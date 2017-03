Deban ponerlo en esa Ley

Yo andaba por la calle Obispo en busca de artesanas y me detuve a apreciar unas tacitas para caf. A mi lado, un seor discuta con el encargado de un mostrador donde se vendan ceniceros, llaveros, pulveres. A l tambin deban ponerlo en esa Ley, deca el seor, cada vez ms molesto. Mir con detenimiento los productos que sealaba: en todos apareca el rostro del Che, la imagen capturada por Alberto Korda multiplicada una vez y otra, en diferentes tamaos, con resoluciones variables, con una fidelidad cada vez ms dudosa hacia su original.

Uno carga con sus prejuicios. Los espejuelos sujetos con un cordn de zapatos, la barba mal afeitada, la camisa de rayitas rada, los tenis maltratados, me hicieron pensar que aquel seor no era una persona instruida. Tendra ms de setenta aos y su espalda encorvada poda ser el resultado de largos aos sentado a un bur.

Se dio cuenta de que yo poda interesarme por sus argumentos, y a partir de ese instante me convert en su interlocutor. De inmediato, el que venda aquellos objetos se desentendi de l, de nosotros.

Es una desvergenza que comercialicen la imagen del Che, me dijo, de alguien como l, que no soportaba el capitalismo ni de lejos. Me hizo recordar unos versos del poema que Eliseo Diego dedic a Ernesto Guevara: No volveremos otra vez a verte / jugar con el aliento de los hartos / al escribir como al desgano: che / sobre el dinero.

Era evidente que el seor estaba destilando una inconformidad, una amargura acumulada durante aos. Supuse que no era la primera vez que se enzarzaba en una discusin como aquella. Fidel pidi que no se comercializaran su imagen ni su nombre, e hicieron una Ley para cumplir con su voluntad, dijo ya solo a m: Pues con tanta o ms razn el Che tendra que estar en esa Ley, o tener la suya propia.

En efecto, la Ley sobre el uso del nombre y la figura del compaero Fidel Castro Ruz establece, en su artculo 2, que Se prohbe el uso de denominaciones, imgenes o alusiones de cualquier naturaleza referida a la figura del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz para su utilizacin como marca u otros signos distintivos, nombre de dominio o diseos, con fines comerciales o publicitarios.

Le respond que estaba totalmente de acuerdo con l, que a m tambin me molestaba ver cmo el guerrillero era usado como ilustracin para camisetas y llaveros.

Apunt con su ndice al vendedor: Trat de explicarle el disparate que estaba haciendo y me respondi: Yo vendo lo que me compran. Usted cree que l se ha ledo una pgina del Che? Le apuesto lo que quiera a que lo ms que sabe es que era argentino y muri en Bolivia.

Me pareca que el asunto era un poco ms complejo de como l lo presentaba. En Mxico, en especial en Guadalajara, he visto cientos de mnibus que tienen pintada, en la parte trasera, la silueta del Che de Korda. En decenas de pelculas de cualquier nacionalidad, carteles con su rostro indican la militancia o las afinidades polticas de algn personaje. En las calles de Cuba he encontrado muros donde admiradores espontneos (y pocas veces bien dotados para el dibujo) han fijado su boina con la estrella, su barba, la sombra de sus ojos.

Es que el Che, desde el mismo da en que lo mataron, comenz a convertirse en un mito. Y los mitos alcanzan una especie de vida propia, incontrolable, argument.

Record un texto de Toms Gutirrez Alea que al escribir esta crnica puedo citar al pie de la letra (se incluye en Volver sobre mis pasos, la valiosa compilacin preparada por Mirtha Ibarra).

El cineasta cuenta que cuando preparaba La muerte de un burcrata sali a fotografiar bustos de Mart para satirizar esa mentalidad superficial, oportunista, grosera, beata, que se lleg a convertir en una verdadera epidemia. Como parte de la investigacin, lleg con su equipo al barrio de Buenavista. All, dice, hay una zona que est literalmente sembrada de rincones martianos.

La actitud de Gutirrez Alea, su percepcin, cambiaron radicalmente ante aquellas muestras espontneas, populares, de respeto y amor hacia Mart. Y llega a una conclusin cuestionadora de s mismo y de los esquemas que nos condicionan: nos apoyamos en los nuevos mitos para hacer avanzar nuestro espritu, para desligarlo de los mitos viejos que tienden a mantenerlo en el pasado, aunque debemos estar claros de que el fin ltimo es la desmitificacin plena de la realidad, la asuncin de la realidad como tal.

Acudiendo a mi mala memoria pude esbozar algunas de estas nociones ante el seor de la calle Obispo. Y usted cree que necesitamos mitos?, me dijo. Aqu tiene la prueba de lo que sucede con los mitos. Todo es comprar y vender. Capitalismo puro y duro.

La Iglesia Catlica se ha sustentado tambin, durante siglos, en la proliferacin y el comercio de sus iconos, respond.

Y usted es de los que piensa que necesitamos una nueva iglesia? Le parece que quienes compran estos objetos van a ir por el mundo como sacerdotes, divulgando las ideas del Che?

Por provocarlo, por llevarle la contraria, yo estaba cayendo en mi propia trampa.

Escuche esto, y me tom por un hombro, me hizo mirarlo a los ojos. En la Plaza, cuando fuimos a despedir las cenizas de Fidel, usted estaba all?. S, claro que fui. El presidente Correa cit el concepto de Revolucin de Fidel. A mi lado, varias personas comenzaron a recitarlo de memoria, como se repite el Padre Nuestro. A m me dio pnico.

Los ojos que brillaban detrs de los espejuelos rayados de aquel seor decan la verdad.

Para llegar al pas que yo quiero, comenz a decir. No, perdn, se rectific: Para llegar a la sociedad que aprend a imaginar, por la que entregu mi vida, no necesitamos iconos, ni consignas, ni oraciones. Necesitamos ideas. Su rostro estaba a escasamente unos centmetros del mo: I-de-as. Y hay que leer al Che para aprender de l, y tambin para discutir con l, hasta estar en desacuerdo con l.

Me dio dos palmadas en el hombro y se perdi entre la multitud que camina por Obispo, en direccin a la Plaza de Armas.

Yo fui hacia Monserrate. De un lado y otro de la calle, infinitas variaciones de la clebre foto de Korda me seguan mirando.

