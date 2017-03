Pea nieto, el len herido

CELAG

La celebracin del 88 aniversario de la creacin del PRI (Partido Revolucionario Institucional) coincidi con la llegada de Trump. Pea Nieto se encontr en un escenario impensado: el PRI no pasa por su mejor momento, como tampoco la relacin con los Estados Unidos desde la llegada del nuevo presidente. La idea de relanzar al PRI que volva al poder de la mano de este presidente, despus de ser derrotado por el PAN (Partido Accin Nacional) de Vicente Fox- se ve erosionada tanto por los acontecimientos locales (problemas econmicos y fuerte aumento del precio de los combustibles), como por las medidas que ha tomado y piensa tomar el mandatario norteamericano. Enrique Pea Nieto, por ahora, se ha transformado por decisin propia- en el pato rengo de la poltica mexicana. No expresa una mayora social frente a los otros partidos y no sabe cmo lidiar con Trump.

El contexto no es el mejor. Este ao se celebrarn elecciones en cuatro Estados y en 2018 se realizarn las presidenciales. Pea Nieto debe consolidar a su propio partido que, al momento, posee una desaprobacin segn una encuesta de Reforma [1] del 86%. El mismo sondeo indica que el PRI quedara en un tercer lugar como opcin para las elecciones de 2018. Primero se ubicara el espacio MORENA (Movimiento Regeneracin Nacional, dirigido Andrs Manuel Lpez Obrador) con un 27%, luego el PAN con 24% y en tercer lugar el PRI, con solo 17%. Ahora bien, cuando se consult sobre intencin de voto presidencial, Morena obtiene un 27% (tendencia que va en ascenso), el PAN 24% y el PRI un 17%. Los ltimos partidos vienen desde diciembre de 2016 perdiendo adhesiones y con una tendencia negativa.

Lpez Obrador tiene una ventaja frente a la prudencia de Pea Nieto: rpidamente se ha colocado en contra de las polticas de Trump y ha interpelado en un mismo movimiento al nacionalismo mexicano bandera histrica del PRI- y a los migrantes. El deseo de stos por ascender socialmente se articula con las expectativas de los mexicanos que no han migrado.

Con respecto a Enrique Pea Nieto, si bien coloc al PRI nuevamente en la presidencia, su poltica puede poner en juego el bastin histrico de este partido: el Estado de Mxico. Desde 1925 el Estado, conocido como EDOMEX es gobernado por los pristas, y existen serias posibilidades de que el PAN y su candidata, Josefina Vzquez Mota, puedan ganar este distrito. El candidato del PRI es primo del presidente, por lo cual, una derrota electoral se asociar directamente a su figura.

Pea Nieto reconoci sus problemas: a diferencia de los ltimos gobiernos de la oposicin nosotros s nos atrevimos a asumir los costos de transformar al pas [] entendimos que la popularidad es efmera mientras que la responsabilidad trasciende. Advirti que estn surgiendo amenazas que representan la parlisis de la derecha o el salto al vaco de la izquierda demaggica.

Sus problemas polticos provienen de lo que pareca la joya del cambio y la llave para continuar en el gobierno teniendo un poder limitado: el Pacto por Mxico. De este compromiso realizado en 2012 por el PRI, el PAN y el PRD (Partido de la Revolucin Democrtica) [2] surgieron las reformas estructurales demandadas por los organismos internacionales de crdito, fundamentalmente, en las reas de telecomunicaciones, poltica fiscal y en la energtica. Uno de los efectos no deseados por Pea Nieto- de sus reformas transformadoras fue el llamado gasolinazo, un incremento sustancial en el precio de la gasolina que ha tenido un impacto importante en su ya descendiente aceptacin pblica, y que posiblemente afecte el desempeo electoral del partido tricolor.

El PAN, pese a que lo acompa en reformas estructurales, ha comenzado a despegarse. La candidata a gobernadora por el Estado de Mxico critic la idea de cambio si esta trae problemas, o se cambia por cambiar o para que nada cambie. Posiblemente en Mxico podamos observar que las derechas discutirn sobre los cambios y sobre el cambio. Ya no ser con la izquierda o el progresismo, tambin ellas pondrn en el laboratorio discursivo dicha palabra.

El inicio de un gobierno limitado, la necesidad de encontrar aliados y una gestin econmica pobre prepara una dinmica incierta para el oficialismo. Es posible que el presidente mexicano inaugure prontamente dos escenarios crticos: la derrota en manos del PAN (demostrando ser una mejor derecha y ms eficiente para la lectura de debilidades) y su retorno al poder, o la llegada de un partido progresista que parece ser por ahora- el ms opositor a las polticas conservadoras y al presidente norteamericano. La impericia del PRI y las polticas de Trump pueden provocar un giro progresista o una identificacin con Andrs M. Lopez Obrador. Tambin puede existir otra posibilidad: una renovacin ms pragmtica en la relacin con Trump y un relanzamiento del NAFTA ( Tratado de libre comercio de Amrica del Norte) con Canad, intentando un bloque anti poltica norteamericana.

El PRI puede inaugurar ciertas condiciones para el retorno del PAN o para el triunfo de MORENA: hoy es el actor principal de una movida que puede modificarlo todo.

Notas:

[1] La encuesta fue aplicada del 11 al 15 de enero, entre mil mexicanos adultos. Tiene un margen de error +/-4.2%, segn Reforma.

[2] Posteriormente se incorpor el partido Verde Ecologista de Mxico, en 2013.

Camila Vollenweider y Esteban De Gori / Investigadores CELAG

@mcvollenweider

@edegori

Artculo publicado en: http://www.celag.org/pena-nieto-el-leon-herido/

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.