Democracia de Ao Viejo

Luego de destituir al Loco que nos ama, la partidocracia no poda permitir que Noboa fuera presidente; para ello super la Tcnica del Golpe de Estado de Malaparte. Al finalizar la eleccin, segn la Cadena Nacional de Radio y Televisin, el EXITPOL daba un holgado triunfo a Mahuad luego, el Presidente de Tribunal Electoral vaticin que aunque los resultados del EXITPOL no fuesen oficiales, era cuestin de tiempo para que sean convalidados.

No haba sido as. A las siete de la noche, la proyeccin que hizo esta cadena indicaba que la ventaja de Mahuad sobre Noboa era de apenas un 1% y decreca en la medida en que llegaban nuevos datos. A partir de entonces cesaron las noticias y, en rueda de prensa, Mahuad fue coronado Presidente de la Repblica por tres afamados periodistas de la misma Cadena.

Noboa achac a sus opositores de poner una raya sobre sus votos para anularlos, de completar la cruz sobre los votos en blanco a favor de la candidatura de Mahuad y de alimentar a la bartola los datos de las computadoras, equivocndose siempre en su contra. Su pedido de abrir algunas urnas para comprobar el fraude fue rechazado porque dizque no haba presupuesto para hacer dicha labor. Incluso cuando Noboa propuso pagar de su pecunia ese trabajo, se dijo que no haba tiempo por haber premura por publicar resultados, y cuando Noboa demostr que lo haba de sobra, la prensa lo acus de ser un obcecado que no reconoca su derrota.

En el pandemnium del Saln de la Democracia dejaron hablar a Noboa con libertad, luego impusieron la dictadura del voto, y esa noche evacuaron todas las dudas por votacin. Lo legal y lo basado en la ley fue relegado y ni siquiera se tomaron la molestia de discutirlo. As se proclamaron los resultados. Fue como si una mujer va a una comisara y denuncia que la han ultrajado en su honor, all la escuchan atentamente, la dejan hablar y luego someten su demanda a la votacin de un tribunal compuesto por los compinches del delincuente, que aprueban la mocin de que no pas nada y todo fue el producto de su fantasa enfermiza.

Sin duda, en Ecuador se dio el ms sui gneris golpe de Estado: Sin barricadas, muertos, heridos o contusos; sin campos de concentracin ni detenidos o deportados. Cero muertos! Esto dej en los ecuatorianos la sensacin de que, en vez de que los convocaran a votar, mejor hubiera sido que realizaran encuestas amaadas, que luego pudieran ser bendecidas por los afamados periodistas antes mencionados.

La liebre salt ms adelante cuando Azpiazu denunci una rebusca de ms tres millones de dlares que haba donado a la campaa de Mahuad. Los banqueros lo haban llevado al poder para que les pagara siniestramente.

En Ecuador haba de todo: Libertad de Prensa, Igualdad ante la Ley, Jueces Imparciales, Corte Suprema, Elecciones Libres, Congreso Representativo, Tribunal Constitucional y Defensora del Pueblo y la Mujer, pero no era as. En Ao Viejo, uno no se asusta si ve al diablo ni le pide prstamo a un banquero porque sabe que no son verdaderos. As, todas nuestras instituciones eran iguales a las que quemamos cada fin de ao.

Ecuador, en tus manos est evitar el retorno de los buitres hambrientos, con tu voto consolida la democracia. Que tu decisin sea salvar el porvenir.



Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.