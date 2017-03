Pie seco/pie mojado: cambiar la mentalidad

Apenas 72 horas antes de finalizar sus ocho aos de mandato, el expresidente Barack Obama decidi eliminar la poltica de pie seco/pie mojado y firm un acuerdo migratorio con el gobierno cubano en este sentido.

Adoptada en 1999 durante el gobierno de Bill Clinton, esta poltica estableca el contrasentido de autorizar la permanencia de los migrantes indocumentados cubanos en Estados Unidos, si estos lograban acceder fsicamente al territorio de ese pas, aunque eran devueltos a Cuba si resultaban capturados en el mar.

En realidad no era nada nuevo, quizs una versin ms limitada de la prctica establecida desde 1959, que Estados Unidos se haba comprometido a modificar a partir de la firma de los acuerdos migratorios de 1994.

Gracias a la poltica de pie seco/pie mojado, se calcula que en la ltima dcada ingresaron alrededor de 135 000 migrantes indocumentados cubanos a Estados Unidos. Unos 110 000 a travs de las fronteras con Mxico y Canad (bsicamente la primera), otros 15 000 mediante embarcaciones que lograron arribar al territorio norteamericano y la cifra se completa con unos 10 000 que llegaron con visa de migrante temporal y optaron por permanecer en el pas.

Segn datos del Departamento de Aduanas y Proteccin de las Fronteras de Estados Unidos, desde el 14 de enero de este ao, cuando se anunci el nuevo acuerdo, se neg la entrada a Estados Unidos a 426 cubanos y otros 172 fueron detenidos en la frontera, de los cuales 2 han sido devueltos a Cuba. Solo se han producido 8 intercepciones en el mar.

Resulta evidente que el nuevo gobierno norteamericano est cumpliendo lo establecido en los acuerdos firmados con su antecesor y que existe algn tipo de coordinacin bilateral para poner en marcha los procedimientos que esto implica.

Aunque es muy pronto para llegar a conclusiones, un efecto inmediato ha sido la reduccin significativa de este flujo de migrantes, con implicaciones muy positivas en lo que se refiere al enfrentamiento al trfico ilegal de personas y otros delitos conexos.

Cientos de migrantes cubanos quedaron varados en diversos pases de Amrica Latina a partir del momento en que se les neg el ingreso automtico en Estados Unidos. Algunos han sido devueltos a Cuba y otros esperan que se defina su estatus en esos pases. Para regularizar estos procesos, Cuba ha firmado acuerdos migratorios con Mxico, Bahamas, Islas Caimn, Repblica Dominicana, Ecuador y Jamaica, Panam, as como mantiene negociaciones con otros pases de Amrica Latina.

Esto no quiere decir que se elimina totalmente la posibilidad de que, a falta de una visa norteamericana, migrantes cubanos tratarn de asentarse de todas formas en ese pas, como ocurre con personas de todo el mundo. La figura del inmigrante ilegal, prcticamente desconocida para los cubanos hasta el momento, y su posible deportacin al pas, ya constituye una realidad con la que tiene que lidiar la poltica migratoria cubana, con inevitables impactos sociales domsticos.

En el volumen que tendr este fenmeno influir la situacin interna de Cuba, as como el tratamiento que Estados Unidos otorgue a estas personas. An no est clara la actitud que asumirn los tribunales norteamericanos respecto a los cubanos que soliciten asilo una vez en territorio norteamericano, ni si los cubanos que arriben a ese pas con visas transitorias y decidan permanecer despus del vencimiento de las mismas, podrn acogerse a la Ley de Ajuste Cubano cuando cumplan el ao establecido, aunque esto incluya algunos meses de estancia ilegal.

De todas formas, la eliminacin de la poltica de pie seco/pie mojado constituye un paso relevante, quizs decisivo, en la normalizacin de las relaciones migratorias de Cuba con Estados Unidos, con un impacto en toda la regin y seguramente en el resto del mundo. Lo que influye a favor de las relaciones internacionales del pas.

Para algunos, ello constituye el cierre de una vlvula de escape a las tensiones econmicas que vive la sociedad cubana y auguran que esto se traducir en conflictos polticos internos. No obstante, la posibilidad de emigrar no queda eliminada con esta medida, sino que asegura que esto se realice de una manera legal, ordenada y segura, lo que contribuye al orden del pas y facilita el tratamiento a los migrantes.

Estamos en presencia de un nuevo escenario para el fenmeno migratorio cubano, la principal leccin es que no sirven las viejas premisas para comprenderlo, ni las viejas medidas para enfrentarlo. De nuevo, el asunto se resume en cambiar la mentalidad. Ese es el principal desafo de la sociedad cubana actual.

