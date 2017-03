Los orgenes de la Salsa

Todo intento por desentraar los orgenes de la Salsa, como gnero musical caribeo o latinoamericano, y en especial del vocablo salsa, como la voz que marca los lmites tanto sonoros como geogrficos y cronolgicos de un ritmo que a partir de la dcada de 1960 marc un derrotero en la historia de la msica popular, entraa, de comienzo, una discusin bizantina. No obstante lo anterior, aqu se intentar darle un sentido coherente a la relacin entre el chang, una de las formas de cruce meldicas y rtmicas anteriores al son montuno, el propio son montuno como precedente del son urbano y en concreto habanero (a cuya cabeza estara el director y contrabajista Ignacio Pieiro antes que el tresero Arsenio Rodrguez y aunque en el curso del tiempo sea ste, por su viaje a Nueva York a tratar de recuperarse de la vista, el que cobre el papel de pionero para los newyorricans establecidos en El Barrio, es decir, en el Spanish Harlem) y la Salsa propiamente dicha, cuyo origen etimolgico es tan incierto como podra serlo el de cualquier otro ritmo o gnero musical popular, llmese tango, choro, blues, jazz, mambo, bolero, jala-jala, guaguanc o boogaloo. A continuacin, Fuego en el 23, son de Arsenio Rodrguez, quien fue el primer msico en incorporar la conga o tamb a las orquestas de baile. http://www.youtube.com/watch?v=pQid8B53QO8 (3:34) Ms adelante se escuchar al lder y creador del Septeto Nacional, don Ignacio Pieiro (1888-1969).

Salsa, trmino en el que desembocar esta relacin tan rica como compleja, tan sencilla de observar como difcil de asir, tan deliciosa de or como problemtica de asimilar en cuanto a la concepcin y estructura de sus letras, en muchas ocasiones no exentas de una fuerte y precisa carga poltica, como en los casos de las composiciones del puertorriqueo Catalino Tite Curet Alonso (cuyos amigos de infancia fueron Rafael Cortijo, Ismael Rivera y Daniel Santos) o del panameo Rubn Blades o de los hermanos neoyorkinos Charlie y Eddie Palmieri, lo que de por s desmiente la opinin desinformada de que la salsa est hecha solamente en funcin de divertir y de bailar. No: La opinin de que el arte no tiene que ver con la poltica es ya en s misma una opinin poltica, deca el escritor ingls George Orwell. Y desde luego la bobalicona opinin de que la salsa es un ritmo carente de una mirada crtica sobre el mundo por estar anclada, sobre todo, en el deseo de hacer mover a los cuerpos o de acercarlos, con la rapidez de un eyaculador precoz, al erotismo, a la lujuria, a la fornicacin. Justicia, con Eddie Palmieri en el piano y la voz de Luis Vergara, versin incluida en el lbum Solito, de 1985, producido por Palmieri para el sello Msica Latina. Tambin forma parte de la compilacin Palmieriperfecto, de 2002, grabada por el sello Tico.

http://www.youtube.com/watch?v=1FIXaMdI14c (4:34) Justicia

Y ahora Rubn Blades, en la voz principal, cantando Plantacin adentro, acompaado por el propio compositor Tite Curet Alonso en el corito, desde el Poliedro de Caracas, 1993: dos en uno, camar. http://www.youtube.com/watch?v=_xp_Hrb9tF4 (8:09)

Un breve recuento cronolgico sirve para ir estableciendo los distintos vnculos que se han ido dando a travs de la historia. As, en 1910, el cubano Jos Urf (1879-1957) decide agregarle un motivo de son al danzn El bombn de Barreto. En el danzn dos parejas de mexicanos bailan http://www.youtube.com/watch?v=yvBcKuTQ5wU (2:43) y ya con el agregado del motivo de son, por Jos Urf, la orquesta de Pablo Valenzuela interpreta El bombn de Barreto, danzn-son que hace parte de los Discosaurios, con arreglos de Urf hechos en 1913. http://www.youtube.com/watch?v=Oa0r_AXUi2M (3:03)

Para quienes no lo conozcan, Jos Urf fue un clarinetista y compositor que introdujo un nuevo elemento musical del son dentro del danzn. Urf estudi con varios tutores en su natal Madruga y en La Habana, antes de unirse a la orquesta del Teatro Peyret, donde fue entrenado por Pedro Pablo Daz. En 1902 fue uno de los miembros fundadores de la orquesta de Enrique Pea, en la que fue segundo clarinete al lado de Jos Beln Puig; ms tarde, los dos clarinetistas se uniran a la banda de Flix Gonzlez.

Para comprender mejor esto, se seala que lo que genricamente se conoce como salsa, en realidad fue el nombre que tom de un son habanero de Ignacio Pieiro, chale salsita, son que vena precedido por el montuno y ms atrs por el chang, que no es sinnimo de son, como dicen algunos, sino su precursor al lado del danzonete, de la danza criolla, del danzn y de la rumba (cuyo padre al decir de Helio Orovio es, precisamente, Ignacio Pieiro: LHtss: 259), entre otros ritmos, como lo certifican varias fuentes, entre ellas La Habana tiene su son, del cubano Ricardo Roberto Oropesa (Ediciones Cubanas, 2012, 416 pp.). Y aqu se aclara que el chang es uno de los varios tipos de nengn que figuran en el canon de la msica cubana: nengn de montuno, nengn de cauto, nengn serrano, nengn de chang, que luego hacen convergencia con diferentes tipos de sones. A propsito de Ignacio Pieiro y el celebrrimo Septeto Nacional viene enseguida chale salsita, composicin de 1930 sobre la que ha girado la eterna controversia en torno al nombre del gnero Salsa o si, ms bien, deriva de la ancdota que cuenta el pianista Richie Ray: la autora de msica Sue Steward menciona que la primera persona que us el trmino salsa para referirse a este gnero en 1968 fue un disc-jockey de radio veneco, Phidias Danilo Escalona, quien emita un programa radial matutino llamado La hora de la salsa en el que se difunda la msica latina producida en Nueva York como una respuesta al bombardeo del rock-pop en aquellos das, la beatlemana. Segn esta versin, el Loco Phidias le pregunt a Richie Ray: ―Qu es lo que ustedes tocan? ―Esto que nosotros hacemos lo hacemos con sabor, es como el ketchup, que le da sabor a la comida. ―Qu es eso de ketchup?! ―Bueno, eso es una salsa que se utiliza en Estados Unidos para darle sabor a la hamburguesa. ―Ah...! Entonces, lo que ustedes tocan es salsa? Pues, damas y caballeros, vamos a escuchar ahora la salsa de Ricardo Ray y Bobby Cruz. Bobby Cruz llam a Pancho Cristal para bautizar con el trmino salsa el nuevo LP que estaba lanzndose al mercado, Los Dursimos, de 1968. Esta versin es apoyada por cantantes y compositores de salsa como Rubn Blades, Tite Curet Alonso (1926-2003) y otros. A quin le importa esa gente?, es decir, los campesinos, se preguntan el campesino Bobby Cruz, cantando, y su compadre Richie Ray, piano, en El campesino BC del LP Los Dursimos again. Primero, Ignacio Pieiro, luego Richie Ray & Bobby Cruz. http://www.youtube.com/watch?v=nOGi5frZqNc (4:21) http://www.youtube.com/watch?v=nRdPa1Z-oVM (5:30)

El Septeto Nacional lo integraron Juan de la Cruz Iznaga, voz lder y clave; Bienvenido Len, segunda voz y maraca; Francisco Gonzlez Solares, Panchito Chevrolet, en el tres; Jos Manuel Inciarte El Chino, en los bongoes; y el propio Pieiro, director y contrabajista. Cabe recordar aqu que con motivo del viaje a la feria de Sevilla de 1929, en plena travesa muri el vocalista cienfueguero del septeto Jos Cheo Jimnez, con apenas 19 aos, y su cadver fue arrojado al mar. Cuando el autor del Diccionario de la msica cubana, Helio Orovio, pregunta: Quin conoce otro yamb aparte del de Ignacio Pieiro?, slo cabra responderle con la propia composicin de Pieiro, Lindo Yamb, en la versin de Eddie Palmieri, piano, e Ismael Quintana, voz, tomada del lbum Justicia, de 1985. http://www.youtube.com/watch?v=68M6A-BSwug (6:27)

En 1920, nace el famoso Sexteto Habanero, la primera agrupacin sonera que grabara discos por all en 1924, pero que, no debe olvidarse, es una herencia del Cuarteto Oriental que haba fundado en 1918 en La Habana, un hijo de Santiago de Cuba llamado Ricardo Martnez. Cuando el fundador deja el grupo, el cuarteto se transforma en sexteto y como todos eran habaneros, el nuevo nombre se desprendi naturalmente. Surgen por esos aos otros sextetos que hacia 1927 introdujeron la trompeta, para convertirse en septetos soneros. De uno de los integrantes del Sexteto Habanero, Agustn Gutirrez, bastara escuchar un tema del que es co-autor, Ahora s, en la versin del contrabajista Israel Cachao Lpez, para sentirse impregnado del beatfico blsamo del mambo, ritmo dentro del cual l y su hermano el pianista Orestes siempre sern sus autnticos creadores, as el Rey del ritmo creado en 1937 y reconocido por ellos, sea otro cubano, el pequeo y parlanchn Dmaso Prez Prado. Bueno, ahora s, Ahora s. http://www.youtube.com/watch?v=-Jzl6FHzPyk (4:14) Hacia 1925, otro santiaguero, un mulato alto llamado Miguel Matamoros, trovador y parrandero, le pidi a un amigo suyo, Rafael Cueto, que lo acompaara a tocar en una fiesta, Cueto, a su vez, tena un amigo llamado Siro Rodrguez. En sntesis, el 8 de mayo de 1925 es una fecha crucial no slo para la msica cubana: ese da surgi la ms universal de las agrupaciones soneras de Cuba. http://www.youtube.com/watch?v=ddbxOMT5djk (3:35) Tro Matamoros: De dnde son los cantantes.

Antes de ir con la conclusin acerca de la salsa, bien valdra el esfuerzo de sintetizar la labor de Ignacio Pieiro como pionero del son clsico, el habanero, el del barrio, ya no el del campo, de la loma o de la llanura, como padre de la rumba, como artfice del yamb. Y para eso nada mejor que recurrir a la voz autorizada del musiclogo cubano Leonardo Acosta, quien en Ignacio Pieiro: cuando el son se hizo clsico, para Soy del Caribe, marzo de 2009, consign: Para comprender la importancia de Ignacio Pieiro en nuestra historia musical hay que recordar que adems de rumbero y sonero fue precisamente el propulsor del verdadero son, al que llamamos son clsico. Lo que existi antes de 1900-1910 en cualquier regin de la geografa cubana era lo que el musiclogo Danilo Orozco denomina proto-son y que careca an de formato instrumental o estructura bien definidos. El pueblo le daba a esas piezas denominaciones como rumbitas, marchitas, sonsitos, son-melcocha, bungueo, y en otras zonas especficas les llamaban sucu-sucu, chivo, chang y nengn, entre otros. O sea, hasta entonces poda llamarse son a cualquier aire musical que tuviera meloda y ritmo y, por tanto, se pudiera cantar y bailar. Por eso los viejos soneros no se cansan de repetirnos: En 1910 fue que comenz el verdadero son. Y esto no ocurri en las lomas ni en las llanuras, sino en la ciudad de La Habana, bajo la mirada y, sin dudas, bajo la influencia y el quehacer creador de quien ya dominaba todas las variantes y estilos de la msica cubana. Pero, fue en 1927 el Sexteto Nacional del propio Pieiro aumentado a septeto ese mismo ao, el que representara la cspide y sntesis misma del son cubano, o lo que hoy consideramos el son clsico (LHtss: 35-36). Si Miguel Matamoros fue el hombre que trajo la trova al son y la marc para siempre, Ignacio Pieiro trajo al son su sensibilidad de rumbero y cre el sonido definitivo del son urbano, al introducir en 1927 la trompeta de Lzaro Herrera. As, se suma la trompeta a los conjuntos soneros y ya en los aos 1931, 38 y 40, comienzan a emerger grupos como el Conjunto Casino y la culminacin de los procesos con los grupos de son viene con Arsenio Rodrguez (Matanzas, 1911-Los ngeles, 1970) con la introduccin de la tumbadora, tres o cuatro trompetas y un piano. Buscando solucin a su ceguera es que viaja a Nueva York donde tambin fracas en su intento por recuperar la vista: por contraste, dej all un legado que para muchos lo convierte en el mayor profeta del futuro movimiento de la salsa. Al salir de Cuba, Arsenio, llamado en realidad Ignacio de Loyola Rodrguez Scull, deja su orquesta en manos del gran trompetista Flix Chapottn, quien contina su obra junto con Lily Martnez y el gran Miguelito Cun.

En conclusin, la salsa es el trmino comercial puesto en boga a finales de la dcada de 1960 para definir al gnero musical producto de una sntesis de influencias sonoras cubanas con otras de msica caribea, latinoamericana y jazz, en particular el afrocubano, como el de Dizzy Gillespie en Cubano-Be/Cubano-Bop y en Manteca y Tin Tin Deo, co-escritos con Chano Pozo. Cabe recordar que la palabra espaola manteca (de cerdo) es un trmino del diccionario hipster o del lenguaje jive del bebop, ms que del argot afrocubano, para marihuana, como se puede ver en el New Hipsters Dictionary, de Cab Calloway (1926-1994), publicado por primera vez en 1938. En 1944, fue publicado el The New Cab Calloway's Hipsters Dictionary: Language of Jive, nueva versin de un libro en el cual Cab tradujo para sus fanticos algunas frases que quizs no conocan: Dar patadas al gong (Kicking the gong around), por ejemplo, se remita a fumar opio. Cubano-Be/Cubano-Bop, con Luciano Pozo y Gonzlez, mejor conocido como Chano Pozo, el ms grande tamborero de Cuba, y Dizzy Gillespie, el otro discuro del bebop, junto a Charlie Parker, en la trompeta. http://www.youtube.com/watch?v=7335nrO-ANY (6:02)

La salsa fue desarrollada por msicos de origen hispano en el Gran Caribe y en Nueva York, en El Barrio, el llamado Spanish Harlem, del que emergieron figuras como Hctor Lavoe, en La Voz, o Tito Puente, en los timbales, o Charlie y Eddie Palmieri, en el piano. La salsa abarca estilos como la salsa dura, la de Johnny Pacheco, Ismael Miranda, Hctor Lavoe, R. Ray & B. Cruz, Rubn Blades, Enrique Arsenio Papo Luca y La Sonora Poncea o, mejor, Sonera Ponzoa, Roberto Roena y su Apolo Sound; la romntica, la del tedio-verboso Gilberto Santa Rosa, la del melo-baboso Johnny Rivera, la del gringo-adiposo Maelo Ruiz; y la timba, la de los Van-Van, del ya difunto Juan Formell, quien en 1969 introdujo el bajo elctrico en los conjuntos soneros de Cuba. As, por ejemplo, puede alguien celebrar el 22 de agosto el Da Internacional de la Salsa Romntica? Tiene alguna importancia aadir a esto el concepto salsa ertica que tuvo como exponentes a Eddie Santiago, Frankie y Rey Ruiz, Willie Gonzlez y Luis Enrique? Y eso sin hablar de la salsa rosada, salsa-catre y otras bazofias.

La palabra salsa para designar la msica hecha por los latinos en Estados Unidos, comenz a usarse en las calles de Nueva York a finales de 1960 y principios de los 70. Por esta poca, el pop latino no era una fuerza importante en la msica que se escuchaba en suelo gringo al perder terreno frente al R&B, al rockn roll, al doo-wop. El surgimiento de la salsa abre un nuevo captulo de la msica latina en la msica popular estadounidense donde jug un papel de primer orden la Fania All-Stars, dirigida por el flautista dominicano Johnny Pacheco quien, junto al desaparecido abogado Jerry Masucci, fundaron el importante sello salsero Fania Records. Graduado con un Doctorado en Derecho, en los 60 Masucci renunci al Departamento de Polica y trabaj en La Habana, como asistente del Director de Relaciones Pblicas en el Departamento de Turismo. Luego se convirti en uno de los socios del bufete de abogados Pariser & Masucci en 1962, cuando conoci a Johnny Pacheco, mientras lo representaba en su divorcio. Masucci y Pacheco crearon el sello Fania en 1964 y comenzaron vendiendo discos en un vehculo por las calles del Spanish Harlem, descubriendo a jvenes artistas con nuevos sonidos y grabndoles, eventualmente, discos. Al frente de su empresa, desarroll una actividad generosa, patrocinando grandes fiestas, invitando a comer durante los ensayos y, de paso, popularizando la salsa entre los oyentes de latin jazz, eufemismo comercial e ideolgico por jazz afrocubano. Durante los siguientes 15 aos, Fania Records ayud a definir el concepto, la cultura, y el lenguaje asociado a la Salsa, un movimiento musical que super, en buena medida, la dificultad que haba para escuchar en EE.UU la msica cubana. A esta historia oficial, sin embargo, habra que oponerle, por un lado, la magia de la propia salsa y, por otro, la fuerza, el talento y las torrentosas eyaculaciones, no precoces, en este caso, sino musicales provenientes de Tico Records, el silencioso y cuasi-annimo sello musical en el que grabaron msicos como Tito Puente, Joe Loco, Frank Grillo Machito, entre decenas de msicos latinos ms, y que fue originalmente propiedad de George Goldner, ms tarde adquirido por Morris Levy e incorporado, finalmente, en Roulette Records.

La salsa en Colombia, en los aos 1970, est vinculada a grupos como Fruko y sus Tesos a travs de Discos Peerless bajo licencia de Discos Fuentes de Medelln y el grupo The Latin Brothers. En 1988, la empresa discogrfica Discos Musart public la serie de LP Salsa Coleccin Estelar lo que provoc un incremento de popularidad y la llev a competir con la cumbia, que tanto pegaba en ese momento con Mario Garea, el compositor de Yo me llamo cumbia y Te dejo la ciudad sin m, entre otras canciones, y hoy residente, con 84 aos, en Salt Lake City, estado de Utah. En los ochenta aparecieron grupos como Los Titanes, Grupo Niche, Orquesta Guayacn, Joe Arroyo y su propio ritmo, el Joesn. Tambin en los ochenta, el cubano Roberto Torres y el colombiano Humberto Corredor desarrollaron en Miami el concepto comercial de charanga-vallenata, que termin perdindose, por fortuna, en los vericuetos de la historia, de su propia historia por dems. Aparte de los ya citados hay que recordar a Wilson Manyoma, Piper Pimienta, La Sabrosura y La 33.

Y en el plano internacional no pueden ignorarse los aportes hechos a la Salsa por figuras, adems de las citadas, como Antonio Arcao & sus maravillas; Mario Bauz, creador del matrimonio entre son cubano y jazz; Miguelito Valds, Mr. Babal, cuya voz y estilo lo llevaron hasta un altar del guaguanc en Hollywood; Tito Rodrguez, cantante de origen puertorriqueo y quien cumpli un destacado papel en Estados Unidos; tambin, El Gran Combo, bajo la direccin de Rafael Ithier, Cheo Feliciano, El Mejor Cantante del Mundo, segn l mismo, quien adems sostiene: Aprend a cantar cantando; Tito Gmez, el mismo que dice: La constitucin de un sonero no se fabrica, eso nace con uno; Celia Cruz, la Guarachera de Cuba y quien recibi de Abelardo Barroso y de Paulina lvarez, sus ms grandes influencias; Pete Rodrguez, el Conde de la Salsa; R. Ray & B, Cruz, La Mejor Orquesta del Mundo, para el escritor caleo Andrs Caicedo en su novela Que viva la msica!; Joe Cuba & su Sexteto, uno de los precursores del boogaloo; Johnny Pacheco, el flautista dominicano y uno de los msicos que junto a los cubanos comenzaron a llegar al Palladium, de NY, en la dcada de 1950; la Fania All-Stars, la Orquesta Aragn, Jos Fajardo, La Duboney de Ch. Palmieri y La Perfecta de su brother Eddie, Bobby Valentn, El Nio Malo Willie Coln, quien en la tapa de uno de sus discos advierte: Lo mato (si no compra este LP), Rubn Blades (o Blids segn T. Curet), El Joven de las Leyes, abogado de Harvard y candidato a presidente de Panam, lo que, gracias a la vida, no fue y as pudo regresar al arte, a la re-vida y quien a propsito de su lbum Siembra, sembr una sentencia: No olvides que de acuerdo a la siembra, as sern los frutos que recogers y Chucho Valds y la Orquesta Irakere, que represent un cambio musical en el son y en la llamada Salsa. Todo lo anterior cobra ms valor al citarse a Maximiliano Bartolom, el Benny, Mor, de Cuba, el hijo dilecto de Sta. Isabel de las Lajas, El Brbaro del Ritmo y a Maelo, de Puerto Rico, el obrero de Santurce, el Sonero Mayor, as bautizado por el propio Benny, y quien pas 4 aos en la crcel de Lexington, Kentucky. Al sentir el encierro de Ismael como suyo, Bobby Cap compuso el que se hara himno de los presos: Las Tumbas. http://www.youtube.com/watch?v=LpfWQnwfT6w (3:25) https://www.youtube.com/watch?v=LbN2azLxRYE&list=RDdzLTFQE4vGE (4:01)

Aunque el origen de la salsa siempre constituya una discusin bizantina, a la vez contiene una epifana, un viaje inicitico que si bien no se sabe jams dnde termina, siempre reporta el mismo placer de hacer camino, de emprender el movimiento, de ejecutar el deber, antes que derecho, de la libertad, del movimiento y del fluir de los cuerpos y mentes vidos de deseo y dispuestos a poner en accin ese deseo, que es en lo que consiste la libertad. Sea la del cuerpo, la de los individuos, la de la patria de la que el Cronopio Cortzar, deca que s lo debe haber una patria, la poesa de ser hombre en la tierra . Pocas cosas acercan ms al concepto ontolgico y telrico de hombre que el placer sensual, ertico o lujurioso de bailar salsa a ras de la tierra.

En conclusin, poco importa la discusin enrevesada que acompaa los orgenes de la salsa, mientras haya seres libres dispuestos a entender y a aceptar que es mucho ms importante vivir en poesa, tan feliz y honestamente como sea posible y ejercer sin autocensuras ni censuras, el oficio de hombre, ese que permite reconocernos para poder reconocer a los dems. Por todo eso, nadie puede atreverse a asegurar que la salsa es ms un asunto de cuerpo que de mente o viceversa, as siga siendo hasta el infinito una discusin sutil. Entonces, tanto mejor para la salsa porque de esa manera se posibilita el dilogo eterno entre adeptos y detractores de ese ritmo que en el principio no fue verbo sino sustantivo, ketchup, y que luego fue accin pura cuando alguien le ech salsita y otros ms le agregaron bomba, plena, jala-jala, charanga, pachanga, guaguanc y boogaloo y ya nadie pudo detener a esa mquina-humana desencadenante de tanta lubricidad sexual y ertica y lujuriosa y fornicadora que, al contrario de la perversa mquina del poder universal, nunca ha pretendido el sometimiento de los cuerpos, sino la liberacin de esa suerte de dptico unitario que constituyen el cuerpo y la mente de los humanos libres, los de esa rara condicin llamada lcida marginalidad. La lcida marginalidad de los seres libres para hacer de la poesa una patria, la de ser hombre en la tierra. Y en eso hay que darle gracias a la salsa, sin importar si viene del chang, del ketchup o del son chale salsita, mezcla que, en todo caso, seguir atizando el fuego en el piso 23 de la discusin (no tan) bizantina sobre sus orgenes. Para terminar, del lbum Vmonos pal monte, se escuchar La libertad lgico, con Eddie Palmieri, piano, e Ismael Quintana, voz. Y luego, con los mismos msicos, Vmonos pal monte que, en este caso, no es, necesariamente, un llamado a unirse a la guerrilla aunque como estn las cosas, tampoco se tratara de correr hacia all en plan de anacoreta o de filsofo alemn. En Vmonos pal monte intervienen tres grandes del piano: Papo Luca, el primer piano de la salsa; Larry Harlow, El Judo Maravilloso y Eddie Palmieri, El Emperador del Piano. A ver, quin no se va detrs de ellos al menos, a guarachar.

http://www.youtube.com/watch?v=W5hQpUMPBtQ (5:21)

http://www.youtube.com/watch?v=bFVCy39hEpc (14:36)

