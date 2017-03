Panorama sindical

Estamos en guerra?

El Presidente Mauricio Macri compar la situacin actual de la educacin en la Argentina a la del Japn despus de la II Guerra Mundial.

Para que un pas pueda levantarse, la escuela nunca debe parar, public en las redes sociales, acompaando la frase de una foto de un grupo de alumnos recibiendo clases de su maestro en medio de Hiroshima destruida por la bomba atmica.

Con nueve das de paro sobre diez hbiles desde que se inici el ciclo lectivo, Mara Eugenia Vidal avanza con los procesos administrativos para sancionar a los gremios que no aceptaron la conciliacin obligatoria en la provincia de Buenos Aires. Por un lado, pidi el inicio de un sumario en el Ministerio de Trabajo de la Nacin para que determine si corresponde quitar la personera jurdica a los sindicatos rebeldes. Y tambin comenz un proceso en el organismo provincial que podra derivar en multas de hasta 600 millones de pesos para las organizaciones docentes.

Mientras tanto, el viernes se cumpli el noveno da de huelga en los establecimientos pblicos provinciales convocada por Suteba, Udocba y Uda. La Federacin de Educadores Bonaerenses (FEB) y otras entidades menores no se sumaron, pero la FEB, en un congreso que sesion al medioda, habilit a sus dirigentes a disponer nuevas acciones directas dentro del Frente Docente y el lunes resolver si adhiere a los paros del martes 21 y mircoles 22.

A los gremios docentes, se sumaron el jueves judiciales de la AJB, mdicos de la CICOP, auxiliares de educacin y estatales de ATE que realizaron un paro de actividades en toda la provincia y movilizaron 60.000 personas a la gobernacin en La Plata, para reclamar mejoras salariales y paritarias libres.

La Ciudad de Buenos Aires dio por cerrada la negociacin salarial y aplicar desde marzo un piso de aumento en cuotas del 19,75%, el adelanto de las cuotas y un salario inicial de $ 13.000, segn inform Soledad Acua, Ministra de Educacin portea.

Organizaciones gremiales docentes convocan a una marcha de antorchas este lunes 20 de marzo desde la Avenida Callao y Corrientes hasta el Obelisco.

El gobernador de La Pampa, Carlos Verna, anunci que no descontar los das a los docentes que realizaron paro y expres su respaldo al reclamo de convocar a la paritaria nacional. El viernes el gobierno pampeano propuso tres cuotas: 6% retroactiva a febrero, 6% en mayo y 8% en agosto, con clusula gatillo en noviembre.

El prximo 22 de marzo a las 15:00 en Plaza de Mayo est convocada la Marcha Federal Docente.

Finalmente, la CGT convoc a un paro sin movilizacin para el prximo 6 de abril, una fecha alejada del conflicto docente.

Otra semana de cortes y piquetes

Esta semana se dieron dos grandes luchas desde las organizaciones que buscan conquistar derechos para los sectores ms precarizados.

Ante la falta de implementacin de los acuerdos establecidos entre el gobierno y el triunvirato piquetero (CTEP, CCC, Barrios de Pie), este sector retorn con fuerza el mircoles pasado a las calles y puentes, sumando a su vez a otras organizaciones, como el Frente Popular Daro Santilln.

Decenas de miles de trabajadores en todo el pas salieron a reclamar el funcionamiento efectivo del acordado Consejo de Emergencia Econmico y Social para traducir los 30.000 millones de pesos de ese acuerdo en una paritaria integral con el Estado donde se incremente el monto del pago por los distintos programas de trabajo y un salario social complementario, entre otras demandas.

Mientras la movilizacin del triunvirato piquetero implic una presin para formalizar su acuerdo con el gobierno, el acampe del martes 14 frente al Ministerio de Desarrollo Social lo sorprendi y desubic, por la capacidad de reactivar el Frente de Lucha como protagonista del sector, restaurando la unidad interna y acordando unidad en la lucha con el Polo Obrero. Un protagonismo basado en una masividad cualitativa del Acampe, donde cerca de 8.000 trabajadores mostraron un elevado espritu de lucha, forz al gobierno a llegar a un acuerdo impensable hasta el da anterior. Acord a las dos de la maana incrementar los planes y recursos al Polo Obrero, retirndose ste del Acampe en ese momento. En cambio le cost bastante ms cerrar un acuerdo con el Frente de Lucha, lo que puso en aprietos al gobierno ante la simultaneidad de la medida con los cortes a los accesos a la Ciudad de Buenos Aires de parte del triunvirato piquetero.

En la Asamblea de cierre del Frente de Lucha, ya cerca de las 14:00 sobre Av. de Mayo, se ley el siguiente comunicado:

Las conquistas conseguidas en estos das significan un avance y mejoramiento en las condiciones de vida de muchas personas que hoy padecen la crisis econmica, pero entendemos que las polticas sociales implementadas estn lejos de solucionar los problemas estructurales que nos aquejan, y as poder alcanzar los ingresos acordes para sostener a nuestras familias. Al mismo tiempo exigimos que se implemente la Ley de Emergencia Social que fue aprobada hace tres meses en el Congreso de la Nacin y que hasta el momento, de los 30 mil millones de pesos dispuestos, no se ha ejecutado ni un solo centavo. Por estas razones entendemos que es urgente convocar a un paro nacional activo para discutir paritarias sin techo para nuestro sector y as alcanzar el sueldo mnimo que equipare el costo de la canasta bsica. Con lucha y organizacin, una vez ms, conseguimos trabajo. La unidad de los trabajadores y trabajadoras de diferentes sectores sigue siendo la salida para la enfrentar la poltica de hambre y de ajuste de Cambiemos. Seguiremos en las calles en busca de trabajo y dignidad apostando por el cambio social.

Son 120.000 asistentes ms a los merenderos en la provincia de Buenos Aires durante 2016. Y 20.000 ms en el primer bimestre de 2017.

Los conflictos sociales empiezan a afectar la imagen del Presidente. Por primera vez hay ms argentinos que desaprueban su gestin (44,2%) que los que la valoran (40,2%), de acuerdo a una encuesta de Management & Fit. Tambin cay 4 puntos la imagen de la gobernadora Mara Eugenia Vidal, aunque sigue siendo la figura poltica con mejor imagen del gobierno.

Conflictos en organismos oficiales

Los trabajadores de maestranza del Ministerio de Trabajo, nucleados en el SITMA, protagonizaron un corte de la Avenida Leandro Alem y una olla popular bajo el lema #TriacaHaceteCargo. El conflicto enfrenta a los trabajadores con la empresa Imantec, que se niega a pagarles los salarios, pero tambin contra las autoridades del Ministerio de Trabajo que acta en complicidad con la patronal para desgastar a los trabajadores.

As se han negado a hacerse cargo de los salarios, no han movido un dedo para intimar a la empresa y ante las condiciones insalubres de higiene producto de la retencin de tareas de maestranza, ha contratado personal adicional para limpiar los edificios centrales por la noche.

A la olla popular y el acto frente a la puerta del Ministerio se hicieron presentes un importante nmero de trabajadores del Ministerio, que acompaaron la medida de fuerza y han aportado masivamente para el fondo de lucha.

Los trabajadores del Indec se encontraban realizando una medida de fuerza, dispuesta por la Comisin Gremial Interna de UPCN, en reclamo del pago de un plus salarial que se abon tradicionalmente en el organismo, desde los 90, denominado horas censales y que se cort desde fin de ao.

El plus, de algo ms de $ 1.000 mensuales, sera una forma de compensacin por los bajos salarios, por lo que su eliminacin se siente sensiblemente en los bolsillos de los empleados que vieron recortados sus ingresos.

En ese contexto, Jorge Todesca, director del organismo, increp a los trabajadores por hacer la huelga y les reclam explicaciones. Primero les pidi a los delegados que se callaran y luego que se retiraran. Pero en lugar de sumisin, las delegadas le retrucaron: Primero nos tiene que dar explicaciones usted. Qu pasa con las horas censales? Hace tres meses que no cobran los compaeros.

La charla termina con Todesca saliendo, con custodios, y amenazando a los trabajadores con realizar una denuncia policial por atentar y destruir las instalaciones del organismo, aunque se vio claramente que no haba dao alguno sobre los bienes del Indec.

Paritarias: los aceiteros picaron en punta

Un plenario de la Federacin de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodn y Afines de la Repblica Argentina (FTCIOD) resolvi el jueves, que reclamar un incremento salarial en lnea la estimacin del valor del Salario Mnimo, Vital y Mvil en la inminente negociacin paritaria de la actividad.

La decisin contempla elevar de $ 19.000 a $ 25.779 el salario bsico inicial de la actividad, lo que representa un incremento del 35,7%, muy por encima de la poltica oficial sostenida por el macrismo, que alienta recomposiciones salariales en torno al 18%.

A esa suma, el gremio que lidera Daniel Yofra aade el reclamo de actualizacin de los respectivos adicionales de convenio.

El plenario, adems, mandat a la Federacin a iniciar las medidas de fuerza que considere necesarias, tanto de cara a la negociacin colectiva en el marco del vencimiento del ltimo acuerdo salarial, como en el marco de la solidaridad de clase con otros sectores de la clase obrera en lucha.

Los mdicos bonaerenses decidieron seguir adelante con su plan de lucha y volvern a parar en reclamo de la convocatoria a paritarias por parte del gobierno de Mara Eugenia Vidal, entre otras cuestiones laborales. Ser por 48 horas el martes y mircoles prximos en coincidencia con el paro docente.

Despidos que no cesan

El mismo da que Macri visit Peugeot, 70 trabajadores del call center de la firma fueron notificados de sus despidos, ya que la compaa decidi mudar el sector a Colombia, donde pagan salarios ms bajos.

La economa empieza a crecer, pero para mucha gente todava no arranc, deca Mauricio Macri al tomar la palabra en una visita que realiz a la reinauguracin de la planta de PSA-Peugeot en El Palomar, en la provincia de Buenos Aires.

Clienting Group es una Pyme de capitales nacionales que emplea alrededor de 200 personas, entre las cuales 70 se encargan de realizar el servicio de atencin al cliente para Peugeot-Citron Argentina desde hace 12 aos.

Clienting Group les inform a los empleados de esta campaa, que no tiene puestos laborales para reubicarlos ni dinero para indemnizarlos. Esto fue confirmado en una audiencia entre el Sindicato de Empleados de Comercio y Clienting Group en el Ministerio de Trabajo.

El jueves hubo una nueva audiencia entre el Sindicato de Empleados de Comercio, Clienting Group y PSA. Esta ltima se expedir el lunes. Mientras tanto, los empleados de la campaa de Peugeot-Citron continan trabajando y realizando medidas de fuerza, con el fin de buscar la continuidad laboral o las indemnizaciones correspondientes.

La British American Tobacco (Nobleza Piccardo) inici el trmite formal de procedimiento preventivo de crisis ante el Ministerio de Trabajo.

Todo parece indicar que la crisis no sera tal sino que es una maniobra para tener el visto bueno para llevar adelante suspensiones de personal o avanzar en 50 despidos en Pilar como ya se rumorea. El gerente ya adelant en una reunin que estn evaluando sacar el turno noche.

El pasado 9 de marzo dos trabajadores del portal TKM, de Vi-Da Producciones S.A, pertenecientes al grupo de Daniel Hadad, fueron despedidos luego de haber notificado a la empresa la eleccin de delegados para el 16 de marzo, bajo la tutela del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA).

Despus de los despidos, llegaron las amenazas al resto de los trabajadores del portal, quienes perciben salarios por fuera del Convenio Colectivo de Trabajo de Prensa Escrita y Oral 301/75 y que, en el mejor de los casos, se ubicaban en $ 8.000 cuando el salario mnimo, vital y mvil es de $ 8.060 y el convenio de prensa para la categora de redactor estipula un salario bruto de $ 18.218 para una jornada laboral de 6 horas.

El jueves por la maana, trabajadores de AGR-Clarn cortaron la cntrica esquina de Callao y Corrientes, en la Ciudad de Buenos Aires, para reclamar por los 380 despidos y contra el cierre fraudulento de la grfica. Tras 60 das de ocupacin de la planta de Pompeya, reclaman que el gobierno intervenga a travs del Ministerio de Trabajo para solucionar el conflicto.

Baj el desempleo?

El INDEC acaba de publicar los datos para el 4 trimestre del 2016 e indica que el desempleo alcanz el 7,6%. Se trata de un valor menor a los registros del 2 trimestre, que alcanz al 9,3% y del 3 trimestre del 8,5%.

Al respecto seala el Director del Fisyp, Julio Gambina: La conclusin primaria es que el desempleo viene bajando, pero no se considera que la tasa de actividad econmica (porcentaje entre la poblacin econmicamente activa y la poblacin total) fue del 45,3% en el 4 trimestre del 2016, contra el 46% del 2 y 3 trimestres del 2016. La PEA, Poblacin Econmicamente Activa, son las personas que tienen una ocupacin o que sin tenerla la estn buscando activamente, la poblacin ocupada ms la poblacin desocupada. As, en el 4 trimestre hay una menor proporcin de PEA sobre el total de la poblacin.

Es decir, baja la tasa de desempleo porque tambin baja el nivel de actividad econmica, y que si se hubiera mantenido la actividad econmica a los valores del tercer trimestre, el desempleo no habra bajado.

Por eso, vale rescatar al propio informe del INDEC cuando seala que: "Los resultados del cuarto trimestre de 2016 no presentan diferencias estadsticamente significativas en el empleo con relacin al trimestre anterior. Disminuye la actividad y la desocupacin por refugio en la inactividad."

As, podemos deducir que lo relevante fue la recesin econmica y el desaliento en la bsqueda del empleo. No hay lugar para la algaraba de la simple lectura del dato del INDEC sealando la baja del indicador de desempleo.

Los territorios donde el desempleo supera al promedio son los lugares de concentracin de la poblacin, tal como Mar del Plata con 10,6%; los partidos del Gran Buenos Aires con 9,4%; Ro Cuarto con 9,1%; Baha Blanca-Cerri con 9,2%; Gran Rosario con 8,6%; Gran Crdoba con 8%; Gran Tucumn con 7,9%.

Continan las malas noticias

Durante febrero, las ventas con tarjetas de crdito se habran desplomado hasta un 30% en relacin al mismo mes del ao pasado. Si la inflacin anual fue 35%, nosotros deberamos haber crecido al menos 40%, pero la realidad es que tuvimos un crecimiento nominal de solo 10 o 15%, dijo un alto ejecutivo de una de las ms importantes tarjetas del mercado local. Y agreg: hubo un desplome en indumentaria, calzado y electrodomsticos, justamente los rubros que ms captaban el mayor porcentaje de operaciones en cuotas.

Uno de los motivos sera la normativa conocida como precios transparentes que incrementaron las operaciones en un solo pago aunque el Ministro de Produccin, Francisco Cabrera, reconoci pblicamente que los precios no haban bajado o si lo hicieron, fue en un porcentaje menor de lo que esperaban y tambin que hubo una cada del consumo que en febrero fue del 6,6%.

El ingreso de mercaderas del exterior tuvo una incidencia negativa sobre la produccin interna en sectores como mueblera, calzado, textiles y manufacturas de cuero, entre otros, agravada por la cada del consumo interno. En el sector de madera, la actividad cay un 10,1% en el sector textil 5,3%, en calzado 6,3%, en tanto que las cantidades importadas en este sector se incrementaron un 16%. En el sector de cuero y manufacturas de cuero, la actividad cay 3,8% y las importaciones aumentaron 14,4%.

En 2016, el consumo textil cay 15% y pasamos de tener un mercado de 500.000 toneladas producidas a uno de 425.000, grafica Jorge Sorabilla presidente de la Fundacin Pro Tejer, la cmara empresaria que representa a toda la cadena de valor textil.

La produccin textil para indumentaria cay 28% y para prendas de cama, mesa, sbanas y toallas, cerca del 41%, agrega. El directivo cree que la principal dificultad es la contraccin del consumo.

Un informe de la Universidad de Avellaneda estim que el incremento en las importaciones provoc la prdida de 4.200 puestos de trabajo, coincidiendo con la estimacin de la Cmara patronal que en el cuarto trimestre de 2016 la produccin del sector cay 27,3%.

El consumo de calzado tras quebrar el rcord de 147 millones de pares en 2015, la demanda cay el ao pasado 6,2%, lo que representa 138 millones. Sin embargo, entre 2015 y 2016 el componente de los importados salt de 21,6 millones de pares a 27,4 millones.

El sector del calzado est compuesto por 2.300 empresas (en su mayora pymes) y 45.000 empleados directos y otros 35.000 indirectos.

Unas 5.600 empresas integran la industria del mueble. A pesar de registrar una cada en las ventas del 18% el ao pasado, en el sector, compuesto de 97% por pymes, no hubo cantidades importantes de despidos, segn la Cmara de Fabricantes de Muebles, Tapicera y Afines.

En la industria del cuero y productos manufacturados con cuero (marroquinera) ocurri algo similar. Por la cada del consumo y las importaciones, el ao pasado cerraron 39 fbricas y se perdieron 140 puestos de trabajo. El sector est integrado por ms de 400 pequeas fbricas y 7.000 empleados registrados.

En una reunin sostenida la semana pasada con varios gremios de los rubros afectados por las importaciones, el Ministro Cabrera y Jorge Triaca, Ministro de Trabajo, prometieron impulsar una ley de Compre Nacional, para incentivar la produccin local. El alcance de la medida que se limita a las compras que realiza el Estado, no termin de conformar a los sindicalistas.

Criminalizacin de la protesta

El dirigente del SUTEF (docentes) y la CTA Autnoma de Tierra del Fuego, Horacio Catena, se refiri a la ratificacin de la Cmara de Apelaciones a la quita de la tutela sindical, en sintona con el fallo del juzgado laboral en primera instancia, aunque con voto dividido.

Catena no considera bajo ningn punto de vista que las decisiones judiciales que se estn tomando sean casuales y record que entre el 16 y el 19 de diciembre me pidieron la detencin por ir a ver un partido de ftbol en la casa de un amigo de aos, que vive enfrente del vicegobernador, y por ir a la Comisin de presupuesto. Los ltimos diez aos fui a la Comisin de presupuesto de la Legislatura, porque no falt nunca, y ahora trataron de aplicarme una restriccin por ir a cumplir parte de mi trabajo, que es defender el presupuesto educativo. Meten una restriccin para evitar que uno vaya a discutir, y no me sorprende ni de Bertone ni de Arcando (gobernadora y vicegobernador), ni de ninguno de ellos porque son fascistas, dispar.

Aclar que la exclusin de tutela no implica de por s la exoneracin. Es una decisin poltica el decreto de exoneracin, es decir que lo pueden hacer o no, y nosotros nos disponemos a dar la batalla poltica necesaria, porque ac no es solamente Catena o Arce, sino que son 17 trabajadores y un precedente para el resto de la Administracin pblica, que no se lo vamos a dejar regalado a Bertone, Arcando y toda la runfla que tienen atrs. La vamos a seguir peleando en la calle y en la poltica, sentenci el dirigente.

Finalmente se refiri a la reunin paritaria prevista para el viernes y dijo que hay expectativas de que se pueda sacar alguna negociacin razonable, aunque observ que si lo tengo que evaluar por lo que pas el lunes, tengo que decir que la expectativa es cero. Hicimos 250 kilmetros para decirles lo que ya saban. Estamos a mediados de marzo y el gobierno, sabiendo que la propuesta iba a ser rechazada por todas las organizaciones, se limit a escuchar y pedir 48 horas ms. Creemos que esta instancia hay que agotarla y transitarla con paciencia y firmeza en los argumentos, concluy.

Un grupo de trabajadores desocupados integrantes de la Fundacin Villa Saavedra de Gral. Mosconi-Salta, denunciaron que fueron violentamente reprimidos por Infantera y Gendarmera durante la noche y que fueron acorralados en el cementerio cercano a la ruta 34.

Renata Justiniano, quien estuvo en el corte, asegur que los reprimieron con balas de goma. Levantaban los cartuchos para no dejar evidencia, afirm.

Nos intentaron rodear para acorralarnos en el cementerio, dijo Justiniano, quien asegur que en la protesta haba nios.

Los ex trabajadores de la Fundacin Villa Saavedra pedan ser reincorporados y que se rehabilitara el SUAF (Sistema nico de Asignaciones Familiares) en lugar de la AUH (Asignacin Universal por Hijo) que ahora perciben como desocupados.

El origen del reclamo posee una causa concreta -la quita del subsidio a 900 personas- en un escenario siempre caliente: Mosconi, el lugar en donde hace 20 aos se iniciaron los cortes de rutas que acabaron con varios muertos. La situacin empez a reeditarse peligrosamente el lunes pasado cuando los perjudicados por la medida del gobierno nacional cortaron la ruta 34 a la altura de Tres Cruces y un da despus se desatara una represin protagonizada por la gendarmera.

El origen del problema, declaran vecinos de Mosconi y Embarcacin, se remonta al ao 2015 cuando el gobierno provincial decidi que los beneficiarios que dependan de la fundacin Fundatrac que conduce Pepino Fernndez, deban pasar a depender de la Fundacin Villa Saavedra para seguir accediendo al beneficio. La medida tena un sentido poltico: restar poder a un dirigente como Fernndez que siempre se mostr autnomo del gobierno provincial y para transferir el manejo de los subsidios a la fundacin regenteada por el hermano del intendente de General Ballivian.

La maniobra del gobierno provincial, no obstante, termin perjudicando a los beneficiarios directos de los subsidios y a Mosconi en su conjunto que con la quita de subsidios se queda sin al menos 10 millones de pesos mensuales que antes se gastaban en la propia ciudad. Ello ocurri, aseguran las fuentes, porque cuando los subsidiados estaban bajo la rbita de Pepino ste se encargaba de que todos cumplieran entre 20 y 25 horas de trabajo semanales cuyos resultados se volcaban a la comunidad no dando motivos a los organismos nacionales para cuestionar la ayuda que el mismo Fernndez haba llevado a un monto cuatro veces superior al normal en nombre de una especie de reparacin de la Nacin con el castigado pueblo del norte provincial.

Los controles que Fundatrac realizaba con los beneficiados se flexibilizaron al mximo con el desembarco de la Fundacin Villa Saavedra que no exiga devolucin de servicios ocasionando que el gobierno nacional argumentara incumplimiento y tras un ao y dos meses cort el beneficio cuando originalmente se haba comprometido con extenderlo por cinco aos.

Tambin en Salta, atentaron contra el local de la Corriente Clasista Combativa (CCC), por segunda vez en menos de un mes.

El pasado 14 de marzo, la Municipalidad de General Roca-Fiske Menuco (Ro Negro), gobernada por Martn Soria (PJ-FPV), anunci en un comunicado oficial que denunciar penalmente a militantes del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) por extorsionar a funcionarios en el marco de una movilizacin en reclamo de trabajo genuino y ayudas econmicas al trabajo comunitario que hace como organizacin en barrios de la ciudad.

Al respecto sealan: Esta poltica de criminalizacin que pretende estigmatizar las luchas sociales se da en un contexto signado por el deterioro generalizado de las condiciones de vida de la clase trabajadora, producto de las polticas econmicas del gobierno nacional de Mauricio Macri que cuentan con el acompaamiento de los gobiernos provinciales y municipales para efectuarse. La brutal transferencia de ingresos desde las clases trabajadoras a los sectores concentrados del capital comienza a despertar fuertes resistencias en distintos sectores de la clase trabajadora y el Estado pretende contener esas resistencias castigando de forma selectiva y ejemplificadora. De all que pese al discurso del gobierno municipal, pretendiendo diferenciarse de las polticas del gobierno nacional, en la prctica resulta ser el administrador local del ajuste econmico.

Organizaciones de Derechos Humanos convocadas por el SiPreBA (Sindicato de Prensa de Buenos Aires), entre ellas el CELS y la Correpi, respaldaron a los delegados de la Editorial Perfil llevados a juicio por la empresa por una protesta contra despidos en 2013.

Unos 300 efectivos policiales desalojaron a los choferes de la Lnea ESTE, que se encontraban realizando una medida de fuerza en la cabecera en La Plata con retencin total de tareas por la inmediata reincorporacin de los despedidos, el cese de la precarizacin laboral y la persecucin sindical, la eleccin libre de delegados gremiales y el pago completo de sus salarios, entre otros puntos.

Adems, el gobierno defini algunas medidas urgentes: blindaje del entorno de la Casa Rosada, aumento de la seguridad en los accesos a la Capital, operativos especiales para garantizar que la ruta del Metrobs sobre la 9 de Julio permanezca liberada durante las manifestaciones y firmeza para dispersar los cortes de dimensiones pequeas y con la presencia de manifestantes encapuchados.

Los trabajadores dispuestos a resistir el desalojo del Hotel Bauen

Tras la nueva orden de desalojo que lleg hasta el edificio de Callao al 300, en la cual la Justicia autoriza el uso de la fuerza pblica para vaciar el inmueble el prximo 19 de abril, los integrantes de la cooperativa que desde hace trece aos gestiona el hotel se encuentran nuevamente planificando charlas abiertas y actividades en la va pblica, recorriendo despachos de diputados y convocando a artistas que apoyan su lucha para llegar a una nueva vigilia el 18 de abril, la noche anterior a la fecha fijada para el desalojo.

Segn Carlos Heller, diputado por el Partido Solidario y uno de los autores de la ley vetada por Mauricio Macri, la nica opcin que queda ahora es convocar a una sesin especial y luego conseguir el apoyo de los dos tercios de ambas Cmaras. Esta va conlleva un riesgo: si no se alcanza la mayora especial el proyecto no podra volver a tratarse por un ao y slo quedara la va judicial.

El prximo 22 de marzo, habr una movilizacin hacia el Congreso y el 6 de abril una cena solidaria con presencia de referentes sociales y polticos. Para el 18 y 19 de abril, fecha prevista para el desalojo, planifican un festival sobre la avenida Callao.

Somos los mismos que te cruzaste cientos de veces en la calle defendiendo el hotel. Un hotel que el grupo Bauen construy con la ayuda de la dictadura y que abandon a fines de los 90 sin pagar una deuda millonaria y dejando a 70 familias en la calle. Somos los mismos de siempre, los que decidimos dar pelea en plena crisis de 2001, se escucha la voz de los trabajadores del Bauen en el video que hicieron para sumar apoyo y lograr que el proyecto para expropiar el hotel logre finalmente aprobarse en el Congreso.

El sector de las pymes y las cooperativas fue uno de los ms golpeados por los tarifazos en los servicios bsicos. El programa Facultad Abierta, de la Facultad de Filosofa y Letras de la UBA, destaca particularmente la delicada situacin que deben enfrentar el hotel Bauen, el restaurante La Casona, la metalrgica Felipe Vallese y la vidriera santafesina Vitrofin, entre otros.

Con los aumentos de 2016, el hotel Bauen pas de pagar boletas de luz de $ 24.000 a $ 100.000. En el gas, pas de abonar $ 11.000 a $ 50.000. El peor aumento fue en el agua: de $ 65.000 a $ 218.000. La Casona pas a pagar facturas de electricidad de $ 7.000 a $ 40.000. La metalrgica Felipe Vallese tena facturas de electricidad de $ 8.000, pero ahora tienen que desembolsar $ 50.000. As muchas cooperativas vieron reducidos sus ingresos producto de los tarifazos, la baja del consumo y la retraccin general de la economa, reduciendo los retiros (sueldos) de los trabajadores. A modo de ejemplos, el bar Barth de Balvanera tuvo una baja del 50% al igual que la metalmecnica Cerraduras de Precisin. Los trabajadores de la sodera 15 de Noviembre un 25% y los de La Casona un 44%.

Fuentes: CTA Tierra del Fuego, La Izquierda Diario, Resumen Latinoamericano, Anred, Prensa Obrera, www.diariobae.com , www.infogremiales.com.ar , Clarn, Tiempo Argentino, Pgina 12 y Red Eco Alternativo.

