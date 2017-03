La mediterraneidad de Bolivia, una gran injusticia

Al comps de vigilias, rituales a la Pachamama y de mtines y marchas convocados por organizaciones sociales en todo el pas, el Estado Plurinacional de Bolivia entreg este 21 de marzo la rplica de la demanda martima contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya. Las calles de las ciudades se vieron cubiertas de una marea azul, color con que los bolivianos y bolivianas mostraban su secular anhelo de tener acceso soberano al mar.

La rplica boliviana, que responde a la contrademanda entregada por Chile, fue presentada por el agente del pas altiplnico ante la Corte, el jurista y ex presidente Eduardo Rodrguez Veltz, acompaado por el canciller Fernando Huanacuni; el ministro de Justicia, Hctor Arce, y la presidenta de la Cmara de Diputados, Gabriela Montao.

El 24 de abril de 2013, Bolivia ingres la demanda contra Chile ante la CIJ, en la que solicita que el alto tribunal de la ONU determine que Santiago tiene la obligacin de negociar con La Paz una salida soberana a las costas del Pacfico, sobre la base de los compromisos que realiz desde 1904.

Al ao siguiente, el 15 de julio de 2014, Chile objet la competencia de la Corte. Sin embargo, el 24 de septiembre de 2015, La Haya se declar competente.

Chile deber preparar su respuesta para entregar al tribunal antes del 21 de septiembre de este ao. Cuando lo haga, iniciar la etapa oral del proceso y despus se conocer el fallo de la CIJ sobre el diferendo.



Bolivia qued sin salida al mar a consecuencia de la guerra del Guano y Salitre, o Guerra del Pacfico (1879-1873). Entonces perdi un territorio de 120 mil kilmetros cuadrados de extensin y 400 kilmetros de costa como desenlace del conflicto en el que participaron Chile, que inici la agresin armada, contra Bolivia y Per como aliados. Al margen de los argumentos aducidos por intereses e historiadores oligrquicos de los tres pases, de lo que no cabe duda es que el agresor fue Chile y que se trat de una guerra de despojo territorial y de recursos naturales, en cuyo fondo estaba la disputa oligrquica e imperialista por el salitre y el guano. Eran compaas britnicas las que explotaban el salitre en Chile y resultaron inmensamente beneficiadas cuando las salitreras bolivianas pasaron a manos chilenas al terminar la guerra. Ambas materias primas tenan entonces un enorme valor en el mercado internacional como fertilizantes hasta que apareci el salitre sinttico a fines de la Primera Guerra Mundial, adems de que el salitre natural era utilizado para fabricar plvora y dinamita.

El hecho de no disponer de una salida al mar es un grave obstculo al desarrollo econmico de Bolivia, que se ve obligada a utilizar ocho puertos en Chile, Brasil, Per y Paraguay (en este caso fluvial), sobre los que no tiene soberana. La soberana no solo tiene importante connotacin econmica. Sobre todo, posee polticamente un valor simblico incalculable. Constituira la reparacin por Chile de un despojo inaudito que su oligarqua se ha negado a reconocer. Del lado gubernamental en Santiago nicamente Salvador Allende, siendo presidente, proclam que era necesaria poner fin a esa injusticia, pero la actitud de los partidos de derecha de ese pas y luego el golpe de Estado fascista fraguado por Estados Unidos impidieron que Allende cumpliera con sus nobles propsitos.

En un incidente muy sospechoso, dos das antes de que Bolivia presentara su rplica a Chile en La Haya, las autoridades de Santiago apresaron a siete aduaneros y dos soldados bolivianos, a quienes, sin que mediara juicio y menos sentencia de un juez, la presidente Michel Bachelet acus de haberse robado nueve camiones chilenos. Un video circulado profusamente en las redes de internet parece demostrar que los bolivianos perseguan a contrabandistas chilenos en el momento de su captura, presuntamente en territorio boliviano.

Fidel Castro y Hugo Chvez se pronunciaron muchas veces por el derecho de Bolivia a un acceso soberano al mar, postura compartida por los otros pases del ALBA. Igualmente lo han hecho muchas personalidades relevantes en el mundo, lo que no gusta nada al gobierno de Santiago.

El que a Bolivia se le prive de ese derecho no es solo una grave injusticia sino un obstculo a la unidad e integracin de Amrica Latina y el Caribe. Hagamos votos porque La Haya repare este agravio y porque Chile no le ponga obstculo alguno.

