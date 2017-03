A 40 aos de la desaparicin de Rodolfo Walsh

Todos los misterios de la Carta de Walsh

Revista Anfibia

Entre enero y marzo de 1977 Rodolfo Walsh escribe la Carta Abierta de un escritor a la Junta Militar. La firma en el primer aniversario del golpe, alcanza a distribuir algunas copias y horas despus es asesinado y luego desaparecido. Durante meses y aos el texto prohibido circula de mano en mano y se transforma en cannico. Quines reciben esas copias? Quines las ponen a circular aquellos das aciagos del 77? Quin es el argentino que la publica completa, por primera vez, a ms de 7.000 kilmetros de Buenos Aires? Con el pulso de un thriller, Diego Igal responde estas y otras preguntas sobre la famosa Carta y reconstruye los ltimos das de la vida cotidiana y clandestina de su autor.

Es domingo 9 de enero de 1977 y por la ola de calor se sufren cortes de luz. La Argentina lleva 292 das bajo el control operacional de las Fuerzas Armadas. Rodolfo Jorge Walsh cumple 50 aos y se desafa, antes del primer aniversario del golpe, a terminar de escribir el cuento Juan se iba por el ro y al mismo tiempo la carta abierta que dirigir a la Junta Militar. Le quedan 75 das.

No sabe, no puede saber y nunca sabr el recorrido que tendrn ambos textos, que millones hablarn de ellos durante al menos los prximos 40 aos ni que uno se perder en la oscuridad y el otro viajar 7.300 kilmetros para ver la luz por primera vez.

El mes anterior del ao anterior, con su compaera en la ltima dcada, Lilia Beatriz Ferreyra (entonces de 36 aos), se mud de un monoambiente ubicado a cien metros del zoolgico porteo al partido bonaerense de San Vicente, 52 kilmetros al sur de lo que consideran un territorio cercado en el que l representa un objetivo estratgico. Ya rechaz un pasaje a Roma que le ofreci la conduccin de Montoneros -en la que todava reviste como oficial primero bajo el alias Esteban o Neurus-, y con la que acenta discrepancias metodolgicas entre abril de 1976 y enero de 1977.

Walsh elige quedarse y San Vicente es la primera parada del repliegue al sur, como las masas, hacia su propia historia, su propia cultura y su propia psicologa, evaluar aos ms tarde Horacio Verbitsky.

Toma la ruta de las lagunas bonaerenses porque quiere estar cerca del agua. All adems disfruta del silencio, la placidez de la siesta, siente que el tiempo se estira y crea el clima ideal para volver a la escritura con su nombre y estilo: lleva casi cuatro aos sin publicar libros. Podr avanzar con otros relatos; memorias personales; seleccionar sus notas periodsticas para publicar y continuar con la Agencia de Noticias Clandestina (ANCLA) y Cadena Informativa que en esos ltimos meses provey datos duros a medios de comunicacin, embajadas y polticos, entre otros destinatarios para romper el cerco informativo. Ese bagaje documental ser la materia prima de la Carta.

Porta una cdula de identidad a nombre de Norberto Pedro Freyre, falsa aunque confeccionada en la Polica Federal, gentileza de un comisario peronista al que trat mientras investigaba Operacin Masacre. Con ella y la ayuda de la madre de sus hijas, Walsh ha comprado un terreno de cinco lotes en el barrio El Fortn, una geografa de rboles aosos, sobre calles de tierra que se licuan con la lluvia, a las que no llega tendido elctrico (usan lmparas de kerosn), conexin de gas ni cloacas. All hay levantada una casa de dos ambientes; cocina y bao mnimos; pisos de ladrillos, paredes pintadas a la cal y agua que se bombea a mano; hay espacio para construir otra vivienda y tierra de sobra para labrar y montar una huerta que abastezca la mesa diaria.

La ltima Nochebuena, Walsh viaja con Ferreyra hasta unos monoblocks de la localidad de Boulogne para compartir la cena con la hija menor, Patricia embarazada de ocho meses del primer nieto varn de RJW-, la nieta de tres aos y el yerno Jorge Pinedo. Ya tiene la certeza de que la clandestinidad es ms frgil: en septiembre cay su primognita Victoria y otros compaeros, saquearon una casa que l haba alquilado en el Delta del Tigre y los militares secuestraron o fusilaron a montoneros como Francisco Paco Urondo o Eduardo Negro Surez, entre muchos otros. Incluso tiene el dato de que a la bsqueda de l ya fueron asignados perseguidores: el grupo de tareas 3.3.2 de la Escuela de Mecnica de la Armada (ESMA), donde tambin sabe del terror que all adentro se ejecuta y que le espera de ser capturado vivo.

En la comida navidea se habla de la hija de Vicky, de 18 meses, entregada a los abuelos paternos contra el pedido de la abuela materna y la ta; de la carta que Walsh escribi por esa prdida y de la otra, destinada a la Junta, que ya elabora. Muestra borradores para escuchar comentarios y recibir agregados.

La censura de prensa, la persecucin a intelectuales, el allanamiento de mi casa en el Tigre, el asesinato de amigos queridos y la prdida de una hija que muri combatindolos, son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresin clandestina despus de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi treinta aos, son las primeras de las 2960 palabras que tipear en una Olympia porttil de tinta negra y roja sobre una mesa angosta de madera.

***



Alberto Nadra entr en marzo de 1976 a la sede en Buenos Aires de Prensa Latina. La agencia de origen cubano, fundada entre otros por Walsh a instancias de la Revolucin de 1959, haba desembarcado tres aos antes en Buenos Aires en la primavera camporista que reanud relaciones diplomticas con La Habana. La redaccin estaba en el edificio Safico (Avenida Corrientes 456) y la integraban, con buen sueldo, ms de diez periodistas y tres teletipistas. La Triple A, primero, y la llegada de los militares, despus, diezm la dotacin y el trabajo se torn ms riesgoso.

Nos amenazaban todo el tiempo, interceptaban el hilo del teletipo desde el Correo Central y en agosto del 76 llegaron a secuestrar cubanos y argentinos que trabajaban en la embajada cubana. Algunos siguen desaparecidos o fueron asesinados, recuerda hoy Nadra. Llamaban por telfono a la redaccin: Nadra? Alberto? Cmo anda Pepe (apodo del corresponsal cubano de entonces, Jos Bodes)? Aqu va un saludito de Mara Rosa. Segu atacando al pas hijo de puta que con cada nota que mandes le subimos unos voltios, le decan como prlogo de gritos desgarradores de una mujer que todava hoy lo estremecen. Bodes sufra seguimientos las 24 horas, incluso mientras dorma, que lo obligaron a mudarse a la sede diplomtica y a la mujer y a los hijos a volver a la Isla.

En Safico y edificios cercanos haba otras corresponsalas extranjeras donde trabajaban, por ejemplo, el francs Jean-Pierre Bousquet, para AFP y los argentinos Pablo Giussani y Oscar Serrat (Associated Press, sita en el mismo edificio que La Nacin), entre otros. En la Avenida Crdoba 652 estaban las oficinas de medios de pases comunistas o socialistas como la Agencia de Telgrafos de la Unin Sovitica (Tass), donde revesta Isidoro Gilbert. Muchos de estos periodistas apareceran en las distintas ediciones de los llamados libros negros de la subversin, por difundir al exterior lo que ac se obviaba o censuraba. En la prensa local, sin embargo, poda leerse informacin dispersa de detenciones -incluso con nombre y apellido-, denuncias de desapariciones, tiroteos falsos y otros eufemismos como llamar la organizacin subversiva declarada ilegal en primer trmino a Montoneros o segundo, por ERP.

A ese grupo heterogneo de corresponsales les llegaba, desde el segundo semestre de 1976, los despachos de ANCLA escritos a mquina, ensobrados y enviados de manera masiva a travs de buzones del Correo. El rebote en otros continentes aseguraba una cobertura precaria, pero cobertura al fin, no slo a los corresponsales. Que la noticia saliera en la BBC o Radio Mosc salvaba vidas porque atemorizaba represores o permita enviar mensajes cifrados, explica Nadra.

***



Los nuevos moradores de la casa de Triunvirato al 900, casi Ituzaing, San Vicente, gastan las horas en acondicionarla. l dice ser profesor de ingls jubilado que responde al apodo de. Ama de casa, ella, pide que la llamen. Desmalezan yuyos con una guadaa, marcan hormigueros con una estaca, se asombran de las palmeras, planifican plantar dos hileras de lamos plateados para la entrada y recuperar un viejo aljibe. Traban amistad con los vecinos nuevos de al lado un matrimonio con tres nios- que llegan un da en un camin frigorfico; o saludan a otros cuando van al mercado. El sosiego se resquebraja por momentos con el sonido casi permanente de la mquina de escribir. Walsh produce y corrige por partes iguales. (Walsh) conceba su nueva forma de accin poltica como una produccin totalizadora que abarcaba la denuncia, el testimonio, el anlisis poltico o ideolgico, el relato literario. Sus cartas polmicas -como las llamaba- tenan un objetivo: denunciar no slo la represin del poder o la poltica econmica sino todas las otras manifestaciones ideolgicas del rgimen militar. Haba elegido un estilo para esas cartas, el de la invectiva de los latinos, recordar ella aos ms tarde., Videla,! (Hasta cundo abusars de nuestra paciencia)?, grita, en un tono entre pico e irnico como el Cicern en, de quien toma esa frase. Como las invectivas latinas; la palabra escrita con la contundencia de la palabra oral.

A las 23.50 del 31 de diciembre de 1976, al terminar una partida de Go -lo empezaron a jugar porque Lilia no terminaba de agarrarle la mano al ajedrez, del que l era experto-, se sienta a escribir. Al escuchar las sirenas del Ao Nuevo comenta: As quera empezar este ao, escribiendo contra estos asesinos. No quiere quedarse callado. Cree, como escribi en 1968, que el campo del intelectual es por definicin la conciencia. Un intelectual que no comprende lo que pasa en su tiempo y en su pas es una contradiccin andante, y el que comprendiendo no acta, tendr un lugar en la antologa del llanto, no en la historia viva de su tierra.

La integracin en el barrio avanza. Un da, el matrimonio propone pedir una plaza en unos terrenos baldos. En la primera semana de marzo, se suma a una protesta vecinal frente a la municipalidad para reclamar el tendido elctrico. Logran ser atendidos y l, como docente jubilado, es elegido uno de los voceros. Betty queda afuera. Llega un camin del Ejrcito del que bajan soldados y entran raudos al edificio, otros se parapetan afuera. A la media hora salen todos. Beto no puede evitar esbozar una sonrisa mientras mira cmplice a su pareja: las tropas no se han fijado en l.

Viajan casi todos los das a la Capital, a veces en el Roca que tarda una hora y sale de la estacin ubicada a seis cuadras; otras en el mnibus de lnea (arriesgndose a redadas de la Polica) o en el Fiat 600 del padre de Betty. Maneja ella, l no sabe. Adems de reuniones con compaeros y amigos, RJW mantiene en servicio Cadena y ANCLA.

***

ANCLA comenz en abril de 1976 por iniciativa de Walsh que la haba pensado dos aos antes-, con una pequea estructura de cuadros como Carlos Aznrez, Lucila Pagliai y Lila Pastoriza, entre otros, a quienes capacitaba desde el ao anterior sobre la bsqueda, manejo y produccin de los datos la informacin era pblica y estaba sobre los papeles-. Pagliai los recuerda como un grupo horizontal, crtico e integrado, cuyos miembros se conocieron convocados por Walsh, al que describe como un jefe muy exigente, muy abierto a la discusin, sin miedo a la crtica ni que le importaran las jinetas.

Cuando empez la agencia, Walsh pas a un rol secundario y el grupo qued reducido a un tro mnimo, gil y fuertemente comprometido, describe Pagliai. A ellos se sumara el Negro Surez (secuestrado con su pareja Patricia Villa, en agosto). A todos reportaba una amplia red de informantes/colaboradores y otra distinta, tabicada, que distribua los cables.

La estructura era tres o cuatro mquinas de escribir, scanners para sintonizar la frecuencia policial, parte del archivo personal de Walsh y del diario Noticias y un mimegrafo para copiar. Los despachos se tipeaban en papel biblia o manifold (para ahorrar en peso); se ensobraban; se les colocaban estampillas y se arrojaban en buzones -nunca el mismo ni cercano- de la Empresa Nacional de Correos y Telgrafos rumbo a medios de comunicacin, embajadas, polticos y otros militantes para que copien y reenven. Las sedes fsicas cambiaban conformen caan en manos represivas.

Pocos de los destinatarios de los despachos saban que detrs de ellos haba militantes montoneros y muchos menos que el jefe era Walsh. La carta utilizara la misma logstica pero no sera una proclama de Montoneros, sino que la firmara con su identidad real porque crea que tena ms peso. Autorizaron esa decisin pese a una discrepancia conceptual: los jerarcas vean a la represin como el mayor de los males contra la visin de Walsh de que ms all de homicidios, desapariciones y otras calamidades, en la poltica econmica de ese gobierno debe buscarse no slo la explicacin de sus crmenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada, como al final consign en la carta.

Hacia fines de 1976 el contacto entre Walsh y los miembros de ANCLA pierde frecuencia. A Pastoriza la ve a fines de febrero siguiente. Caer o no, a esta altura es una cuestin de azar, le dice. Una semana antes del 25 de marzo le muestra un borrador de la carta a la Junta y le pide correcciones. Walsh tiene los ojos brillosos. Le dice: He vuelto a escribir, a ser Rodolfo Walsh.

***



Poco antes de la medianoche del 24 de marzo, RJW termina la ltima de las diez copias de la carta y pasa en limpio. Se masajea los dedos porque arrastra dolor en las articulaciones y dice: Artrosis, pero todava le pego a las teclas. Se re con Lilia. Tuvieron cena especial y abrieron un vino para festejar que gan la apuesta. Bueno, al fin tenemos nuestra casita. Qu linda es, celebra l. A la tarde haban plantado un almacigo de lechugas con indicaciones y felicitaciones de los vecinos. Lilia cubri la cama con una colcha floreada y colg cortinas de algodn amarillas y rojas, mientras l acondicionaba una parrilla para el asado con el que agasajaran a Patricia y familia en el medioda del sbado. RJW conocera al primer nieto varn, nacido el 9 de marzo.El viernes 25, RJW se viste con un pantaln marrn, guayabera beige de tres bolsillos, zapatos a tono y sombrero de paja. Se coloca los anteojos de marco grueso para la miopa, el reloj Omega y toma un maletn negro smil cuero de doble fondo para llevar las diez copias de la carta a la junta que luego dividir a la mitad con Lilia. Los destinatarios de los sobres son los principales diarios de Buenos Aires y algunas corresponsalas. Saber cules ahora resulta ftil porque ninguno la publicar hasta despus de seis aos.

Walsh tambin toma la Walther PPK calibre 22 que le haba regalado a Lilia para el cumpleaos de 1974 y que portar entre la hebilla del cinturn y la ingle. Tiene una cita a las tres, otra las cuatro y tal vez una tercera a las dos. Uno de los encuentros sera con la pareja de un compaero que muri junto a Vicky y que le escribi porque tiene dos hijos y ningn lugar donde vivir. Habla con Betty sobre la posibilidad de llevarla a San Vicente y por eso deciden ir a Capital en auto.

Ella aprovechar la tarde para terminar de embalar algunas cosas que dejaron en el departamento de Palermo que tiene que entregar. Creo que zafamos, le dice l a Betty mientras cierra la puerta. Pero no completa la frase porque ella le lleva la mano a la boca y se la tapa. El Fiat 600 no arranca. No hay tiempo y entonces deciden apurarse para tomar el tren de las 12. Mientras ella encarga dos kilos de asado para el sbado, Walsh compra los pasajes. En el andn se encuentra con Victoriano Matute, el martillero que le vendi el terreno. El hombre le entrega el boleto de compraventa. Beto lo guarda en el maletn.

En Constitucin, Walsh confirma por telfono pblico una tercera reunin a las dos de la tarde. Tiene poco ms de una hora. A las 13.30 se registrar la temperatura mxima del da: 29,3 grados. Demasiado para ser otoo.

Se despiden. No te olvides de regar las lechugas, le grita Lilia desde enfrente. l le sonre.

***



Cerca de las cuatro de la madrugada del 26 de marzo, un polica uniformado y otros siete hombres de civil despiertan a Matute en la casa. Quieren que le identifique la casa que le vendi a Freire. Matute lleva al grupo hasta Triunvirato e Ituzaing. YolandaMastruzzo escucha golpes, sacudones y luego una orden: Salgan todos con las manos en alto!. Llevan 20 das en el barrio.sale con el marido. Alumbran con una linterna. Los uniformados buscan a una pareja, pero ellos tienen tres nios, que estn adentro escondidos. Tal vez buscan a los vecinos, el profesor jubilado y la mujer, que no ven desde el da anterior. Qu jubilados, son extremistas, escuchan que dicen. Los mandan adentro. Los uniformados no son de la zona porque no saben que no hay luz elctrica. Luego se escuchan rfagas de ametralladora y explosiones en la casa de al lado.

En Boulogne, Patricia se levanta temprano pero entre cambiar a la hija de tres aos, al hijo de 17 das y preparar los bolsos, demoran en arrancar con Pinedo en el AMI 8 verde hacia Palermo, donde levantarn a Lilia y los petates (papeles, documentos, borradores, carpetas, un espejo y algunos muebles). A la altura de Lomas de Zamora, Lilia se pone al volante porque conoce la zona, pero cuando estn a metros de la casa, nota algo extrao: la tranquera abierta, no est el Fiat 600. Estaciona a unos metros y pide bajar sola, que la esperen en el auto. Entra y la invade el desconcierto: ve un desorden general que desentona con la prolijidad que dejaron el da anterior; tambin ventanas y puertas arrancadas. No ve humo de asado ni movimientos y sin querer ver ms, pega la vuelta y encara hacia el auto desencajada, al grito de vamos, vamos. Pinedo, que alcanz a ver un inodoro en el medio del patio y tambin sospecha el horror, acelera. Patricia, en el asiento de atrs, pone a los hijos en el piso del auto. Pinedo ve que la calle no tiene salida, volantea, cruza a campo traviesa, llega, por fin, a una calle y endereza el rumbo.

***



Para ese mes de 1977, Nadra ya trabaja en la primera maana de Prensa Latina y entra a las siete. Ahora no recuerda cundo recibe la carta de Walsh. Los sobres de ANCLA llegaban tarde o no llegaban, aclara. Fuerza la memoria: pudo haber sido el sbado 26 o algn da posterior al viernes. S recuerda que esa maana espera la llegada de Bodes para recibir instrucciones. Mand dos carillas y me la llevo a Virrey del Pino (sede de la embajada) para despacharla en valija diplomtica, ordena Bodes. El cable lo leern horas ms tarde en Radio Mosc, en el programa que conduca Arturo Lozza.

El Granma del 31 de marzo publica un suelto con un cable de Prensa Latina, titulado Gestiones para salvar la vida de Rodolfo Walsh, que dice: Destacados intelectuales mexicanos y latinoamericanos, radicados en la capital azteca, pidieron al presidente de Argentina, Jorge Rafael Videla, intervenga para salvar la vida del escritor argentino, Rodolfo Walsh. Segn informaciones procedentes de Buenos Aires, Walsh fue secuestrado en San Vicente, localidad de la provincia bonaerense, ignorndose la suerte que haya corrido. Habr ms en los siguientes 15 das. Gilbert tambin recibe la carta, pero directamente usa el correo de la Embajada porque tiene indicaciones de enviar por esa va con todo lo concerniente a la represin muy dura. Y agrega: la noche del 25 circul entre los corresponsales la noticia de que haba habido un tiroteo en la zona donde, despus supimos, mataron a Walsh. El nombre de Walsh, por lo que recuerdo, circul, pero no era firme.

La memoria de Oscar Serrat dice que reciba material de ANCLA, pero la carta la llev Lilia en persona, lo que le sorprendi mucho. Le sugiri que se cuidara. Junto con Pablo Giussani (ambos de Associated Press), reprodujeron parte del texto y lo mandaron al servicio nacional y al internacional.

El domingo 24 de abril siguiente, el suplemento Papel Literario del diario El Nacional de Caracas publica una doble con un documento exclusivo con el ttulo La carta que mat a Rodolfo Walsh. El texto que introduce a la reproduccin est firmado con las iniciales L.A.C. y dice: La pregunta Quin mat a Rodolfo Walsh? no ha recibido una respuesta formal por parte del gobierno militar argentino, y probablemente no la reciba nunca. Walsh era uno de los ms lcidos escritores del pas sureo y acaso el ms brillante de sus periodistas. Sus tres libros de cuentos son otras tantas obras maestras; sus investigaciones sobre los fusilamientos obreros de 1956, sobre el asesinato del dirigente sindical Rosendo Garca y sobre el oscuro caso Satanowski (sic) fueron el modelo en el que se apoyaron las mejores obras latinoamericanas de narracin documental, sin excluir el clebre Relato de un nufrago de Gabriel Garca Mrquez. Quin mat a Walsh es una pregunta de difcil respuesta. Ms fcil es saber por qu. El 23 de marzo pasado, el escritor envo a la Junta Militar argentina una carta abierta en la que reseaba los crmenes cometidos durante un ao de gobierno depredador. Dos das despus, fue secuestrado y -segn todos los indicios- asesinado por una banda parapolicial o paramilitar; una de las miles que operan en la Argentina sin que sus miembros hayan sido sancionados o tan siquiera identificados por los mismos oficiales que predican el derecho a la vida en ese pas de muertos.

Las iniciales de la bajada son de Luis Alberto Crespo, director del suplemento durante 15 aos, hoy embajador de Venezuela ante la UNESCO en Pars. Confirma la autora de las lneas, pero slo recuerda que la carta la recibi el editor de la seccin, Toms Eloy Martnez, quien cumpli esa funcin entre 1975 y 1978. Sin duda gracias a sus contactos con colegas argentinos y autorizados confidentes, recuerda. Crespo celebra que el haber publicado y difundido esta Carta dignific, y an nos exalta, nuestra conducta anti dictatorial y anti represiva de los gobiernos de facto y sus secuaces de todos los tiempos.

Martnez y Walsh, adems de colegas y amigos, haban sido de los primeros en investigar el destino del cadver de Eva Pern, pero no hay registros pblicos de cmo le lleg a l, exiliado en ese pas, la carta a la Junta. Lo que s est claro es que El Nacional fue el primero en publicar el documento y durante aos, el nico.

***



Mientras alternan gestiones para dar con RJW y presentar hbeas corpus, Patricia y Lilia mandan ms copias de la carta a la Junta, con el agregado que denuncia la desaparicin del autor. Se suma Horacio Verbitsky. Ser l quien contine con ANCLA cuando en abril Pagliai y Aznrez partan al exilio y en junio secuestren a Pastoriza. Aos despus, Verbitsky encontrar una copia de la Carta en el archivo del diario Clarn.

Otros militantes montoneros, como Marta Vasallo y Luis Guagnini, tambin reproducen y reenvan la carta a distintas direcciones aportadas por Susana Pir Lugones; o incluso tomadas al azar de la gua telefnica, hasta octubre o noviembre. La carta circula de mano en mano como un texto prohibido que va camino a convertirse en cannico y al que Garca Mrquez consagrara como una obra maestro del periodismo universal.

Pero no hay rebote en la prensa nacional. La desaparicin de Walsh slo es informada por Ariel Delgado en radio Colonia y el Buenos Aires Herald, sin mayores detalles ni precisiones. En algn momento, en el diario dirigido por Robert Cox se consign que Walsh haba desaparecido por propia voluntad, lo que gener un reclam personal de la hija Patricia.

En la primavera siguiente, Patricia y Pinedo vuelven a la casa de San Vicente como falsos interesados en comprarla. Observan vestigios de un bombardeo, rastros del saqueo (se llevaron hasta las aberturas), balazos en las paredes. Tambin ven que alguien pas una escoba, quem papeles o hizo un asado. Hablan con los vecinos y les cuentan lo que ocurri en la madrugada del sbado 26, del operativo, la polica, los uniformes verdes, que cargaron las cosas que se llevaron en el Fiat 600 y hasta que un polica qued de consigna. La pareja comprueba que ellos llegaron a las pocas horas de aquel sbado y comienzan a sospechar que Walsh no fue secuestrado all.

A los pocos meses, Lilia parte al exilio a Mxico. De all, en 1982, viajar a Espaa y se encontrar con Martn Grass, un sobreviviente de la ESMA que le contar que Rodolfo estuvo all, que lleg muerto o mal herido el mismo 25, que logr sacar la Walther y todo lo dems. Tambin le cuenta que ley Juan se iba por el ro y ambos recuerdan partes que memorizaron.

***



Con los aos comenzara a salir a luz ms de lo ocurrido en la esquina portea de San Juan y Entre Ros; que lleg a despachar las copias de la carta; la cita cantada; los papeles robados de San Vicente que circularon en la ESMA, como la libreta de enrolamiento de Walsh o una de las versiones de Carta a mis amigos, que Pastoriza logr recuperar. La Justicia tardara un poco ms.Patricia reflexiona hoy: Pienso que mi padre saba que su vida no iba a durar mucho ms. Tena una conciencia clara sobre la derrota que se estaba produciendo. Tena ideas sobre lo que se deba intentar, y era salvar la vida de los compaeros/as que corran mayores riesgos; hacer un reconocimiento pblico de esa derrota militar; un llamamiento a una nueva etapa de resistencia; disolver la organizacin; no utilizar ms su nombre porque deca que si se continuaba haciendo eso nunca se lo podra volver a utilizar. Propona hacer salir del pas de un modo urgente a quienes no pudieran ya permanecer en el territorio, de modo clandestino, procurar a los sobrevivientes los recursos necesarios para esa nueva etapa, y priorizar que los lazos que se sostuvieran fueran los imprescindibles, privilegiando las relaciones familiares, o de un gran valor afectivo, aquellas que para l tenan mayor capacidad de resistir a los tormentos que tan bien describiera en su Carta Abierta. Sin embargo ya saba que no sera escuchado.

Esa ltima cita a la que concurre es una emboscada. Que no lo advirtiera creo que tambin da cuenta del desgaste que l mismo padeca. Enseaba a otros a cuidarse siempre, pero l ya no era capaz de hacerlo. Que llevara los papeles de su casa encima, la casa de San Vicente, tambin habla de su propia situacin. No quiso irse del pas. As lo decidi. Si le llegaba la hora tena que tener listo lo que l pensaba que se deba hacer si le quedaban cinco minutos de vida. Ya lo haba ensayado Daniel Hernndez, muchos aos antes. Si te quedan cinco minutos de vida hay que escribir el testamento.

***



La casa de San Vicente sigue a nombre de Norberto Pedro Freire para el fisco, pero permanece usurpada desde la dictadura por familiares de un ex miembro de la Polica Bonaerense. A los ocupantes les molesta la gente que se acerca como visita histrica. En 2008 la Municipalidad local la declar Patrimonio Cultural, Histrico y Arquitectnico

La calle Triunvirato sigue siendo de tierra y ahora se llama Rodolfo Walsh.

El tren dej de pasar en 1978.

En 2011, el Tribunal Oral Federal 5 conden a prisin perpetua y penas de entre 18 a 25 aos a quince de los dieciocho imputados en la causa ESMA, que entre otros crmenes esclareci en parte lo ocurrido a Walsh y otras vctimas del GT 3.3.2. Se pudo establecer que aquel viernes 25 Walsh caminaba por la avenida San Juan y Entre Ros hacia Combate de los Pozos, (de contramano al trnsito, por seguridad) cuando fue abordado posiblemente por Astiz, que quiso tacklearlo, pero no pudo; que Walsh sac el arma; se parapet detrs de un rbol y alcanz a disparar un tiro antes de que lo derribaran a balazos los ms de 25 uniformados que lo cercaron. Segn testimonios de otros prisioneros de la ESMA, lleg all muy mal herido o quizs muerto. El destino de su cuerpo todava es una incgnita.

Adems del homicidio, tormentos, privacin ilegtima de la libertad, a los condenados de la ESMA se los encontr culpables de robar bienes y la obra de Walsh. Entre lo que nunca se recuper hay borradores de proyectos de otros textos literarios, las memorias, pginas de su diario personal, una seleccin de notas periodsticas, borradores de una novela que haba empezado a desagregar en cuentos y del que Juan se iba por el ro es el primero, carpetas para trabajos de investigacin o con material de archivos y documentos internos de la organizacin Montoneros.

Lilia Ferreyra muri el 31 de marzo de 2015. Hasta el ltimo da memorizaba el comienzo de Juan se iba por el ro que dice: Juan Antonio lo llam su madre. Duda era su apellido. Su mejor amigo, Ansina, y su mujer, Teresa.

En un predio de 16 hectreas, pegado a la Avenida Lugones, frente a la ESMA, vecino al Parque de los Nios, sobre la costa del Ro de la Plata, est el campo de deportes Ernesto del Monte, de la Armada. Ahora, el predio se subalquila para torneos de ftbol privados. Varios testimonios denunciaron que all se arrojaban cadveres de ex prisioneros y luego neumticos que se incendiaban. A instancias de Patricia Walsh, el juez Sergio Torres autoriz al Equipo de Antropologa Forense a realizar tareas preliminares, pero no se continuaron ni se excav ni se aplic la tecnologa adecuada ni se preserv el lugar. All podran estar, entre otros, los restos de Rodolfo Jorge Walsh, aquel que en la carta a la hija muerta escribi que el verdadero cementerio es la memoria.

Ver listado fuentes y documentos consultados para esta nota.

Fuente: http://www.revistaanfibia.com/cronica/todos-los-misterios-la-carta-walsh/#sthash.UdQrC2Av.956jWwcX.dpuf