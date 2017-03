Los partcipes civiles impunes del genocidio hoy gobiernan junto a Macri

La primera piedra

En un contexto de vaciamiento de las polticas estatales de Memoria, Verdad y Justicia, los juicios de lesa humanidad que se reabrieron desde el ao 2006 transitan en la actualidad una serie de entorpecimientos, trabas y deslegitimaciones desde sectores que an despus de 40 aos, se mantienen en el poder. El panorama judicial para condenar a los genocidas, a los cmplices civiles y a los responsables empresariales en este 2017, en el siguiente extenso dilogo con Giselle Tepper integrante del organismo Hijos e hijas por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio (H.I.J.O.S.) sede Capital.

Un proceso judicial que se haba asentado en el interior del Estado, hoy sufre retrocesos en sus tres poderes. Los juicios de lesa humanidad y las polticas que permitan su continuidad y desarrollo en la actualidad son puestas en jaque. Por accin u omisin los tres poderes del Estado hoy estn debilitando un proceso que era histrico de Memoria, Verdad y Justicia, expresa Giselle Tepper a La Primera Piedra.

En principio, desde el poder legislativo luego de aprobar el proyecto de la creacin de una Comisin Bicameral para investigar las participaciones civiles de la dictadura militar, la misma no se llev adelante: De esta manera, el poder legislativo est siendo funcional a la impunidad al no conformar esta comisin, porque la investigacin es lo que permite que se avance en una etapa de instruccin, elevacin y eventual juicio, manifiesta.

En el poder ejecutivo hubo tremendos retrocesos, que repercuten en los juicios: el achicamiento de reas que se vinculan a la investigacin, el acompaamiento de testigos y sobrevivientes, o la no apelacin por el sobreseimiento a Papel Prensa. Esta sucesin de hechos, seala G. Tepper: Constituyen un nuevo paradigma de impunidad y logra que se profundicen instancias preexistentes a este gobierno que tienen que ver con debilidades en lo judicial. En este sentido, frente a un gobierno que abandona las polticas de Memoria, Verdad y Justicia, expresa:

Lo ms grave que tenemos es un gobierno negacionista que intenta borrar de una memoria social la magnitud del genocidio y que ataca abiertamente a los organismos de Derechos Humanos.

Respecto al poder judicial, se encuentran postergaciones reiteradas en los juicios, y las audiencias son cada vez ms cortas y con menos frecuencia. Los mismos testigos empiezan a decir que sienten un destrato o descuido por parte de los jueces que antes tal vez no lo sentan, es decir, que ciertas prcticas que pertenecen a la corporacin judicial, o sus intereses, con este gobierno se estn habilitando, exclama y sigue: En el ltimo tiempo se otorga domiciliaria a genocidas que no cumplen con ningn requisito para tenerla.

En un contexto cada vez menos favorable para las polticas de Derechos Humanos y simblicamente reticente para los juicios, seala: La Megacausa ESMA III empez en el 2012, ya lleva ms de cuatro aos de duracin, se ha reducido la cantidad de imputados, han muerto sobrevivientes y, desde que gobierna Macri, han reducido de tres a dos audiencias. Este marco poltico ha generado que se empeoren ciertas condiciones.

Una de las formas ms comunes de dilatacin las ofrecen los abogados defensores de los acusados: Los tribunales, hoy, tienen mayor receptividad a los recursos presentados por los defensores. Ellos tienen la misma estrategia pero lo distinto es la recepcin del poder judicial. Es decir, los jueces tienen la posibilidad de decir que un recurso es realmente insostenible y, sin embargo, de alguna manera hoy encuentran mucho ms eco, sino no se explica cmo todos los que van a domiciliaria tienen el mismo diagnstico en los certificados mdicos. Hay un espacio que les garantiza, a travs de estos certificados, la impunidad de la domiciliaria.

En la actualidad, hay muchos sectores que hoy se sienten habilitados para expresar su disconformidad con los juicios, el diario La Nacin es un claro ejemplo de esto, en este sentido G. Tepper dice: En este proceso judicial, todas las etapas son respetadas, tienen todos sus derechos y garantas, no hay ningn eslabn de venganza y lo demuestra cada absolucin o cada condena por debajo de lo pedido. La informacin ayuda tambin a correr ciertas mentiras sobre los juicios que despus salen en las editoriales de La Nacin . No es casual que al ganar Macri, Mitre pida desde su diario impunidad, porque la pide para s mismo. Encontramos profundos retrocesos en lo judicial

Algo que estaba resuelto en lo judicial que tiene que ver con entender que la dictadura cvico militar del 76 no empez ese 24 de marzo, sino que haba comenzado antes, es decir, que hubo crmenes previos que se empezaron a planificar antes, pero, lamentablemente, hoy esto encuentra muchos retrocesos judiciales. Los acuerdos previos, las discusiones que posibilitaron que el proceso judicial condene genocidas, se vuelven a revisar y se vuelven a poner en duda de una forma peligrosa.

Sin embargo, hay excepciones: Hay un gran trabajo de los sobrevivientes por dar las pruebas y los testimonios, de los abogados por constituir las pruebas y las causas, nosotros seguiremos defendiendo este proceso, pero, lamentablemente, encontramos profundos retrocesos, sentencia. En paralelo a la continuidad de los juicios con estos elementos y con el principal mantenimiento gracias a sus trabajadores, se dan otros juicios que s estn bien encaminados. Pero la preocupacin por todo lo pendiente, que es la complicidad, es real: Si no hay un Estado comprometido eso no va avanzar.

Un montn de elementos se suceden para dar cuenta de una situacin: Lo que dijimos que iba a suceder, con Macri en el poder, sucede y de la peor manera. Sinceramente no nos imaginamos que en tan poco tiempo iban a poder retroceder tanto en polticas de Estado. La Secretara de Derechos Humanos querellaba en casi todas las causas y juicios que se sucedan en todo el pas, por ello, apunta: Retirar al Estado de eso es retirar el acompaamiento a las vctimas. Cuando lo que exista no se lo defiende y encima se lo destruye, hay un vaciamiento de polticas. Lo que me parece es que no pueden destruir todo. Encuentran que hay resistencias y que hay, sobre todo, una mirada internacional que les preocupa. No avanzaron ms con todo porque tuvieron ciertas voces a nivel internacional que se han posicionado, define G. Tepper.

Memoria, Verdad y justicia dej de ser una poltica de Estado, enfatiza, e insiste: Nunca la asumieron y lo que haba lo estn destruyendo en lo discursivo y en los hechos. De esta forma, el gobierno garantiza la impunidad de quienes an queda por condenar, de forma efectiva y tambin simblica, por la inaccin misma. Tal como se expres de forma contundente, hay un profundo retroceso de estas polticas estatales, que slo se mantienen por el compromiso y esfuerzo de sus trabajadores.

A diferencia de como vena haciendo, hoy el Estado no acompaa a los sobrevivientes y secuestrados en su mbito laboral como lo fue el centro clandestino ubicado en la fbrica Ford de Pacheco: Eso es vaciar polticas, sobre todo, porque se trata de la participacin civil que es donde est el nudo ms fuerte de impunidad. Son los que siguen manejando los grupos econmicos y son los que llevaron a Macri al poder. Entonces, desde el gobierno no se van a garantizar estos juicios, todo lo contrario, sentencia, y agrega: Los socios de Macri, son los socios de la dictadura. Los partcipes civiles impunes del genocidio hoy cogobiernan con Mauricio Macri.

Hay muchas cuestiones pendientes en lo que respecta a poder juzgar a quienes fueron cmplices y responsables civiles de la ltima dictadura cvico-militar: Hay una sistematicidad de impunidad del poder judicial en poder avanzar en ese camino, a pesar de las pruebas. Lo ms preocupante es cmo esos mismos civiles que durante todos estos aos fueron acusados, se present prueba y fueron beneficiados por la impunidad, hoy vuelven a tener mucho poder en esos lugares. Pienso en Blaquier en Jujuy, Vicente Massot en Baha Blanca, entre otros. Lamentablemente, se vuelve a fortalecer a estos sectores. Un Blaquier impune y con poder genera una Milagro Sala presa, para nosotros esa es la ecuacin.

La responsabilidad no solo es econmica, sino que se trata de sectores que colaboraron, apoyaron y ejercieron la represin sobre sus propios trabajadores, en este sentido, G. Tepper reflexiona: Lo complicado es que son sectores que siempre siguieron teniendo poder, que se los intent juzgar por su participacin y no solamente por enriquecerse. Hay un gran prejuicio en creer que esos empresarios solamente se llevaron plata. No, sus delitos no solo fueron econmicos y con el plan econmico, sus delitos fueron participar, ceder y usar sus empresas, perseguir a sus comisiones internas, militarizar las fbricas. Hoy, no digo que lo van a hacer, pero que muchos volveran a elegir esas prcticas estoy segura que s.

A pesar de todo lo mencionado, hay juicios de lesa humanidad que se llevarn adelante durante todo este ao, inclusive teniendo en cuenta la participacin y responsabilidad de civiles en los delitos.

Un juicio muy importante est en curso en Mendoza, ya en la parte de alegatos de las defensas: el juicio a los jueces. Este juicio es realmente relevante dado que se investiga a ex integrantes del poder judicial de la provincia durante la dictadura: jueces, fiscales, secretarios, entre otros imputados, es decir, que se investiga por primera vez al accionar y su acompaamiento al terrorismo de Estado del poder judicial de forma integral. Ese juicio prontamente tiene que terminar y creo que esa sentencia va a ser una bisagra: para la justicia o para la impunidad, revela. En la provincia de Santa Fe sigue el juicio por el Centro Clandestino La Casita que tiene incluido tambin a un miembro del poder judicial, el 30 de marzo tiene fecha de sentencia: Tal vez sea una de las primeras sentencias en las que sepamos qu pasa con el poder judicial, en este contexto, sobre los cmplices civiles.

Sin embargo, otros juicios sufren postergaciones reiteradas: El juicio a los responsables de la empresa Ford no tiene ni siquiera fecha despus de dos postergaciones, adems de que muchos de sus imputados murieron. Lamentablemente, dentro del grupo de los civiles cmplices, lo ms difcil de juzgar es: El ncleo ms duro que siguen siendo las responsabilidades empresariales.

La agenda de los grandes medios est lejos de mostrar lo que sucede en un proceso judicial que repercute a toda la sociedad, pero que tambin incrimina a muchos de los dueos de aquellos medios. Los juicios en muchos lugares del pas no estn teniendo una inclusin en la agenda de los medios para poder mostrarlos, para poder acompaar, para poder tambin generar una visibilidad que a los jueces les demuestre que hay un inters de la sociedad en terminar con la impunidad. En Tucumn se est juzgando el Operativo Independencia y est en absoluto silencio, enfatiza G. Tepper.

La realidad es que las sentencias tienen la posibilidad de ser transmitidas en vivo y eso no sucede desde ningn medio, por ello, Giselle Tepper no entiende porque algunas sentencias tienen ms valor que otras: En ese barrio, en esa ciudad, en ese lugar de trabajo hubo un crimen de lesa humanidad, y el silencio, sino se difunde ese juicio, sigue generando olvido, sentencia, y agrega: Al poder judicial no le gusta ser mostrado, a los culpables no les gusta ser mostrados, a los que estn acusados menos y muchos de ellos manejan medios de comunicacin, como Magnetto y Mitre. En la actualidad, sigue habiendo genocidas caminando por las calles, por eso, la necesidad de seguir difundiendo a los responsables del genocidio y sus implicancias en la actualidad es la responsabilidad de los comunicadores, en especial de los medios grandes y pblicos.

Ms all de los retrocesos, seguimos luchando de la misma manera. El objetivo siempre es el mismo. Una de las caractersticas ms fundamentales del movimiento de Derechos Humanos en Argentina es haber luchado desde sus comienzos contra toda adversidad: las rondas en Plaza de Mayo o los escraches simbolizan una pelea contra el silencio y la impunidad.

Hay una probabilidad de que este ao termine la Megacausa ESMA III, en un juicio que tiene un caudal enorme de vctimas, es el ms grande que hemos tenido con 789 vctimas, que juzga por primera vez los vuelos de la muerte, que tiene un valor simblico muy fuerte, como lo tuvo la sentencia de la Perla el ao pasado en Crdoba. Es un punto neurlgico de lo que suceda en materia de justicia este ao, expresa, y agrega: Lamentablemente, han muerto imputados y han quedados impunes algunos de ellos. Eso lastima.

Los juicios como instancia de reparacin tambin tienen que ver con la verdad, as lo exclama: Cada juicio en cada lugar es una instancia de esperanza en lo que tiene que ver con la reparacin de las vctimas. Hay algo ah que reconstruye. La mayor esperanza que tenemos todos los das y todos los aos es que en esos juicios se digan dnde estn los cuerpos, dnde estn los nietos, para que todo familiar pueda decidir qu hacer con el cuerpo de su desaparecido y para que cada familia se encuentre con ese nieto que fue apropiado. La expectativa ms grande que existe cada ao es esa. Va a la par de la condena social y de las condenas judiciales, enuncia.

Y concluye de forma contundente: No se si van a romper sus pactos de silencio, no se como sostienen sus vidas sin dar esa informacin. Cuando vos ves a esas madres que estn muy grandes y que te dicen que necesitan saber dnde estn sus hijos, que lo necesitan profundamente, que tal vez van a los juicios, y jams ejercieron la violencia, y saben que el que est ah sentado les podra decir lo que buscan hace dcadas, es realmente tremendo. Sin embargo, estn y siguen, y las que encuentran a sus nietos siguen buscando a los dems como si fuera el propio. Hay algo que es ejemplar y que motiva. La mayor esperanza, adems de la justicia de los tribunales, es esa verdad.

Fuente: http://www.laprimerapiedra.com.ar/