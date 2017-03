Conmemorando los 50 aos de la Reforma Agraria

El prximo 16 de julio se conmemoran los 50 aos de la promulgacin de la Ley 16.640, de Reforma Agraria. Esta Ley que fue sancionada durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, permiti profundizar la Ley 15.020 dictada durante el gobierno conservador de Jorge Alessandri. Como se sabe, en los hechos la llamada Reforma del Macetero solamente permiti expropiar unas pocas haciendas en manos de familias que obtuvieron un buen precio por las tierras cedidas al Estado. Con la nueva ley se crearon nuevas causales de expropiacin que incluan aquellos predios mayores de 80 hectreas de riego bsicas (HRB); cuyos propietarios fueran personas jurdicas de derecho pblico o privado salvo excepciones contempladas por la legislacin (cooperativas campesinas y de reforma agraria); que las tierras se encontrasen abandonadas o sub-explotadas; los predios que estaban en arrendamiento o mediera y que infringieran la legislacin que regula los correspondientes contratos; los predios que se encontraban comprendidos dentro del rea en que el Estado estuviere realizando obras de riego o de mejoramiento del mismo; etc.

En las tierras expropiadas se organizaba un sistema transitorio de expropiacin llamado asentamiento en el cual el Estado apoyaba a los campesinos que all haban estado trabajando por un periodo no inferior a tres aos. El objetivo del asentamiento era establecer un sistema planificado de explotacin en el cual se estudiara un plan de subdivisin de la tierra y se analizaran las mejores inversiones a ser realizadas en cada explotacin, junto con la preparacin y capacitacin de los campesinos (a travs de ICIRA) para que ellos realizaran una mejor gestin del asentamiento. Al final de dicho proceso, se contemplaba asignar la tierra a los campesinos bajo la forma de parcelas individuales o unidades familiares indivisibles, en forma de cooperativas de produccin o en forma de sistemas mixtos, siendo una parte de propiedad familiar y la otra de propiedad cooperativa.

La Reforma Agraria de Frei (1965-1970) consigui expropiar 3.4 millones de hectreas correspondientes al 30% de las explotaciones y 40% de la tierra, beneficiando aproximadamente a 28 mil familias campesinas organizadas en cooperativas o asentamientos de Reforma Agraria. Sin embargo, la meta que se haba planteado el gobierno de Frei Montalva en trminos de expropiaciones no pudo ser cumplida. Debido a la frustracin generada por las promesas incumplidas, al final de la administracin Demcrata Cristiana una serie de movilizaciones y tomas de fundos se desataron en el pas, presionando al gobierno para acelerar el programa de expropiaciones, lo cual solo sera posible con del triunfo de la coalicin denominada Unidad Popular y de su abanderado, el socialista Salvador Allende.

Con el triunfo de Allende en las elecciones de 1970, la Reforma Agraria experiment un ciclo de notable profundizacin. En respuesta al fracaso del programa de cambios conocido como revolucin en libertad y como respuesta a su propia decepcin sobre la lentitud y burocracia del proceso, los sectores ms progresistas de la Democracia Cristiana declararon que solamente una alianza de todas las izquierdas marxista y cristiana- tendra la fuerza suficiente para impulsar las transformaciones que el pas requera urgentemente, en oposicin a la derecha poltica y a los grupos ms conservadores que deseaban mantener sus privilegios econmicos y su poder poltico.

El triunfo de Allende en las elecciones de 1970 signific pensar dicho proceso no solamente como una poltica destinada a ampliar el mercado interno, a travs de la incorporacin de vastos sectores de la poblacin que se encontraban sin poder de compra de bienes industriales, fenmeno especialmente agudo en el caso de los trabajadores rurales, inquilinos y pequeos productores familiares. La Reforma Agraria era pensada sobretodo como una estrategia para hacer justicia social y tambin para socavar los cimientos del poder de las oligarquas agrarias que se mantena casi inclume en el pas desde los tiempos de la colonia.

En esta segunda etapa de la reforma, el gobierno de Allende intensific y ampli el proceso de expropiaciones con una velocidad tal que con la misma ley 16.640 promulgada durante el gobierno anterior, a mediados de 1972 la casi totalidad de la tierra expropiable se encontraba en manos del Estado o de asentamientos campesinos. En el periodo que se ubica entre enero de 1971 y junio de 1972 se haban expropiado 6.4 millones de hectreas que correspondan al resto de los predios (70%) y al 60% de la tierra. De esta manera se concluy en 18 meses una tarea que el gobierno planificaba realizar en 6 aos de mandato. Es decir, la reforma agraria en ese periodo fue realizada de una manera tan drstica y devastadora que el latifundio que haba dominado por muchas dcadas el Chile rural, prcticamente ya no exista en el pas.

Entre las medidas tendientes a colectivizar la propiedad de la tierra, el gobierno popular se preocup de desarrollar diferentes formas de organizaciones sociales en el mundo rural. Entre dichas organizaciones los Centros de Reforma Agraria (CERA) tomaron un nuevo impulso al asumir el gobierno. Los CERA eran formas asociativas generadas al interior de los asentamientos y su funcin principal consista en proporcionar un apoyo organizado a las modalidades colectivas de pose y produccin. Por su parte, las cooperativas campesinas tambin recibieron una fuerte sustentacin desde el Estado ya fuera entre los sectores de pequeos propietarios y minifundistas tradicionales, ya fuera entre los asentados del sector reformado.

Si bien desde los tiempos de la Democracia Cristiana el proceso de Reforma Agraria logr suscitar enconadas polmicas a favor y en contra, fue durante el gobierno popular que dicha poltica provoc graves conflictos generando un clima de polarizacin acentuada entre los diversos actores polticos y sociales que la apoyaban o la rechazaban. El tema de la Reforma Agraria no dejaba a nadie indiferente e incluso entre los propios defensores del gobierno popular las disputas fueron cada vez ms virulentas y frecuentes entre quienes queran construir un proyecto planificado y quienes deseaban acelerar an ms el poder popular de los sectores campesinos e indgenas.

Hoy sabemos perfectamente como las fuerzas de izquierda que apoyaban al gobierno fueron prcticamente pulverizadas ya desde el mismo da 11 de septiembre. Lo que se sigui a esa jornada representa un genocidio sin precedentes en la historia poltica chilena. El nivel de consciencia poltica y social y de claridad ideolgica alcanzado por los sectores populares durante el gobierno popular fue duramente reprimido, aniquilando fsicamente a los principales lderes de izquierda, tanto en la ciudad, como en las zonas rurales.

La tragedia chilena continu durante muchos aos suscitando innumerables debates sobre cuales habran sido los caminos ms adecuados para conquistar el socialismo en el pas. Con la derrota del gobierno popular por medio de un golpe, la tesis de que Allende fue muy ingenuo al confiar en los militares gan mucho aliento. Tambin fue predominante entre una parte de la izquierda la idea de que el gobierno tena necesariamente que armar al conjunto de la poblacin para resistir a la agresin militar. Sin embargo, con el pasar del tiempo fueron adquiriendo mayor destaque otras interpretaciones que insistieron en la importancia de haber construido un bloque o alianza histrica entre todos los sectores polticos empeados en realizar cambios en las estructuras econmicas, polticas y sociales imperantes en el pas, utilizando para ello los instrumentos y las acciones que eran permitidas en el marco de una convivencia democrtica.

Adems, el proyecto de Allende y la va chilena al socialismo era una experiencia indita, no exista ninguna referencia o un modelo histrico que permitieran ver las huellas sobre los caminos a ser recorridos en el marco de una transicin pacfica, institucional y democrtica hacia el socialismo. El sistema presidencialista imperante en Chile le otorgaba a Allende ciertos grados de libertad para comandar el proceso de transformaciones estructurales, no obstante, durante el transcurso del mismo fue quedando cada vez ms en evidencia, que tanto en la divisin interna de la coalicin gobernante como en el rechazo violento de las fuerzas contrarias a tales cambios, el programa de la Unidad Popular y la reforma agraria en particular, comenzaron a sufrir serios tropiezos y contradicciones, lo cual finalmente signific que el Ejecutivo solo se dedicara a administrar una crisis que aumentaba cotidianamente.

Es que al final de cuentas nadie tena certeza hasta donde la reforma agraria podra llegar y cul era la verdadera meta a ser alcanzada dentro del programa de expropiaciones impulsado desde el gobierno central, el cual muchas veces fue cuestionado por las organizaciones campesinas y de izquierda. Los primeros conceban una reforma agraria con objetivos y aspiraciones limitadas, intentando moldear la realidad de una determinada manera. Pero, por otra parte, este era un campo de disputas ideolgicas complejas, en que diversos actores se propusieron imponer sus respectivas visiones sin percibir que esto podra agudizar tremendamente los conflictos que desaguaran en un clima de enfrentamiento sin retorno.

Pensamos que el caso chileno ilustra de manera expresiva, la importancia que representa la construccin de una gran alianza nacional o bloque histrico que permita ir sustentando un proyecto de transformaciones substantivas para el conjunto de la sociedad y especialmente para los ms desposedos. En ese sentido, el programa socialista en democracia y libertad que Allende aspiraba instaurar en el pas no era una utopa surgida de una mente voluntarista, sino que por el contrario, se apoyaba en una lectura lcida y consciente de la realidad, en la certeza de que era posible utilizar las instituciones republicanas para lograr impulsar con xito el conjunto de las medidas incluidas en su programa de gobierno, especialmente, la reforma agraria, la nacionalizacin de los recursos naturales, la construccin de un rea de propiedad social y la estatizacin de la banca y del sistema financiero.

Lamentablemente el desenlace de la va chilena y las relevantes disputas tericas e ideolgicas que se presentaron en su seno, fueron interrumpidas por el cruento Golpe de Estado de septiembre de 1973. No obstante, permanece el gran legado de la Reforma Agraria que no solamente le entreg la tierra a los que la trabajan -a los campesinos y peones del campo que la hacan producir con su esfuerzo de sol a sol-, sino que les proporcion sobretodo la calidad de ciudadanos y la dignidad que se les haba negado desde tiempos remotos.

Por lo mismo, con motivo de la conmemoracin de los 50 aos de la Ley de Reforma Agraria (16.040) en Chile, el Centro de Estudios Territoriales Urbano-Rurales del Maule (CEUT) decidi organizar un Seminario con la participacin de diversos expertos, acadmicos y actores que participaron el proceso de Reforma Agraria iniciado con la promulgacin de la Ley 16.640 el da 16 de julio de 1967. El objetivo de este encuentro consiste en generar un amplio y rico debate sobre el impacto que tuvo la Reforma Agraria sobre la sociedad chilena y de reflexionar en perspectiva histrica sobre las transformaciones que experiment la agricultura chilena a partir de este periodo primordial de la historia nacional y su impacto sobre la construccin de aquello que somos actualmente como pas. Ello no solo en el mbito de la produccin silvoagropecuaria sino que fundamentalmente en trminos de identidad nacional y de la voluntad para construir una sociedad ms justa, inclusiva y fraterna .

El autor es Doctor en Ciencias Sociales. Acadmico del Depto. de Sociologa de la Universidad Catlica del Maule. Investigador del Centro de Estudios Urbano Territoriales (CEUT) de la misma Universidad.

