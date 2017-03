Tras la muerte de Angel Parra el pasado 11 de marzo

A los 73 aos falleci en Pars el compositor, cantautor y escritor Angel Parra, miembro fundador de la Nueva Cancin Chilena -en los aos 60- y de la mtica Pea de los Parra, que funcion hasta el golpe de Estado de 1973. Angel era hijo de la folclorista y cantautora Violeta Parra y del ferroviario Luis Cereceda Araneda. Nacido en Valparaso en 1943, como Luis Angel Cereceda Parra, muri de un cncer pulmonar con el que luchaba desde hace algunos aos.

Angel Parra desde nio demostr su ntima relacin con la msica. La cultiv acompaando a su madre en su peregrinar por Chile y luego por Europa, en 1961. Con su hermana Isabel conformaron un do que dio grandes frutos musicales. Antes haba vivido un tiempo en Uruguay, all se relacion con msicos como Alfredo Zitarrosa. Todo esto lo recuerda en su ltimo libro: Mi Nueva Cancin Chilena (Catalonia, 2016).

De regreso al pas en 1964, se dedic a desarrollar su proyecto musical poniendo nfasis en lo popular. En 1965 junto a Isabel dan vida a la legendaria Pea de los Parra, en la calle Carmen 340 de Santiago, lugar habitual de encuentro nocturno de polticos de la Izquierda chilena. Los acompaaban Patricio Manns y Rolando Alarcn, Vctor Jara y otros valores de la msica popular chilena y latinoamericana. En aquel espacio se manifest en toda su dimensin la Nueva Cancin Chilena, movimiento musical cuya repercusin traspasara las fronteras. En dcadas posteriores Angel Parra y otros integrantes de la Nueva Cancin compartiran pblico con destacados trovadores latinoamericanos. Sus canciones fueron grabadas por solistas y conjuntos de los cinco continentes. La Nueva Cancin fue un movimiento musical y poltico que interpret a las distintas corrientes de la Izquierda. Sus integrantes adhirieron a la Unidad Popular y participaron activamente a favor del gobierno del presidente Allende.

Angel Parra -que en los 70 simpatizaba con el Mapu- mantuvo siempre sus convicciones de Izquierda. En entrevista con Punto Final en 2003 (PF 557) afirmaba respecto al compromiso poltico: () eso an lo creo legtimo. Y en mi caso -yo no quiero imponerle a nadie mi pensamiento- he dedicado mi vida a esto y creo que los artistas deben tener este compromiso, porque se sustenta en algo tan legtimo como es la justicia, como es el amor.

En 1973 los militares golpistas buscaron arrasar con todo lo construido por el gobierno de la Unidad Popular, incluidas la msica y la literatura, procediendo a quemar libros y discos. Los miembros de la Nueva Cancin Chilena fueron perseguidos. Vctor Jara fue asesinado. Otros partieron al exilio. Angel Parra fue detenido y llevado al Estadio Nacional y luego al Campamento de Prisioneros de Chacabuco, en el desierto de Atacama. Particip activamente en las manifestaciones culturales que organizaba el Consejo de Ancianos, una autoridad elegida democrticamente por el millar de prisioneros de ese campo. Fue el creador del Conjunto Chacabuco: voces, guitarras y charangos en que adems de Parra participaban el ingeniero agrnomo Marcelo Concha (ms tarde asesinado por la Dina), el economista Julio Vega Pais (recientemente fallecido), el mdico Manuel Ipinza y Ricardo Yocelevsky (que vive en Mxico). Aparte de actuar en los shows de los domingos en Chacabuco, el conjunto acompaaba las misas que celebraban capellanes militares. Para esas actividades, Angel Parra compuso la cantata La Pasin segn San Juan. Al decretarse su libertad, Parra se despidi de sus compaeros con la cancin Alma de Chacabuco que fue grabada por Luis Alberto Corvaln Castillo, Domingo Chvez Navarro y Guillermo Orrego Valdebenito. Una copia clandestina logr llegar a Europa, donde fue difundida.

Angel Parra en libertad trabaj un tiempo como chofer de camin y distribuidor de vinos. Sali al exilio y fue acogido en Mxico (donde se gan la vida tallando puertas de madera) y luego se estableci en Francia, donde recuper su quehacer vital: la cancin. Desde el exilio nunca cej en denunciar el genocidio de la dictadura ni de participar en las actividades de solidaridad con la resistencia en Chile. En su ltima entrevista en Punto Final (PF 687), diciembre de 2016, deca sobre la recuperacin de la democracia: No me siento en condiciones de dar respuestas definitivas hoy por hoy en torno a nada. No fueron capaces los polticos y dirigentes de esa poca de estar a la altura de lo que el pueblo dijo con 17 aos de lucha, miles de muertos y ms de un milln de exiliados, pero la historia es como la memoria, nos perseguir hasta el fin del camino. Luego agregaba: La justicia sigue siendo justicia de clase () El poder econmico, el poder eclesistico, el poder de los medios de comunicacin, no permitirn jams que las vctimas tengan tribuna. Es por esa razn que sigo cantando y escribiendo.

El artista pudo regresar a Chile en 1989, aunque sigui residiendo en Francia. Sus visitas y actuaciones en distintos escenarios se hicieron cada vez ms regulares. Sigui grabando y publicando libros. En 2004 fue galardonado, junto a su hermana Isabel, como Figura Fundamental de la Msica Chilena.

Nunca perdi la esperanza de un mundo mejor. En 2003 afirmaba a PF: Yo creo que si perdemos la utopa, esa capacidad de ver un mundo mejor, estamos jodidos. Hay que mantener, incluso en los peores momentos, una actitud positiva y optimista frente a los problemas e injusticias. Pienso en mis nietas; cuando digo Venceremos pienso en ellas, no estoy pensando en m. Es decir, son los jvenes los que tienen que tomar la bandera y seguir adelante. Ellos son el futuro.

La obra que nos dej fue abundante y trascendente. Grab ms de cincuenta discos, entre ellos destacan Oratorio para el pueblo (1965); Canciones de amor y muerte (1998); Pisagua (1973); Antologa de la cancin revolucionaria (1992); A los nios de Chile (1993) y Violeta se fue a los cielos (2006). Entre sus libros podemos mencionar Dos palomitas y una novelita corta (2002), Manos en la nuca (2005); Violeta se fue a los cielos (2006); El clandestino de la casa roja (2008) y Bienvenido al paraso (2013).



