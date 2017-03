Tienen alma los refugiados?

Frente a la controversia de si los indios americanos tenan alma o no, lo que permiti a los conquistadores explotarlos hasta su desintegracin, cargndose, nmero ms nmero menos, entre 30 y 60 millones, por lo que en 1537 el Papa Pablo III, emiti su bulaen que palabras ms palabras menos deca: Nos, que aunque indignos, ejercemos en la tierra el poder de Nuestro Seor consideramos sin embargo que los indios son verdaderos hombres y que no solo son capaces de entender la fe catlica, sino que, de acuerdo con nuestras informaciones, se hallan deseosos de recibirla.

A la sombra de semejante revelacin, creo que ya es hora de que nuestro amado Santo Padre Francisco, dictamine de una vez y por los siglos de los siglos, si tambin los refugiados tienen alma. Para que al final de todo, no nos llevemos la sorpresa que nos asaremos en los altos hornos del infierno, por no atender como se debe a esos que no se sabe bien de donde salieron y pasan por indecibles suplicios, de los que nosotros nos desayunamos entre jugo de naranja, cafs, croissants, mantequilla y ese exquisito dulce de pera que la ta Ernestina, tan cariosa ella, siempre nos enva desde el campo.

Alguien alguna vez tendra que hacer algo, ya no s si con los millones de refugiados que nadie atiende, sino con quienes generan polticas y acciones para que un zapatero sirio de Homs o un campesino somal de Baidoa, terminen sus vidas abrazados en el lecho del Mediterrneo.

Son infinitos los artculos y ms infinitas todava las imgenes para que cada uno de nosotros pueda decirse que no lo sabe y pueda seguir desayunando sin vomitar sobre la mesa.

El viernes ltimo, se conoci que por lo menos 42 refugiados somales, que partieron del puerto yemen Ras Arra fueron acribillados por un helicptero Apache.

El informe oficial explica, que los refugiados con documentos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que intentaban cruzar el estrecho de Bal al-Mnadeb, ms irnicamente que nunca, en castellano el Estrecho de las Lamentaciones, para alcanzar Sudn, segn el informe de ACNUR, no est claro todava a que fuerzas perteneca la nave atacante, como si eso fuera a resolver alguna cosa.

Otro comunicado, desde la confortable Ginebra, de otra mega estructura de las que para nada sirven, la Organizacin Internacional para las Migraciones (OIM), que han sido recuperados 42 cadveres, y que son cerca de 80 los supervivientes trasladados a hospitales en Hodeidah (Yemen), zona bajo control hutes.

Los hutes estigmatizados por la prensa occidental por su cercanas a Irn, es una organizacin de base tribal, conformado por la colectividad chi y sectores populares sunes de Yemen, a los que Arabia Saudita, junto a una importante alianza ataca desde hace dos aos, provocado 15 mil muertos y 50 mil heridos, adems de millones de desplazados.

El xodo somal, ya alcanza los dos millones de personas, la mayora hacinados en campos de concentracin en los pases vecinos como Kenia o Etiopia. El campo de refugiado de Dadaab, en la provincia keniata de Garissa es el campamento de refugiados ms grande del mundo, con cerca de 400 mil personas donde casi 350 mil son somals.

A pesar de la guerra en Yemen los somales han seguido considerando que tienen ms posibilidades de morir de hambre en su pas que en un bombardeo saudita en Yemen, por lo que el nmeros de refugiados somales no se detuvo en estos dos aos de guerra.

Empujados ya no solo por la anarqua que estall tras la guerra civil de 1991, y hoy reflejada en la guerra entre al-Shabbab, tributarios de al-Qaeda y la Misin de la Unin Africana en Somalia (en ingls AMISOM) sino tambin por las catastrficas condiciones climticas. La regin sufre con marcada frecuencia sequas bblicas que hace imposible mantener un rgimen agrcola, por modesto que fuera. El pas se encuentra a las puertas de la tercera gran hambruna en los ltimos 25 aos, en este momento casi 6.5 millones de somales necesitan asistencia humanitaria, la mitad de manera urgente. La escasez de agua potable pone en riesgo de contraer clera a 5.5 millones de personas. Las cifras si bien son espeluznantes, lo son mucho ms si entendemos que la poblacin total del pas no llega a los 11 millones.

Quizs esta ltima enumeracin de algunos datos de la realidad somal, explique la razn de porque millones de personas huyen a una aventura muy lejana de tener final feliz.

Conociendo someramente la realidad de Sudn, entenderamos la trgica situacin de Somalia, para que esos los fusilados desde el helicptero Apache en el estrecho de las Lamentaciones, este ltimo jueves hubieran elegido el pas del dspota Omar al-Bashir, antes que regresar al suyo.

De qu sirve la indignacin?

A un ao de la vigencia del acuerdo sobre refugiados entre la Unin Europea (UE) y Turqua, los nmeros han sido positivos, queda por ver si esa efectividad tambin rige para las personas que son tratados como simple stock empresarial: tengo tanto, te devuelvo tanto, me quedo con tanto. Sin que quede en claro el estado de ese tanto.

De un promedio de 1740 personas llegadas a Grecia por da en 2016 se baj a 43, el nmero de ahogado de un ao al otro respecto al eje Grecia-Turqua descendi de 1100 a 70.

Todo un xito que sin duda sera para alegrase, si no fuera que poco o nada se sabe de la suerte de los casi 4.5 millones de refugiados con que Recep Erdogan, el presidente turco, se ha quedado en su territorio y si esos 3 mil millones de euros que la UE aport a Ankara, para su sostenimiento llegan a ellos o son para fomentar los planes megalmanos del presidente turco, que suea con la reconstruccin del Imperio Otomano.

Si bien el cierre de fronteras funcion en el eje Turqua-Grecia, se ha incrementado en lo que se conoce como la ruta italiana es decir Libia-Italia, cuyos nmeros tienen al desenfreno. Slo en 2017, los cuerpos recuperados en el Mediterrneo son 537, el ao pasado la cifra ara los 5 mil.

El acuerdo migratorio entre Turqua y la Unin Europea, ha tensado a punto de quiebre las relaciones entre Ankara y Bruselas. El presidente Erdogan ha amenazado en varias oportunidades con la ruptura del acuerdo, lo que sin duda sera para Europa literalmente el fin del mundo. El ministro turco de Interior, Sleyman Soylu, acaba de declarar: Si queris cada mes abrimos el camino a 15000 refugiados y perdis la cabeza.

La crisis de refugiados ha puesto en alerta mxima, a los pases que conforman la ruta europea desde Grecia punto de partida para su asalto a Alemania, el lugar elegido por la mayora de los refugiados: Macedonia, Serbia, Croacia, Hungra y otros pases por donde se bifurcan esos caminos han cerrado sus fronteras e incrementado las penalidades para aquellos que ingreses a su territorio sin papeles. Esta cuestin es lo que ha obligado a Grecia a quedarse con cerca de 70 mil refugiados que se encuentran en un limbo jurdico, que Atenas quiere resolver envindolos de vuelta a Turqua, y Ankara amparndose en la letra chica del contrato se demora en aceptarlos, por ejemplo en 2016, fueron devueltos solo 916 personas.

Las islas de acogida griegas como Lesbos, Samos, Quos, Kos y Leros, estn sobrepasadas de refugiados de los que nadie quiere responsabilizarse, a espera de una resolucin, respecto a sus pedidos de asilo el que nunca llega.

El hacinamiento, las contingencia del clima, el mal trato, las faltas de condiciones sanitarias, la escases de agua y alientos, sumado y el temor constante a ser deportado a Turqua y de all a sus pases de origen como podra ser Siria, Irak, Afganistn, Pakistn o Bangladesh ha hecho que los ndices de violencia se disparen dentro de los campos de refugiados, asesinatos, intentos de suicidio, autolesiones y violaciones a mujeres y nios, se han convertido en hechos frecuentes.

Ms all que la llegada de refugiados a Grecia ha disminuido, el nmero de los que parten desde Libia sigue en aumento. Esta problemtica se suscita que en Turqua existe un gobierno fuerte y desptico en condiciones de hacer cumplir a rajatabla las ordenes de Ejecutivo, por ejemplo los casi 900 kilmetros de frontera con Siria estn hermticamente cerrados, lo que hace que la llegada de refugiados sirios sea hoy un nmero nfimo.

En el caso de Libia, un pas sin gobierno, donde las bandas de traficantes ya no solo de personas sino de lo que se le ocurran desde droga a armas y petrleo, transitan a su libre arbitrio, pagando algn peaje a alguna banda armada enseoreada en algn punto u otro del pas y las amplias fronteras.

As es que en las proximidades de los puertos de Misrata y Sirte de donde parten hacia Italia, la mayora de las embarcaciones abarrotadas de pasajeros, ms de un milln de refugiados llegados ya no solo desde el frica Subsahariana o Somalia, Eritrea, Sudn y pases del Medio Oriente y Asa Central, se encuentren a la espera de una plaza para intentar el salto a Europa.

Por eso mientras esperamos la nueva encomienda de las mermeladas de pera de la ta Ernestina, el Santo Padre deber decir de una vez si los refugiados tienen alma, por aquello de los infiernos y la santa indignacin, vio?

Guadi Calvo es escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en frica, Medio Oriente y Asia Central. En Facebook: https://www.facebook.com/lineainternacionalGC.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.