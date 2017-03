Al odo de la Comision de Seleccin de la Jurisdiccin Especial de Paz

Ya aprobado el acto legislativo de creacin de la Jurisdiccin Especial de Paz (JEP), corresponde al Comit de Escogencia, que est integrado por: Jos Francisco Acua, delegado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia; Diego Garca-Sayn, delegado por el Secretario General de Naciones Unidas; Juan E. Mndez delegado por el Presidente de la Corte Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ); El Consejo Europeo de Derechos Humanos nombr a lvaro Gil-Robles; y Claudia Patricia Vacca Gonzlez, delegada por la Comisin Permanente del Sistema Universitario del Estado. Ellos, debern escoger, con toda autonoma, imparcialidad e independencia necesarias y bajo los parmetros de equidad de gnero, a los Altos Magistrados de las Salas de Jurisdiccin Especial para la Paz y las Secciones del Tribunal Especial para la Paz; de origen colombiano y a los de origen extranjero que actuarn como, en las calidades de magistrados y fiscales, con voz, pero sin voto. A los integrantes de la Unidad de Investigacin y Acusacin y de la Secretara Ejecutiva de la JEP y a los directores de las Comisiones, destacando la Comisin para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repeticin, investidos como rbitros y bajo calificativos de estndares multidisciplinarios.

De la naturaleza de la Jurisdiccin Especial de Paz (JEP)

Al calificarse que la JEP es inescindible, conlleva el que es inseparable, indivisible. No se puede partir o dividir, en la aplicacin del mbito de los Derechos Humanos; explicando que no existe contradiccin en la apelacin de los derechos individuales. Su esencia corresponde a la aplicacin de una justicia transicional y sustitutiva en un pas como Colombia, escenario de un conflicto armado interno que persigue su fin, bajo el reconocimiento universal de las vctimas, como ciudadanos con derechos; la bsqueda de la Verdad plena durante tantos aos de sucesos; y bajo los principios de reconocimiento de responsabilidad acorde con las normativas escritas y consuetudinarias, por conductas graves en violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, por parte de todos quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto.

De manera que el grado de responsabilidad de ese Comit de Escogencia no solo ante Colombia sino ante el mundo, est en juego a toda prueba.

En todos los pases en que fuerzas insurgentes se han acogido a una justicia alternativa, obedece a que la superacin de un conflicto armado interno se obtiene al reconocer que la solucin en transicin a ese conflicto implica la asimilacin de concesiones mutuas entre las partes beligerantes, bajo los principios simtricos o de igualdad de partes, proporcionando armonioso desenlace.

La imposicin de una Jurisdiccin Especial para la Fuerza Pblica

Se exponen mltiples inquietudes de personalidades y colectivos de opinin acerca de una regulacin asimtrica, inequitativa y la aplicacin de una jurisdiccin especial y de trato para los agentes de la fuerza pblica del Estado, por las graves consecuencias e impunidad que traera para los miembros de una fuerza pblica sindicados de incursin en crmenes atroces, lo cual dejara a las vctimas en una condicin de re victimizacin y en violacin a sus derechos.

El Colectivo de Abogados Jos Alvear Restrepo dej constancia en sustancioso escrito en la tramitacin del Proyecto de Acto Legislativo sobre la regulacin de la Jurisdiccin Especial de Paz y el trato especial para miembros de la fuerza pblica. Camilo Umaa, del Colectivo Eduardo Umaa Mendoza, plantea como una violacin de los derechos humanos, los beneficios para los agentes del estado. Todd Howland, Representante de la ONU-Derechos Humanos en Colombia, cuestiona sea un acierto lo de tratamientos penales diferenciados de actores vinculados en el conflicto. El senador Alexander Lpez, en entrevista, plantea lo de ese tratamiento especial a miembros de la fuerza pblica, actores en la violacin de los derechos humanos, pueda traer consecuencias graves en la aplicacin de la jurisdiccin especial de paz. El Representante para Suramrica de la Comisin Internacional de Juristas, Federico Andre, acota que la no aplicacin de un tratamiento especial, simultaneo, equilibrado y equitativo basado en el derecho internacional humanitario plantea el interrogante de impunidad para la fuerza pblica.

Tales razonamientos merecen encomios. Pero a nuestro modesto modo de ver, el meollo del asunto no radica en el paralelismo leguleyo con que el gobierno Santos ha querido sobre proteger a los servidores o agentes del Estado incursos en delitos, en forma directa o indirecta, durante y con ocasin del desarrollo del conflicto armado. La tergiversacin de conceptos, sobrelleva al desconocimiento de principios universales. Pero esto es una actitud unilateral del llamado establecimiento gubernamental. La concepcin de la Ley de Amnista corresponde al concepto transicional que el fin del conflicto trae consigo amnista e indultos dentro del marco del Derecho Internacional Humanitario. Sabido es que, en el mbito de las fuerzas armadas constitucionales, porque su accionar no fue de rebelda o de accionar poltico contra el sistema poltico-constitucional imperante, no opera la amnista. Una legislacin de jurisdiccin especial de favorecimiento a esos actores del conflicto armado interno colombiano, en modo alguno se concibe bajo la egida de la justicia transicional. En la prctica semeja indulto o amnista. Es un acto unilateral del gobierno de turno, que obviamente traer consecuencias en el mbito de la jurisdiccin penal internacional. Lo importante es que con tanto andamiaje y coreografa jurdica, la naturaleza de la Jurisdiccin Especial de Paz, permanece intacta, inescindible. La gnesis para la aplicacin de una justicia transicional en Colombia emana de una fuente universal de concebir una justicia de jurisdiccin especial para juzgar los crmenes de guerra y de lesa humanidad ocurridos con ocasin de conflictos y en el que aparezcan incursos combatientes de ambas partes contrincantes, que en el conflicto interno colombiano se ubicaron como fuerzas armadas gubernamentales y de la insurgencia de las Farc- ep.

De la calificada designacion de los Altos Magistrados

Tantos obscuros nubarrones se disiparn con el entendido que la naturaleza de los Magistrados a designarse por el Comit de Escogencia, radicar en que sean juristas hechos de un material diferente. Conocedores del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Asimilados en los nutrientes de la lucha y el activismo social. Juristas formados con la concepcin de un Derecho Alternativo y no con la etiqueta de la justicia corrupta que ha imperado en Colombia. La composicin del Comit de Seleccin define que no operar una tendencia clientelista, de giro corrupto. De trascendental paso para la vida jurdica del pas y laboratorio o modelo para el mundo. Se erige como la oportunidad de momento histrico en que los desplazados de la Justicia en Colombia: grueso contingente de abogados y abogadas que jams pudieron competir por el sistema milimtrico de escogencia de elites y castas politiqueras bipartidistas, puedan ahora aspirar a serlo en el ejercicio de un desenvolvimiento democrtico por el ingente esfuerzo de contribucin de la sociedad civil y/o sus organizaciones sociales, en el peso especfico de las designaciones. Ello explica el que no sea requisito para la designacin el fardo de una carrera judicial. La composicin en la escogencia de magistrados de la jurisdiccin especial de paz habilitar, en Colombia, el ejercicio del Juez sabio. El no requisito de la edad, ni para la designacin ni durante el ejercicio del desempeo durante el lapso de tiempo en que fungir la jurisdiccin especial de paz en Colombia, merece especial detenimiento en el anlisis generacional de los y las aspirantes que ronde de los sesenta a los setenta y cinco aos de edad. La dialctica, como arte de razonar metdica y justamente, es inagotable abordado el desarrollo del materialismo histrico. En esta etapa generacional aflora la imagen de lo cesante. De quien comienza a disfrutar de la plusvala o lo producido. Pero cesar, no es terminar. Puede significar mermar la capacidad de transformacin de lo material o de la actividad del producido fsico. Pero la dialctica del pensamiento, no cesa. En modo alguno es el sino o la condena de la inactividad. Aqu aplica en todo sentido sonoro la voz de la experiencia. Es la etapa generacional del sabio. De quien ha adquirido palpablemente sabidura, ilustracin, conocimiento, por el paso de los aos. Es la llegada a la tercera edad o edad dorada. A la edad de los abuelos. En esta etapa se ilustra el rbol de la genealoga. Es la edad del Juez, que supera la del consejero o el rbitro. Aplica mas all que la calidad del gobernante. En esta etapa se resuelve a lo de hoy. No es la de los de la edad del maana. No es la etapa generacional de los de a futuro. Es la etapa generacional de los del presente. Aqu no aplica el maana pues puede resultar tarde o fallido. Aplica el hoy, el presente. El acierto de esta cualidad en la conformacin del nuevo cuerpo de magistrados(as), reivindica la Memoria Histrica del conflicto colombiano.

La prueba del fuego de los dignos integrantes del Comit de Escogencia radica en el don de la distincin y en la ausencia del equvoco. A manera de ejemplo: los aspirantes a las altas magistraturas de la JEP, no lo hacen a manera de emulacin para reemplazar a un ex magistrado como Pretelt, de la Corte Constitucional. A tan monumental personaje aspiran a reemplazarlo 87 aspirantes- que sin pretender descalificar a ninguno o salvo contadas excepciones- sera difcil que pasaran por el ojo de la aguja del Comit de Seleccin. Esto por cuanto fue voluntad de la contraparte insurgente en el Acuerdo Final que acudir a la Justicia Transicional fue por el fruto beligerante de una lucha de desconocimiento a la Justicia oficial del Estado al cual se enfrentaron por ms de cincuenta aos. Ello es asunto de fondo. El reto del fin del conflicto armado interno de manera definitiva en Colombia, radica tambin en la expectativa, que el cumplimento de esa justicia transicional, motive en la concepcin de las insurgencias an actuantes contra el Estado imperante en Colombia. Refiero al cambio de parmetros en el ejercicio de seleccin. Sean las organizaciones sociales y el movimiento popular los ojos y odos consejeros en esa seleccin.

El modelo o patrn a seguirse, muy seguramente superar lo de costumbres atvicas en las designaciones o escogencias. Sin violar los principios universales de peticin o aspiracin y/o de presuncin de inocencia, el juego entre las presunciones de ley y las presunciones de hecho, constituirn parte esencial frente al peso de las creencias y de las verdades a medias. No se trata de aplicar una revisin a lo decidido en torno a situaciones particulares de aspirantes. As sea que, por condena de delitos culposos, el transcurso del tiempo habilita, por caducidad, para que un o una aspirante pudiere serlo; o que la preclusin de una investigacin por conducta disciplinaria, concluy por prescripcin; estar dentro de las facultades de autonoma, imparcialidad e independencia que ungen al Comit de Seleccin, forjar su decisin difana y de fuero interno, al respecto. Ab Jove principium: Empecemos por el personaje o la cosa ms importante!

Y en Alusin al Sueo de las Escalinatas de Jorge Zalamea: crece... crece la audiencia y son miles de aspirantes los que convergen al cnclave.



