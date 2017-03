Una vida sin principios, de Henry David Thoreau (1817-1861)

Un precursor del ecologismo

Pgina 12

El libertario norteamericano un hombre inclasificable, que se aproxim a lo ms ntimo de la naturaleza a travs de una vida autosuficiente, inmersa en los ritmos y sonidos del reino vegetal y animal defendi a los esclavos, a los indios que fueron expulsados de sus tierras, a los perseguidos y humillados. Leer a Henry David Thoreau (1817-1862) hoy, aqu y ahora, cuando miles de personas salen a la calle a reclamar otro tipo de poltica en Buenos Aires o en Nueva York, no es un gesto anacrnico ni nostlgico, sino la comprobacin de que hay una corriente heterognea donde conviven los sublevados contra el neoliberalismo y la explotacin del sistema capitalista. Este mundo es un lugar de negocios. Qu ruido infinito! Me despierto casi todas las noches con el mecnico jadeo de la locomotora. Interrumpe mis sueos. No hay Sabbath. Sera glorioso ver a la raza humana en calma por una vez. No hay nada excepto trabajo, trabajo, trabajo. No puedo comprar con facilidad un cuaderno en blanco para escribir pensamientos, porque en general estn reglados para dlares y centavos, se lee en uno de los textos que integran Una vida sin principios (Ediciones Godot), traducido por Macarena Sols y prologado por Diego Mellado Gmez.

Life Without Principle se llam originalmente What Shall It Profit, y fue una conferencia dictada por Thoreau el 6 de diciembre de 1854 en el Hall del Ferrocarril de Rhode Island. Esa misma conferencia la pronunci cuatro veces ms en Massachusetts durante 1855, y una vez ms en Nueva Jersey al ao siguiente. La versin que publica Ediciones Godot es la que edit el propio escritor, poeta y filsofo para su publicacin en formato impreso, que realiz Atlantic Monthly en 1863, un ao despus de la muerte del autor de Desobediencia civil (1849), texto que influy notablemente en Len Tolsti (1828-1910), Mahatma Gandhi (1869-1948) y Martin Luther King (1929-1968). En este ensayo postula los principios bsicos de la desobediencia civil que l mismo practic en 1846, cuando se neg a pagar los impuestos creados para financiar la guerra con Mxico y fue encarcelado en la prisin de Concord, el pueblo donde naci y muri. Thoreau argument que se negaba a colaborar con un Estado que mantena el rgimen de esclavitud y emprenda guerras injustificadas contra Mxico. El escritor y filsofo Ralph Waldo Emerson, amigo de Thoreau, pag la fianza y lo sac de la crcel. Su obra ms importante la matriz que alberga sus reflexiones, ensayos, conferencias, observaciones de la naturaleza y pensamientos es su Diario, escrito entre 1837 hasta 1862, publicado en 16 volmenes en 1906.

Si un hombre se adentra en los bosques por amor a ellos cada maana, est en peligro de ser considerado un vago; pero si gasta su da completo especulando, cortando esos mismos bosques, y haciendo que la tierra se quede calva antes de tiempo, es un estimado y emprendedor ciudadano. Como si un pueblo no pudiese tener otro inters en un bosque que el de cortarlo, plantea Thoreau en otro de los ensayos de Una vida sin principios donde pone de manifiesto, como en la mayora de su obra, su condicin de libertario y precursor del ecologismo, un siglo antes de que se diseminara la defensa activa del medio ambiente y la lucha contra la contaminacin. Mellado Gmez recuerda que Thoreau abandon sus obras manuales e intelectuales para entregarse a la contemplacin. Walden rene las impresiones del escritor, que en 1845 decidi vivir en contacto con la naturaleza y construy una cabaa cerca de Walden para llevar una vida sencilla y dedicarse a observar la naturaleza. Despus de su bao matinal, tomaba asiento en el umbral de la cabaa, donde permaneca desde el amanecer hasta el medioda, absorto en una ensoacin, fundido entre los pinos, nogales y zumaques, en imperturbada soledad y tranquilidad. Solo la puesta del sol en su ventana occidental o el sonido de un lejano coche por la carretera, le haca recordar el paso del tiempo. Esto era flagrante ociosidad para mis conciudadanos, escribe Thoreau, pero si los pjaros y las flores me hubieran examinado segn sus pautas, no habran encontrado falta en m풔.

Sera un desatino afirmar que Thoreau era un defensor ardiente de causas perdidas, expresin que suele ser usada con buenas intenciones, pero que leda a contrapelo slo sirve para convalidar al establishment. Triunf el antiesclavismo filas en las que milit fervientemente; sembr textos en donde despleg argumentos a favor del antiimperialismo, nada menos que en pleno apogeo del imperialismo norteamericano; fue un acrrimo defensor de las minoras indias y celebr el derecho a la pereza. Una de sus caractersticas ms sobresalientes fue el rechazo de lo establecido y su actitud de resistencia no violenta pero radical a la hora de proclamar su propia libertad de pensamiento. De acuerdo con mi experiencia, nada se opone tanto a la poesa como los negocios, ni siquiera el crimen, subraya en uno de los tomos de su Diario. Una vida sin principios cierra con Los siglos oscuros el ttulo original, The Dark Ages, alude al trmino que se usaba en esa poca para referirse a la Edad Media, un trabajo que fue publicado por Thoreau en 1843, en la revista The Dial, de Emerson. Los ojos del fsil ms antiguo permanecen. Ellos nos cuentan que las mismas leyes de la luz prevalecen hoy como ayer. Las leyes de la luz son siempre las mismas, pero la manera y los grados de percibirla varan. Los dioses no son parciales a ninguna era, constantemente hacen brillar la luz en los cielos, mientras que el ojo del observador se transforma en piedra advierte. Al comienzo, no haba ms que el sol y el ojo. Los siglos no han agregado un solo rayo al primero, ni han alterado una sola fibra del segundo.

