La ltima gota de agua en el desierto

Vital es la percepcin que todos tenemos del agua, pero la gran vitalidad del Hombre en el planeta Tierra, no permite vislumbrar qu tan vital es la presencia del agua, para defender la espuma de la vitalicia sociedad moderna.

Codiciado por toda la raza humana, el milagro de la existencia desataba la ruina de su pueblo, que luchaba hasta la saciedad con su gran corazn de piedra, y derramaba la sangre del sinsabor de los crepsculos.

Para perder el miedo a la muerte, primero hay que perder el miedo a la vida. Un segundo sentado solo en santa soledad, es suficiente tiempo para no esperar el grito amenazador de los amigos, de los enemigos, de las dudas y de los lamentos.

A veces la gente se cansa de romperte la paz. Con un reproche lleno de irona, una gota de agua va derrotando la miel de tus labios, y la saliva se olvida de tus tristes ojos en la sequa del oasis, porque la neblina rozagante se rindi en el melanclico mirador.

Resulta muy doloroso aceptar que un hermano, prefiere la ofensa por encima del abrazo. l vive jugando con tus sentimientos del pasado, y se desvive jugando con tus pensamientos del presente, sin mostrar una va de arrepentimiento y un sendero de perdn.

Te bloquea la libertad con la mediocridad de una voz, que simpatiza con el conformismo y con la motivacin de frenarte, as como un da fue frenado en los coliseos de fuego, y obligado a frenar la independencia de los dems.

La experiencia es peor que la desgracia de un muequito vud, porque l sigue cobrando y pagando la histeria colectiva, con un pattico miocardio roto en forma de pan, que busca remediar su flaqueza con la calladita rutina de siempre.

No quiere que escribas, no desea que pienses, y no pretende que triunfes. Es mejor resignarse a ser uno ms del montn, y amontonar muchsima plata en el bendito patio trasero, para justificar la desolacin de un alma cansada y en pena.

Por eso me fui con urgencia al balcn de mi casa, esperando musicalizar la tragedia que enlutaba mi propio mundo.

Pero mientras escuchaba la meloda bajo el cielo azulado, una seora paseaba por la tranquila calle, con dos nios atados a sus manos.

Aunque se qued mirndome por unos segundos, la seora continu su andar sin vocalizar ninguna palabrita.

Yo segua relajndome en la calidez del balcn dominical, escuchando las canciones que suavizaban la culpa del desierto.

Pero quince minutos ms tarde, la seora y sus dos muchachitos regresaron a la misma calle, y se ubicaron frente a la puerta de mi casa.

En ese instante, la angustiada seora me suplic que le regalara un poquito de agua, porque sus dos hijos estaban muy sudados y agotadsimos, despus de caminar descalzos bajo la luz del inclemente sol.

Sin dudarlo quise ayudar a la seora. Rpidamente abandon el balcn, baj los treinta escalones de la escalera, y prepar una jarra con agua fra.

Luego de cinco minutos, abr la puerta y le regal el agua a la pobre seora. Ella exclam con ternura: Qu dios te bendiga! Mis hijos se estaban muriendo de sed Qu dios se lo pague!

Obviamente fue muy gratificante auxiliar a la seora, quien pareca ser una indigente vagando por las calles.

Pero cumplidos diez minutos de nobleza, escuch un grandsimo alboroto en la calle. Entre gritos y reclamos, me informaron que se haban robado un automvil situado frente a mi casa, y que los policas estaban patrullando la zona para atrapar a los delincuentes.

Me dijeron que la seora y los dos nios, no eran los tpicos vagabundos que limosnean por la ciudad. Realmente, eran los cmplices del ladrn que se haba robado el automvil.

Para evitar ser delatados por un testigo, ellos inventaron la trampa de suplicar un poquito de agua, siendo una cortina de humo para que yo me alejara del balcn, y no pudiera observar al ladrn y evitar el crimen.

Me sent usado por el ultraje delictivo. Ya no hay respeto por nada ni por nadie.

Usamos la misericordia de Jess para conmover la razn. Usamos la pureza del agua para revolotear la voluntad. Usamos la inocencia de los nios para violar sus derechos. Y usamos la solidaridad del ciudadano para robar la conciencia.

Hay demonios que consiguen sus ms oscuras ambiciones, traicionando las burbujas del ms simple plan de vida, porque el desgarrador llanto de la mujer que perdi su bonito automvil, fue mucho ms fuerte que sus tres silenciosas lgrimas, derramadas en el eclipsado funeral de su padre y de su madre.

Aunque el agua se march del ro y se extendi en el ocano, nosotros jams perdemos la oportunidad de cristalizar la venganza, aprovechando la molcula del agua para envenenar a las vctimas, para desmaquillar el furor del romance, y para solucionar los conflictos emocionales del panadero.

Sufrimos un grave desequilibrio en las prioridades de vida. Dinero, amor, fama, trabajo, salud y agua.

Relegamos el gran valor del agua, para el final de la absurda historia. Pero sin la virtud del agua estaramos tan sucios espiritualmente, que sera imposible conseguir con dignidad el dinero, el amor, la fama, el trabajo y la salud.

Si te aseguramos que ms de 950 millones de personas en el Mundo, no pueden disfrutar una msera gota de agua potable, estamos seguros que usted NO cambiar la gran visin capitalista, que visualiza el xtasis de sus egostas prioridades de vida.

Quizs te perturbe la frialdad de la furiosa cifra. Tal vez pienses que es una cifra de exageracin. Y es probable que la indiferencia se coma la cifra en la cama.

Hoy no vamos a torturarte con los pobres nios africanos. Es cierto que los angelitos no tienen la magia del agua, para limpiar los neumticos radiantes del Ferrari. Pero el envidioso genio en la botella, tampoco comparte la pcima secreta de su vital lquido, con los compatriotas latinoamericanos que viven en nuestras resecas comunidades.

Hoy somos el drama de una familia humilde, que enfrenta el cncer sin un centavo en los bolsillos, y no tiene una gota de agua en las tuberas del fracaso, para que el enfermo resista el calvario de la implacable enfermedad.

Hoy no hay agua para cepillarse los dientes, no hay agua para lavar los paales, no hay agua para asear el inodoro, no hay agua para baar al abuelo, no hay agua para golpear al perro, no hay agua para romper el maldito espejo, no hay agua para sujetar la soga en el rbol, y no hay agua para vomitar la mala suerte.

Esa humilde familia no vive en los tmpanos de Alaska, pues vive frente a tu maravilloso hogar de hielo. Justo ahora el enfermo de cncer necesita tu ayuda, pero el agua llega cuando el hospital ya se convirti en cementerio.

Nos quedamos con las manos vacas, porque no pudimos pagar el sagrado contrato mercantilista, que autorizaba la mensual comercializacin del producto potabilizado, a todos los consumidores que pueden viajar por diversin a Alaska.

Cuando pierdes el brillo del agua, la vida pierde su brillante color. Te sientes confundido, abrumado y estancado. El tono gris supera lo blanco y lo negro. Eres incapaz de bailar el ritmo que todos bailan, y no sabes cul es la penitencia de los mejores fugitivos.

No importa que te quemen la frente con una cruz de cenizas. No importa que te vistan de morado con un ltigo en la mejilla. Y no importa que multipliquen el pan de Tovar en la madrugada tovarea.

Pensamos que el agua es un insignificante cero a la izquierda, y solo nos preocupamos por obtener los ceros a la derecha. Ahorrar el agua es la meta de los perdedores, que no tienen dinero para malgastar el agua. Y derrochar el agua es la cspide de los ganadores, que tienen dinero para despilfarrar el agua.

Vivimos presos dentro de una emergencia sanitaria que huele a resignacin, porque la apata social siempre se transforma en una vigorosa bandera cultural, que los organismos gubernamentales van sacudiendo con tanto sectarismo poltico, que se termina engrasando con la basura moral del piscis zodiacal.

Sin embargo, el martirio del agua se origina con la sobrepoblacin global, que obliga a explotar con mayor vileza los recursos naturales, y facilita la permanente intromisin de las transnacionales y sus maquinarias pesadas, que se dedican a contaminar las fuentes confiables de agua dulce y salada, lo cual impide establecer una prctica ambiental sostenible y sustentable.

Los desiertos de arena se vuelven ms desrticos, y desertificamos el polvo de los ltimos desiertos florales, para construir ms desiertos urbanizados sobre la arena desertificada.

Usted es incapaz de comprender esa sencilla reflexin, porque no puede explicar el significado de la palabra agua. Pese a que somos cuerpos recubiertos de agua, la mayora de la gente no reconoce su poder en la vida, evidenciando la ignorancia biolgica que castiga al Ser Humano, en contra de su propia subsistencia dentro del Universo.

La manipulacin del agua es glorificada por la Humanidad. Su vitalidad no escapa de los peores criminales, que azotan su futuro con un saturado cable de electricidad, que se enciende en el jacuzzi de las embarazosas pesadillas.

El analfabetismo del agua es el mejor aliado del clera, de la fiebre tifoidea y de la desnutricin. De hecho, las bacterias del agua pueden eliminarse con los revolucionarios filtros, as como los alimentos transgnicos eliminaron el hambre mundial.

Usted jams bebera un litro de agua barata, pero siempre compra un falso grano de maz.

Si aprendiramos a compartir una gota de agua, los habitantes de la Tierra podran desbloquear sus cerebros, y se desnudara la rosa de bondad en todas las violentas calles, que se atragantan las gargantas con la gran espina de injusticia.

Recordemos que una gota de agua, representa el nacimiento de la vida terrenal, y el principio de la acelerada evolucin humana. Podemos privatizarla, secuestrarla, intoxicarla, negarla, malgastarla y extinguirla.

Tenemos la condicin de libre albedro a nuestro favor, para transfigurar dos tomos de hidrgeno y uno de oxgeno.

Si bien caminamos con los zapatos al revs, y es una costumbre besar los pies de la ms bella bestia, no debemos olvidar que la lluvia es un fenmeno totalmente impredecible, y no podemos predecir la fatalidad o la indulgencia del destino.

La inteligencia del agua fue tan persuasiva, que pudo desactivar las alarmas de seguridad, ocultarse de las cmaras de vigilancia, cambiar la simbiosis de las estrellas, orquestar una magistral obra teatral, y engaar a los fariseos sin sentir remordimiento.

Por eso la polica nunca atrap a los delincuentes, el automvil jams fue recuperado, y las esposas se quedaron sin muecas.

Pero el engao de la seora me salv la vida, porque la sinfona que estaba escuchando en el rojizo balcn, era el eplogo musical de un suicidio por cometer.

Ahora puedo ver con alegra una gota de agua, y sentir una gran luz de esperanza recorriendo todo mi ser.

Cuando te sientas ahogado en el ms oscuro desierto, recuerda que un diluvio de vida quiere llenarte de gracia salvadora.

Rescatemos el valor del agua, y brindemos por un nuevo amanecer.

Blog de autor: Ekologia.com.ve

