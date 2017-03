El presidente present el "doloroso" resultado del Operativo Aprender 2016 y habl de la inequidad educativa

Macri se lament por quienes "caen" en la educacin pblica

Tiempo Argentino

La revolucin educativa que propugna el gobierno de Cambiemos parte de una implacable diagnstico: la educacin privada es la meta deseable para quien pueda pagarla; la escuela pblica, el lugar en donde caen quienes no pueden hacerlo. As lo dio a entender el presidente Mauricio Macri durante la presentacin en la Quinta de Olivos de los resultados del Operativo Aprender.

Macri explic que siete de cada diez chicos que terminan el secundario no tienen conocimientos bsicos de matemticas y cinco de cada diez no comprenden textos. Agreg que cuatro de cada diez alumnos de sexto grado no comprenden textos y en la escuela privada dos de cada diez, lo que revela, dijo, la terrible inequidad entre aquel que puede ir a la escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pblica. Asegur, entonces, que mi tarea es que todos los chicos, nazcan donde nazcan, tengan las mismas oportunidades.

El presidente calific como doloroso el repaso de los resultados de la evaluacin educativa realizada en octubre de 2016, pero aprovech para referir que las medidas tomadas durante su gestin en la ciudad arrojaron en matemticas, en ese distrito, resultados muy superiores a la media.

En medio de una fuerte avanzada del Gobierno contra los gremios docentes y una embestida contra la escuela pblica que incluye ataques discursivos como el calumnioso artculo del diario Clarn que comparaba livianamente las trayectorias educativas de dos chicos vecinos, uno de un colegio privado y el otro de uno pblico y otros bien concretos el permanente aumento de los subsidios a la educacin privada en el contexto de recorte y subejecucin crnica de programas que padece el rea desde fines de 2015, Macri traz un crudo diagnstico sobre la educacin pblica y cerr su exposicin con el anuncio del Plan Maestro, un compendio de metas especficas para mejorar la calidad educativa que deben ser, dijo, una gesta nacional.

Basado en el maravilloso acuerdo que hicimos en Purmamarca con todos los gobernadores y ministros en referencia al programa consensuado por el Consejo Federal de Educacin en Jujuy en febrero del ao pasado, Macri anunci el envo al Congreso de de un proyecto de ley que, entre otras medidas, prev que para 2026 todas las escuelas tengan jornada extendida, reducir en un 70% el abandono escolar y tener un 50% de maestros bilinges.

El Plan Maestro tambin supone la implementacin de cambios en la carrera docente. En tal sentido Macri repiti: Necesitamos que el Congreso apruebe la creacin Instituto de Evaluacin de la Calidad Educativa, un ente que los gremios docentes rechazan de plano, por considerar que, tal como est planteado en el proyecto impulsado por el Gobierno, tendra autonoma administrativa, tcnica y operativa y habilitara el financiamiento de organizaciones internacionales que podran as influir y direccionar las polticas de evaluacin, abriendo las puertas a tendencias privatizadoras y a la mercantilizacin de la educacin.

