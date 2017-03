Sobre el artculo del presidente y vicepresidente de la Generalitat de Catalua

Algunas precisiones y crticas federalistas

Pongo mis cartas sobre la mesa para que los lectores y lectoras no se sientan engaados. Cuando oigo o leo que dos mximos representantes del gobierno de Junts pel s hablan de dilogo y recuerdo lo que estamos viviendo en Catalua desde hace ya bastante aos, enrojezco y siento un poco-mucho de vergenza ajena. No me creo nada de lo que dicen y an menos el no-dilogo que parecen sugerir: nos sentamos en la mesa, hablamos cinco o seis minutos y t tienes que aceptar luego lo que nosotros queremos. Si no lo aceptas, eres muy malo, eres un dspota-dictador, representas a la Espaa zafia y neofranquista y nosotros, por lo dems, vamos a hacer la nuestra pase lo que pase. No es extrao que el artculo se haya publicado con la intencin de lavarse un poco la cara con jabn Dialogante tras varias prcticas reales (recordemos desconexiones, estrategias parlamentarias y monopolios informativos) que nada tienen que ver con pactos y actitudes dialogantes. Nada de nada que dira el poeta.

Con ms detalle y reconociendo, de entrada tambin, que yo no soy partidario del gobierno de Rajoy ni me muevo en sus alrededores. Ni en este ni en los restantes temas. Por ejemplo, si yo fuera gobierno, independientemente de lo que en Catalua se reclamara, permitira el uso de todas las lenguas espaolas en el Congreso, transformara el Senado en una cmara territorial y efectiva y generara cultura federal en todos los rincones de Espaa. De entrada, no de salida.

Que gane el dilogo, que las urnas decidan es el ttulo -ms que sorprendente si recordamos aquel referndum o referndum- del artculo que el presidente Puigdemont de la Generalitat de Catalua y el vicepresidente Junqueras [CPyOJ] publicaron el pasado lunes en El Pas [1]. Como la cosa va de urnas, y en algunos compases iniciales hablan de Escocia, vale la pena recordar algunos puntos bsicos.

Las urnas: las elecciones autonmicas del 27S fueron transformada por los dos partidos a los que pertenecen los firmantes en unas elecciones plebiscitarias, con la ayuda inestimable de una fuerza que dice de s misma que es radical y transformadora, y de los Pases Catalanes (restando de esos pases catalanes a Andorra y LAlguer). Sobre qu fue ese plebiscito? Ellos mismos lo sealaron una y mil veces: sobre la independencia. Si queris ser independientes, nos repitieron y repitieron por tierra, mar y TV3, votadnos a nosotros, Junts pel S. Lo otro no vale. Los secesionistas, masivamente, as lo hicieron. Estaban en su derecho por supuesto. Resultado: perdieron la apuesta, algunas voces de ellos mismos (luego olvidadas) lo reconocieron la noche del 27S y slo una ley electoral no proporcional, que nunca han deseado cambiar, transform la derrota en una mayora parlamentaria que depende de los apoyos de esa supuesta fuerza radical. Resumo: las urnas hablaron, lo que ellos quieren y piden; la ciudadana decidi, y el secesionismo, la posicin que ellos defienden, fue derrotado. Sin embargo, no lo reconocen, no hay forma. Hacen trucos de manos, transforman los neutrones en muones y acusan de antidemocrticos, con todo el rostro del mundo, a los que no aceptamos su juego sesgado de manos. A veces, aaden, que nosotros somos unas fachas, ellos, precisamente ellos, especialmente el partido hegemnico hasta hace muy poco que ha esquilmado, con la ayuda y direccin de las corporaciones amigas, todo lo que han podido y un poco ms. Su amor al pas tiene, suele tener, el color y el tacto del dinero que, recordemos, non olet.

Sobre Escocia (ellos nunca hablan de lo ocurrido recientemente en Alemania y en Italia con la peticin, con sendas respuestas negativas, de referndums de separacin), conviene recordar algunas manifestaciones de la parte interesada [2]. Declaraciones de Fraser Thompson del SNP: Ambas [Escocia-Inglaterra, Catalua-Espaa] situaciones son muy diferentes. Separar Escocia supondra romper una unin poltica entre dos naciones que ya estuvieron separadas. Nosotros reemergeramos como Estado de Europa. En parecidos trminos se manifiesta la presidenta del partido, Nicola Sturgeon. De este modo el primer paso con el que CPyOJ abren su texto se refuta por s mismo: El Gobierno de Reino Unido y Escocia pactaron un referndum. La pregunta, siguiendo las recomendaciones de la Comisin Electoral de Reino Unido, fue: Debera Escocia ser un pas independiente? S o no. Sin ms. Hubo acuerdo porque hubo voluntad poltica de convocar y permitir el referndum. No se dej en manos de tribunales lo que se pudo resolver polticamente. Sealan adems que todo parece indicar que Escocia y Reino Unido volvern a pactar la celebracin de un nuevo referndum de independencia, el segundo en tres aos aaden, cuando ms bien las noticias que llegan abonan la opinin contraria: el gobierno ingls es ms que reacio a la celebracin de ese segundo referndum y slo con la autorizacin del Parlamento de Westminster se podra celebrar. No est mal, concluyen, para algo que en Espaa no puede ni tan solo formar parte de una mesa de dilogo entre los Gobiernos espaol y cataln, mesa que ellos, en general, han rechazado siempre a no ser que se les diese razn en todo, sobre todo en sus puntos esenciales: referndum secesionista, som una naci, tenemos soberana y que os den. Han hablado, por otra parte, no lo olvidemos, centenares y centenares de veces, de referndum unilateral. De dilogo, pues, nada de nada.

Recurdese por otra parte su inconsistencia. CDC, PDCat, se opuso a un referndum esencial en la anterior legislatura. No quisieron que la ciudadana, tampoco la catalana, nos manifestramos sobre el TTIP. Sus prcticas democrticas no son modelo de nada.

Pactar la forma de resolver las diferencias polticas siempre une, prosiguen cnicamente los mismos que durante dcadas no han parado de alimentar todas las diferencias posibles en mbitos donde no eran tales. Ms an: las diferencias, afirman, slo separan y dividen si no se quiere acordar la forma de resolverlas. Adems, esas diferencias, sostienen, son consustanciales en la sociedad democrtica, no son negativas, hay incluso que tratarlas con delicadeza si se trata de diferencias cuya defensa es ms difcil y comprometida, y lo dicen ellos, precisamente ellos, que no cesan de imaginarse y construir una Catalua sin diferencias donde, de hecho, ser cataln (en su concepcin nacionalista) es un registro, a veces un poco supremacista, que excluye a millones de catalanes. Ah, insisten, es donde la democracia se robustece y se afianza ante la pulsin populista y simplona de resolver la diferencia mediante la prohibicin, los muros y la discriminacin. Sealar al diferente como amenaza, como elemento de divisin de una sociedad que viva tan tranquila en sus sagradas e inquebrantables certezas, es, aparte de terriblemente injusto, un grave obstculo para la bsqueda de soluciones. Estn hablando de ellos mismos y de sus prcticas potticas reales cuando hablan de sealar al diferente como amenaza? Quin est hablando de levantar muros? No son ellos?

El escenario del referndum acordado, cuyos lmites no dibujan (para el conjunto de Espaa?, preguntando qu?) es el que dicen desear en Catalunya. Lo han propuesto, sostienen, en diversas ocasiones. Cuando hablaron, por ejemplo, de referndum o referndum? Fue entonces? Cuando intervienen en el Congreso de Diputados con toda la chulera del mundo? Hoy, prosiguen, pese a los malos augurios y el rechazo frontal del Gobierno espaol, volvemos a insistir en ello. Tal vez sea injusto atribuir al presidente Rajoy, a su Gobierno y a su partido esa actitud en exclusiva. Observamos con pena y tristeza que esa misma posicin, sin ningn tipo de matiz, la comparten PP, PSOE y Ciudadanos. Ese sin ningn matiz, teniendo en cuenta las diversas corrientes del PSOE, dice mucho de su ceguera y uniformismo poltico. No entro en ello. Por lo dems, conviene sealar que las fuerzas citadas deberan hacernos pensar a las no citadas. Qu habremos hecho mal las gentes de izquierda para que CPyOJ se sientan cmodos con nuestras posiciones?

Prosiguen contando la misma historia falsa que, probablemente, ni ellos mismos creen. As las cosas, sealan, parece bastante indiscutible -bastante indiscutible?- que la actitud del Gobierno cataln y del Parlament de Catalunya se asemeja a la posicin escocesa (dialogar y acordar un referndum), pero que la actitud del Gobierno espaol y las Cortes Generales no se parece en lo ms mnimo a la del Gobierno y el Parlamento britnicos. Que la actitud secesionista catalana es semejante a la posicin escocesa cuando, despus de perder el plebiscito 27S, el gobierno cataln habla (y no slo habla) de desconexin, de leyes de transitoriedad, cambian procedimientos parlamentarios con nocturnidad y alevosa para hundir el debate parlamentario, y anuncian una nueva Repblica catalana da s, noche tambin? Qu tendr que ver eso, ms all de otras diferencias, con las prcticas y los tiempos escoceses!

Las querellas y la judicializacin de la poltica, guerra sucia, amenazas de uso de medidas excepcionales, a las que hacen referencia tienen tambin en ellos representantes de primera mano. Recordemos sus actuaciones con los encausados por las huelgas generales y las actuaciones policiales de los Mossos dEsquadra bajo la direccin de Felip Puig, un clon, a veces mejorado en trminos represivos, de Jorge Fernndez Daz.

De su actitud sesgada y antidemocrtica es prueba lo que afirman a continuacin : En sintona con la voluntad de Gobierno, Parlament y sociedad, se ha puesto en marcha en Catalunya el Pacto Nacional por el Referndum, del que participa una pluralidad aplastante de la sociedad catalana, incluidos agentes econmicos y sociales. Ni sociedad catalana ni pluralidad aplastante ni historias falsarias. De nuevo, por error o porque consideran no catalanes a los que no comulgamos con su credo nacionalista, estn hablando de ellos, del mundo secesionista. La afirmacin sobre el 80% de los catalanes que querran ser consultados acerca del futuro poltico de Catalunya en relacin con Espaa es otro de sus cuentos. Preguntado como preguntan es difcil decir que no. De hecho, como compaeros han sealado: y dnde est el 20% restante? Una cosa es ser consultados y otra cosa es ser partidarios del ejercicio de un inexistente derecho a decidir que esconde, como todo el mundo sabe o intuye, sus ansias de poder y de mando en plazo.

Hablan de esforzarse para hallar soluciones. Pues venga, adelante. Que empiecen, por ejemplo, por parar desconexiones, airear textos constitucionales y hacer dimitir a uno de sus hombres ms hooligangs, el que han puesto nada menos en la direccin de TV3.

Anuncian, y la formulacin no es frecuente, que si se mantiene el rechazo no es ninguna sorpresa que reiteremos que no vamos a renunciar a ejercer ese derecho y que va a hacer lo indecible para que los ciudadanos de Catalunya puedan votar en 2017, en un referndum de autodeterminacin. Vale, ahora hablan claro. Catalua es una sociedad colonizada o explotada que justifique el ejercicio de ese derecho? Como Baviera, como la Italia del Norte? Siguen con la Catalua oprimida por Espaa? Les oprimen y les deja decir lo que les viene en gana en un diario espaol del sistema?

Dicen que estn en esto por conviccin y compromiso, rindiendo cuentas ante los electores. Nada de eso. Estn por ansias inconmensurables de poder y sin rendir cuentas. Si rindiesen cuentas a los electores, tendran que aceptar la mayor: han sido derrotados, fueron derrotados el 27S y en consultas posteriores ledas como ellos leen. Luego, como siempre, la lan, confunden A con Z, y sealan que no se nos ocurre pensar que el futuro de Catalunya no lo van a decidir sus ciudadanos y s el Gobierno espaol. Quin afirma una cosa as, la que dicen criticar? No ser ms bien que ellos, el gobierno cataln, decide, ya est decidiendo en nombre de los catalanes, y en contra de su opinin en las pasadas elecciones? No estn decidiendo ellos el futuro de Catalua que ms le gusta en contra de la opinin de millones y millones de ciudadanos que no coincidimos con sus posiciones?

Luego confunden, es pan txico nuestro de cada da, estado y goberno del PP y afirman que el Estado ha abandonado a todos los catalanes, tambin a los que no quieren la independencia, pero aman a Catalunya como el que ms y sufren, por tanto, cuando su pas sufre. Que no sean independentistas, prosiguen, no significa que la desatencin de Catalunya no la sientan profundamente y paguen tambin las consecuencias. Pura retrica. Engaan cuando hablan. Por lo dems, tienen razn en parte: ellos son Estado y desatienden a los sectores ms perjudicados por la situacin. Gobiernan para los suyos. No es la desatencin de Catalua, hablando como hablan en trminos de naciones; es la explotacin, maltrato y desatencin de los sectores ms desfavorecidos de la sociedad catalana, maltrato en el que se les ve muy cogidos de la mano a gobierno cataln y al gobierno de Rajoy, lo que genera justa oposicin en muchos ciudadanos federalistas de Catalua que se ven poco representados polticamente por los suyos, por los que deberan ser suyos. Basta pensar en las prcticas destructivas de los consejeros de Sanidad y Enseanza como ejemplo de ese amor a Catalua que dicen profesar. Quin riure, quin riure!

El Gobierno de la Generalitat, afirman, va a poner las urnas, que decidan. Es su derecho, y lo van a ejercer. Pero ya hemos decidido. Insisto una vez ms: no estamos a favor de la destruccin de un demos comn. Queremos una nueva Espaa federal en la que encaje, como ellos dicen, una Catalua solidaria, justa y no prxima a posiciones liganordistas. La ms popular, la heredera de la lucha antifranqusita. No queremos una Catalua de ricos dirigida por ricachones sin escrpulos.

Finalizan su artculo CpyOJ citando nada menos a Antonio Garrigues Walker -vlgame Dios!- que, segn ellos, recordaba algo con lo que estamos de acuerdo los demcratas en general, partidarios o contrarios a la independencia: en democracia no existe el derecho a no dialogar. Nosotros, afirman un poco chulitos y lavndose otra vez la cara y permitiendo que habite el olvido sobre lo dicho y hecho, ya estamos sentados en la mesa del dilogo. Van a tardar mucho los dems invitados?. Ms an: Ms ms: van a venir? Cuando sea demasiado tarde, por favor, no nos miren a nosotros. Sean, por una vez, tan exigentes, crticos e implacables con sus gobernantes inmviles como lo han sido con nosotros todos estos aos en que desde el rechazo a la sentencia contra el Estatut hemos consolidado una amplia mayora favorable a que los catalanes decidan su futuro en referndum.

Como el llamamiento parece estar destinado a los ciudadanos -seguramente piensan en los espaoles (para ellos, los no catalanes), porque los lectores de El Pas en castellano, deben ser para ellos todos espaoles-, algunos ciudadanos, yo soy uno de ellos, barcelons para ms seas, queremos ser tan crtico como los autores demandan y exijo a uno de mis gobiernos, al cataln (al de Rajoy tambin pero no es el punto ahora) que dejen de permanecer en posiciones inmviles, que no nos cuenten otra vez el cuento del Estatut, y que ciertamente, los catalanes, como el resto de espaoles, queremos decidir nuestro futuro en determinados asuntos a travs de referndums sin inventarnos agravios y derechos inexistentes. Por ejemplo, como antes sealbamos, en el asunto del TTIP, referndum al que los dirigentes de CDC, la actual PDCat, se opusieron.

As que de dar lecciones de democracia, ms bien poco. Ellos menos que nadie. Que se miran un poco a su propio ombligo.

Acabo ya. Cmo interpretar este artculo de CPyOJ? Muestra de debilidad o muestra de pegada? Ustedes decidirn la mejor lectura. Por si acaso, lo mejor es no fiarse ni un pelo, como no nos fiamos del gobierno Rajoy. En los choques de trenes los que manipulan los mandos a distancia no salen perjudicados; los viajeros, todos los viajeros, solemos salir heridos o lesionados. Y a ellos no les suelen importar mucho. Van a la platea del Liceo o al palco del Camp Nou.

Notas.

1) http://elpais.com/elpais/2017/03/19/opinion/1489946049_837011.html?id_externo_rsoc=TW_CC

2) El Pas, 20 de septiembre de 2017, pp. 16-17.

