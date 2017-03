Los disidentes frustrados

Triste papel el de aquellos que le vendieron su alma al diablo y al final se han quedado sin barco ni espign donde amarrarlo.

As le sucede a Antonio Gonzlez-Rodiles, quien pas de un fugaz estrellato a un olvidado acompaante de las Damas de Blanco, presididas por la inculta y corrupta Berta Soler.

Gonzlez-Rodiles quien recibi buena educacin en su seno familiar y posteriormente en escuelas cubanas, fue a residir a Mxico con su esposa mexicana rodeado de un ambiente de clase media, pero su ambicin por el dinero lo hizo caer en manos de oficiales de los servicios de inteligencia estadounidenses, quienes le vendieron un proyecto subversivo que no pudo llevar a cabo.

Creyndose que lograra ser un lder de la opinin interna, regres a La Habana dejando atrs a hijos y esposa mexicanos, para iniciar el frustrado proyecto Estado de Sats, el cual no tuvo la menor incidencia en la sociedad cubana, por lo que termin caminando los domingos por una avenida de la capital cubana, rodeado de mujeres de baja catadura moral que dicen ser opositoras, a cambio de cobrar 25 pesos cubanos enviados desde Estados Unidos.

En el actual panorama poltico de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, Gonzlez Rodiles confes a la prensa de Miami sentirse frustrado ante la supuesta indolencia de la administracin del presidente Barack Obama, y el total desconocimiento que ha hecho la actual, encabezada por el presidente Donald Trump.

Tanto Rodiles como los dems servidores de los yanquis, entre ellos los integrantes de la mafia terrorista anticubana de Miami, pretenden presionar al Presidente Trump a cambiar la direccin poltica hacia la Habana, para lo cual llevan meses desarrollando una cruzada meditica sobre el inventado aumento de la represin en la Isla, algo que no comprueban los cientos de miles de norteamericanos que la visitan.

Lo primero que descalifica esa ficticia represin, es la constante presencia de los principales contrarrevolucionarios en los Estados Unidos, disfrutando gracias al dinero de los contribuyentes norteamericanos, los que sin saberlo pagan con sus impuestos viajes, hoteles, alimentacin y salarios de los disidentes cubanos.

Tanto Gonzlez-Rodiles como Jos Daniel Ferrer, Berta Soler, Guillermo Farias y otros ms, son presentados ante los medios de prensa norteamericanos vistiendo costosos trajes comprados con el presupuesto que asigna anualmente la Casa Blanca, pues en Cuba no los usan.

A pesar de pasearlos por Miami, otras ciudades estadounidenses, e incluso en Europa para participar en Foros internacionales con el fin de desprestigiar la obra de la Revolucin cubana, no han logrado que la actual administracin se pronuncie contra Cuba.

En primer lugar, porque no es prioridad en la actual poltica de los Estados Unidos; segundo, los integrantes de la mafia anticubana en el Congreso no apoyaron la eleccin de Trump y tercero, porque los problemas que confronta el nuevo Presidente son tantos que no puede darse el lujo de perder tiempo en esos disidentes que dan ms prdida que beneficios.

En un desesperado intento por llamar la atencin, el Nuevo Herald publica entrevistas de esos disidentes a su paso por Miami, en las que sin el menor sonrojo Rodiles se califica como actores legtimos del escenario cubano, algo que las agencias de inteligencias estadounidenses y el Departamento de Estados saben que es totalmente falso.

Para comprobar el motivo por el cual no son tomados en serio por los funcionarios de Estados Unidos en su poltica hacia Cuba, basta leer los informes enviados por sus diplomticos designados en La Habana, divulgados en el sitio WikiLeaks, donde afirman:

[] Pese a sus afirmaciones de que representan a miles de cubanos, nosotros vemos muy pocas evidencias de ese apoyono vemos plataformas diseadas para llegar a amplios sectores de la sociedad cubana, ms bien dirigen sus mayores esfuerzos a obtener recursos suficientes para solventar las necesidades del da a da de los principales organizadores y sus seguidores

Informaciones comprobadas por la misin diplomtica yanqui en La Habana descalifican a esa llamada oposicin como actores legtimos del pueblo cubano, en casi 60 aos no han obtenido un solo resultado de unidad, y menos an lograron una disidencia entre la juventud cubana; han envejecido viviendo una dulce vida con los cientos de miles de dlares enviados desde Miami y a partir del 2012 disfrutan de la posibilidad de viajar por el mundo con los gastos pagados.

Si algo tiene la actual Administracin de Estados Unidos es conocimientos suficientes en finanzas y costos; por tanto, nadie dude que uno de los prximos recortes sea precisamente parte de los 20 millones anuales que asignaba Obama para el trabajo subversivo contra Cuba, si obtener resultados.

Rodiles declar al Nuevo Herald: hemos sido marginados e invisibilizados por las delegaciones de funcionarios estadounidenses y diplomticos europeos, por no aplaudir la normalizacin.

Esa posicin de los altos funcionarios de Estados Unidos es la mejor prueba de que ellos no representan nada en la sociedad cubana y que sus contactos tienen que ser con altos funcionarios de Cuba, tal y como propuso Jonathan Farrar cuando estuvo al frente de la misin diplomtica de Washington en La Habana, al asegurar:

[] es preciso que busquemos en otra parte, incluso dentro del propio gobierno, para identificar a los ms probables sucesores del rgimen de Castro

Otra prueba de que la disidencia no tiene ni presente ni futuro, es su ausencia de unidad, reafirmado por Gonzales-Rodiles ante a la prensa de Miami al criticar las estrategias de otros opositores, entre ellos a la refugiada poltica Rosa Mara Pay Acevedo, al calificar de fantasa su campaa por un plebiscito en Cuba, y al proyecto Otro 18, por intentar postular candidatos opositores en las prximas elecciones del Poder Popular en Cuba.

Rodiles asegura que ahora son marginados e invisibilizados y la respuesta a ese trato de Senadores y Representantes, la dio Jos Mart cuando afirm: Se respeta lo que se ve unido y lo que no se ve unido no se le respeta.

Arthur Gonzlez, especialista en relaciones Cuba-EE.UU., editor del Blog El Heraldo Cubano.

