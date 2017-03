Per

PPK: Lo que el agua se llev

Desde su rol preponderante en el Congreso la mayora fujimorista se ha encargado de mellar la gobernabilidad de PPK. La estrategia utilizada para dicho fin tiene varios frentes, uno de ellos, la erosin de sus representantes -o al menos aliados- en el Congreso. As el fujimorismo consigui -mocin de censura mediante- la destitucin del ministro de Educacin Jaime Saavedra, recientemente nombrado jefe de Educacin del Banco Mundial. Otros caminos han sido la movilizacin de una porcin de la sociedad civil en torno a mantener el status quo en reclamos tradicionales tales como la resistencia a la implementacin de educacin sexual en los colegios pblicos o el cuestionamiento del proyecto de incorporar la unin civil de personas del mismo sexo [1]. Del mismo modo el pleno del Parlamento ha aprobado la interpelacin del primer vicepresidente quien tambin funge como ministro de Transporte y Comunicaciones, Martn Vizcarra. La medida busca que el ministro d cuenta acerca del contrato para la construccin del aeropuerto de Chinchero, en Cusco.

El vicepresidente, Martn Vizcarra, fue acusado por la Procuradura Anticorrupcin por el delito de colusin, al favorecer al consorcio Kuntur Wasi, en la construccin del aeropuerto en Cusco. Aunque la concesin fue firmada por el Gobierno de Ollanta Humala y gan la licitacin por presentar el presupuesto ms bajo: 265 millones de dlares (un monto que sera abonado por el Estado luego de los cinco aos que acarreara la ejecucin de la obra), la empresa luego aclar que no se incluyeron los intereses que se generaran en el tiempo de construccin. Ante este hecho fue realizada una adenda al contrato original por la que el Estado se comprometi a pagar el monto previamente y no al cabo de los cinco aos estipulados. El Gobierno ha alegado que lo ha hecho para no demorar el inicio de obras en el aeropuerto de Chinchero. Otras opciones hubieran sido que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones dejara sin efecto el contrato, cobrara la carta fianza [2] o convocara una nueva licitacin.

Martn Vizcarra es el segundo ministro del Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) que pasa por una interpelacin. A diferencia de lo sucedido en diciembre con el entonces ministro de Educacin, Jaime Saavedra, en esta oportunidad no se percibe en las bancadas la intencin de proceder a la censura lo que ha levantado suspicacias acerca de negociaciones entre el fujimorismo y el oficialismo. En principio la fecha prevista para la rendicin de cuentas fue el jueves 16 de marzo, sin embargo, se aplaz debido a la catstrofe climtica que enfrenta el pas andino producto de las inundaciones que han llevado a declarar el estado de emergencia en la mitad del pas.

Por ltimo, el posicionamiento en torno a la interpelacin del ministro de Transporte ha representado una divisoria de aguas dentro del propio progresismo que ya haba presentado rispideces desde fines del ao pasado. En el Frente Amplio se observan dos facciones; quienes se sumaron a la mocin y quienes se abstuvieron. As, la divisin es entre un bloque liderado por Arana, a favor de la interpelacin, y un bloque abstencionista, bajo el liderazgo de Veronika Mendoza en representacin del espacio Nuevo Per.

Caso Odebrecht en Per

La constructora brasilea que salt a la fama luego del escndalo de corrupcin de Lava Jato ha dejado su estela en Per, donde se asoci con cuatro empresas peruanas para la ejecucin de cinco megaproyectos en el pas andino. La propia empresa declara haber realizado sobornos millonarios por un monto de 29 millones de dlares a altos funcionarios con el fin de ganar licitaciones en diversos proyectos de infraestructura durante el periodo 2005-2014 y que compromete a cuatro presidentes: a Alejandro Toledo (2001-2006), Alan Garca (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016); tambin involucra al actual presidente quien se desempe como ministro de Economa y luego como Primer Ministro bajo Gobierno de Toledo.

En el caso de Toledo la constructora afirma haber entregado 20 millones de dlares en calidad de coimas para hacerse con la licitacin de la carretera interocenica que conecta a Brasil con Per. La Fiscala anticorrupcin ha solicitado 18 meses de prisin preventiva para Alejandro Toledo, adems de su captura inmediata en el pas o fuera de el.

Alan Garca fue acusado de recibir el pago de 8,1 millones de dlares para favorecer a la constructora brasilea en la adjudicacin de la obra de la lnea uno del Metro de Lima. El 31 de enero pasado, las autoridades peruanas detuvieron a Jorge Cuba, quien fuera viceministro de Comunicaciones durante el segundo mandato presidencial de Garca. La Fiscala acusa a Cuba de recibir coimas por el monto de dos millones de dlares por ayudar a Odebrecht a quedarse con la licitacin de las obras del metro.

Ollanta Humala, quien tambin ha sido involucrado en el escndalo es acusado de recibir una coima por 3 millones de dlares de Odebrecht. La Fiscala abri una investigacin contra su esposa, Nadine Heredia, por favorecer la licitacin del Gasoducto del Sur, la obra de infraestructura ms grande en la historia del pas, que ha sido paralizada por no contar con la financiacin necesaria para ser finalizada. Como consecuencia, el Gobierno ejecut una fianza y la constructora debi pagarle una penalidad de 262 millones de dlares [3] y ha dejado nada menos que 15.000 personas desempleadas.

En el caso del actual mandatario, la Procuradura solicit que se investigue su caso a raz de una serie de transferencias realizadas entre octubre de 2007 y julio de 2008 por Odebrecht a las empresas First Capital Inversiones y Asesores, dirigida por Gerardo Seplveda, un antiguo socio chileno de PPK en varios negocios, y Latin America Enterprise Managers, un fondo de inversiones ligado al presidente. En este ltimo caso la Unidad de Inteligencia Financiera del Per (UIF) seal que no encontr transacciones ilcitas entre Odebrecht y la empresa Latin American Enterprise Fund.

En una reciente entrevista al diario argentino Pgina 12 [4], PPK se refiri al impacto econmico del escndalo en el crecimiento econmico del pas y a las medidas implementadas en la lucha anticorrupcin. Tales medidas han sido la imprescriptibilidad de estos delitos, la inhabilitacin de los funcionarios condenados de asumir nuevamente un cargo pblico y el incremento de recursos para la Fiscala. Sin embargo, omiti la mencin a sus repercusiones polticas.

La respuesta del Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski fue la modificacin de la Ley de Contrataciones, la cancelacin del gasoducto -junto con la implementacin de la multa ms onerosa de la historia del Per- y el pedido a su homlogo estadounidense, Donald Trump, para facilitar la captura del expresidente Alejandro Toledo a fin de que afronte su proceso con la justicia peruana. De este modo, Alejandro Toledo podra convertirse en el segundo presidente peruano preso, luego de Alberto Fujimori. Lo cierto es que el escndalo parece engullirse a la clase poltica del pas cada vez ms deslegitimada.

Catstrofes naturales

Actualmente Per atraviesa una de las mayores catstrofes climticas de las ltimas dcadas, el pas est siendo azotado por lluvias, inundaciones y los llamados huaicos o deslizamientos de roca y lodo, producto de grandes cantidades de lluvia. El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) lleva registradas 62 vctimas fatales, ms de sesenta mil personas damnificadas y unas 6.500 viviendas, 27 escuelas y un centro de salud destruidos, segn el ltimo reporte difundido. Adems, medio milln de personas han sido afectadas indirectamente por el corte de carreteras y del suministro del servicio elctrico y de agua potable en varios municipios del litoral peruano. El Gobierno ha declarado la emergencia en varios distritos, aplaz las clases en los colegios y cort el suministro de servicio de agua potable por miedo a nuevos desbordamientos.

Los aludes y desbordamientos de las mrgenes del ro llegaron el mircoles a Lima, arrastrando personas, animales y viviendas. Los expertos climatolgicos anunciaron que las lluvias continuarn al menos por otras dos semanas y podran intensificar los daos. El primer ministro, Fernando Zavala, destac que el hecho de que haya podido estar operativa la Carretera Central, va que comunica Lima con el centro del pas, permiti evitar el riesgo de desabastecimiento de productos de primera necesidad en la capital. Sin embargo, Martn Vizcarra -en su rol de ministro de Transportes y Comunicaciones- afirm que la carretera Panamericana Norte est cortada por el colapso de tres puentes, lo que impide el transporte de va terrestre de provisiones al norte como en el caso de Tumbes, Piura y Lambayeque, las ms golpeadas por las inundaciones.

Juegos Panamericanos 2019

La discusin en torno al rdito de que Per se convierta en la sede de los Juegos Panamericanos 2019 constituye otro frente de crticas a la administracin PPK, incluso anterior a los desastres naturales que azotan el norte y sur del pas. La onerosa organizacin supone ms gastos que beneficios ya que la recuperacin de la inversin inicial no est garantizada al tratarse de un evento deportivo regional sin repercusin a nivel mundial en trminos de publicidad o gran afluencia de turistas que justifique la inversin.

El legislador aprista, Javier Velsquez Quesqun, present un proyecto de ley promoviendo la cancelacin de los Panamericanos, a fin de destinar sus recursos para la reconstruccin de las zonas afectadas por las lluvias e inundaciones. No se trata del nico que se ha pronunciado en este sentido sino que todo el arco poltico no oficialista se ha sumado al pedido. El alcalde de Lima, Luis Castaeda, aval la propuesta de fuerzas polticas opositoras al Gobierno peruano, quienes consideran prioritario traspasar la organizacin de los Juegos Panamericanos de Lima a otro pas, como fue el caso de Colombia cuando en 1986 cedi a Mxico la realizacin de la Copa del Mundo.

Frente a este escenario PPK manifest que sera una tragedia no poder cumplir con Panamericanos. Adems tanto el presidente como el primer ministro consideraron que son dos temas que marchan por dos carriles distintos con presupuestos independientes y que los recursos para ambos compromisos se encuentran garantizados. Tambin acusaron a las autoridades locales de no ejecutar la totalidad del presupuesto asignado para obras preventivas. Cabe recordar que, segn el Ministerio de Educacin, se estaran destinando para los Juegos Panamericanos 2019 un total de 4.125 millones de soles (unos casi 1.300 millones de dlares).

Muchos analistas sostienen que el empecinamiento del Ejecutivo por continuar con lo previsto, an a expensas de su propia poblacin, podra significar un duro golpe para su imagen, teniendo en cuenta que su valoracin positiva presenta una clara tendencia a la baja. Segn un sondeo de Datum Internacional S.A., a menos de un ao de su asuncin, su nivel de aprobacin ha descendido al 35% [5], acumulando una cada total de 30 puntos en los ltimos seis meses, con una desaprobacin que lleg al 57%.

Notas:

[2] Un contrato de garanta de cumplimiento de pago de un tercero, firmado entre un banco, o entidad financiera, y el deudor. Este es representado en un documento emitido por dicho banco a favor de un acreedor. Esta carta garantiza que si el deudor no puede pagar sus obligaciones, el banco se har cargo.

[5] Encuesta realizada por Datum Internacional S.A. para Per21 t Gestin. Grupo Objetivo: varones y mujeres de 18 a 70 aos de edad, pertenecientes a todos los niveles socioeconmicos, considerando zonas urbana y rural. Fecha de campo: del 24 al 28 de febrero de 2017. Seleccin aleatoria de personas. Tamao de la muestra: 1203 encuestas efectivas. Representatividad del 90,9%. Margen de error: +/-2,8%, con un nivel de confianza del 95%.

Ava Gomez y Barbara Ester / Investigadoras CELAG

@Ava_GD

@barbaraestereo

