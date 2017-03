La definicin de la FAO debe reconocer que las plantaciones no son bosques!

El 21 de marzo, Da Internacional de los Bosques, 200 organizaciones le estarn recordando a la Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin (FAO) la necesidad de cambiar su engaosa definicin de bosque, que data de 1948. Esta anticuada definicin ha permitido que, detrs de una imagen positiva, las industrias de la madera, la celulosa, el papel y el empaquetado oculten los devastadores impactos ecolgicos y sociales de las plantaciones de monocultivos a gran escala.

La definicin de bosque de la FAO ha permitido que, de manera deshonesta, la industria denomine a sus plantaciones de monocultivos de especies de rboles de rpido crecimiento como el eucalipto, el pino, el caucho o la acacia bosques plantados, ya que define un bosque slo por una altura mnima, las reas cubiertas y el porcentaje de la cubierta de dosel de los rboles. Esta definicin errnea de bosque aplicada por la FAO tambin se ha utilizado como modelo para ms de 200 definiciones nacionales e internacionales de bosque desde 1948.

Bajo el disfraz de esta definicin de bosque de la FAO, y utilizando diversos nombres tales como bosques plantados, forestacin o plantaciones forestales para limpiar la imagen de sus actividades, la industria ha sido capaz de expandirse rpidamente, especialmente en el Sur, donde las plantaciones de monocultivos de rboles se extienden ahora a lo largo de varias decenas de millones de hectreas. Esta rpida expansin ha trado miseria a innumerables comunidades campesinas rurales y pueblos indgenas. All donde han llegado las plantaciones de monocultivos de rboles, las familias han perdido sus medios de subsistencia, sus manantiales y arroyos se han secado, sus cultivos han sido envenenados con agrotxicos y sus modos de vida han sido destruidos. (1)

Durante casi 70 aos, la engaosa definicin de bosques de la FAO le ha servido de mucho a la industria forestal. Las empresas plantadoras de rboles han podido ocultar la destruccin ecolgica que causan cuando los bosques, praderas y turberas desbordantes de vida y biodiversidad se convierten en extensos desiertos verdes de rboles clonados de una misma especie y de edad uniforme, plantados en filas rectas, presentados tras una imagen positiva de bosque proporcionada por la FAO, dice Winfridus Overbeek, coordinador internacional del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM).

La propuesta de restauracin del paisaje forestal para la proteccin del clima hace ms urgente la necesidad de que haya definiciones correctas

Con la adopcin del Acuerdo de Pars por la Convencin de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climtico, la necesidad de una revisin de la definicin de bosque de la FAO adquiere an mayor urgencia, opina Guadalupe Rodrguez, de Salva la Selva/Rettet den Regenwald. Sera una tragedia que la engaosa definicin de la FAO permitiera que se considerara que la expansin de estos dainos monocultivos de rboles rene los requisitos como para recibir fondos para el clima destinados a reforestacin y restauracin del paisaje forestal. Esto no slo perjudicara a un nmero an mayor de comunidades locales cuyas tierras utilizadas para su subsistencia resultan invadidas por plantaciones de rboles, sino que tambin podra suponer la destruccin de bosques y pastizales ricos en carbono y su reemplazo por plantaciones de monocultivos. An as, los pases podran argumentar que, basndose en la definicin de bosque de la FAO, no se ha perdido ninguna superficie forestal a pesar de la masiva prdida de carbono, biodiversidad, recursos hdricos y medios de subsistencia locales cuando los bosques son reemplazados por monocultivos.

La Iniciativa de Restauracin de los Bosques de frica ​​(AFR100) constituye un ejemplo de cmo el deliberado engao de llamar bosque a las plantaciones permite a la industria forestal aprovecharse de los fondos para el clima. Lanzada en la conferencia de la ONU sobre el clima celebrada en 2015 en Pars, la iniciativa tiene el objetivo de cubrir 100 millones de hectreas que los gobiernos africanos participantes consideran tierra degradada. El Banco Mundial dispondr de 1.000 millones de dlares para este plan -basndose en la definicin de la FAO para determinar los requisitos de seleccin para obtener la financiacin. Una de las empresas forestales ms controvertidas con actividades en frica, Green Resources (2), estuvo entre los oradores principales de una conferencia celebrada en Ghana en 2016, donde la implementacin de la iniciativa AFR 100 fue una de las prioridades de la agenda

El tema Bosques y Energa de la FAO para el Da Internacional de los Bosques de 2017 revela la urgente necesidad de cambiar la definicin de bosque

La insustentable demanda de energa de los pases industrializados, sumada a su vida bsqueda de nuevas fuentes de energa renovable, ya est provocando la conversin a gran escala de bosques en plantaciones industriales de biomasa. Sin embargo, la palabra plantacin no aparece ni una sola vez en la pgina de Mensajes clave de la FAO para el Da Internacional de los Bosques de 2017, advierte Wally Menne, de la Coalicin Timberwatch, en Sudfrica. Como ejemplo, se estima que para alimentar el total de las necesidades energticas del Reino Unido a travs de la biomasa obtenida de eucaliptos, se necesitaran unos 55 millones de hectreas de plantaciones en un pas como Brasil lo que abarcara un superficie de tierra mayor que el doble del tamao del Reino Unido.

En el da de hoy 200 organizaciones y grupos de la sociedad civil de todo el mundo unen sus voces a los ms de 130.000 grupos e individuos que apoyaron la peticin presentada en el Congreso Forestal Mundial en 2015, reclamando a la FAO que haga frente al desafo y cambie urgentemente su definicin de bosque para excluir las plantaciones de monocultivos de rboles, porque las plantaciones no son bosques.



Notas:

(1) La carta enviada hoy a la FAO puede encontrarse aqu. Tambin est disponible en ingls, francs y portugus.

(2) En respuesta a la peticin de 2015 firmada por ms de 130.000 personas reclamando a la FAO que cambie su definicin de bosque, la FAO argumenta que su funcin es simplemente armonizar las numerosas definiciones nacionales e internacionales de bosques adoptadas desde 1948. Sin embargo, la carta enviada hoy muestra cmo esta visin ignora el hecho de que la definicin de bosque de la FAO es EL ejemplo seguido por muchas otras definiciones de bosque en uso, en especial en las negociaciones de la ONU sobre el clima, en iniciativas como AFR100, as como por numerosos gobiernos nacionales, etc.

Fuente: http://wrm.org.uy/es/acciones-y-campanas/comunicado-de-prensa-la-definicion-de-la-fao-debe-reconocer-que-las-plantaciones-no-son-bosques/