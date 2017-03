Reforma constitucional y futuro

En vista de la generalizada degradacin institucional que produce el macrismo, ahora con medidas abiertamente ilegales y autoritarias que denigran el derecho de huelga, queda clara la urgencia por recuperar el rol del Estado democrtico.

se es el camino sealado por algunos colectivos que comprenden cada vez ms la necesidad de una profunda Reforma Constitucional que establezca palmariamente que la educacin, la salud y la previsin social son asuntos de responsabilidad bsica del Estado, irrenunciable e insustituible, igual que el control de los recursos naturales en todo el territorio nacional, en superficie y subsuelo.

El Manifiesto Argentino, que naci con esta idea, puso el tema en la agenda poltica nacional con la idea de que la Reforma abarque el articulado completo, declarando adems a todo el Poder Judicial en comisin a fin de organizar una administracin de justicia nueva, diferente, moderna y democrtica, con una judicatura designada por concursos de antecedentes y oposicin, y con supervisin internacional. Y una Corte Suprema de nueve miembros designados por voto popular, que paguen impuestos y con mandatos de 10 aos sin reeleccin.

Esa nueva y profunda Carta Magna debe surgir del voto popular y no del Congreso, porque el actual sistema constitucional es de origen espurio, toda vez que la ltima Constitucin legal fue la de 1949, derogada ilegtimamente por Bando Revolucionario del 27 de abril de 1956 durante el gobierno de facto de la autocalificada Revolucin Libertadora. Ese acto autoritario, antipopular y oligrquico ilegaliz en s todas las normas dizque constitucionales posteriores.

El repertorio de cambios necesarios abarca todos los campos: desde establecer que para la funcin pblica est prohibido haber tenido o tener cuentas offshore, a desautorizar toda prescripcin de delitos de funcionarios. Y, por supuesto, incluir nuevas legislaciones en defensa de la industria, el comercio, el agro, el petrleo, la minera, la produccin en general y el trabajo, y desde luego el perfeccionamiento del sistema representativo mediante formas de democracia participativa capaces de controlar con firmeza todas las representaciones.

Y hay mucho ms, porque una Constitucin es un pacto de convivencia, un acuerdo nacional que garantiza que ningn sector tenga ventaja sobre otros; eso es la Paz que asegura el crecimiento de una nacin.

Los que proponemos y trabajamos para ello no nos pasamos los das haciendo diagnsticos o historiando nostalgias, como algunos pueden pensar. Nada ms concreto que un servicio a la repblica desde un Ideario entendido como va para la accin y la participacin, por supuesto del lado de los trabajadores y los humildes. Por eso El Manifiesto Argentino gana credibilidad da a da y crece en todo el pas sin dobles discursos, sin prontuarios y sin haber especulado jams con dineros pblicos. Conducido por gente que anda en subte, en tren y en bondi, y que banca el puchero familiar laburando como toda la vida, no tiene ni acepta jefatura poltica alguna. Ni la de Cristina Fernndez de Kirchner (CFK), a quien se aprecia, respeta, defiende y acompaa.

Con la propuesta de una Confluencia Nacional y Popular (confluencia es mejor vocablo que el desgastado Frente) se propone una amplia y generosa unidad que inicie en octubre prximo la recuperacin, refundacin y profundizacin del rumbo que signific lo mejor del kirchnerismo durante los ltimos 12 aos.

Estas ideas y propuestas que ganan terreno de manera sostenida en todo el pas, desde Jujuy a Tierra del Fuego permiten conjeturar el problema del liderazgo y las alianzas. Porque hay quienes sostienen que si la ex presidenta se pusiera militantemente a la cabeza de la oposicin, estos tipos no duraran ni un mes ms, lo cual es imposible saber ms all del entusiasmo de sus incondicionales. Pero lo que s es posible es que en las elecciones de octubre se les d una paliza electoral, que es la va democrtica de la cual nunca, jams, se apart ni debe apartarse el pueblo.

Para lograr ese gran triunfo electoral en la prxima primavera son imperiosos por lo menos dos factores, que quizs no se estn viendo: uno es un liderazgo fuerte cuanto antes, que bien puede ser el de aquella CFK que sign los mejores rumbos de autodeterminacin, soberana econmica e inclusin social y que la llevaron decir en la Unasur y Naciones Unidas lo que haba que decir, y adems defendiendo la causa Malvinas como nadie.

El otro es una apertura ideolgica que conduzca a las fuerzas nacionales y populares a unir en los reclamos no slo al pueblo peronista, sino tambin, y especialmente, a los muchos radicales que no se doblan y que en todo el pas estn furiosos por la claudicacin de su Comit Nacional; a los muchsimos socialistas dispersos y desencantados, y a vastos sectores de la izquierda nacional no sectaria, que existe y est hurfana. Porque la cuestin, hoy, no es peronismo o antiperonismo. La cuestin hoy es pueblo u oligarqua.

Hay tiempo para ello, aunque no demasiado. Hay un liderazgo simblico muy claro, y muchos esperan adems una conduccin que no se termina de ver. El mismo Juan Domingo Pern deca que conducir no es imponer; conducir es persuadir. Verbo este ltimo, por cierto, que acaso no por casualidad distingui a Ral Alfonsn en sus mejores momentos.

Lo que es seguro es que de cara a octubre el movimiento nacional y popular tiene un liderazgo simblico extraordinario y aunque todava es visible cierta desbandada y la depresin de algunos sectores populares, es posible y es urgente volver a enamorarlos con la causa y contra el rgimen, como dira Hiplito Yrigoyen.

