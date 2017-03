Guerra y crisis deudora: sntomas mrbidos

La inusitada expansin por 54.000 millones de dlares (mmdd) que Trump agreg a los 610mmdd del descomunal presupuesto del Departamento de Defensa para este ao fiscal (octubre de 2017-septiembre 2018) adems de 60 mmdd para ms guerra en Irak y Afganistn, representa un grave acontecimiento para el planeta en lo militar y para Mxico y la periferia capitalista en lo econmico.

Lo primero por crear ms riesgos de guerra mundial, al incluirse un billn (trillion) de dlares por tres dcadas para una modernizacin nuclear alentada por Obama que desestabiliza la balanza estratgica y lo otro por el potencial de grave crisis deudora que acarrea para Mxico y la periferia, similar, aunque en contexto diferente a la que gest en el mercado internacional de capitales el desmesurado programa de expansin militar de Reagan (1981-1989).

Ante la actual modernizacin nuclear William Perry, ex secretario de Defensa (1994-96), advirti que enfrentamos peligros nucleares con ms probabilidad de desencadenar un conflicto nuclear que durante la guerra fra. Rusia y China ya actualizan sus arsenales. Ante esas innovaciones, despliegues y bases militares de Estados Unidos en sus fronteras. Preocupa a Pekn el influjo del ultra-derechista Steve Bannon, estratega de la Casa Blanca, quien ve a musulmanes y a China como amenazas para el occidente judeocristiano y anticipa una guerra con China en los prximos aos. En los ochenta la hiperampliacin del gasto militar de Reagan y sus recortes impositivos a favor de ricos y corporaciones triplicaron la deuda de Estados Unidos: de un billn a 3 billones de dlares (con un PIB de 6.45 billones). Esa erogacin impact al mercado de capitales y Paul Volcker, jefe de la Reserva Federal , elev las tasas de inters de 9.5 por ciento a ms de 16 por ciento en octubre de l981.

Con el aumento en los precios del petrleo, Mxico registr un saldo de la balanza en cuenta corriente superavitaria, pero el Banco Mundial (BM) anim al pas a seguir endeudndose. As lo demuestra el economista Eric Toussaint, del Comit para la Abolicin de las Deudas Ilegtimas. Indica que el volumen de los prstamos del BM a Mxico... se multiplic por cuatro entre 1973 y 1981 y que con aval del BM tambin se endeud a gran escala con la banca privada: En 1982 se contabilizaban 550 bancos privados acreedores de Mxico. Para el BM, la clave era conservar la influencia sobre el gobierno mexicano. Mientras la situacin de las finanzas pblicas entre el 74 y 76 se deterioraba gravemente y las seales de alerta se encendan, el Banco Mundial empujaba a Mxico a seguir endeudndose. (www.cadtm.org/). Toussaint muestra que (textual) (El) mensaje emitido por el BM consiste en decir que aun si todo hace pensar que todo va mal, no hay nada que temer, la situacin real es excelente y hay que seguir endeudndose. As, mientras el 19 de noviembre de 1979 proceda el shock Volcker, el BM deca: Tanto el crecimiento de la deuda pblica externa de Mxico como el aumento de la ratio del servicio de la deuda , que en 1979 podr llegar hasta 2/3 de sus exportaciones, sugieren que se trata de una situacin muy crtica. De hecho, la realidad es exactamente lo contrario. (sic) Lo que hace a Toussaint exclamar: Es, literalmente, alucinante.

A instancias de Kissinger, De la Madrid acept reunirse a puertas cerradas con Reagan antes de una reunin clave de deudores para decidir sobre una negociacin conjunta, con la moratoria en mente! La confianza entre deudores cay y la escena externa empeor: el petrleo baj y el dlar se apreci 25 por ciento. La deuda era impagable, pero cobrable. Por no declarar la moratoria, se profundiz la transferencia de riqueza pblica a favor de cuates de dentro y de fuera. Encabezada por Mxico y Brasil la regin presenci el arribo de los mil-millonarios y de la desnacionalizacin de la toma de decisiones en materia econmica y de seguridad.

Al privilegiar De la Madrid y sucesores el servicio de la deuda sobre el bienestar pblico, se abrieron boquetes presupuestales y se filtr una condicionalidad, acreedora neoliberal, en realidad una brutal ofensiva contra trabajadores, campesinos y clase. As, la periferia capitalista pag los platos rotos de la reaganomics. Y ahora, con Trump y una deuda mexicana equivalente a 50 por ciento del PIB, vamos hacia otra debacle deudora junto a la renegociacin del TLC y la sucesin presidencial?

Desde 1982 empezamos a dejar de tener banca propia, alimentos, ferrocarriles, petrleo, gasolina, electricidad y empezamos a tener un pas transformado en fosa clandestina por Estados Unidos y el prianismo neoliberal. Excepto por los crmenes de lesa humanidad, tragedia que clama por justicia, lo dems es recuperable. Hoy vivimos en un mundo de creciente multipolarizacin en lo financiero, bancario y productivo que invita a la construccin social alternativa al capitalismo depredador. Aqu hay mucho futuro para Mxico.

