Entrevista con Rodrigo Blanca de Ganemos Crdoba

"Preparamos una yincana de elefantes blancos ldica y reivindicativa"

Un agujero junto al Guadalquivir donde iba a plantarse un Palacio de Congresos y que ha costado diez millones de euros; un cubo presuntamente cultural, vaco de contenido, de otros 30 millones; un Centro de Recepcin de Visitantes de 8 millones de euros para repartir folletos Sern algunos de los lugares elegidos para celebrar en Crdoba una yincana de elefantes blancos ldica y reivindicativa, explica Rodrigo Blanca, socilogo y educador, activista en organizaciones de derechos humanos y tcnico municipal de Ganemos Crdoba, partido con cuatro concejales que desde la oposicin es clave para dar la mayora a un gobierno municipal de PSOE e IU.

Ganemos Crdoba forma parte de la Red Municipalista contra la Deuda Ilegtima y los Recortes, que cuenta con ms de 150 organizaciones municipalistas y ms de 1.000 cargos electos firmantes. Blanca, presente en las jornadas de Municipalismo, Autogobierno y Contrapoder MAK2 de Irua, habl de las experiencias ms positivas de este ayuntamiento del cambio: Una revisin de los prstamos municipales para empezar a cuestionar la deuda ; la remunicipalizacin de la ayuda a domicilio; medidas de transicin medioambiental; descentralizacin de la cultura; y victorias en el derecho al agua y en la gestin de espacios con la gente, como la Casa de la Igualdad o el centro social Rey Heredia.

Cules son los pasos conseguidos en materia de auditora de la deuda?

De las primeras cosas que hicimos fue hacer una revisin de los contratos de los prstamos bancarios que tenamos, porque en el 2014, el Gobierno haba sacado un real decreto de prudencia financiera que marcaba el tipo de inters al que se tenan que financiar las entidades pblicas. Cuando hicimos el primer estudio de presupuesto de ese ao 2015, vimos que la mayora, es decir 80% de los prstamos, estaban de media a un 5,5% de inters. Ah vislumbramos que poda ser una buena medida de ahorro, y adems una medida a la que iba a ser difcil oponerse por todo el papel que ha tenido la banca, en los recortes sociales y en el deterioro de la vida de todas las personas. Entonces, empezamos a trabajar con esa perspectiva de conseguir una renegociacin.

Cul es el panorama actual de Crdoba en trminos econmicos?

Crdoba tiene un presupuesto de 300 millones de euros, con las empresas pblicas seran 400 millones. De servicio de deuda estamos pagando 38 millones al ao, de los cuales 12 millones son de intereses. Tenemos una deuda de unos 240 millones de euros. Estos datos son de 2016, cuando hicimos el estudio de renegociacin de prstamos. De estos 240 millones, hay 130 millones con el BBVA y, en general, en bastantes malas condiciones.

El prstamo ms lesivo que tenemos es uno con esa entidad de 56 millones a un 6,25% de inters fijo. Para tratar la renegociacin, lo que hicimos fue seleccionar en este estudio cules eran los bancos en los que podamos centrarnos, as como centrarnos en la deuda ms lesiva. Se hizo un pequeo equipo de trabajo, se hizo una ficha para poder comparar los distintos contratos, ver si tenan clusulas que pudieran ponernos en situaciones difciles a la hora de la renegociacin y hacer un clculo de cul podra ser el ahorro.

Qu habis encontrado?

En ese proceso encontramos cosas muy interesantes, por ejemplo, hay tres periodos de financiacin y de endeudamiento de la ciudad de Crdoba. En 2005, uno inicial de unos cincuenta millones que s es para inversiones. En el 2010, se piden 150 millones, siendo 130 para refinanciacin, en 2014-2015 se pide otra cantidad, casi 100 millones, todo para refinanciacin. A travs de ese proceso de refinanciacin, se trata bsicamente de seguir reembolsando deuda con nuevos prstamos.

Es decir, encontramos un modelo que va aumentar nuestra deuda un montn y no va a cambiar nada de la realidad de las personas que habitan en la ciudad, sino que slo es dar una patada a una pelota para trasladar este problema al futuro. Y adems se refinancia en estas condiciones que luego te das cuenta que el 80% de tu deuda est a un 5,5% de inters.

Cmo se desarroll el proceso?

El trabajo se hizo elaborando ese informe, una rueda de prensa para visibilizar el problema, y tambin creamos una cartelera intentando que fuera muy didctica, muy prctica, comparando con un semforo qu deuda tenamos: Muy lejos de la prudencia financiera, en rojo; la que estaba entre un uno y medio y un dos, pues la ponamos en amarillo; y en verde, la que entraba dentro de prudencia financiera. De sta slo tenamos el 2% de nuestra deuda.

Se hizo esa rueda de prensa y se acompa de una mocin que coincidi el mismo mes de julio. Lo organizamos para combinar las dos cosas. Funcion bastante bien. Conseguimos que la mocin se aprobara por unanimidad, conseguimos tambin que la prensa tratara ese tema y lo acercara a la ciudadana en general. Cul era la deuda y qu papel tiene, cmo est relacionada con la capacidad de poder dar servicios y mantener servicios pblicos y afrontar otro tipo de poltica que necesitamos. La mocin se aprob por unanimidad, porque si no era ir como contra el sentido comn. Tengo la oportunidad de renegociar mi deuda mejorando las condiciones. Estoy pidiendo simplemente que se respete la ley y actuando dentro del marco legal. No hay ni siquiera un resquicio, no se tiene que retorcer ni un pice la interpretacin de la ley. El Estado est marcando cul es el tipo de inters para la financiacin de las entidades pblicas. Con lo cual la demanda est totalmente dentro de lo lgico y de lo razonable.

La renegociacin de los prstamos ya fue una demanda que se incluyera en la negociacin de presupuestos con el gobierno en 2016, es decir vena todo de ese primer proceso de presupuestos. El gobierno haba empezado a trabajar con ese acuerdo. Y esta mocin y el estudio sirvi para mantener el aliento en la nuca, pues s que se est moviendo el gobierno con nuestra presin desde la oposicin. Y en octubre-noviembre, vienen los primeros prstamos que se renegocian. No se hacen contratos nuevos, se hacen renovaciones de antiguos.

Para que nos hagamos una idea, slo renegociar un prstamo de 12 millones que tenamos a ms de un 5% con Caja Sur, ya ha supuesto casi 3 millones de ahorro de intereses con slo renegociar ese y pasndolo a prudencia financiera.

Esa renegociacin viene marcada por el propio Montoro que rebajaba los intereses?

S, es un decreto que hace el Estado.

Se han planteado en Crdoba, aunque no es fcil, elementos como el no pago ms all de la renegociacin?

La propuesta completa de renegociacin supone cerca de 40 millones de ahorro. Pero somos muy conscientes de que lo que estamos pidiendo entra dentro del actual modelo y marco legal. De hecho hemos encontrado un buen espritu de colaboracin del personal tcnico del ayuntamiento.

Lo que se hizo en Crdoba no fue diferente de lo que se hizo en otros sitios del Estado. Pensamos que para ese cambio de modelo y de mentalidad era mejor entrar no desde la confrontacin, sino simplemente mostrando lo que estaba pasando. Se dej en evidencia en el propio estudio, y se muestra tambin en la rueda de prensa y en las noticias, que el endeudamiento y la pelota no han servido nada ms que para refinanciar, que los prstamos que tenemos en peores condiciones estn relacionados con especulacin inmobiliaria, con el real decreto de pago a los proveedores, etc. Es decir, hay un trabajo que hay que hacer ahora despus de indagar. Somos conscientes de que es una medida muy conservadora, una propuesta de decir por lo pronto puedo mejorar la capacidad de financiacin del Ayuntamiento pidiendo esto, voy a empezar por aqu.

Muchas veces, en experiencias de municipios, las ms exitosas son en las que los vecinos participan. En este sentido, qu habis hecho en Crdoba? Cul es el nivel de participacin?

A raz de lo que se ha empezado en la parte de la renegociacin, estamos trabajando para relanzar la auditora. Veamos la cantidad de barbaridades que se han hecho. Sabemos que no tenemos capacidad de estudiarlo todo y necesitamos incorporar a gente, asociaciones vecinales, asociaciones ecologistas que nos ayuden con la deuda medioambiental, feministas que nos ayuden con la deuda de gnero... Para poder tambin trabajar prcticas de gestin pblica y de lo econmico especficamente con perspectiva feminista. Es todo como la punta del iceberg, la cosa es que vamos a trabajar por visibilizar algo y que a partir de ah podamos arrancar un proceso. O facilitar incorporar a gente a la auditora y al cuidado de lo comn.

Un ejemplo concreto?

Preparamos una yincana de elefantes blancos. Decidimos elegir un recorrido corto de un kilmetro y medio de cinco elefantes blancos, que son lugares donde se ha gastado mucho dinero, y delante de cada uno de stos, hacer una accin ldica y reivindicativa.

Por ejemplo, uno de ellos es un agujero junto al ro Guadalquivir donde se iba a hacer un Palacio de Congresos, un proyecto que cost 10 millones de euros. Podemos teatralizar esa llegada del avin, porque el arquitecto lleg, aterriz en su avin privado, recogi su dinero, entreg el proyecto y el agujero all est.

Por otra parte, tenemos un cubo cultural, un espacio para arte contemporneo [1], que ha costado 30 millones de euros, que se ha tirado un montn de aos cerrado, con una programacin mnima y de mala manera. Crdoba se propuso en 2016 como ciudad cultural europea. Y all, por ejemplo, queramos hacer una pelea de gallos, implicando a la gente que hace hiphop en la ciudad hablando sobre el modelo cultural. En el espacio cultural C4 ya hicimos un vdeo preguntando los vecinos del barrio qu era el C4, si saban qu pasaba all dentro, para qu era, cunto haba costado, etc. Era muy curioso saber que los vecinos del barrio no saban nada del edificio, no entendan por qu estaba all. No slo los elefantes blancos son un despropsito a nivel social, medioambiental y financiero sino que adems caen en el territorio totalmente descontextualizados, como un bulto. Y le preguntamos a la gente qu habran hecho con ese dinero.

Pensamos escenificar un tribunal en el estadio de ftbol, que tambin es otro de los lugares de la ciudad que ha costado mucho dinero, 45 millones, 70, no se sabe bien, es tan complejo que hemos pensado que lo mejor es hacer un tribunal para intentar llegar a alguna conclusin. Haciendo el estudio inicial de ver cmo ha sido la contratacin, quin se lo llevado, cunto dinero ha costado finalmente respecto del presupuesto inicial, etc.

Crdoba es una ciudad turstica, tenemos un Centro de Recepcin de Visitantes en frente del puente romano que ha costado 8 millones, que se ha pegado aos cerrado y que prcticamente no sirve ms que para distribuir folletos.

Queremos contar con la gente que hace clown y teatro en la ciudad, porque esto es muy tedioso a veces, para que la gente se anime a participar. Empezamos a organizarlo, y esperamos que en los prximos meses estemos en condiciones de hacer esa yincana de elefantes blancos.

Cul es, para t, el logro ms significativo de la ciudad desde hace dos aos?

Estamos sentando las bases para la remunicipalizacin de la ayuda a domicilio, algo fundamental, porque a pesar de ser un derecho esencial y uno de los pilares del estado de bienestar, se trata como un servicio, dejando en manos del mercado una tarea fundamental como los cuidados. Adems hemos conseguido que haya un debate pblico sobre las condiciones laborales de un sector de trabajadoras que muchas son mujeres precarias, monomarentales, haciendo una labor tan importante.

Se han conseguido victorias desde el primer da en relacin al derecho al agua, garantizando el suministro y un mnimo vital para todas las familias que no podan permitrselo o tienen dificultades, trabajando por el paso de precio pblico a tasa en el agua y exigiendo un control ciudadano y democrtico de la empresa pblica del agua. Hemos conseguido avanzar en la auditora y la renegociacin de algunos prstamos de momento. Hemos conseguido cierta descentralizacin de los grandes eventos culturales y su acercamiento a los barrios y a la cultura de base y tambin la cogestin de espacios con la gente, por ejemplo la casa de la igualdad. Estamos tambin insistiendo y trabajando duro por la inclusin de clusulas sociales en la contratacin pblica, aunque de momento estamos teniendo muchas dificultades, y tambin estamos consiguiendo avances en trminos de sostenibilidad ambiental, en lo que tiene que ver con energa y soberana alimentaria.

El momento de negociacin de presupuestos es donde ms fuerza tiene Ganemos Cordoba segn su posicin en el consistorio. Se meten muchas medidas que muchas veces tienen que ver ms con el cmo se hacen las cosas, como la cesin a los colectivos del barrio del Rey Heredia [2], uno de los centros sociales de referencia de la ciudad.

Qu es lo que te anima a estar aqu? Qu ests aprendiendo en estas jornadas? Qu te parece este tipo de encuentros?

Trabajo acompaando la labor de los concejales en el ayuntamiento, y la institucin te absorbe de una manera increble, ests muy encerrado y muy encorsetado. Uno de los principales aprendizajes y una de las mayores riquezas de este tipo de encuentros es poder ver otras realidades, es poder conocer a gente que est viviendo situaciones muy parecidas a las que te enfrentas, es una bocanada de aire. Te ampla la perspectiva y te da la posibilidad de poner en comn y escuchar las experiencias de otros lugares. El aprendizaje es a todos los niveles, desde la comunicacin, la organizacin interna, desde propuestas a nivel administrativo y tcnico y hasta el gusto tambin de encontrarse y escucharse.

Qu esperis de la Red Municipalista contra la Deuda Ilegtima y los Recortes?

Nos adherimos como apuesta municipalista a la Red. Esperamos poder trabajar para arrojar luz sobre los abusos y casos de corrupcin en la gestin del dinero pblico, que contribuya en un cambio de gestin hacia modelos ms sostenibles y que tengan en cuenta las necesidades de las personas. Tambin para poder incidir en los necesarios cambios en la legislacin nacional en cuanto a la capacidad de financiacin y autonoma de las entidades locales, y en ltimo trmino, poder trabajar por un modelo de financiacin alternativo ms justo.

