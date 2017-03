El contador Morales amenaza con internar por la fuerza y dopar a Milagro Sala

Psiquiatra sovitica

Pgina/12

Milagro fue citada a indagatoria en tres nuevas causas por presunta induccin a cometer el delito de amenazas por los titulares del juzgado de control N 3, Gastn Mercau, el ex socio y yerno de operadora de Morales en el Superior Tribunal de Justicia, Titina Falcone y del juzgado de control N 2, Jorge Zurueta. En ningn caso hay testimonios directos que la involucren, siempre dichos de terceros que invocan su nombre, creando la original figura de instigacin a personas desconocidas. El traslado de Milagro desde la crcel hasta los tribunales para notificarla de las causas fue otra puesta en escena de noticiero sobre narcos mexicanos: una caravana de 30 vehculos, con 55 policas uniformados y de civil y 20 miembros de las fuerzas especiales, con armas de guerra y pasamontaas que les cubren el rostro. Es el tipo de prueba prefabricada sobre la peligrosidad de Milagro que el Estudio Ricardo Gil Lavedra, el fiscal de Estado Mariano Miranda y Titina Falcone (todos dirigentes de la UCR) estn preparando para presentar a la CIDH, si es que acepta recibirlos cuando visite la Argentina. Las tres tienen la misma cartula: Induccin a cometer el delito de amenazas, que habran ocurrido entre septiembre y enero, cuando Milagro ya estaba detenida. Los autores: Dos personas masculinas con identidad a establecer, dice una de las causas en el juzgado del Gran Yerno. Esta acumulacin de causas en su contra, con la mortificacin de cada traslado y del respectivo acto procesal cumple con la pauta que el contador Morales me anticip en la entrevista que le realic el ao pasado, cuando me dijo que tena preparadas 60 denuncias para impedir que en algn momento Milagro recuperara su libertad. Las causas son disparatadas:

1. Rosario del Valle Cari denuncia que el jueves 29 de Diciembre de 2016 a las 2 de la madrudaga cuatro hombres desconocidos y encapuchados tiraron piedras contra su domilicilio y la insultaron y amenazaron a ella y a su marido. Estamos seguros que es gente de la Tpac Amaru, gente mandada por la Milagro, porque ms temprano ella y su marido haban dicho en un reportaje radial que en 2012 Milagro Sala me quit mi casa.

2. Marta del Valle Gaite denunci que a la 1:30 del 27 de septiembre de 2016 oy ladrar a sus perros y vio pasar una camioneta grande, negra, que luego de un par de vueltas se estacion frente a su casa. Dos hombres altos y de pelo corto, se acercaron a la ventana de la cocina, le apuntaron con el dedo y le gritaron: Hija de puta, deciles a tus hijas que cierren el pico porque las vamos a cagar matando, este es un mensajto de la flaca. Sus hijas Soledad Anglica Mendoza y Elsa Yolanda Moya haban realizado denuncias en contra de Milagro Sala en 2007.

3. Natalia Andrea Bazn denunci el 28 de septiembre de 2016 una pelea con sus vecinos Oscar Sequeiros y Mnica Cerda, quienes en aparente estado de ebriedad, empezaron a agredir verbalmente a su pareja Miguel Enriquez. Le dijeron que era buchn y vigilante y que tena que irse de all porque se rindi a Morales y denunci a Milagro.

En estas concidiones, Milagro anunci que no estaba dispuesta a concurrir a la citacin para ser indagada en esas tres nuevas causas. A raz de ello, el viernes la visit en el penal de Alto Comedero el psiclogo del Ministerio Pblico de la Acusacin, Alejandro Zamar, quien ingres al penal a las 14.10 y se retir a las 15.40 segn consta en los libros de guardia. El Inquisidor a cargo del Ministerio Pblico de la Acusacin es Sergio Lello Snchez, dirigente radical como Morales y Titina Falcone, quien fue designado para ese cargo por el actual gobernador y encabeza la persecucin penal contra Milagro. Luego de la consulta con Zamar, la lder de la Organizacin Barrial Tpac Amaru se recost a dormir la siesta. Se despert con una crisis de llanto y un fuerte dolor en el pecho, sntomas que podan coincidir con un ataque de pnico. La psicloga del Servio Penitenciario, Laura Aguirre, fue llamada de urgencia para atenderla. Tambin acudi el abogado de Milagro, Luis Paz. Milagro relat entonces que Zamar le haba dicho que si se negaba a acudir a las indagatorias podra ser recluida en una institucin psiquitrica, donde la doparan para que no molestara. Agreg que esa sera la recomendacin de los psiquiatras del Cuerpo Mdico Forense que la visitaron la semana anterior en cumplimiento de una disposicin de la Corte Suprema de Justicia, que tiene a resolucin los dos recursos de inconstitucionalidad presentados por la defensa de Milagro Sala contra su detencin arbitraria. Segn Zamar, maana el Cuerpo Mdico Forense formulara esa recomendacin en el informe final pedido por la Corte. Esto provoc la crisis que requiri la asistencia de la psicloga y el abogado.

Adems de perversa, esa insinuacin es falsa. Fuentes de la Corte Suprema dijeron que no est pendiente la presentacin de ningn informe para hoy. Que el Cuerpo Mdico Forense entreg las conclusiones de su trabajo el lunes pasado y que fueron remitidas de inmediato al juzgado federal de Jujuy. Aadieron que lejos de recomendar la internacin psiquitrica la desaconseja. Por otro lado la Convencin de Naciones Unidas sobre Discapacidad prohbe las internaciones involuntarias o compulsivas. La ley argentina de salud mental vigente no llega a tanto, pero establece una serie de limitaciones y las coloca bajo control judicial, lo cual en Jujuy no significa gran cosa, dado que la justicia come de la mano de Gerardo Morales y hace su voluntad. Estas son las condiciones que fija la ley:

El informe pericial debe decir explcitamente que hay riesgo concreto e inminente para ella o terceros. Aunque la ley explicita qu riesgo segn los estndares de la convencin el nico riesgo posible es el de vida. Pero esto no equivale a decir que cualquier manifestacin sobre riesgo de vida deba derivar en una internacin.

El criterio de internacin debe disponerlo una junta interdisciplinaria. Esa evaluacin de internacin interdisciplinaria requiere un trmite ante la justicia civil. El juez considera el dictamen pericial y controla la legalidad del procedimiento. Debe llamar a una junta interdisciplinaria que determina que hay riesgo de vida para ella o para tercero. El abogado defensor de la persona sometida a evaluacin participa en ese trmite cuya legalidad debe ser controlada por el juez. El abogado puede cuestionar o discutir el criterio de internacin involuntaria ante la justicia. En este caso es ostensible que el padecimiento mental est asociado en forma directa a las condiciones de privacin de libertad y el hostigamiento permanente al que es sometida por disposicin del contador Morales. Se trata de una discapacidad adquirida por los abusos estatales.

En vsperas de la audiencia que se realiza hoy ante la Comisin Interamericana de Derechos Humanos en Washington sobre las restricciones a la protesta social en Jujuy, el contador Morales ratifica con esta nueva provocacin que no reconoce lmites en su voluntad de aniquilar a Milagro Sala y presionar de este modo a la Corte Suprema de Justicia para que convalide su detencin arbritraria. En el mismo sentido, el matutino Clarn, notificador oficial de las resoluciones judiciales, sostuvo en una columna de Julio Blanck que el tribunal dispondra la detencin domiciliaria de Milagro Sala (quien no la solicit y dijo que no la aceptara) y al mismo tiempo de los militares condenados y procesados por crmenes de lesa humanidad. Un desafo riesgoso en la semana de la marcha federal educativa y la movilizacin por los 41 aos del golpe cvico-militar-eclesistico de 1976.

