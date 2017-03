Sobre una decisin judicial con efectos letales

Simple inhumanidad o arma de guerra?

Luis Eduardo Echeverry es un preso poltico del ELN de 62 aos, recluido en el pabelln de mediana seguridad de La Picota en Bogot. De acuerdo con lo dictaminado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y corroborado en su historia clnica actualmente presenta una compleja situacin de salud: 1-Diabetes mellitus insulinorrequiriente no controlada, 2- Necropata diabtica a estudio, 3- Retinopata diabtica a estudio, 4- Polineuropata diabtica en estudio, 5- Insuficiencia venosa en miembros inferiores 8- Dislipidemia.En una reciente valoracin de la entidad, se indica que el detenido presenta sintomatologa que requiere atencin urgente y manejo intrahospitalario de forma prioritaria. Sin embargo, la Juez 26 de ejecucin de penas y medidas de seguridad de Bogot, decidi no sustituir la prisin intramural, por prisin domiciliaria pues aunque su estado de salud es grave no se est ante un caso de grave enfermedad incompatible con la vida en reclusin, disponiendo en su lugar remitir el dictamen mdico legal al Director del complejo penitenciario de Bogot y a la oficina de atencin y tratamiento del INPEC, para que le presten la atencin inmediata que requiere (orden que hace meses expidi un juez de tutela, hasta el momento inobservada).La Corte constitucional, los organismos de control, la poblacin reclusa, organizaciones de derechos humanos, incluso el Inpec y el Ministerio de Justicia, han divulgado y reconocido la grave problemtica que atraviesa el sistema penitenciario en general, pero en particular, el sistema de atencin en salud para la poblacin privada de la libertad. Es ms, se ha declarado un estado de cosas inconstitucional, an insuperado. No existe duda de que en las crceles y penitenciaras del pas, se violenta de manera sistemtica y generalizada la dignidad humana. Las y los presos de Colombia no cuentan con condiciones de reclusin equiparables en lo ms bsico a los estndares de derechos humanos. Se mueren por falta de atencin adecuada, oportuna e integral en salud. La alimentacin es precaria. En un nmero importante de establecimientos de presentan problemas de suministro de agua e infraestructura. El hacinamiento es una realidad notoria As que emitir una orden de atencin mdica inmediata a un detenido que padece una enfermedad crnica no controlada, no deja de ser una sentencia de muerte en un contexto en el que la consagracin formal de derechos para nada implica su goce efectivo.