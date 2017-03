Presentacin del libro de Nicols Gonzlez Varela, Heidegger. Nazismo y Poltica del Ser, Montesinos, Vilassar de Dat (Barcelona), 2017.

Con deslumbrante claridad filosfica, con singular e infrecuente coraje poltico

El acontecimiento (toma del poder nazi) actual tiene para m una extraa fuerza concntrica, precisamente porque muchas cosas permanecen oscuras y sin control. Se incrementa el deseo y la seguridad de actuar al servicio de una gran misin y colaborar en la construccin de un mundo fundado de modo popular-racial.

Martin Heidegger, 1933

Lo primero que el lector o lectora siente, intuye y sabe apenas ha ledo unas pginas de este libro, un nuevo, excelente, sorprendente y deslumbrante ensayo de Nicols Gonzlez Varela [NGV] sobre la obra, la vida, el filosofar, la "complejidad conceptual", las prcticas y los diversos disfraces del que fuera rector de Freiburg en tiempos criminalmente turbulentos, lo primero, deca, que sienten los lectores es que volver a consultar sus pginas e incluso a releerlo- ms de una vez y que probablemente ser un libro que le acompae durante aos si es un estudioso de Heidegger o, ms general, un ciudadano interesado en la historia de la filosofa y el pensamiento poltico-filosfico contemporneo. Dicho de otra forma, es una conjetura muy trivial: Heidegger. Nazismo y poltica del Ser ser, con toda seguridad, un libro filosfico de cabecera para cualquier ciudadano interesado por el filosofar crtico y slido y por las tendencias de pensamiento hegemnicas en nuestras sociedades.

Sin ninguna exageracin, con la mxima distancia que me es posible, estoy seguro que estamos ante un clsico de la filosofa hispnica y europea, ante una de las grandes, informadas, crticas y no cegadas ni serviles aproximaciones a la filosofa, reflexin y accin polticas de una de las grandes figuras intelectuales del siglo XX cuya sombra e influencias siguen siendo muy, pero que muy alargadas en numerosos mbitos, no todos ellos estrictamente filosficos.

As, pues, dicho lo dicho, si permitimos que la vieja y respetable dama lgica juegue ahora y aqu su papel, lo mejor que el lector/a de esta breve- presentacin puede hacer es abandonarla e ir con avidez y con su cuaderno de notas a sumergirse en las pginas de este trabajo, de esta inconmensurable investigacin que parece ms bien obra de un colectivo de estudiosos que de un pensador en solitario, de un filsofo de los pies a la cabeza que, adems, sin encerrarse en ninguna torre de marfil, ha seguido interviniendo con coraje, dignidad e insistencia en el gora poltica espaola, europea y latinoamericana. Nada humano le es ajeno al autor, tampoco, por supuesto, el compromiso con los ms desfavorecidos, con los ms castigados y agredidos por esta inmensa crisis-estafa, tambin poltico-cultural, en la que seguimos inmersos, a la que siguen empujndonos.

Si la ciencia de Aristteles, Boole, Gdel y Quine no ha jugado su papel, por generosa amabilidad del lector, me permito sugerir un procedimiento alternativo de lectura que puede ser obviado por supuesto. El siguiente: creo que debemos iniciar la lectura del libro de NGV por el propio Heidegger y, destacadamente, por su ms que cuidada y diseada entrevista pstuma, leda o releda con las magnficas notas filosficas e histricas que el autor ha escrito sobre ella. Tras la entrevista, el resto de textos heideggerianos, algunos, la mayora, no aptos para menores ni para almas potica y filosficamente sensibles, tambin acompaados y anotados, con la excelencia de siempre, por el autor de este ensayo.

Despus de ello, sumergidos en el decir y pensar heiggerianos, queda una aventura deslumbrante que vale la pena saborear poco a poco. Es, desde luego, la lectura (y relectura ininterrumpida), con toda calma y admiracin intelectual, de las pginas que el autor de Nietzsche contra la democracia ha escrito sobre este otro gran pensador de la derecha extrema filosfica. Cabe aqu otra sugerencia. Esta primera lectura debera hacerse obviando las notas a pie de pgina, sin duda documentadsimas, observaciones que tal vez puedan interrumpir o desviarnos en algn momento la argumentacin central de lo que se estamos leyendo. Tras esta primera lectura, relase de nuevo bidimensionalmente que dira un Quine al que, con toda seguridad, hubiera encantado este trabajo. Hablo de Quine, del gran lgico y filsofo del lenguaje y de la lgica? El autor de Los mtodos de la lgica leyendo un ensayo sobre Heidegger, sobre un pensador del que su maestro Carnap ironiz en las primeras dcadas del siglo XX hablando de aquellas nadas que nadeaban en el non-sense? Sin ninguna duda, sin incertidumbre concebible: seguro que el gran lgico y filsofo norteamericano estara encantado con este libro. Por qu? Entre otras razones, por su solidez filosfica, a la altura del Quine de Las races de la referencia, y por su inmensa fuerza analtica y conceptual. Doy algunos ejemplos de ello.

Recuerda NGV un paso de Jrgen Habermas en el que el pensador alemn seala que aproximadamente desde 1929 Heidegger "pone en marcha una cosmovisionalizacin de la Teora". Desde ese momento, prosigue Habermas, "empiezan a penetrar en las ms secretas moradas de la filosofa de Heidegger motivos de ese turbio diagnstico de la poca que venan haciendo los jvenes conservadores". Heidegger se abre con ello "por primera vez del todo al pensamiento antidemocrtico que en la Repblica de Weimar haba encontrado en la derecha prominentes portavoces y que incluso haba atrado a pensadores originales".

NGV no rinde tributo sin ms. Ni se ciega ni se rinde ante el comentario, aparentemente concienzudo, del gran filsofo frankfurtiano. Lo contrario es lo verdadero. En primer lugar, seala, "es muy burdo, esquemtico y de causalidad mecnica, un reduccionismo economicista, el pensar como causa nica y eficiente en la evolucin intelectual de Heidegger (o de cualquier otro autor) una crisis econmica capitalista, por profunda y duradera que sea". En segundo lugar, aade, "considerar Sein und Zeit como una obra de "teora pura", asptica y expurgada de todo lazo con el mundo poltico-histrico?, es tambin dudoso e incorrecto". Pero aparte de todas estas objeciones metodolgicas, apunta finalmente, "Habermas se equivoca en establecer una lnea de demarcacin, su extraa "cesura biogrfica" entre Theorie y Weltanschauung, en el ao 1929". Por qu? Porque mucho antes incluso de la aparicin de Sein und Seit, fue en 1927, "por ejemplo en las clases de los aos 1920-1921, ya es posible encontrar una fuerte impronta joven conservadora, de este "nihilismo heroico" y de la Lgica hiperactivista tpica del Conservadurismo revolucionario".

El punto, la datacin apuntada, esa nada inocente lnea temporal de ruptura filosfica, como comprobar el lector, es un nodo esencial en la consideracin global de la obra heideggeriana, de alguien, de nuevo cito a nuestro autor, que "est convencido que todas estas condiciones arquetpicas caracterizan, sino a todos los miembros rasos del NSDAP, a una gran proporcin de sus cuadros medios y altos y, en especial, a Adolf Hitler". En la actualidad, recuerda NGV, "estamos en condiciones de saber, a travs de su correspondencia y recuerdos de personas allegadas, la incondicional admiracin y respeto que despertaba la figura de Hitler en Heidegger, fascinacin que cruz intacta el ao 1945".

Con claridad conceptual, con coraje intelectual, con compromiso filosfico. Sin ambigedades ni encubrimientos.

Tampoco la relacin, a veces oscurecida o casi ocultada, Marx-Heidegger queda fuera del campo de visin de NGV. La segunda seal, comenta, con referencia a Marx "se encuentra en un lugar ms importante de Ser y Tiempo: en la ltima pgina, en su conclusin que anuncia la segunda parte del libro jams escrita". La ms importante obra heideggeriana concluye "discutiendo nuevamente con una teora en la que no se menciona al autor y vuelve a repetirse la mencin entrecomillada (de cita) de "la Cosificacin de la Conciencia". Los lugares en que aparece la teora del fetichismo y la cosificacin indican que para Heidegger "esa" teora, la marxista, es un problema central en su debate". Heidegger propondr una concepcin de la praxis alternativa a la conceptualizacin marxiana: la famosa Sorge, nocin que, por supuesto, NGV explica con todo detalle y lucidez.

Filsofo alemn, escriba Manuel Sacristn a finales de los setenta, nacido en Messkirch (Baden) el 26 de setiembre de 1899 y muri el 26 de marzo de 1976 en su lugar natal. Era, sealaba ya entonces, "el filsofo ms influyente de Europa en los primeros aos posteriores a la segunda guerra mundial y ya antes, por lo que hace a los crculos profesionales". Su vinculacin con el poder nazi, en favor del cual pronunci su clebre discurso rectoral recordaba el autor de Las ideas gnoseolgicas de Heidegger, su tesis doctoral de 1959, se reflejaba en algunas de sus obras, "ms en la forma de una coincidencia de talante -con manifestaciones como la glorificacin del "pueblo del Centro" o la apologa de "la ntima verdad y grandeza del nacionalsocialismo"- que en una fundamentacin ideolgica". El nazismo, aada Sacristn, "busc sta en personajes no comparables con Heidegger, como el mediocre Rosenberg. Por lo dems, el rectorado de Heidegger no lleg a durar 11 meses, pues ya en 1934 el filsofo dimiti para no ser responsable de la destitucin de los decanos de Friburgo que no eran nazis". Cuando, ya distanciados, se consideraban "los escasos incidentes polticos de la vida de Heidegger, se tiene la impresin de que este pensador grande y profundo, muy solitario y retrado, tuvo la desgracia de que sus pocas alusiones al acontecer cultural y poltico aparecieran en sus obras como aadidos gratuitos difcilmente justificables, o hasta turbadoramente relacionados con circunstancias anecdticas".

El autor de Sobre Marx y marxismo matiz mucho estas consideraciones en sus clases de Metodologa de las Ciencias Sociales tras su reincorporacin a la Universidad despus de once aos de expulsin por motivos polticos. NGV refuta con su ensayo esta generosa aproximacin a la obra de un filsofo, grande entre los grandes, emparentado culturalmente con el filsofo y jurista Carl Schmitt y con la densa y poblada tradicin reaccionaria europea. He hecho, seala NGV, ya en Francia, en 1932, el filsofo personnaliste Arnaud Dandieu haba notado "la afinidad esencial entre el Nacionalsocialismo y el pensamiento filosfico de Heidegger, en especial en su libro Sein und Zeit de 1927". Con palabras del autor: "La opcin de Heidegger por Adolf Hitler y el SS-Staat no fue un accidente, ni un acto apoltico por naturaleza, ni el filsofo un nio, que jugando con la rueda de la Historia, termin con sus dedos aplastados, como pensaba Jaspers, mucho menos un desafortunado flirt como pretende Otto Pggeler. Hasta el ltimo da de su vida l sigui creyendo en la Verdad interna y la Grandeza del (Contra) Movimiento nacionalsocialista; segn su visin, los alemanes como Volk, como Pueblo metafsico, como Da-sein histrico haban perdido el momento kairolgico, desaprovechando la oportunidad milenaria de realizar su Misin histrica, la posibilidad de ser ellos mismos con un segundo gran inicio del Ser en Occidente".

En el nudo, filosficamente decisivo, la posicin de NGV puede resumirse as: 1. La repetida pregunta de si existe una relacin interna y necesaria entre la analtica de Sein und Zeit y sus percepciones y valoraciones polticas carece, en el fondo, de sentido. 2. Se trata de invertir la cuestin: "explicar cmo en la ontologa heideggeriana existen indicios suficientes para hablar de una filosofa poltica in nuce". 3. Estamos ante una filosofa prctica viva que lo llevar, desde antes de 1930, a las proximidades del mundo nacionalsocialista. 4. Ms an, aade NGV, "lo que aqu hacemos no es otra cosa que, ad pedem litterae, seguir la propia autointerpretacin de Martin Heidegger, que en confesin al filsofo Karl Lwith, afirmaba que en su concepto de "Historicidad" (Geschichtelichkeit) estaba el verdadero fundamento (Grund) de su compromiso poltico con Adolf Hitler".

Con claridad y distincin. No se pierdan esta enorme experiencia filosfica que dignifica a la propia filosofa y al filosofar crtico y comprometido. Y filosofando desde abajo, como sola afirmar Francisco Fernndez Buey quien, por cierto, al alimn con Joaquim Sempere, public su primer artculo en Realidad, la revista terica clandestina del PCE, sobre Heidegger y el humanismo.