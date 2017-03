Entrevista a Manuel Monereo

El primer problema de Espaa son unas derechas que siempre han vivido del Estado

La Vanguardia

Veterano militante de IU, mano derecha de Julio Anguita y de trnsito no exento de sobresaltos hacia Podemos, Manuel Monereo (Jan, 1950), al que algunos sealan como padre poltico de Pablo Iglesias, es hoy diputado de Unidos Podemos por Crdoba y una de las voces relevantes dentro del recin creado gabinete Rumbo 2020, un think tank o un consejo de sabios que Iglesias ha creado como laboratorio intelectual y poltico para preparar el objetivo de Podemos de gobernar en 2020. Monereo, abogado y veterano militante de los comunismos espaoles, encarna tambin a una generacin muy activa en la implantacin social de Podemos y cuya principal misin es evitar que la joven formacin cometa los errores que llevaron a otros naufragios de la izquierda espaola.

Su ltimo bautismo es Rumbo 2020, pero Pablo Iglesias concibi este nuevo rgano como un shadow cabinet a la manera britnica. En que consiste exactamente su tarea?

Esto que llamamos Rumbo a 2020 es una idea muy de Pablo, porque l es muy de fijarse objetivos. Los objetivos son como la utopa, que deca Galeano: siempre hay que tener un horizonte. Cuando llegas, a lo mejor no has llegado, pero es importante saber siempre hacia dnde quieres ir.

La clave para nosotros es construir un proyecto de pas y para eso hace falta un programa. Cuando hablo de programa estoy hablando de tres cosas: en primer lugar un ideario de pas, esas ocho o diez ideas fuertes que uno necesita para explicarse ante los dems y explicar qu quiere ser. A eso es a lo que normalmente se llama discurso. Luego necesitamos concretar eso en un conjunto de ideas polticas coherentemente hilvanadas, y por ltimo, ponerle nmeros a las propuestas.

Queremos, por una parte, ganar confianza, presentar a la gente un programa que es a la vez posible, viable y transformador. Para que la gente nos vote, no le basta saber que somos buenos y que somos honrados, que la gente ya lo sabe, nos tienen que ver solventes. Queremos transformar el pas y tenemos propuestas viables y equipos capaces de llevarlo a efecto.

Y su papel dentro de este gabinete? Se especializar?

No lo s. Yo ya estoy ms pall que pac. Estoy en una fase en que debo ir retirndome. De hecho, yo ya estaba bastante retirado, pero los jvenes me convocaron y volv. Pero creo que lo que puedo hacer es lo que he hecho en estos meses: de pontonero. Yo construyo puentes, entre lo viejo y lo nuevo, entre las viejas ideas y las nuevas ideas, y en este caso lo nico que puedo hacer es ayudar transmitiendo ciertas cosas que s. Aquello que no deberamos hacer, y eso lo s con mucha claridad, y algunas cosas que creo que deberamos hacer. Pero en general prefiero tener un papel secundario en este proceso e ir poco a poco retirndome.

En el desarrollo de Podemos nadie ha puesto en duda su eficacia en la impugnacin de lo existente, pero sus adversarios siempre han cuestionado su capacidad constructiva. A eso responde este gabinete?

Es muy difcil impugnar sin un proyecto alternativo, y nosotros lo tenemos. Pero eso proyecto alternativo est compuesto sustancialmente de valores y principios, ideas jurdico-polticas, y lo que debemos hacer es traducir eso en una propuesta viable y concreta, transmitiendo que somos solventes. Pero ser solventes no significa obrar como obrara cualquier poltico que llegara al poder; esa es una idea de la solvencia que yo no acepto. Se trata de poner sobre la mesa las ideas, propuestas y equipos, pero desde nuestros valores, pues son esos valores los que han hecho posible la impugnacin de lo existente.

No estoy de acuerdo. Nosotros no hemos venido aqu a tener un 20% de los votos. Es bueno tener suelo, pero la cuestin es no tener techo. Nosotros tenemos que construir una alternativa para gobernar. Es lo que ha hecho a Podemos una fuerza diferente. Necesitamos generar una masa crtica como para aspirar a gobernar, y eso significa que tenemos que superar los 10 millones de votos. Tenemos que duplicarnos. Es difcil? Mucho. Pero nosotros no vamos a bajar la guardia. Celebramos tener el 20% de los votos, cmo no vamos a celebrarlo. Yo, con mi historia, habra celebrado hasta el 6%.

Pero el problema no es ese, el problema es que nosotros tenemos urgencia por gobernar porque los problemas del pas son muy graves. Lo dir de otra manera: si se consolida este proyecto de restauracin del PP, las consecuencias negativas para el pas se sentirn durante dcadas.

El objetivo es que este proyecto que el PP defiende con el apoyo directo de Ciudadanos e indirecto del PSOE, no se consolide. Y para eso tenemos que ganar nosotros. Por eso necesitamos estar con el tiempo, que el tiempo nos ayude y no dejar pasar la ocasin. Y por eso hacemos tanto hincapi en proyecto, equipos y movilizacin social. Entendida, la movilizacin, no tanto como la algaraba, sino como conciencia de la gente de su propia fuerza. Si la gente supiera lo que puede hacer movilizndose, lo hara, el problema es que la gente lo sepa, que tome conciencia. Movilizarse para aspirar a otro tipo de pas, otro tipo de modelo social, a un nuevo tipo de justicia, a un nuevo modelo de estado, todo eso es lo importante.

La historia de Espaa sanciona que este es un pas especializado en la reaccin. De la contrarreforma el golpe de estado del 36, pasando por la Guerra de Independencia, Fernando VII, vivan las caenas, la Restauracin Cada vez que Espaa pudo ponerse al paso de la vanguardia histrica parece que al pas le temblaron las piernas y decidi abrazar el pasado. Qu le hace pensar que esta vez ser distinto?

Para nosotros, cada vez que hemos dado marcha atrs es porque nos han disparado en las piernas. Cuando nos tiemblan las piernas es porque nos disparan, y no es una metfora. Yo creo que el gran desafo que ha tenido Espaa, que tiene que ver con muchas cosas que pasan en Catalunya y en Euskadi, pero tambin en Andaluca, es definir cul es problema real de Espaa. De todos los problemas que hay, que siempre son ms de uno, y ms de cuatro, cul es problema fundamental de Espaa? Y creo que el problema real son y han sido las derechas del pas.

En Espaa no ha habido desde la Guerra de Independencia unas derechas capaces de tener un proyecto alternativo e inclusivo de pas, capaces de generar un modelo de industrializacin, un estado fuerte, democrtico con derechos y libertades. No. Ha sido una trama, una oligarqua, una burguesa que ha vivido del estado, no con el estado, sino del estado. Por eso en el siglo XIX se fragmenta la burguesa espaola. Una parte industrializa el Pas Vasco, otra parte, Catalunya, otra parte industrializa Asturias, otra va articulando una industrializacin en distintos focos, con una burguesa diferente, que siempre ha sido una burguesa de estado, en el sentido preciso de que vive del estado, de los recursos del estado. Eso, que hemos visto hoy con el PP, es la historia de Espaa, de los Borbones, de Fernando VII, de Isabel II Madre ma, Isabel II, que se cas con un gay y el hijo nunca fue suyo, era hijo de un coronel Es una visin patrimonial del pas.

Quiz la persona ms adecuada para entender esto sea Esperanza Aguirre, es el prototipo de la Espaa ca, del capitalismo de amiguetes, la mezcla entre una marquesa populista que hace una poltica de derechas, que corrompe un partido y luego no sabe que haba corrupcin en su partido. Es algo increble. Este es el gran problema de Espaa, la derecha espaola, la derecha econmica y poltica que vive del Estado y que de una u otra manera nos roba a todos.

Se habla mucho en estos tiempos, en el marco de Europa Occidental, de un periodo de fin de poca, se relaciona con lo ocurrido en los aos treinta del siglo pasado, y este discurso se mezcla con la revolucin digital, lo que Manuel Castells llama la autocomunicacin social, ajena a los canales convencionales de opinin pblica. Cmo cree que operan todos estos factores?

Creo que la expresin se la he ledo a su compaero, el periodista Rafael Poch: estamos ante la Gran Regresin. Desde los noventa, sobre todo desde Maastrich hacia ac, acuciado por la crisis de 2007, estamos viviendo una regresin de nuestro modo de vida, de nuestra civilizacin. Est cambiando el modelo social a uno ms desigual, con menos derechos, menos libertades. Delante de nosotros estn desapareciendo los derechos sindicales y laborales prcticamente sin darnos cuenta. Ante nosotros hay un mundo que se est cuarteando en el que los ricos son cada vez ms poderosos y se est produciendo un fenmeno que yo dira que es dramtico, que explica la Gran Regresin: una gran redistribucin de renta, riqueza y poder de los ms a los menos. De los trabajadores, de las capas medias, de los intelectuales, los universitarios, a una oligarqua cada vez ms poderosa y ms fuerte.

Cuando vas leyendo los informes de Oxfam, los de los propios de los aparatos del Estado, como el INE, todo nos indica que esta Gran Regresin tiene un signo: los de arriba viven cada vez mejor y los de abajo tiene cada vez ms dificultades. Eso, qu genera en la sociedad? Miedo, inseguridad. Y qu desea la sociedad? Proteccin. Las mayoras sociales, lo que le estn pidiendo a las fuerzas polticas, y en particular a las de la izquierda, es recuperar los derechos sociales, una educacin de calidad, un sistema de salud de calidad, unas prestaciones sociales de calidad Es decir, le est pidiendo a la izquierda que sea de izquierda.

El problema es que la izquierda no es de izquierda, que, cuando gobierna, hace polticas de derecha. El ejemplo viene al pelo con lo que ha pasado en Holanda. Todo el mundo est contentsimo de que este populista de derechas haya fracasado pero nadie dice dos cosas: que la derecha liberal ha perdido y que la socialdemocracia casi desaparece. Ese es el dramatismo de la situacin.

Puedes estar muy contento por haber vencido a los populistas, pero si maana t haces un gobierno como el que tenas, donde las mayoras sociales pierden derechos y libertades, donde los ricos cada vez lo son ms, y a su vez haces una poltica exterior que empobrece a los pobres y los obliga a emigrar si haces todo eso, el populismo de derechas ganar, en su versin ms dura o ms blanda, pero va a ganar. Y debemos preguntarnos por qu eso no ocurre en Espaa. Por qu? Pues porque est Podemos, que ha servido como nadie para impulsar el cambio poltico en un sentido democrtico y plebeyo. Los demcratas de este pas, de izquierdas, de derechas y de centro, deberan estar agradecidos de que exista Podemos porque es el antdoto a la extrema derecha del pas.

Ante ese fracaso de la extrema derecha holandesa y cierta prdida de empuje de movimientos como el de Marine Le Pen, puede ser que Donald Trump est actuando como vacuna, como contraejemplo ante los votantes de Europa?

Es probable. Pero hay que distinguir tres elementos. El primero, que a m me divierte mucho: las derechas o a la progresa socialista criticando a Donald Trump. Si siguen as van a terminar siendo antiimperialistas. Madre ma. Van a terminar criticando a la madre Estados Unidos, al centinela de Occidente, al fundamento de nuestras vidas, cultura y civilizacin... Segundo: Es evidente que Donald Trump es un elemento peligroso, no tanto por lo que dice y hace, que no es muy diferente de lo que han hecho los dems, incluido Obama, sino porque es una seal de que los ricos de Estados Unidos se estn preparando para lo que viene.

Trump no es tan peligroso por lo que dice o hace sino porque es la seal de que una plutocracia es la que est controlando los intereses de Estados Unidos. Directamente, sin intermediarios polticos. Esa es la gran diferencia. Antes gobernaba la familia Bush, o los Clinton, Obama familias polticas, polticos profesionales que han hecho de la poltica su modo de vida. Ahora no, esto es otra cosa.

Ahora son directamente los ricos que han dicho: Estn pasando cosas, y esto lo tenemos que ventilar directamente nosotros. Eso es lo que ms me preocupa y me da miedo de Estados Unidos, la seal de que algo muy profundo est cambiando en los poderes de Estados Unidos, que se estn preparando para la crisis que viene. Para m este gobierno est ponindose la venda antes de la herida, se est preparando para un asalto que no sabremos muy bien cul es ni de dnde vendr, pero para el que ya estn tomando medidas. Ser un conflicto mundial en el que Estados Unidos quiere jugar con cartas muy poderosas.

Para m no es ninguna broma, no es un populismo sin ms, sino que se trata de que en el capitalismo norteamericano, en sus entraas, algo muy serio est pasando, se estn anticipando a una crisis. Y efectivamente, como decas, eso pueda llevar a pases europeos a temer, lo entiendo. Pero si se siguen haciendo las mismas polticas en Europa que desencadenan los populismos, los populismos van a continuar. Hoy se les puede derrotar, pero tres aos ms haciendo las mismas polticas y acabarn ganando, y ganando por mucho. Que es un poco lo que vena dicindose.

Nos reamos del padre de Marine Le Pen, pero ya nos remos menos cuando fue solo frente a Chirac. Ahora seguramente lleguemos a un escenario en el que se enfrenten Macron y Le Pen. Y ante ese escenario qu votarn los trabajadores? A un rico que es algo as como Rivera con dinero? El hombre de la banca Rothschild o una populista de derechas como Marine Le Pen? Eso es muy delicado. En Estados Unidos hubo una posibilidad que fue Bernie Sanders frente a Hillary Clinton. El stablishment dijo no a Sanders porque era un radical. Pero ese radical poda haber ganado las elecciones.

Ahora en Francia va a ocurrir lo mismo. No puede ser Mlenchon, no puede ser Benot Hamon, tiene que ser un hombre moderado, del centro moderado, tiene que ser Macron. Pero Macron qu va a hacer? Desmantelar el Estado francs?, los derechos sociales?, acabar con las libertades republicanas y con los derechos de los trabajadores en Francia, que han sido duramente combatidos por el propio partido socialista? Ese es el problema. Si se hacen las mismas polticas Marine Le Pen o cualquiera ganar las elecciones, stas o las prximas en Francia.

Una de las dificultades para un proyecto transformador en Espaa como el que ustedes propugnan es la dimensin europea. A parte de Syriza o Cinque Stelle, no se vislumbran muchos aliados continentales potentes para torcer la mano de Bruselas.

El problema de fondo es que esta UE es una maquina de fabricar fascistas y partidos de extrema derecha. No es que haya una Europa democrtica y lleguen de fuera los fascistas y la ultraderecha, sino que una cosa es consecuencia de la otra. Hay un poder externo a ti, no democrtico, como es la UE, que es un protoestado no democrtico, que coloca poderes por encima de tu soberana para tomar decisiones con las que no ests de acuerdo o que implican no poder cambiar las polticas del pas.

El ejemplo de Syriza es paradigmtico. Qu le dice la troika al pueblo griego? Os habis equivocado votando a Syriza. Y os vamos a demostrar que os habis equivocado castigndoos duramente. Vamos a hacer un escarmiento con Syriza. Eso fue lo que se hizo. Y por que se hizo un escarmiento? Pues por los cambios que se estaban dando en Europa, por Podemos y la sensacin que corra por Europa de que todo tena que cambiar. Lo que va a ocurrir ahora es que estn alarmados ante los populismos, pero los alarmados son los que han creado las condiciones para que surja esa extrema derecha: por su carcter profundamente antidemocrtico, subalterno a los intereses imperiales de Estados Unidos, su carcter profundamente regresivo en cuanto a derechos sociales y libertades, y, sobre todo, su dependencia enorme de los poderes econmico.

Con estas cuatro caractersticas es claro que este modelo no tiene ninguna adhesin por abajo, no tiene un relato, como dicen ahora los jvenes, ilusionante o esperanzado que permita vislumbrar que de ah venga algo positivo. Y nosotros queremos gobernar este pas pero tambin sabemos que una parte sustancial del obstculo para gobernar vendr de la UE, y nos preparamos tambin para vencer esos obstculos. Nos gustara que la UE; lejos de ser un obstculo, que se convirtiera en un instrumento de liberacin. Nosotros aspiramos a hacer dos cosas: cambiar nuestro pas y contribuir a cambiar Europa en el sentido que quieren los europeos y las europeas.

Es decir, todo a lo que aspiran los trabajadores del sur de Europa es aquello a lo que aspiramos nosotros: consolidar nuestras libertades pblicas, desarrollar nuestros derechos sociales, trabajo y dignidad, pleno empleo y quien no lo tenga, una renta garantizada, defensa irrestricta de una educacin y una salud de calidad Eso es lo que quiere la ciudadana. Nosotros vamos a intentar por eso, veremos qu margen de maniobra nos da la Unin Europea. Ya nos gustara que fusemos un instrumento para cambiar las cosas en Espaa pero tambin en la Unin.

Acabamos de ver lo que ha pasado con los socialdemcratas en Holanda y lo que ha pasado con los socialistas franceses, que la militancia o los simpatizantes quieren impugnar la poltica del partido, en este cuadro, qu cree que va a pasar con la socialdemocracia espaola?

Te he hablado antes de las derechas como el gran problema de Espaa y mezclo la derecha econmica y poltica, lo que sera la trama. Estamos en un pas en el que, despus de lo que ha pasado desde 2007, no cabe para la derecha un PSOE dirigido por Pedro Snchez. Hemos visto cmo los poderes fcticos de este pas, incluido el grupo Prisa, la gran banca han intervenido para echar a un secretario general del PSOE, a un secretario general del PSOE! Hemos visto una cosa increble, que lo han intentado con Podemos, por cierto: una alianza de lo interno y lo externo para liquidar a un secretario general. Es decir, estamos viendo cmo se interviene una fuerza poltica y esa intervencin la ejecutaron los poderes fcticos porque consideraban que Snchez haba ido demasiado lejos en su polarizacin con el PP.

Es evidente que hay motivos sobrados para un debate poltico intenso en el partido socialista. Todos han estado intentando ocultar ese debate porque el ms interesante era el de Podemos, porque interesaba que el de Podemos fuese lo ms duro posible, lo ms dramtico posible, y no mezclarlos para no hacerle un favor a Podemos. Ahora estamos ante de una situacin nueva que es que por primera vez puede haber un candidato outsider en el PSOE. Y este outsider, este Corbyn, puede terminar siendo Pedro Snchez.

El outsider puede ser secretario general; el antiguo secretario general, que ha devenido outsider del propio PSOE, fjate el dramatismo de esto, de lo que es hoy el partido socialista. Y est suelto el hombre por ah porque de golpe y porrazo se dio cuenta de que nadie era de Pedro Snchez, de que estaba ms solo que la una, que los seores que estaban al lado suyo en el parlamento y decan que no es no, ahora resulta que s es s, y que Snchez era un peligroso izquierdista. Ese es el debate real que hay en el PSOE: tienen que dar cuenta a la militancia de que el partido ha sido intervenido por los poderes, que ya no es un partido independiente y que es parte de una restauracin del pas en un gobierno en la prctica tripartito.

Por tanto, como parte del debate universal de Europa, una socialdemocracia neoliberal es una socialdemocracia condenada a desaparecer o tener resultados electorales muy dbiles. Hoy, quien ha entendido eso es Pedro Snchez. Que hoy se enfrenten tres candidatos y una de ellos sea la presidenta de la Junta de Andaluca, que estuvo detrs de la operacin para liquidar al secretario general, demuestra que hay una faccin del PSOE que es parte de los poderes dominantes del pas y ya no refleja la opinin de sus bases.

