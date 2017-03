Autodefensa ante la crisis sanitaria pblica en Catalua

La Lamentable

No procede reiterar aqu la relacin calamitosa de dficits, retrocesos y otros horrores que hoy afligen a la sanidad pblica en Catalua, y en todo el Estado. Las cifras son demoledoras y requieren poca explicacin y s mucha reaccin. En Catalua, segn las propias fuentes del Departament de Salut hay ms de 164.000 personas en lista de espera/desespero para alguna intervencin quirrgica, o ms de medio milln para una prueba diagnstica. Las cifras reales que nosotros manejamos a pie de Marea Blanca an las superan.

Detrs de la terrible estadstica hay personas abatidas y enormes cantidades de sufrimiento, dolor y de muerte. Pero esta insoportable crueldad parece estar perfectamente digerida y descontada en los planes del Departament. Todo controlado. Lo pblico se empobrece y lo privado se enriquece.

El locuaz conseller Toni Comn, acaba de realizar un nuevo ejercicio de prestidigitacin en el manejo tcnico del desastre. En su ltima comparecencia de la Comisin de Salud del Parlament (15/3/17) habl y disert sobre un grado de cumplimiento de objetivos del 85% de lo anunciado a inicio de la legislatura. Una sucesin compulsiva de power points, con ilustraciones y bolitas de colores. Se siente satisfecho, se quiere ms cada da y pretende aniquilar cualquier crtica desde la oposicin. Una exuberancia y autobombo que llegan a ofender en tiempos de dolorosas carencias y miserias en lo pblico.

La situacin en estos tiempos es ya crtica, despus de un quinquenio negro (2010-2015) exculpado, el del Boi-Ruizismo caracterizado por la ejecucin palmaria de su estrategia neoliberal sin rubor ni anestesia. Los recortes austericidas y sostenidos ao tras ao, que como la lluvia sobre suelo mojado, han acabado llevando al lmite un sistema sobrexplotado, parasitado y con [email protected] trabajadores concienzudos pero ya exhaustos y al borde de tirar la toalla y a manifestarlo. Sometidos a una reduccin acumulada de inversin financiera de un 14 % en los presupuestos, que llega a un 20 % en Asistencia Primaria, que supone ms de 6.000 puestos de trabajo eliminados. Miren lo que explican varios mdicos/as, enfermeros/as y personal sanitario del CAP de Can Vidalet en Esplugues de Llobregat.

En paralelo los beneficios del sector privado siguen creciendo, y en los casos ms significativos a costa de los mismos recursos derivados desde lo pblico va concierto o externalizacin.

Las plizas de seguros privados, para evitar las esperas, siguen al alza sistemtica: un 343 % en 2016, con ms de 11 millones de ciudadanos subscriptores. Catalua la segunda del ranking con un 2836 de la poblacin (detrs de Madrid con un 339 % y seguida de Baleares y Euskadi). Las grandes multinacionales del sector bio-sanitario y farmacutico se han volcado en el suculento mercado de la salud, ya sea la alemana Fresenius o las ltimas de origen chino.

Presupuestos de Catalua (2017)

Y en ese contexto nos encontramos en Catalua en la negociacin de Presupuestos para 2017. Un ejercicio de regateo y de goteo de partidas que suben, bajan o aparecen, en funcin de la i-lgica de la suma de votos en el Pleno , de las prioridades partidarias, de una minora de Junts x S que precisa el apoyo de las CUP y se mueve instalada y exculpada en la exigencia del guin independentista. Y a ser posible sosteniendo pblicamente que estos son unos presupuestos sociales, los que ms. Cuando NO lo son en absoluto.

Las insuficiencias son notorias y para muestra ilustrativa la trpida negociacin para aprobar, o no, una partida que permita la Renta Garantizada de Ciudadana (RGC). En lo sanitario se argument que a la cifra de continuidad pasiva se incrementaban 408 millones adicionales como muestra de la sensibilidad social y de respuesta a la emergencia sanitaria. En el regateo la tijera los ha rebajado substancialmente. En el caso de la partida dedicada a paliar las listas de espera (conceptuada como plan de shock -?-) con 100 millones, se ha quedado en la mitad (57). Las movilizaciones han saltado de inmediato a la calle y han ocupado incluso la vicepresidencia econmica del gobierno del incombustible Sr. Junqueras. El Departament nos traslada su imposibilidad de rescate dinerario en el presupuesto pero su voluntad de resolver el recorte por la va de posteriores ajustes del dficit, o de gestiones similares.

Pero pas la etapa de los gestos. Pas el momento de los titulares del conseller anunciando la Gran desprivatizacin, para acabar con la no renovacin de un concierto agotado a una/la Clnica del Valls, o con un alboroto meditico por el anuncio no ejecutado de la compra del Hospital General de Catalunya (a cambio de la no construccin de otros dos en la comarca). Y se acab.

Y es que no se trata de que, en un detalle de magnanimidad o buen rollo, no nos consuelen con esos 50 millones que faltan para listas de espera. No es eso. Una gota de agua en una tierra desecada a golpe de austeridad. Simplemente exigimos que las cantidades aparezcan en los presupuestos debatidos y presumiblemente aprobados, como expresin del compromiso poltico para satisfacer un derecho legtimo y una necesidad perentoria. Los derechos se atienden con luz y taqugrafos, con trasparencia y responsabilidad.

Por qu hablamos de un momento crucial? Eppur si muove

Aunque no se publiciten en los medias de implacable control y servidumbre al sistema, lo ms cierto es que en los ltimos tiempos, y producto de la insoportable degradacin que afecta a tantas personas y colectivos, las luchas reivindicativas y las Mareas promovidas desde los movimientos sociales han incrementado tambin su rebelin y su denuncia.

Incluyendo xitos ocultados. Como la liquidacin del proyecto del Consorcio (privatizador) de Lleida, o el programa Visc+ para la cesin y venta de datos, el big data de la sanidad y ahora reconvertido en programa- auca PADRIS, que aunque no garantiza blindaje pblico, manifiesta al menos su NO intencin de comercializacin. Como nunca se reconoci la victoria en contra de aquel brutal REpago llamado Euro por receta, de aquel conseller de la patronal que acabo en fiasco vergonzante y en un todava pendiente compromiso de retorno de lo Repagado a quienes REpagaron sumisamente.

La propia concienciacin de la necesidad de confluir en las luchas por los derechos sociales y los Servicios pblicos, en una alianza entre pensionistas, enseantes, parados, deshauciados, y otras plataformas en una Marea de Mareas, es una realidad esperanzadora. Como lo es la puesta en marcha de una Coordinadora de Mareas Blancas por la sanidad pblica a nivel estatal, y esta a su vez en contacto con los movimientos activos en Europa.

El prximo da 7 de abril, Da internacional por la Salud las movilizaciones sern extensas e intensas en toda Europa. Hay que colaborar con la campaa europea colgando sbanas blancas en todos los balcones y ventanas a nuestro alcance para hacer ver y notar que no renunciamos a la Sanidad pblica y que no cejaremos hasta revertir la actual deriva y la recuperacin de verdaderos Sistemas Pblicos (al 100%) Nacionales de Salud.

En la vertiente mercantileconomicista opuesta ha cundido la alarma y as vemos como se constituye y anuncia la creacin de un autentico lobby llamado Cercle de Salut a imagen y semejanza del Cercle dEconomia y que reagrupa a las personalidades y personajes ms neoliberales de las recientes etapas del boyante mantra pblico-privado. O como dese el Departament (CATSALUT) se est articulando a toda velocidad un llamado Anteproyecto de Ley de Frmulas de Gestin de la Asistencia Sanitaria con Cargo a Fondos Pblicos, un sofisticado eslabn legislativo superior para ordenar, proteger, y abrir la puerta legal a la actividad privada y la concertacin en/con centros pblicos.

Se imponen tiempos de REvuelta. La receta est bien documentada y compartida

REvertir todo lo que nos han depredado y parasitado. REabrir camas, quirfanos y servicios cerrados. REcontratar a miles de [email protected] de la red pblica que han visto como se liquidaban sus puestos de Trabajo. REinvertir en la financiacin pblica va presupuestos generales de toda la asistencia que atiende a este derecho. REforzar especialmente la Asistencia Primaria y comunitaria recortada hasta el lmite del 20 % en los ltimos ejercicios. REcuperacin de la debida proteccin y sostenimiento de la Salud Laboral, la Salud mental, la Salud Pblica. REchazar toda forma de REpago. Reformar de abajo a arriba todo el esqueleto del Sistema con la imprescindible participacin ciudadana en forma empoderada y co-decisoria. REformular una nuevo y esperanzadora construccin de una Nueva Cultura de la Salud. REsisitir y REcuperar la dignidad, la esperanza, la movilizacin por la equidad, universalidad y calidad de las atenciones sanitarias y socio-sanitarias. REvolucionar una situacin que no puede seguir sumida en el miedo y la REsignacin.

Toni Barbar Molina. Secretario de Dempeus per la Salut Pblica y miembro de la Marea Blanca de Catalunya.

Fuente: http://lamentable.org/autodefensa-ante-crisis-sanitaria-publica-cataluna/