El inspector jefe Jos ngel Fuentes Gago amenaz a la periodista con "hacer las cosas a las bravas" si publicaba datos de su esposa

Pblico denuncia amenazas de un alto mando policial

Infolibre

El diario digitaldenunci este martes. En concreto, el inspector jefeamenaz a la periodista Patricia Lpez con "", segn las grabaciones difundidas , por publicar que haba sido destinado a la embajada espaola en Pases Bajos, donde tambin trabaja su esposa, con una dieta de 10.000 euros. El agente, segn la versin del diario, inst a retirar las referencias a su esposa y lleg a sealar: "Es que imagnate si llega a aparecer. Si llegas a poner algn dato de ella,". La informacin de 2015 que despierta la reaccin de Fuentes Gago es la que le seala como mximo responsable de la investigacin al entonces comisario Jos Villarejo para discernir si sus negocios y puestos de consejero eran incompatibles con la labor policial.y, segn Pblico, el inspectora la embajada espaola en Pases Bajos, donde tambin trabaja su esposa. Fuentes de la Polica citadas por el diario se quejaron de que un agente de menor rango investigara a un comisario.Pese a que otros medios haban publicado el nuevo destino del inspector,, explica la cabecera. "Ella tiene un disgusto del copn, hombre. Qu tiene que salir ella! Pero si ella es una ta que lleva 20 aos en la Polica trabajando todos los das sin hacer dao a nadie. Por qu tenis que ser as? De verdad te lo digo. Por qu?", le dice el polica a la informadora, segn las grabaciones.La periodista asegura al inspector que no se trata de "algo personal", sino que "las embajadas han sido utilizadas por los altos mandos policiales para premiar a sus agentes", como explica el artculo. "Te vas all porque est tu mujer y encima est remunerado por 10.000 euros", espeta Lpez al agente. Posteriormente, Fuentes Gago, como muestran las grabaciones, con, aunque insiste en que es "un ejemplo": "Yo no s si me har caso un juez, que supongo que no, porque aqu lo cual vendr bien porque podremos dar los datos: 'La abogada Patricia Lpez, compaera sentimental del abogado' y dirs t, qu tiene que ver", afirma el polica.La directora de Pblico,, asegur en una entrevista en Radiocable recogida por el peridico que no estn recibiendo "ningn apoyo" tras las amenazas denunciadas. "y fue el que introdujo a Daniel de Alfonso, por lo tanto, es parte implicada de las conversaciones donde se trataba de fabricar pruebas contra Podemos y lderes independentistas", explic la periodista.Pardo de Vera anunci que, ya que "no nos hicieron caso" al pedir amparo cuando la polica fue a la redaccin del digital a pedir las grabaciones de Fernndez Daz sin orden judicial , asegur.Fuente: http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/22/publico_denuncia_amenazas_policia_por_informar_sobre_destino_agente_que_investigo_villarejo_62826_1012.html