendiaron el Reichstag, con Van der Lubbe (un conocido ex comunista neerlands y pirmano con trastornos mentales) como chivo expiatorio.

El general nazi Franz Halder declar durante los juicios de Nuremberg que el lder nazi Hermann Goering haba admitido haber prendido fuego a la sede del Parlamento alemn en 1933, para luego culpar falsamente a los comunistas por el incendio provocado.

Guerra de invierno contra Finlandia

El lder sovitico Nikita Khrushchev admiti por escrito que el Ejrcito Rojo de la Unin Sovitica bombarde la aldea rusa de Mainila en 1939 para culpar del ataque a Finlandia, con el fin de justificar el inicio de la Guerra de Invierno contra Finlandia

Dcadas despus el presidente ruso Boris Yeltsin se mostr de acuerdo con que Rusia haba sido el autntico agresor en la Guerra de invierno.

