Escribir un libro debera ser un antes y un despus para su autor. Este libro no fue una excepcin. Mientras lo escriba, fue como si el tema saltara de la pgina y me pidiera una respuesta de la vida real. Pronto me vi en el corazn de la bestia sobre la que haba estado escribiendo.

Comenc a investigar y a escribir Y los pobres sufren lo que deben? para responder a una serie de preguntas. Por qu se est desintegrando la Unin Europa (con el brexit como primer sntoma de su enfermedad)? Por qu la UE est fallando tan estrepitosamente en seguir el modelo de los Estados Unidos, que antes de consolidarse (en respuesta a sus varias crisis existenciales) tambin comenzaron su historia como una relajada confederacin de estados divididos?

Mientras investigaba sobre estos temas, mi propio pas, Grecia, se convirti en el canario de la mina. Un aviso de que la UE era incapaz de convertir la crisis financiera de 2008 en un programa de consolidacin. En vez de eso, optaba por una contraproducente mezcla de incompetencia y autoritarismo.

En el sexto captulo del libro cuento la historia de pases como Grecia, a los que se les ha hecho arrojarse por el acantilado con contraproducentes polticas de austeridad, acelerando as la divisin de la UE. No haba pasado mucho tiempo desde que lo termin cuando me llam el deber. El da de Ao Nuevo de 2015 tuve que dejar de escribir y lanzarme a una pequea campaa electoral para terminar como ministro de Finanzas de Grecia. El tema de mi libro haba saltado de mi porttil y me peda que pasara del dicho al hecho.

En mis seis meses dentro del Gobierno luch por conseguir un trato mutuamente beneficioso para Grecia y para la UE, un trato que comenzara el proceso de sanacin de una Europa en avanzado estado de descomposicin. Bruselas, Berln y Frankfurt respondieron con una brutalidad increble, como si lo que quisieran fuera acelerar la ruptura de la UE.

En el verano de 2015 ya era de pblico conocimiento: Grecia sera encerrada en una prisin para deudores. Yo rechac firmar los papeles de rendicin y dimit como ministro. Una vez ms la UE pretendera haber resuelto una crisis cuando lo nico que haba hecho era arrojar deuda nueva al pozo sin fondo de las viejas e impagables. Y las gentes de Europa perderan la poca confianza que les quedaba en las instituciones de la Unin.

Pocas semanas despus de la humillacin de Grecia llegaron a sus costas miles de refugiados. No hizo falta mucho tiempo para que la UE se denigrara a s misma firmando un escandaloso acuerdo con Turqua: en los hechos, los gobiernos europeos sobornaban al cada vez ms autoritario presidente turco para poder violar las leyes internacionales sobre proteccin y derechos de los refugiados.

Libre de deberes ministeriales, volv a mi libro convencido de que mis preguntas iniciales se haban vuelto infinitamente ms urgentes y de que ahora podra aportar un montn de perspectivas nuevas sobre el tema. Lo termin en el verano de 2015. La UE ya haba perdido su integridad machacando a Grecia y estaba en el proceso de vender su alma al renunciar a sus responsabilidades con los refugiados.

Cuando termin mi manuscrito tem que los lectores britnicos lo encontraran demasiado alejado de sus preocupaciones diarias. Pero David Cameron me quit esa preocupacin enseguida al programar el referndum sobre la permanencia en la UE para junio de 2016. De repente los medios de comunicacin britnicos se llenaron de paralelismos entre el grexit y el brexit y los debates sobre las virtudes y el futuro de la UE se pusieron de moda. Inesperadamente mi libro haba encontrado una audiencia britnica masiva.

En pocas semanas yo estaba viajando por Reino Unido haciendo campaa contra el brexit. Muchos de los que me escuchaban no entendan. "Despus de lo que la UE te hizo a ti y a tu pas, cmo puedes decirnos que deberamos quedarnos?". Michael Gove y otros partidarios contribuyeron a esa confusin: haban alabado mi libro presentndolo equvocamente como el mejor argumento del Reino Unido para dejar la UE.

Baste con decir que esos que piensan que el brexit estrechar las relaciones entre el Reino Unido, EE.UU. y el resto del mundo no entienden el origen de la UE ni el papel que jug EE.UU. en su formacin. Y tampoco los efectos negativos que la fragmentacin de la UE ya est teniendo en el resto del mundo.

Traducido por Francisco de Zrate

Fuente: http://www.eldiario.es/theguardian/mucha-gente-desconcerto-apoyara-Brexit_0_622588668.html