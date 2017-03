Qu vida llevan los refugiados iraques en los campamentos sirios?

Alepo, Siria. En las proximidades de Azaz, al norte de Alepo, viven cientos de familias de turcomanos que se han desplazado desde Tal Afar, en el noroeste de Irak, hasta alcanzar la frontera entre Siria y Turqua. Han huido de la feroz batalla que el ejrcito y las fuerzas de seguridad iraques libran contra el Estado Islmico (EI). Los refugiados atravesaron cientos de kilmetros, desde el oeste de Mosul hasta la frontera entre Siria y Turqua, con el fin de entrar en este ltimo pas.

Esta oleada de refugiados turcomanos (i) procedentes de Tal Afar comenz el 18 de noviembre, cuando las fuerzas iraques se aproximaron a la ciudad y tomaron control de su aeropuerto y de diversas aldeas al sur de la ciudad.

Los turcomanos procedentes de Tal Afar, que han estado llegando a Azaz desde primeros de diciembre de 2016, no pudieron penetrar en territorio turco porque los pasos fronterizos con Siria estn cerrados desde abril de 2015. Y la posibilidad de atravesar la frontera de forma ilegal se endureci desde que el gobierno turco adopt diversas medidas para limitar el flujo de refugiados, entre ellas la construccin de un muro de separacin. Las familias refugiadas no tenan ningn lugar adonde ir y lo nico que podan hacer era esperar bajo duras condiciones humanitarias.

Al-Monitor visit los lugares cercanos a Azaz en los que se asentaron las personas desplazadas desde Tal Afar, al norte de Alepo. Los que podan permitrselo, alquilaron casas en esta localidad y los dems se asentaron en el campamento de al-Shabiba, no lejos de all, donde las condiciones humanitarias no son buenas. No obstante, la mayor parte de ellas se concentran en el campamento de Ikadah, construido en diciembre para acomodarlas. La fundacin de ayuda humanitaria IHH (ii) instal este campo con el respaldo econmico de otra fundacin religiosa turca y entre ambas proporcionan comida y asistencia a sus residentes.

Segn Mohamed Hayali, alcalde del ayuntamiento de Azaz, se calcula que el total de refugiados iraques procedentes de Tal Afar ronda las 12.000 personas, 7.000 de las cuales residen en el campo Ikadah y el resto se distribuye entre Azaz y el campo al-Shabiba.

La familia de Mohamed Hayali lleg al campo de Ikadah el 10 de enero. Hayali est casado y tiene cinco hijos, cuatro nios y una nia, todos menores de diez aos. Hayali no poda suponer que el destino le obligara a abandonar su hogar en Tal Afar junto con su familia y a vivir en una pequea tienda junto a otras 102 tiendas levantadas entre olivares, a 800 metros al norte de la ciudad siria de Ikadah, en control de la oposicin armada que domina la frontera sirio-turca.

La administracin del campo Ikadah no permiti que Al-Monitor entrara en el recinto y hablara con Hayali por razones de seguridad, segn los miembros de la oposicin a cargo del batalln que guarda el campo. Hayali nos cont que no permiten entrar a los periodistas debido a los servicios deficientes del campamento y las condiciones miserables bajo las que viven miles de refugiados iraques. La administracin del campo no quiere que los medios comuniquen esta situacin.

Hayali abandon el campamento para poder hablar con Al-Monitor y nos relat sus sufrimientos: En Tal Afar vivamos en paz. Me ganaba la vida como mecnico de coches y mi familia y yo tenamos una existencia digna. Pero todo cambi desde que el Estado Islmico ocup la ciudad a mitad de 2014, impuso un control estricto sobre los civiles y suspendi cualquier forma de actividad econmica.

La familia de Hayali, como muchas otras, aguant en su hogar a pesar del deterioro de las condiciones de vida. Pero cuando result inminente que se producira una batalla contra el ejrcito iraqu, abandon la ciudad. El xodo dur ms de mes y medio.

Hayali aadi que no consiguieron alcanzar el sueo de salvacin: El campamento es inhabitable. No existen servicios ni baos y las tiendas estn levantadas entre charcos de barro.

Las familias turcomanas tuvieron que enfrentar numerosas dificultades a lo largo del viaje para llegar a Azaz. Sufrieron todo tipo de extorsiones y hombres armados de la organizacin les obligaron a pagar para permitirles abandonar Tal Afar y atravesar las regiones sirias controladas por el EI.

Imad Mahmud Abadi y su familia tuvieron un viaje muy duro. Abadi relat a Al-Monitor: El viaje desde Tal Afar hasta el distrito norte de Alepo nos llev alrededor de un mes y estuvo repleto de peligros. Primero llegamos a Raqqa y permanecimos all una semana. Entonces vino la peor parte del viaje. Tuvimos que ponernos en manos de traficantes de personas para llegar hasta aqu. El viaje me cost 5.000 dlares y atravesamos largas distancias a pie. Fue un milagro que sobreviviramos.

Pero nuestro sufrimiento no acab cuando llegamos a Azaz. La gente se aprovech de nuestro estado de necesidad. Los precios se han disparado y tuve que pagar cerca de 500 dlares por una estancia de una semana en un hotel, eso sin contar los gastos de comida y de agua.

Tambin cont que el elevado coste de la vida en Azaz empuj a su familia a buscar alternativas. Se dirigieron a la ciudad de Ikadah, a 10 kilmetros de Azaz, pero quedaron frustrados cuando les dijeron que no haba ms tiendas para nuevas familias y tuvo que quedarse en la mezquita de la aldea.

Tenemos la esperanza de que el gobierno turco nos permita entrar en su territorio. Solo entonces acabar nuestro sufrimiento. Aqu estamos atascados y no podemos hacer nada al respecto. Los turcomanos rechazan regresar a Tal Afar, incluso si la guerra termina, pues temen represalias sectarias por parte de las Unidades de Movilizacin Popular (ii)i.





Notas del traductor:



i Los turcomanos son un grupo tnico de origen turco que habita en Irak, sobre todo en las ciudades de Kirkuk, Tal Afar, Arbil y Mosul y cuya cifra total oscila entre medio milln y tres millones, segn las fuentes. No confundir con los turkmenos o turcomanos de Asia Central.



ii Con sede en Estambul, la Fundacin para los Derechos Humanos, las Libertades y la Ayuda Humanitaria (IHH) es una ONG islmica de caridad que se cre originalmente para proporcionar ayuda a la poblacin Bosnia musulmana a mediados de la dcada de 1990.



iii Tambin conocidas por su nombre en rabe, Al-Hashd Al-Sha'abi. Son una coalicin paramilitar iraqu de milicias -unas 40- en su mayora chies, creada para hacer frente al Estado islmico de Iraq y el Levante (EI).







Khaled al-Khateb es un periodista sirio y antiguo profesor del departamento de geografa de la Universidad de Alepo.



Fuente: http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/03/syria-turkey-border-camp-turkmen-flee-iraq.html



