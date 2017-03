Ion Arretxe: Memoria y dignidad

Hace poco ms de un mes, el 20 de febrero, se present en La Casa del Barrio de Carabanchel la Fundacin vasca Euskal Memoria. A la misma habamos sido invitados por nuestras amistades de aqu y de all, Tasio Erkizia, Iaki Egaa, Ion Arretxe y yo, que ejerca de presentador del acto.

En el ltimo momento se nos inform que Ion no poda venir, pues haba sido ingresado en el hospital por no se saba muy bien qu. Fue una pena porque, como siempre que coincida con l, estaba seguro que habramos pasado un rato agradable y hecho unas cuantas risas en torno a aquella excelente paella que prepararon las amigas y amigos de La Casa del Barrio. Lo que no pude imaginar es que nunca ms nos volveramos a ver.

An cuando no acudi, yo hice su presentacin como si hubiera venido. Ion se lo mereca y la gente all presente deba saber que all haba una ausencia importante. En la misma seal cmo lo conoc en Madrid en la presentacin del proyecto documental Objetos perdidos, referido al asesinato de Mikel Zabalza por la guardia civil, proyecto que Ion estaba apoyando entusisticamente. Mikel fue ahogado/asesinado durante su detencin en noviembre de 1985. La versin oficial dijo que muri tras escaparse de sus aprehensores y lanzarse esposado al ro Bidasoa buscando huir a Francia. Y se quedaron tan anchos. Y la Justicia mir hacia otro lado silbando habaneras.

El su libro Intxaurrondo. La sombra del nogal, Ion relata cmo fue detenido, junto con Mikel y varias personas ms, en la misma redada. A Ion le llevaron al monte y all le embutieron en dos sacos de plstico de los que se usan para sacar escombro, envolvindole despus con cinta de embalar dejndolo como si fuera una momia. Tras eso, una y otra vez, le metieron la cabeza en el ro. Una y otra vez; una y otra vez. Despus vinieron las torturas en el cuartel. Diez das incomunicado sin apenas dormir, violentado a todas horas. En las sesiones particip tambin el mismsimo coronel Galindo. Pero Ion sobrevivi. l pudo ser Mikel Zabalza (as lo contaba Ion), pues las torturas padecidas fueron similares, pero no le toc a l. Tuvo suerte. Mikel no.

Ms tarde, tras pasar por la Audiencia Nacional, qued en libertad sin cargos. Tampoco los hubo para el resto de detenidos. El que no se salv fue Mikel, que aparecera unos das ms tarde en el ro Bidasoa. Poco antes, cuando su madre fue a preguntar a la guardia civil por el paradero de su hijo, la respuesta que recibi fue: Si su hijo se ha perdido, mejor ser que lo busque en objetos perdidos. Amabilidad benemrita, crueldad sin lmites.

En su libro, cuando relata el momento en que los guardias amenazan con fusilarlo y Ion piensa que aquello era ya el final, escribi: Cuntas caricias se han quedado sin dar?Cuantos besos en el tintero de mis labios?. En el amor no se puede ser tacao. Afortunadamente, sali vivo de aquel infierno y gracias a ello hemos podido disfrutar durante estos treinta aos de sus dibujos, caricias, guiones, besos, libros, dignidad y risas. Todo aquello que crey se acababa ya cuando le amenazaron de muerte en Intxaurrondo. Gracias por ello!

Las torturas sin muerte de Ion y la muerte por torturas de Mikel tienen un comn denominador. Se llama impunidad. Hoy 20 de marzo publica el diario Gara cmo el guardia civil J.M de las Cuevas, uno de los condenados por torturar a Kepa Urra en 1992 (el gobierno del PP lo indultara en 1999 y hoy es ya capitn) lleva aos dando conferencias sobre la aplicacin del derecho comunitario en el trato a detenidos, habiendo incluso representado al Estado espaol ante el Comit para la Prevencin de la Tortura de la Unin Europea.

Similar fue el caso de Emilio Helln, miembro de Fuerza Nueva y el Batalln Vasco Espaol, asesino de la joven estudiante Yolanda Gonzlez, en febrero de 1980, en Madrid. Condenado por ello a 43 aos de crcel, recibi un trato de favor que le permiti evadirse de ella. Detenido de nuevo, cumpli en total poco ms de la cuarta parte de su condena. Su arrepentimiento debi ser tal que fue contratado reiteradamente por el Ministerio de Interior (gobierno de Rodrguez Zapatero) para dar cursos especializados a la Polica Nacional, Guardia Civil y militares, en los que participaron tambin agentes de la Ertzaintza y los Mossos dEsquadra.

Es tan solo la punta del iceberg. En la charla de Carabanchel, Iaki Egaa se refiri a los 5.657 casos de tortura cometidos en Euskal Herria entre los aos 1947 y 2014. El Gobierno Vasco, por su parte, ha identificado 4.009 entre 1960 y 2013. De todos estos, tan solo en 32 ha habido condenas firmes. La inmensa mayor parte de todos los cientos y cientos de policas de todo tipo y color que han participado en estas torturas no han sido identificados, mucho menos an procesados o condenados.

Quines son estas personas, qu cargos ocupan, cuntos cuarteles/comisaras dirigen, en cuntas unidades especializadas en vaya vd. a saber qu participan? La pregunta no es ociosa porque, si el condenado por las torturas a Kepa Urra ha llegado a representar al Estado espaol ante el Comit para la Prevencin de la Tortura de la U.E., cuntos ascensos a sargentos, tenientes, capitanes, comandantes, coroneles e, incluso, generales -como Galindo-, habrn sido concedidos a quienes participaron de los mismos menesteres que J.M de las Cuevas y sus colegas?. Si fascistas impenitentes, miembros de grupos parapoliciales y asesinos convictos y confesos como Emilio Helln instruyen a policas de todo color y condicin, qu es lo que puede anidar hoy en las mentes de quienes fueron sus alumnos y han ido ascendiendo tambin en la escala de mando durante todos estos aos?

Hubiramos querido poder dar a Ion los besos que el temi dejar sin dar all en Intxaurrondo. No ha podido ser. Nos queda ahora la tarea de reclamar verdad, justicia y reparacin para su memoria y para la de Mikel Zabalza, Germn Rodrguez, J.M. Etxeberria, Gladys del Estal... Ese es el abrazo que hoy y maana queremos ofrecer a Ion. Que te vaya bonito, colega!

